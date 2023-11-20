Дикий темп и аллергия на перекат – это «Наполи» Мадзарри. Трио Гамшик-Лавесси-Кавани никого не щадило

Андрей Клещенок – о команде, которая едва не вынесла «Челси».

За шестнадцать лет в Серии А Де Лаурентис презентовал немало ярких версий «Наполи». Любить их было легко. Почти всегда они оставались воздушными, забивными и романтичными. Иногда тренеры разбавляли коктейль тактическим превосходством, и неаполитанцы набирали страшную мощь. Команды Спаллетти и Сарри наверняка войдут в пантеон новейшей итальянской истории.

Лучано подарил Неаполю скудетто, Сарри – признанную исключительность. Но есть болельщики, которые до сих пор скучают по «Наполи» начала 10-х. По «Наполи» Вальтера Мадзарри, если быть точным – команде скорее мечтательной, чем успешной, сражавшейся за футбол, которого больше не существует.

Мадзарри играл без середины поля и поднял «Наполи» в итальянский топ

Первое появление Вальтера удивительно напоминало сегодняшнее. Донадони закончил сезон-2008/09 двенадцатым, и Де Лаурентис задумался об отставке. Когда неаполитанцы проиграли 4 игры из 7 и свалились на 15-е место в новом розыгрыше, владелец уже не задумывался. Команду принял Мадзарри.

В первом же сезоне неаполитанцы поднялись на 6-е место. Через год стали третьими.

Впрочем, полюбили его еще до первых ощутимых успехов. Во вселенной нового тренера не существовало переключения передач – только постоянное ускорение: атаки начинались на 1-й минуте и заканчивались с финальным свистком. Владение не навязывалось. На любой вызов «Наполи» отвечал вертикальным пасом и голодным броском на отскок, а дальше как получалось – либо дожимал впереди, либо летел назад.

Болельщики были в восторге. Мадзарри ставил самый нетерпеливый футбол в Европе. В игре было всего два режима, спринт вперед и назад, и «Наполи» парадоксально расцветал в них. Чем сильнее контекст опрокидывал тактику, чем дальше игра скатывалась в сумятицу, сражение энергии и характеров, а не задумок, тем больше прибавляли неаполитанцы. Хаос принадлежал им. Скорости вдохновляли.

Настройки удачно легли на фундамент и превознесли характеристики игроков. В Неаполе почти не было звезд, по крайней мере на момент перехода, но сверхзвуковой футбол приподнял иных к топу. Бандитская оборона наслаждалась резней на подборах. Инлер и Гаргано теряли себя в борьбе за контроль, но царили в системе, не предполагавшей смены ритма: швейцарец вертикализировал игру длинными передачами, уругваец – самонадеянными проходами. Суньига и Маджо перепахивали края.

Мадзарри расположил их в 3-4-1-2 – отчасти из любви к персональному прессингу и тройке защитников, отчасти из желания насытить первую и последнюю треть. В середине он не нуждался. «Наполи» питался эмоциями, а не контролем. Был командой подвигов, а не доминирования.

Мадзарри едва не оставил «Челси» без победной ЛЧ и принес Де Лаурентису первый трофей

Проект вышел на пик с переходом Эдинсона Кавани.

Недостатки Мадзарри исходили из того же, что составляло главное его достоинство. Игра в одном темпе, разреженная середина и нехватка заученных механизмов лишали неаполитанцев контроля над ходом матча. Успех часто зависел от череды выигранных единоборств. Без мяча работали все, включая атакующую тройку, и гигантское количество дуэлей и спринтов требовал выносливости и особенной ментальной устойчивости. Большинство форвардов не потянуло бы такой объем. Немногие оставшиеся совместили б его с голами.

Что еще хуже, дуэльный футбол предполагал зависимость от атакующей линии – требовался исключительный творческий потенциал, чтобы регулярно конвертировать подборы в остроту без поддержки системы, и точность, чтобы забивать больше созданного. Мадзарри повезло с атакующей тройкой. Гамшик и Лавесси созидали почти по желанию, Кавани забивал из любой точки. Все трое вкалывали от штрафной до штрафной. Без них рискованный, во многом основанный на случае стиль вряд ли принес трофеи.

Чтобы хоть отчасти уменьшить негативное влияние модели на свежесть форвардов, Мадзарри подстроил под них задачи в среднем прессинге. Три тенора держались максимально близко друг к другу, перекрывая центр. Если «Наполи» отбирал мяч, они неосознанно оказывались в естественном треугольнике с численным превосходством в зоне. Эта маленькая корректировка придала особую опасность быстрым контратакам.

К сезону-2011/12 трио сыгралось и превратилось в одно из самых опасных на континенте. Гранды уже атаковали клубные факсы, но Де Лаурентис сохранил прим еще на сезон – и точно об этом не пожалел. В Серии А не задалось практически сразу (и закончилось падением на 5-е место с прошлогоднего третьего), но неаполитанцы компенсировали кубками.

В Лиге чемпионов «Наполи» угодил в компанию к «Ман Сити», «Баварии» и «Вильярреалу». Итальянцев считали аутсайдерами, но первый же матч перепутал ставки. Неаполитанцы устроили перестрелку на «Этихаде»: 40 ударов на двоих, 3 попадания в стойки, вынос с линии, 1:1. Никто такого не ожидал. Когда Мадзарри продолжил победой над «Вильярреалом» и ничьей с немцами, на команду взглянули по-новому.

В ноябре он покорил еще одну великую арену, на этот раз в Мюнхене – правда, все равно уступил (2:3). К этому моменту стало понятно, что испанцы неконкурентны, и борьба за выход в плей-офф свелась к неаполитанской игре с «Ман Сити». «Наполи» ее выиграл: один Кавани перевесил Давида Сильву, Туре, Балотелли и Агуэро. В 1/8 ждал «Челси».

Параллельно Мадзарри крошил соперников по Кубку Италии. Неаполитанцы добрались до финала, пройдя «Чезену», «Сиену» и «Интер», но жребий предполагал остановку в шаге от трофея. В финале их встретил триумфальный «Юве» Антонио Конте. В Италии уже подозревали, что в ближайшие годы туринцам сложно будет что-то противопоставить, а «Наполи» понял это одним из первых: недавний апрельский матч закончился оглушительными 0:3. Персональный прессинг сгорал от соприкосновения с техникой Пирло, Вучинича и Дель Пьеро.

Решающий матч вышел концентрированной дозой мадзаррибола. «Наполи» ловил удачу в каждой дуэли, на каждом отскоке, выпрямлял игру так, что Конте выглядел подражателем Пепа с наивными долгими розыгрышами. Даже ввод мяча в начале тайма был вертикальным. «Юве» давил, но все летело во вратаря – включая случайные рикошеты.

На 63-й Лавесси сбежал от защиты и споткнулся о кипера – Кавани забил с пенальти. На 83-й неаполитанцы терпеливо переждали очередной умный розыгрыш, перехватили и варварски разорвали реорганизованную структуру: несколько передач от своей до чужой штрафной, удар Гамшика, 2:0. «Наполи» выиграл первый трофей за 22 года. Первый при Де Лаурентисе.

Второй пиковой точкой проекта стал матч с «Челси». Лондонцы выиграли ту ЛЧ, но сказка едва не оборвалась в самом начале. «Наполи» разнес их дома – 3:1. Кавани и Лавесси казались неудержимыми.

В конце концов неаполитанцы проиграли там, где всегда побеждали: в столкновении характеров и энергетик, в соревновании подвигов. Терри, Дрогба и Лэмпард реваншировались на «Стэмфорд Бридж» – 4:1. Матч был равным (45 ударов на двоих!). Хребет у «Челси» оказался крепче.

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Мадзарри довел «Наполи» до 2-го места и ушел вроде как на повышение – в еще не расставшийся с памятью о величии «Интер». Через полтора года его уволили. То же случилось в «Уотфорде» и «Торино», а «Кальяри» не вытерпел и года. Тренер остался тем же. Но в его стиле, слишком зависимом от сантиметров и эксплуатировавшем талант атакующей линии, маятник качнулся в другую сторону. Теперь сантиметры играли против.

Поэтому у него нигде больше толком не получилось. Больше не было Кавани, не было Гамшика и Лавесси. Были Бальде и Трой Дини. В лучшем случае был пиковый Андреа Белотти – и даже его Мадзарри утопил объемом работы: бомбардир стал ремесленником.

Но тот «Наполи» жив. Возможно, он не был лучшей версией самого себя, не все выжал из тогдашней атаки. Но зато был очень драйвовым. Неаполитанцы играли в футбол, а не шахматы. И те, кто случайно включил их матч, уже не отрывались.

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Фото: East News/ANDREW YATES / AFP, ROBERTO SALOMONE / AFP; Gettyimages.ru/Paolo Bruno, Tullio M. Puglia