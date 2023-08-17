И кого взять в Fantasy.

Тройка новичков Серии А – загадка для большинства болельщиков: «Кальяри» со знакомым всем Клаудио Раньери с трудом поднялся из Серии В, «Дженоа» ведет тренер-дебютант, «Фрозиноне» поднимается редко и всегда ненадолго.

Но за ними есть смысл следить. В каждом клубе найдется игрок, о котором полезно вспомнить, особенно если захочется сэкономить в фэнтези.

«Фрозиноне» играет на диких скоростях, но очень раскрыт. Персональная рекомендация – сверхзвуковой дриблер Джузеппе Казо

«Фрозиноне» выбрался в Серию А с первого места, но это уже не та команда, которая заработала повышение: ушли лидер полузащиты, лучший бомбардир, основной правый вингер и сильнейший фулбек. Даже тренер другой. Место Фабио Гроссо занял Эусебио Ди Франческо, когда-то вытащивший «Рому» в полуфинал ЛЧ.

«Фрозиноне» строит атаки от вратаря, но стремится к вертикальной игре без пауз в середине поля и работает на больших скоростях – высокая линия обороны обеспечивает трафик на чужой половине. Главное – агрессивный прессинг . В недавнем спарринге команде хватило 22 секунд после стартового свистка, чтобы загнать «Салернитану» в ее штрафную и накрыть кипера во время выноса.

В контексте Fantasy это значит, что у «Фрозиноне» неслабый потенциал впереди и откровенно низкий в защите – то есть выгоднее брать атакующих игроков. Ди Франческо еще не наладил оборону, и есть риск, что новичка часто будут расстреливать из штрафной.

Еще один важный нюанс – команда играет в 4-3-3 со ставкой на фланги. Крайки не делятся мячом и не высматривают нападающих, а сами ищут выхода на удар. К тому же в клубе пока всего две девятки: незабивной великан Боррелли и арендованный у «Баварии» Марвин Чуни (больше прессинг-машина, чем бомбардир).

Кого взять из «Фрозиноне»?

Идеальный вариант – левый вингер Джузеппе Казо (6,5). Несколько лет назад он играл за примаверу «Фиорентины» и котировался на уровне Дзаньоло и Кьезы, но потерялся при переходе на взрослый уровень. И вот кажется, что наконец нашелся: он лидер и мотор клуба.

Сейчас 24-летний Казо – один из самых эффектных итальянских игроков. Он поразительно резок, исключительно контролирует мяч на большой скорости и классно бьет с правой. В прошлом сезоне он наколотил девять мячей. Если Джузеппе справится с адаптацией на новом уровне, к началу второго круга защитники начнут бояться его.

В фэнтези Казо не только лучший выбор из «Фрозиноне», но и вообще один из самых интересных вариантов в Серии А в своей ценовой категории.

Альтернатива из состава новичка – 21-летний вратарь Стефано Турати, кипер года в Серии В. Его единственный минус – командный стиль, который предполагает много пропущенных. Но учитывая уровень Турати, сэйвов тоже будет много, и в сочетании с мизерной (всего 5) стоимостью и гарантированным местом в старте он кажется интересным выбором.

Те же доводы работают с атакующим правым защитником Антони Ойоно (5). Но еще лучше присмотреться к последним дням трансферного окна. Президент «Фрозиноне» всегда дожидается конца августа, чтобы сэкономить на усилении, и через пару недель в клубе наверняка появится новый правый вингер. Возможно, им станет 20-летний Матиас Соуле из «Ювентуса» (за 6).

Если так, его следует взять: Ди Франческо развивает вингеров и поддерживает их системой – аргентинец раскроется.

«Дженоа» самая сбалансированная и гибкая из новичков. Есть несколько классных вариантов во всех линиях

Подход Альберто Джилардино базируется на четких идеях без конкретной структуры: в отдельных матчах схемой может быть 3-5-2 (основная на предсезонке), 4-3-3 и 4-3-1-2. Единственное условие – стремление к тройке полузащитников, чтобы проще было контролировать середину поля. Но если генуэзцев прижмут, если разница в уровнях не позволит играть во владение, как в Серии В, они сориентируются и перейдут на контратаки.

«Дженоа» самая сбалансированная из новичков – у нее нет перекоса ни в атаку, ни в оборону (хотя по первому официальному матчу такого не скажешь – 4:3 в Кубке против «Модены»). Пожалуй, и самая готовая к Серии А. Так что для Fantasy в команде есть бюджетные перспективные варианты в каждой линии.

Кого взять из «Дженоа»?

Первый выбор – нападающий Матео Ретеги. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины и забил англичанам в дебютной игре за Италию, но послушал совета Диего Милито и начал в Европе с небольшого клуба. Классом он выше команды. От его игры в завершении во многом зависит ход генуэзцев по ходу сезона, и пока Матео не разочаровывает – забил на 30-й секунде дебютного матча. Сейчас у него 2+1 в единственной официальной игре сезона.

Можно вложиться в Альберта Гудмундссона. Он играет вторым нападающим, но в фэнтези числится полузащитником и стоит всего 6,5 – при том что сделал 1+1 в кубковом матче и забил 14 мячей в прошлом сезоне. «Дженоа» строит игру через исландца, так что у него всегда есть моменты.

Классный вариант в защите – Аарон Мартин за 5,5. В прошлом сезон он показал 5+3 в Бундеслиге за «Майнц», а теперь сыграет латераля поближе к чужим воротам. Потенциальный сюрприз фэнтези-турнира.

Вратарь Жозеп Мартинес за 5 – хороший вариант, если хочется сэкономить на кипере. Как и с Турати, есть риск, что аутсайдера часто будут прижимать команды выше классом, но «Дженоа» меньше раскрывается. При этом испанец хорош на линии (берет 70-75% ударов) – настолько, что заслужил вызов в сборную.

«Кальяри» играет в низовой контратакующий футбол, но у них есть бюджетный форвард для атаки пространства

«Кальяри» – типичный проект Клаудио Раньери: простая команда, которая запирается в позиционной защите и ждет возможности раскурочить соперника в контратаке.

По ходу сезона и на предсезонке Раньери отработал несколько разных модулей – от 4-2-3-1 до схем с тремя защитниками, – но предпочтение, кажется, отдает любимой 4-4-2. Ключевую роль сыграет мощный центральный блок из Наитана Нандеса и малоизвестного (но очень крутого) конголезца Антуана Макумбу ; вкладываться в них бессмысленно – оба редко набивают очки в фэнтези.

По этой же причине лучше избегать самых раскрученных и дорогих игроков клуба – Лападулу, Шомуродова (оба по 7), Манкозу и Паволетти (по 6,5). Паволетти уже слишком стар, чтобы штамповать головой по желанию, и к тому же не очень вписывается в контратакующую игру. Лападула еще ни разу не потянул Серию А. Манкозу травмирован, а Шомуродов переоценен: те же 7 стоит третий бомбардир прошлого сезона Диа.

Кого взять из «Кальяри»?

Парадокс, но вопреки оборонительной игре, лучше не брать защитников – «Кальяри» слаб и все равно будет пропускать. Самый интересный вариант – 21-летний вингер Зиту Лувумбу. В 4-4-2 Раньери ставит его вторым нападающим .

Лувумбу очень быстр и лучше всех соответствует требованиям тренера к форвардам; его резкость и дриблинг хорошо вписываются в контратакующий футбол. В Fantasy он числится полузащитником и стоит 6. В прошлом сезоне анголец выбил всего 5+4, но часть года отыграл на краю в неудобной линейной роли. Вторым нападающим он был вполне продуктивен.

Ностальгическая альтернатива для тех, кто любит вторые шансы – Симоне Скуффет (стоит 5). Закрытый футбол в сочетании с феноменальной реакцией может привести к неожиданному ренессансу. Но риск велик.

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Фото: Fabrizio Corradetti, Tano Pecoraro, Alessandro Castaldi/Global Look Press