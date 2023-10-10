Звезды Серии А и допинг: Дель Пьеро из-за подозрений лишился шансов на «Золотой мяч», Пепу дали условный срок

Попадались Стам, Давидс и Перуцци.

Погба сдал еще один положительный допинг-тест и ждет наказания – скорее всего, намного меньшего, чем обещает регламент ФИФА (до 2-4 лет), и не такого длительного, как его травмы. Пока неясно, как с ним поступит «Юве», но для болельщиков как будто ничего не изменится: Поля как не было, так и не будет на поле.

Погба далеко не первая звезда, провалившая допинг-пробу в Серии А. Почему-то именно из Италии такие новости появляются более-менее регулярно.

Анжело Перуцци пропустил год. А после сказал, что Федерация подставила его

Анжело Перуцци весил 90 кг при росте 180 сантиметров, носил прозвище Тайсон и вследствие этого имел репутацию человека, которому лучше не перечить. Его кулаки оказывали безотказный миротворческий эффект на раздевалку. Его фото с Кубком чемпионов пылилось в углу гаража – на видном месте в гостиной висела голова добытого вепря.

В 1990-м вратарю «Ромы» было 20, и он попался на фентермине. Анжело вышел в эфир Roma Uno и объявил, что выпил препарат для похудения после плотного семейного ужина. Таблетку ему дала мать.

Одновременно с ним на фентермине погорел одноклубник Андреа Карневале – звездный форвард, поигравший в сборной и побеждавший с «Наполи». Странное совпадение никого не смутило. В конце концов, у Андреа тоже есть мать, и думается, для матерей вполне логично использовать допинг против несварения.

Федерация на год вышибла кипера из игры.

В 2005-м заматеревший Перуцци рассказал правду: «Никакого ужина не было. Таблетку мне дал одноклубник. Я восстанавливался после травмы, и он сказал, что фарма застрахует меня от нового повреждения. Я был наивен и заслужил дисквалификацию собственной тупостью.

Я не хотел, чтобы мою семью вмешивали в эту историю, но меня заставили [соврать об ужине]. Тогда я был никем. Люди, принимавшие решения, посчитали, что лучше пожертвовать начинающим, чем высокооплачиваемым опытным игроком. Топ-менеджеры Федерации футбола пообещали президенту «Ромы» Виоле, что ограничатся 3-месячным баном, если я обнародую их версию. Но они лишь ждали повода, чтобы подставить Виолу».

Скандал неожиданно помог Перуцци. Он разочаровался в «Роме», перешел в «Юве» и стал одним из лучших вратарей мира.

Допинг испортил наследие Дель Пьеро. Хотя он его не принимал

Если бы человек вроде Дель Пьеро сыграл не по правилам, наверное, открылись бы врата ада. Он воплощал благородство и честность в игре. И, конечно, никогда не попадался ни на чем запрещенном.

Допинга не было. А история была.

Летом 1998-го тренер «Ромы» Зденек Земан сказал: «Мышечный рост некоторых футболистов – в первую очередь Дель Пьеро и Виалли – слишком подозрителен. Я занимался разными видами спорта и всегда думал, что такую массу можно нарастить только после многих лет бодибилдинга».

Энергичная туринская прокуратура прочитала и взялась за расследование.

В 90-е «Юве» обвинили в допинге и нашли на складе 281 препарат. Процесс длился 9 лет

На «Юве» ничего не нашли и поэтому признали виновным. Туринцы не стерпели и разгромили следствие в кассационных инстанциях. В 2007-м их полностью оправдали.

Все это время под прицелом находился клуб, а не игроки – ему предъявляли систематическое употребление. Но единственным реальным пострадавшим оказался Дель Пьеро. В 1998-м он шел на «Золотой мяч». Алекс собрал индивидуальные награды во всех клубных турнирах и стал самым результативным на континенте по гол + пас (32+16 в 47 матчах). Эксперты назвали его игроком сезона в мире.

В конце 90-х Дель Пьеро и Роналдо были как Месси и Криш. Они конкурировали в клубах-врагах и улучшали друг друга

Зидан провел лучше всего один матч – финал чемпионата мира. Остальной турнир он отыграл так же плохо, но без оправдания травмой. В «Юве» Зизу не выходил из тени Алекса. Другим конкурентом был феноменальный Роналдо – но он провалил вторую половину календарного года.

Даже в год проваленного чемпионата мира Дель Пьеро был неоспоримым претендентом на приз. Но грянул скандал, и респонденты забыли, что конкретно должны оценивать. Алекса на всякий случай проигнорировали. Журналистов явно волновало, как будет выглядеть обложка годы спустя, если итальянца признают виновным.

Так болтовня тренера-конкурента подпортила наследие великой десятки. Возможно, Дель Пьеро все равно не забрал бы «Золотой мяч». Но шестнадцатым точно не стал бы.

Фернанду Коуту сдал положительный тест на стероиды, но избежал тюрьмы

Зашли как-то серб, португалец и голландец в бар. Так могла бы начаться анекдотичная история, но на самом деле все было немного страшнее. Игроки «Лацио» заскочили в испанский бар после тренировки – и едва не попали на поножовщину. Дипломатический кризис между ними и местными разрешился, когда с табуретов одновременно поднялись Стам, Коуту и Михайлович. Толпа моментально схлынула.

Михайлович говорил, что Коуту смотрел на людей «как в худших забегаловках Каракаса».

В начале 2001-го португалец сдал положительный тест на нандролон – анаболический стероид, стимулирующий синтез белка. В то время применение допинга в итальянском футболе предполагало тюремное заключение, но власти избежали вспышки насилия в пенитенциарных учреждениях, оставив Фернанду на воле. Обвинение ограничилось 10-месячной дисквалификацией.

Коуту предположил, что нандролон попал в организм через шампунь. В логике не было изъяна – его волосы точно были на допинге. Наказание сократили до четырех месяцев.

Давидс оправдывался, что его тело храм

Эдгар попался почти одновременно с Коуту – в апреле 2001-го. На следующий день ювентино собрал журналистов:

«Я никогда не принимал нандролон и даже не думал о применении допинга. Это противоречит моим убеждениям. Мое тело – храм моего духа, и поэтому я дорожу им. Из-за этого медперсоналу «Юве» бывает со мной непросто. Иногда я отказываюсь от простейшего лечения, например, от вакцины против гриппа.

Это принципиальная позиция. Она распространяется даже на вино и шоколадные батончики».

Давидс был великим игроком. Но иконой футбола стал благодаря очкам

Второй тест повторил результат первого. Давидсу грозила 16-месячная дисквалификация, хотя концентрация нандролона в его анализах была в полтора раза меньше, чем у Коуту. Голландец дал заднюю и пошел на сделку. Федерация отстранила его на пять месяцев, которые позднее сократила до четырех. Большая часть пришлась на летний отпуск – Эдгар отсутствовал меньше, чем некоторые травмированные.

Стам оправдывал партнеров по сборной, но сразу после переезда в Италию попал сам

Что-то с нандролоном в начале века точно было не так – слишком быстро он вошел в моду. Только в Италии за год его обнаружили у 10 игроков. Но дело было не в альпийском воздухе. Одновременно с Давидсом попался полузащитник «Барсы» Франк Де Бур – причем сразу после международной паузы. В Голландии предположили, что виноваты витамины, которыми подкармливал сборников местный врач.

«Не верю, что кто-то сознательно принимал нандролон. Многие думали, что он содержится в витаминах, которые выдавали в сборной, – писал Яп Стам в автобиографии. – Я сомневаюсь, что это так, потому что тоже пил те витамины, причем с разрешения врача «Манчестер Юнайтед». Думаю, дело было в еде».

Летом 2001-го Стам перешел в «Лацио» и полтора месяца спустя сдал положительный тест – в его анализах нашли почти трехкратное повышение допустимой дозы нандролона. Испанские ученые выдвинули теорию, что организм производит стероидное гормоны из-за одновременного приема мультивитаминных комплексов и пищи с высоким содержанием холестерина. Итальянцы не парились: защитника отстранили на пять месяцев – с последующим традиционным сокращением до четырех.

Вскоре римскую лабораторию неожиданно закрыли – на столах докторов нашли рассыпанный кокаин, а допинг-пробы хранились так, что удивительно, как у футболистов не обнаружилось ничего страшнее нандролона.

Гвардиола отказался от сделки со следствием и получил срок

В ноябре 2001-го коварный нандролон проник в организм новичка «Брешии» Хосепа Гвардиолы.

«Я – Пеп Гвардиола, – сказал расстроенный полузащитник. – Машина говорит, будто я принимал нандролон, но это неправда. Я пил только комплекс поливитаминов, которые доктор Рамон Сегура готовит мне последние семь лет. За свою карьеру я сдал больше 60 допинг-тестов, и все были отрицательными. Я докажу свою невиновность».

Следующую ночь он просидел в интернете – читал все о допинге и спортивном праве. Наутро он нанял лучшего адвоката, а потом схватил 4-месячный бан. Давидса и Стама пустяшный срок успокоил. Пепа взбесил: «Если я действительно виновен, меня обязаны отстранить на два года».

Гвардиола очень любил итальянский футбол, а там его кинули («Юве»), посадили на лавку (Капелло) и забанили за допинг (несправедливо)

К концу сезона опорник вернулся и даже заслужил переход в «Рому», но не успокоился. Четыре года апелляций привели Гвардиолу в трибунал Брешии, где его все-таки признали виновным и в нагрузку к давно отбытой дисквалификации добавили 7 месяцев заключения. Впрочем, за решетку Пеп не попал: итальянские законы не предполагают тюрьмы за ненасильственное первое преступление. Срок он отбыл условно.

В 2007-м ученые выяснили, что организм вырабатывает до 9 нанограмм нандролона на миллилитр мочи. ВАДА отстраняла за 2 нг (больше всех нашли у Стама – 5,5 нг). Гвардиола подал новую апелляцию и за два года добился полного оправдания. Его невиновность признали сразу после требла с «Барсой».

Марко Боррьелло слишком нескучно провел вечер

В декабре 2006-го Боррьелло был перспективным 24-летним форвардом, которому не повезло конкурировать со звездной атакой «Милана». Он почти не попадал в старт и даже на поле выходил очень редко, а когда наконец набрал ход – сдал положительный тест на преднизон и преднизолон.

«Это моя вина, – объявила аргентинская модель Белен Родригес. – Я посоветовала Марко использовать смазку, когда мы занимались сексом. Забыла, что в ней содержится запрещенный кортизон. Наша тренировка оказалась роковой».

Чиновники прониклись и дисквалифицировали нападающего всего на 3 месяца.

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Большинство отстранений в Италии ограничивалось несколькими месяцами. Не факт, что Погба отделается так же легко, но и многолетним его наказание тоже не будет.

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Фото: Gettyimages.ru/New Press / Freier Fotograf, Harry How / Staff, Grazia Neri / Freier Fotograf, Gary M. Prior / Staff, Frank Peters / Staff, Allsport UK /Allsport, Ben Radford / Staff