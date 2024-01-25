Роналдо взял всего одно чемпионство за 17 лет. Как же так?

Клещенок – о невезучести Феномена.

Было время, когда решение Криштиану Роналду играть под своей фамилией казалось чересчур самонадеянным – сложно защитить право на имя, когда предшественник превратил его в бренд. Португалец сделал невозможное: теперь необходимо уточнение, чтобы различить выдающихся однофамильцев. Одного называют Криштиану. Другого – Феномен.

Этот поворот комплиментарен для обоих, но прежде всего подчеркивает масштаб Роналдо. Представьте, каким гигантом должен быть нападающий, оставшийся Феноменом на фоне величайшего охотника за цифрами. Бразилец таким и был. И несмотря на это, на клубном уровне ушел неудачником. В 17 лет его карьеры вместилось всего одно чемпионство. Он ни разу не добирался до финала ЛЧ.

Погружаемся в хронику разочарований.

Первое упущенное чемпионство – в Голландии. Роналдо травмировался, но команде это пошло в плюс

Настоящему феномену не требуется время на адаптацию, и бразилец сполна соответствовал будущему прозвищу: зашел с пента-трика в одном из первых матчей карьеры. Тренер ПСВ Эрни Брандтс тут же прилетел в Бразилию на целый месяц: «Мне разрешили ходить повсюду, и я видел, как Роналдо тренируется и играет. И не верил тому, что вижу. Он был мощным, агрессивным и невероятно резким, обладал плотным ударом и выдающимся голевым чутьем. Он прибыл с другой планеты. Я решил, что он переписан: невозможно играть так в 16 лет».

Через год Роналдо авансом поехал в США и стал чемпионом мира, пусть не сыграв ни разу. На горизонте появились «Милан» и «Ювентус». Но бразилец все равно склонялся к Голландии. Тинейджера настораживал европейский уклад, и он планировал окунаться в него по чуть-чуть, с чемпионата, который не доставит проблем даже при бытовых сложностях. Его требовал Ван Гал. Форвард почти согласился, но по ходу ЧМ подружился с Ромарио и выбрал Эйндховен.

«Ромарио сказал, что ПСВ – один из самых профессиональных и организованных клубов Европы, – объяснил Роналдо. – Он сказал, что так проще акклиматизироваться в Европе и погрузиться в местный футбол. Думаю, он прав».

«У нас есть Клюйверт», – прокомментировал обидевшийся Ван Гал. Роналдо облачился в красно-белую форму и забил на 9-й минуте первого матча. Во втором сделал дубль. В третьей игре дебютировал в еврокубке (Кубок УЕФА) и устроил перестрелку с «Байером» – ответил хет-триком на 5 мячей немцев. Клюйверт так не умел. Ошарашенный голландский комментатор кричал в эфире: «Ему всего лишь 17!»

Бразилец закончил сезон с 35 голами в 36 матчах; ПСВ финишировал третьим и запланировал борьбу за титул в следующем году. В конкурентах ходил «Аякс», только что забравший ЛЧ, но с таким нападающим невозможного не было. «Роналдо во многом первый футболист из PlayStation, – писал Роб Смит в Guardian. – Его шаги – разновидность гипноза, а фирменный финт, эластико, будто сгенерирован компьютером».

Сезон-1995/96 ПСВ начал с 19 очков в 8 турах. Роналдо забил шесть раз, но в октябре неожиданно притормозил – почувствовал боль в обоих коленях. Клуб предоставил ему отдых и выиграл три матча с общим счетом 15:2.

Отсутствие бразильца не изменило расклад. Он восстановился как раз к матчу с «Аяксом», на 32-й забил, но соперник все равно отыгрался. В начале декабря ПСВ добавил к потерям поражение от «Спарты». Отставание выросло до 8 очков.

Тот матч оказался для Роналдо последним в лиге на следующие пять месяцев. Колени опухли, и внимательный врач нашел у него редкую болезнь Осгуда-Шляттера. На самом деле это не совсем болезнь, а изношенность, которая возникает как побочный эффект скачкообразного роста у подростков – часто у тех, кто уже в юности занимается спортом на топ-уровне. Феномен заплатил за беспримерную физическую одаренность.

Впрочем, без него ПСВ сократил отставание до 5 баллов. Когда Роналдо вернулся, оставалось всего два тура. Шансы еще были, но чисто математические. В первом же матче бразилец вышел на второй тайм при счете 0:0, чтобы дожать соперника – по странному совпадению, опять «Спарту». Вышло наоборот: «Эйндховен» пропустил дважды и досрочно уступил титул.

Роналдо едва не выиграл чемпионство в единственном сезоне с «Барсой». Его считали виновником неудачи

Летом Роналдо назвал Дика Адвоката глупцом и сказал, что согласен играть за «Барсу» бесплатно, если голландцы заломят неадекватную сумму. ПСВ оценил благодарность и продал бразильца.

«Барса» стала первым топ-клубом лучшей девятки планеты. Слева от него играл Стоичков, справа Фигу. Сзади прикрывал Блан. Со скамейки командовал Бобби Робсон, из опорной – Пеп. Установки переводил Моуринью.

С этим комбо каталонцы рассчитывали на возвращение в элитный кружок, из которого вылетели после встречи с безжалостным «Миланом» Капелло. Чемпионство было первым и обязательным шагом. Роналдо – конкурентным козырем.

Феномен стартовал так, словно был не человеком, а киборгом. 2+1 в дебютном матче за Суперкубок. 8 результативных действий в первых 5 играх. 17+5 за три месяца.

«Роналдо будто пришел из другого измерения, – восхищался потом Бобби Робсон. – Он был богом. Он был чрезмерно одарен: мог убежать, опуститься глубоко за мячом и развернуться, но главное – кто бы ни встал напротив, всегда оставался шанс, что Роналдо пройдет сквозь. Мощь и мастерство».

В конце ноября он встал. Сначала исчезли сольники, потом спринты, и пару недель спустя суперхищник регрессировал в плюшевое подобие. «Барса» отхватила от «Атлетика» и «Реала». Временный спад незаметно перетек в постоянный. Роналдо молчал полтора месяца. Каталонцы скатились на второе место.

Оказалось, раз в несколько дней (девять полетов за 1,5 месяца) форвард бросал команду и улетал в Бразилию – на сутки-двое выбывая из подготовительного цикла. Индивидуальный режим плохо сказался на форме. Растренированный бомбардир начинал матчи сонным и выжатым.

С январем он обновился и отпраздновал новый год шестью голами в шести матчах. В начале февраля Роналдо вышиб «Реал» из Кубка Испании: открылся за спины, обвел вратаря и пробил в штангу, но первым успел на подбор и прострелил на Роберто Карлоса – тот срезал в свои. Вместо празднования он прыгнул в самолет и феноменально покутил на карнавале в Рио. В тот раз его не поняли даже бразильцы: кубковый матч был посреди недели, через три дня «Барсу» ждал «Эспаньол». Бомбардир успел к игре, но еле волочил ноги. Команда опять проиграла.

«Я тоже люблю карнавал, но как профессионал остался с командой», – отрезал одноклубник Джованни. Роналдо ответил на недовольство хет-триком, но лишь спустя две недели – до этого он восстанавливался, продлевая безголевую серию, и «Барса» теряла очки.

На счастье, весной больших праздников не было. «Барса» выиграла Кубок кубков и Копа Дель Рей. Роналдо выдал серию из 13 голов в 12 матчах чемпионата. Каталонцы набрали 31 очко и догнали «Реал». До чемпионства оставалось два балла и три тура.

Тем не менее счастливой развязки не произошло. Роналдо улетел в сборную, и «Барса» тут же напортачила с «Эркулесом». Мадридцы выиграли и спокойно докатили до титула.

Роналдо дважды был близок к скудетто в «Интере», но оба раза его обошел Дель Пьеро

В последние дни весны «Барса» предложила бразильцу рекордную зарплату и контракт почти до конца карьеры. Он согласился и перешел в «Интер».

Серия А встретила Роналдо непривычной плотностью, защитниками с манерами кикбоксеров-налетчиков и головокружительной звездностью. Ему почти не давали времени, лишали мяча быстрее, чем разбежится, потому что иначе остановить его не всегда получалось даже у Мальдини и Несты. Результативность упала на треть. Голевые сольники исчезли вовсе.

Но даже в таком темпе он остался пугающе эффективным. «Интер» построил игру вокруг новичка: атаковал бреши, когда Роналдо отвлекал защитников падениями в глубину, и бросал за спины, если форвард оказывался на переднем крае. Система работала – миланцы забивали почти два мяча за игру и набирали очки в чемпионском темпе. Только «Ювентус» успевал за ними.

Сам Феномен делал результативное действие (без пенальти) каждую 131 минуту. Только шесть суперзвезд играли еще острее, а лучшим из них был Дель Пьеро. Сезон-1997/98 в итоге свелся дуэли между двумя гениями. Развязку назначили на 26 апреля.

К очному матчу миланцы подошли с преимуществом в один балл. Победа расчистила б дорогу к скудетто, но игра на девятку сработала против них. Туринцы перекрыли Роналдо. И когда Дель Пьеро прошел почти полполя, уложил вратаря и катнул в угол, лидер не нашел аргумента в ответ. Феномен блеснул в штрафной всего раз – столкнулся с Юлиано и потребовал пенальти. Рефери до сих пор не определились, был ли фол.

«Интер» проиграл и поплыл – скудетто ушло в Турин.

Четыре года спустя Роналдо снова приблизился к титулу. Пока он лечил колено, Бобо Вьери паровозом тянул миланцев к трофею. Когда бразилец вернулся, «Интер» лидировал. До конца оставалось пять туров.

Роналдо начал с запаса, но его отношения с титулами как будто выходили за чисто игровые рамки – с его выздоровлением «Интер» проиграл «Аталанте». В следующих трех матчах бразилец забил четыре мяча, но восстановить отрыв не получилось: Дель Пьеро выдал 4+2 и удержал «Ювентус» позади лидера. К последнему туру миланцы пришли с преимуществом в один балл.

Преимущество растаяло уже в первом тайме: «Лацио» уперся и дважды отыгрался после голов «Интера». В параллельном матче Трезеге и Дель Пьеро раскрошили «Удинезе» за 11 минут. Миланцы бросились вперед сразу после перерыва, раскрылись и пропустили третий. За 17 минут до конца Симоне Индзаги добил – 4:2.

Концовка сложилась так, что «Интер» скорее пропустил бы еще, чем забил трижды. Матерацци уговаривал римлян поддаться. Замененный Роналдо плакал на скамейке.

Летом он попросился в «Реал».

Роналдо называли виноватым в провале, из-за которого «Реал» упустил титул в 2004-м. Реальной причиной был Перес

Дебютный мадридский сезон стал самым успешным на клубном уровне: Феномен взял первое и последнее чемпионство в карьере. Тогда же он разглядел неподалеку финал Лиги чемпионов. «Реал» выиграл первый полуфинал против «Юве» (бразилец забил), но растерял преимущество всего за тайм – гол и ассист Дель Пьеро вернули испанцев в статус отыгрывающихся. Выйти из него не получилось.

В сезоне-2003/04 «Реал» едва не повторил достижение. К весне отрыв от «Валенсии» вырос до восьми очков; Роналдо настрочил 24 гола в 27 матчах. Никто не сомневался, что «галактикос» заберут второе чемпионство подряд.

С апреля вместо «Реала» выходила другая команда: в тех же футболках, с прежними лицами, но совершенно другими качествами. Мадридцы проиграли шесть из восьми матчей. Их обошли «Валенсия», «Депортиво» и «Барселона».

Располневшего бомбардира называли главной причиной провала – в последние два месяца он не забил ни разу. Но настоящий виновник следил за падением из вип-ложи. Перед стартом сезоне Перес продал Макелеле, опустошив опорную зону и поставив в зависимость от игры впереди – забитые должны были перекрывать пропущенные. Он же убрал Морьентеса, оставив бразильца без качественного сменщика.

Крах покончил с «галактикос». В следующем сезоне обновленный «Реал» финишировал сразу за «Барсой», но в гонке по-настоящему не участвовал. Иллюзию преследования создал Роналдо – девятью голами в последних восьми турах.

Через несколько лет он вернулся в Италию посреди сезона. «Мадрид» победил уже без него.

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Роналдо провел 14 сезонов в «Реале», «Интере», «Милане», «Барсе» и ПСВ – и всего раз финишировал первым. Вернувшись домой, выиграл турнир штата и недобрал три балла до чемпионства с «Коринтианс». Но в неудачах нет тенденции. Просто даже Феномен неспособен побеждать в одиночку. И даже ему встречались конкуренты сильнее.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Claudio Villa, Matthew Ashton, Christian Liewig, Christof Koepsel, Stuart Franklin