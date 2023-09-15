10 комментариев

Дело не в атаке.

Перелет Лукаку из Брюсселя в Рим отслеживали 47 тысяч человек. Еще четыре тысячи встретили его в аэропорте. Пока эвакуатор увозил машины, освобождая выезд, на улицах появилось несколько свежих муралов. Кажется, никто не приходил в аренду так громко.

Обычно завышенные ожидания не оставляют шанса на незаметность – трансферы либо безнадежно проваливаются, либо ярко вспыхивают. Но в этом случае итог наверняка будет скучнее. Лукаку не облажается, но и поправить ничего не сумеет.

Лукаку именно тот форвард, который нужен «Роме»

Как и все, я невысоко жалую покупки, совершенные без четкого понимания по явно остаточному принципу. Лукаку – исключение. Он попал в «Рому» только потому, что оказался единственным топ-форвардом, доступным команде без денег. Но по счастливой случайности идеален для Моуринью.

Обязанности нападающего в «Роме» целиком описываются отношениями между тягачом и заглохшим авто. Захватив мяч, римляне не выстраивают поступательное владение, а стремятся как можно быстрее перейти через центр и закрепиться на чужой половине. Форвард служит буксиром – тащит мяч через полполя, поднимая команду следом.

В позапрошлом сезоне эту роль неплохо исполнил Дзаньоло. Его тогда назвали разочарованием года, предъявив жалкие 2+2 в качестве решающего аргумента, но изматывающий функционал оправдывал низкую результативность. Николо скорее играл в регби, чем футбол. Он принял на 50% больше вертикалей, чем обычно (9,4 за 90 минут), весь сезон наматывал километраж в сольных проходах и тем самым прокладывал дорогу для команды. Обыграться обычно было не с кем.

Дибала прочитал роль принципиально иначе. Ему не хватало силы и скорости, чтобы выполнять задачи в стиле Дзаньоло, и потому он закреплял команду на чужой половине доступным инструментарием: использовал иммунитет к давлению, чтобы защищать мяч до подъема партнеров и после выстраивать поступательный переход. Если не получалось, собирал фолы. «Рома» заиграла осмысленнее, но утратила в остроте контратак – не лучший эффект для оборонительного тренера.

Теперь у него есть Лукаку. Бельгиец как-то сказал о себе: «Обычно мне вообще не нужно ничего делать, когда защитник пытается подвинуть меня на полной скорости. Я слишком силен». У нас было достаточно времени убедиться, что это не хвастовство. Ром лучше всех в мире атакует в численном меньшинстве. Его подавляющая мощь идеальна для команды, со скрипом поднимающейся по полю. Ему самому необходима команда, которая занижает центр тяжести и оставляет впереди большие пространства.

Звучит как новый броманс клуба и форварда, даже если у бельгийца с Жозе все сложно. Дзаньоло полезно бился один против всех, но растрачивал творческий импульс вдали от ворот и подходил к штрафной выхолощенным и пустым – поэтому не показал и половины того, на что способен. Лукаку даст те же плюсы, но с большей гарантией и без неприятной отдачи; для него эта роль естественна. В паре с Дибалой он замаскирует большинство тренерских недостатков в фазе владения.

Но есть и риски.

Есть две вещи, которые смущают: совместимость с Дибалой и конкуренция с Белотти

Выгоды приобретения очевидны. Минусы не настолько выпуклы и потому теряются за величиной трансфера. Но способны нивелировать плюсы.

Главное опасение связано с невозможностью обеспечить серьезный скачок качества на острие. «Рома» стартовала с одного балла в трех матчах и нуждается в мощном апгрейде для заявленной борьбы за место в ЛЧ. Но девятка – последняя роль, которой нужна прокачка. Сегодняшнего Белотти тяжело значительно превзойти.

Почти все приятные моменты прошедшего месяца связаны с формой Андреа. В 1-м туре он забил все три гола: и пусть первый породистый отменили, два других принесли римлянам единственное очко в сезоне. Во 2-м туре форвард вернул «Рому» в игру при счете 0:2 – сначала перепрыгнул вратаря и сделал ассист, а после создал большинство из ничего: защитник пошел в силовой стык, но отлетел от каменного Белотти, потерял равновесие и нечаянно снес его.

Только в 3-м туре римляне забили наконец без его помощи. Но именно Андреа посадил на красную Томори – лишь в большинстве «Рома» сумела перевести игру на половину «Милана».

Впервые за долгие годы ничто не помешало Белотти подготовиться к сезону – и он предельно приблизился к полузабытому пиковому уровню. Это не значит, что аренда Ромелу бессмысленна; нет никаких гарантий, что итальянец избежит травм на длинной дистанции. Речь лишь о том, что даже с таким нападающим римляне с трудом набирают очки. А ведь он даже в плохой форме делает вещи, которые Лукаку не повторит. В хорошей таких много. И есть вероятность, что с разменом «Рома» потеряет не меньше, чем приобретет.

Эта проблема решается парой Лукаку – Белотти – она вполне вмещается в сегодняшнюю 3-5-2. Но Моуринью вряд ли откажется от Дибалы (по крайней мере, когда тот в форме), и это тоже обещает потенциальные сложности. Ромелу тянется к правому полуфлангу – зоне Пауло. Есть вероятность, что они помешают друг другу.

Жозе придется напрячься, чтобы решить потенциальные трудности. Но это все равно ничего не изменит.

Лукаку глобально ничего не изменит, даже если наберет лучшую форму – его переход не решает главной проблемы «Ромы»

Десять лет назад Лукаку не забил пенальти, и Моуринью проиграл Суперкубок. Несколько часов спустя «Челси» отдал бельгийца «Эвертону» – так началась сложная история Жозе и Ромелу.

Когда Лукаку влетел в топ лучших бомбардиров сезона, Моуринью прокомментировал: «Одно дело забивать в «Эвертоне», другое дело в «Челси». Я ни о чем не жалею». Впоследствии ему пришлось повторить сказанное. И только семь лет спустя Жозе наконец поверил в бельгийца: «В «Челси» он был ребенком, в «МЮ» находился в стадии роста. Только в «Интере» Ром стал топ-форвардом».

Каким получится римский опыт, зависит от ожиданий. По летней закупке кажется, что «Рома» не до конца осознает недостатки. И если предположить, что клуб и тренер действительно верят в способность новой девятки перевесить накопившиеся проблемы, они вряд ли останутся довольны друг другом.

Все объективные недоработки сводятся к одному главному: римляне набирают меньше очков, чем заслуживают. Согласно Xvalue, в прошлом сезоне «Рома» недобрала больше 7 баллов. В позапрошлом – 4,5. Это стоило ей двух подряд непопаданий в ЛЧ. Моур дважды финишировал 6-м, хотя по ожидаемым очкам нарабатывал на третье-четвертое место.

В обоих сезонах «Рома» зафиксировала внушительную отрицательную разницу между реальными и ожидаемыми голами; в прошлом году вообще стала худшей в лиге. За два года клуб недобрал около 23 мячей. Лукаку в этом смысле совсем не помощник, хоть и обещает реализацию лучше Абрахама и прошлогоднего Белотти. В лучшем случае он усреднит данные, компенсировав привычные яркие промахи неочевидными голами.

Но куда важнее, что в воротах останется Патрисиу – один из двух-трех худших основных киперов в Серии А. Какие бы чудеса ни творили Дибала или Лукаку, в какой бы форме ни был Белотти, португалец запросто уравновесит все. За три тура он уже пропустил на 2,4 гола больше ожидаемых. Именно из-за него у «Ромы» сейчас один балл, а не 3-6. И это не временная проблема: в прошлом сезоне Патрисиу пропустил на 6,4 гола больше, чем следовало, и в рейтинге привозов уступил только Консильи.

Регресс превратил Патрисиу в ключевую проблему, и Лукаку никак ее не исправит. Он улучшит переходные фазы, поправит реализацию, но когда римляне снова приблизятся к цели, португалец опять пустит необязательный мяч – и как минимум полгода с этим придется мириться.

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Фото: East News/Filippo MONTEFORTE / AFP; Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/Giuseppe Maffia/Global Look Press