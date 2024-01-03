Суперлига уже была – в Колумбии 50-х. Звезды курили доллары и смеялись над запретом ФИФА

Ради Эльдорадо отказывали «Реалу» и «МЮ».

Представьте чемпионат, в котором не бывает неинтересных матчей. Где проход стоит как месяц жизни. Несмотря на это, арены всегда заполнены, и люди вроде Че Гевары мечтают попасть на них. Билет здесь не просто пропуск, а знак принадлежности к широкому, но все равно избранному кругу счастливчиков, приятный обрывок гламурного мира. Чтобы заполучить его, нужно занимать очередь с вечера.

Кажется, вы представили что-то вроде Суперлиги, когда она все-таки победит. В каком-то смысле вы правы. Так выглядел чемпионат Колумбии на стыке 40-х и 50-х. Он был первой Суперлигой, пусть и с меньшим пафосом в вывеске.

На родине его называли Эльдорадо. В Европе – Пиратской лигой.

Суперлига в Колумбии появилась нечаянно – из-за ссоры с ФИФА. Власти поддержали, чтобы отвлечь людей от политики

9 апреля 1948-го оппозиционный лидер Хорхе Гайтан словил две пули на крыльце своего офиса.

Богота вспыхнула. В народе политика считали единственным защитником национальных интересов, не в последнюю очередь из-за борьбы с симбиозом местных властей и внешнего влияния – например, он расследовал массовые расстрелы на банановых плантациях американской «United Fruit Company». Стрелка догнали и забили насмерть. В столице поднялось восстание, унесшее три тысячи жизней за несколько дней.

Тогда же раскололся еще любительский колумбийский футбол. Несколько клубных владельцев раскритиковали Ассоциацию футбола за плохую организацию и отсутствие единого чемпионата, вышли из-под ее власти и создали первую профессиональную лигу в стране – Димайор. В нее вошли 10 команд. Первый турнир запланировали на 1949-й.

Чиновники ответили мощным давлением. Но гибель Гайтана изменила расклад. Правительству понадобилась приманка, которая успокоит толпу и отвлечет ее от жестокой расправы с бунтовщиками. Сенат одобрил создание профессионального чемпионата, приказал муниципальным властям передать стадионы в клубное пользование и утвердил небольшой призовой фонд. Руководству лиги поставили только одно условие: начать турнир на полгода раньше – в августе 1948-го: государство надеялось предотвратить гражданскую войну.

Навязанные сверху перемирия редко бывают устойчивыми, и это не продержалось и года. В 1949-м Ассоциация и Лига поссорились из-за Кубка Америки. Чиновники не просто требовали, чтобы клубы отпустили игроков в сборную, но заодно хотели полной оплаты издержек – транспорта, отелей, питания. Димайор противилась и параллельно пыталась сама определить состав.

В конце концов Лига запретила игрокам уезжать в сборную. Ассоциация отправила на турнир юниоров, а когда те провалились, потеряла авторитет в стране. В отместку чиновники пожаловались в ФИФА. Та отозвала признание Димайор, и чемпионат Колумбии оказался вне закона. Его не отстранили, не штрафовали, не предупреждали. Его выбросили из системы. Он стал бесправным турниром.

Предполагалось, что ФИФА одним ударом восстановит преимущество и уничтожит лигу, превратив ее в соревнование для отверженных – ведь кто еще сыграет в таком чемпионате? Но чиновники переоценили возможности. Турнир не покинул никто – ни клубы, ни игроки. Они обнаружили неожиданный плюс в существовании вне закона. Раз нет прав, нет и правил: колумбийцы сбросили юридическую уздечку и больше не платили за игроков из других стран.

Вражда с ФИФА изрядно оздоровила бюджеты и заложила фундамент финансового превосходства. Лига вложила сэкономленные деньги в зарплаты – и стала самым привлекательным направлением в мире.

Колумбийцы начали с Аргентины, которая бунтовала против низких зарплат

Примерно в те же дни, когда на улицах Боготы линчевали людей, президент Аргентины Хуан Доминго Перон боролся с профсоюзом футболистов. Игроки требовали повышения зарплат и возможности менять клубы по истечении контрактов. Правительство в ответ установило потолок – 1500 песо (150 долларов) в месяц.

Забастовка открыла разбогатевшим колумбийцам первую дверь. Столичный «Мильонариос» вышел на лидера профсоюза и главную звезду континента – Адольфо Педернеру. Тот запросил гигантские подъемные – 5000 долларов, – и 500 долларов в месяц зарплатой. Боготинцы сразу дали заднюю. Владелец боялся, что никогда не вернет инвестиции.

Тем не менее он рискнул. Когда Педернера приземлился в Колумбии, его встретили 5 тысяч болельщиков; больше 200 машин сопровождали его кортеж от аэропорта в город. Боссы «Мильонариос» поняли, что заполненные стадионы отобьют траты. Маэстро получил что хотел. Когда он наконец дебютировал, местные медиа написали: «Адольфо феномен, художник, маэстро паса и воплощение интеллекта. После его перехода возможно все».

Невозможного теперь точно не было. Два месяца спустя Педернера слетал домой и вернулся с еще двумя звездами – Нестором Росси и Альфредо Ди Стефано.

Менеджер Качо Альдабе привез перуанца Нестора Сориа – полузащитника, который никогда не останавливался. Тот отрабатывал за статусных форвардов.

В следующих 10 матчах «Мильонариос» забил 50 голов – по 5 в каждом. После пяти звездное нападение останавливалось, выказывая уважение поверженному сопернику, и в оставшиеся минуты устраивало живое фристайл-шоу. На одиннадцатый матч серия пала. «Миллионеры» забили шесть: Сориа польстился на шляпу, обещанную автору последнего гола, и нарушил внутреннее табу.

Тем не менее потребовался «золотой матч», чтобы определить чемпиона. Ясно было, что в следующем году «Мильонариос» будет сложнее. Конкуренты вдохновились закупками чемпиона. Колумбийские деньги разлетелись по миру, как конфетные фантики на нитках, и них сбегались звезды из самых неожиданных стран.

В Колумбию попали даже игроки из СССР, но сильнее выделялись латиноамериканцы

Через год Перон спохватился и личным указом закрыл футболистам выезд в Колумбию, но было уже поздно – туда уехало больше полусотни аргентинцев. Оставшиеся столько слышали о сказочных зарплатах, что бежали из страны нелегально. Вратарь сборной Хулио Коцци провел свадебную церемонию в Уругвае, чтобы выехать из страны, и не вернулся – перешел в «Мильонариос» к Ди Стефано и Педернере. Там же бомбил феноменальный Педро Кабильон: девятка, которая всю карьеру держала результативность больше гола за матч, а в чемпионском сезоне наколотила 42 мяча в 25 турах.

«Депортиво Кали» выбрал другое трансферное направление – перуанское. Владелец скупил пятерку нападающих, сокрушительных дома и знаменитых на всем континенте. За неудержимость их называли Черным катком. Главным был Валериано Лопес по прозвищу Танк. Как и Кабильон, он всю карьеру забивал больше гола за матч, но становился лучшим бомбардиром не только в домашних турнирах – даже сборные с ним не справлялись. Сантьяго Бернабеу говорил, что никогда не видел никого лучше в воздухе, и лично прилетел в Колумбию на переговоры – но получил отказ: даже «Реал» не повторил колумбийскую зарплату.

«Депортиво Самариос» собрал костяк из венгров, которые шли за Дьюлой Женгеллером – одним из самых эффективных бомбардиров в истории. Позднее к нему присоединились другие звезды Центральной Европы. Особенно выделялся австриец Руди Штриттих. Дома ему дали срок за контрабанду наркотиков, а после отстранили на год, но колумбийцев не заботили чужие запреты.

«Санта-Фе» забивал еще больше «миллионеров», хоть это и кажется невероятным – почти четыре мяча за матч в первом сезоне. В первые годы атаку тащил испанец Хесус Мария Лирес, а после его перехода в «Мильонариос» главными стали аргентинцы – особенно трехкратный обладатель Кубка Америки Рене Понтони (19 голов в 19 матчах за сборную) и будущий бомбардир «Реала» Эктор Риаль. За их спинами пахали несколько выдающихся местных.

В 1950-м «Санта-Фе» воспользовался американским турне «МЮ», чтобы переманить волшебного левого форварда Чарли Миттена. Английские зарплаты тогда были ограничены 12 фунтами в неделю (примерно 14 долларов). Узнав об этом, колумбийцы положили звездному британцу 140 долларов в неделю и подъемные в 7000 долларов. Миттен не заработал бы столько за всю карьеру. Получив предложение, он спросил совета у Басби – и услышал: «Переходи, иначе будешь жалеть всю жизнь».

Противоположный фланг занял бритоголовый спринтер Джордж Маунтфорд. Оборону бетонировал лучший защитник Англии – Нил Франклин. Чтобы заполучить его, «Санта-Фе» придумал сложную схему и тайком вывез его с острова. «Мильонариос» и здесь обошел конкурентов, закрыв переход Бобби Флэвелла инсценировкой похищения – его на ходу затолкали в машину, которая въехала в начавший взлет самолет. Проще было нельзя: фанаты «Хартс» растерзали б его за предательство.

Впрочем, важнее оказались британские судьи, а не игроки. Руководство лиги решило, что уровень арбитража не соответствует лучшему чемпионату планеты – и наняло нескольких англичан. Во втором сезоне «Мильонариос» отстал от «Депортес Кальдас» на одну победу. Победу они недобрали против «Универсидада» – проиграли из-за рикошета от рефери Паундера.

Другую причину звали Витаутас Крищюнас. Он был настолько огромным, что не вмещался в масштаб своего времени. Болельщики «Депортес Кальдес» называли его Белобрысым Гигантом. Соперники жаловались, что он занимает половину створа. Вратарь сбежал из Литвы в начале 40-х, провел пять ярких лет в аргентинском футболе и перебрался в Колумбию, когда о нем говорили во всей Америке.

Через год после разрыва с ФИФА в чемпионате играло 100 легионеров. Через два года – еще больше. «Кукута Депортиво» смела чемпионов мира с уругвайского рынка. В «Медельине» блистали костариканцы, в «Депортиво Перейре» и «Бока Хуниорс де Кали» – парагвайцы. «Хуниор» подстраховал бразильское нападение бывшим полузащитником ужгородского «Закарпатья» Михаилом Урамом.

«Мильонариос» считался одним из лучших клубов планеты, – вспоминал президент «Кукуты» Леон Лондоно. – Но были и другие выдающиеся команды: «Хуниор» с бразильскими звездами, потрясающий «Кали», мы с семью игроками сборной Уругвая».

Эльдорадо только наполовину выполнила главную цель – отвлечь народ от насилия. Звезд критиковали за образ жизни

Выйдя в аэропорту Боготы, Нил Франклин сказал: «Мы будем жить лучше любого футболиста планеты».

Он не ошибся, но далеко не всем пошли на пользу космические зарплаты. В то время футбол еще считали игрой бедняков; парни, оказавшиеся в Колумбии, не только не привыкли к таким деньгам, но даже не мечтали о них. Британцы капризничали из-за еды и погоды, жаловались на комендантский час (после 18:30 запрещалось выходить на улицу) и враждебное поведение аргентинцев – те прессовали их в отместку за соотечественников, лишившихся места в старте.

Другие не отставали. Валериано Лопес боролся с инфляцией, скручивая сигареты из долларов. Однажды перуанец пропустил несколько недель из-за травмы лодыжки, полученной от официантки, которую он опрометчиво схватил за грудь. Аргентинцы держались вместе, несмотря на вражду между клубами, но тоже не парились о границах. Риаль вспоминал, что каждый вечер они проводили за покером.

Ярче всех выделялся нападающий «Хуниора» Элено Де Фрейтас – мегабомбардир из Бразилии, которого впоследствии, когда пришло время определить место в истории, назвали «Пеле 40-х». Даже в звездной Колумбии одноклубники не успевали за ним, и недовольный гений устраивал педагогические избиения. Еще чаще он попадал в истории из-за проституток. Когда врачи предложили ему лечение от сифилиса, форвард ответил: «Лучше умереть от болезни, чем жить без секса». Он сдержал слово, уйдя молодым, а за несколько лет до смерти доигрался до высылки из Колумбии – бразильца арестовали при попытке бежать в Майами с очередным авансом.

Скандалы сполна соответствовали политической логике, заложенной в суперлигу: горожане трепались исключительно об игре. Власти даже выпустили запрет на обсуждения в рабочее время. Восхищаясь игрой Де Фрейтаса, Габриэль Гарсия Маркес выделял плюсы его темной стороны: «Он дарит людям постоянную возможность говорить о ком-то плохое».

Еще больше обсуждали игру. Матчи превратились в церемониальные шоу, которые собирали свет на красной ковровой дорожке. Центральные секторы заполняли политики и поп-идолы. На разогреве играли женщины, впрочем, далекие от футбола – известные модели и участники конкурсов красоты. Само собой, они тоже собирали целые стадионы.

В деревнях было иначе – полыхала гражданская война, селяне гибли сотнями тысяч. Но жесткая цензура скрывала правду от горожан. Их мирок заполнили футбольными суперзвездами. Президент Колумбии Мариано Оспина Перес напрямую обращался к лиге, когда бунт перекидывался на какой-нибудь город. Там создавали команду, и все прекращалось. Когда убили брата одного из оппозиционных лидеров Дарио Эчандии, власти наспех организовали выставочный матч.

Насилие и лоск однажды пересеклись: полицейский застрелил 8-летнего безбилетника. Шоу продолжилось, но к следующим турам клубы создали бесплатные трибуны для детей.

Колумбийская суперлига протянула 5 лет и ничего после себя не оставила

В начале 50-х Эльдорадо был сильнейшей лигой планеты, пусть и не единственным сборищем суперзвезд. В 1952-м «Мильонариос» разнес «Реал» (4:2) на «Сантьяго Бернабеу». Колумбийский посол Гильермо Валенсия после матча сказал: «За полтора часа клуб сделал для страны больше, чем дипломатия за три года».

Но то был даже не пик – край плато перед обрывом.

Вспоминая взлет и падение суперлиги, исследователи обычно отмечают Лимский пакт – договор между колумбийцами и ФИФА, согласно которого все легионеры возвращались в прежние клубы в 1954 году. На самом деле неважно, на чем сошлись чиновники и мятежники. Лига задыхалась. И умерла бы безотносительно пакта, обязавшего вернуть украденных звезд.

Владельцы переоценили финансовые возможности. «Уракан», «Универсидад» и «Медельин» обанкротились и выбыли из чемпионата. «Онсе Депортиво» и «Депортес Кальдас» объединились. «Америка» вышла из лиги и отправилась в турне, чтобы заработать на раздутую зарплатную ведомость.

Большинство звезд разбежалось до 1954-го. «Командам больше не хватало денег на больших игроков, и болельщики оставили стадионы пустыми, – описал Гильермо Руис в книге об истории колумбийского футбола. – Никто не представлял, что они падут так низко после того, как оказались на самой вершине. Командам, которые были лучшими в мире, теперь доставались объедки».

Миттен отказал Бернабеу и вернулся в Англию, но Басби не взял его в «МЮ». Франклин и Маунтфорд получили 6-месячные дисквалификации. Несколько латиноамериканцев отправились в Испанию и стали звездами «Реала» и «Барсы». Другие вернулись на родину.

Неназванная суперлига оставила след только там, где крала – в нескольких странах (в том числе в Англии) отменили потолок зарплат. Фактически она взорвала рынок. Колумбийский футбол ничего из нее не вынес: местные по большей части грели скамейки, и когда легионеры уехали, чемпионат упал на прежнее дно.

***

Фото: Gettyimages/Davis / Freier Fotograf, Hullton/Archive, Gaitán Archivo; HORSTMUELLER GmbH via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press; en.wikipedia.org; x.com/BogotaAntigua