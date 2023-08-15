18 комментариев

Андрей Клещенок – о разнице между форвардами.

Если б Лукаку сохранил хоть немного прежнего лоска, летняя сага заняла бы в лентах не меньше места, чем аравийский шопинг. Год назад Большой Ром покаянно вернулся в «Интер», брошенный ради очередной попытки стать новым Дрогба. Фанаты поворчали, но простили. Бельгиец подкупил недовольных обаятельным рассказом о возвращении домой.

Летом миланцы начали сложные переговоры о недорогом выкупе. И когда наконец наметился сдвиг, Лукаку улетел из Италии и перестал отвечать на звонки. Оказалось, он договаривается с «Ювентусом». В Милане Ром сразу же стал изгоем.

У него осталось три варианта: Турин, Аравия или проскакивающий в слухах «Тоттенхэм».

К несчастью для Рома, туринцам сначала необходимо продать Влаховича. И этот размен мало кому по вкусу. Фанаты «Юве» недавно вывесили баннер: «Оставайся в Милане. У нас уже есть второй вратарь». Многие в клубе видят ситуацию так же. Согласно инсайдам, единственный сторонник обмена – Аллегри. Он обещает, что с Лукаку возьмет скудетто.

Год назад Макс уже брал клуб в заложники и гарантировал борьбу за титул, если выполнят его требования. Вышло не очень. Но «Юве» все равно предложил Влаховича в обмен на Лукаку и 40 миллионов. Если «Челси» не купится, туринцы подыщут другого покупателя («Тоттенхэм» якобы видит в сербе замену Кейну), а выручку вложат в бельгийца.

И пока туринская тифозерия спрашивает, за что им все это, мы поискали ответ на другой вопрос: кто из нападающих лучше подходит клубу?

Лукаку и Влахович – противоположности. Душан непригоден к работе, которую выполняет бельгиец

В плане характеристик Лукаку и Влахович практически близнецы – две мощные девятки с хорошей дистанционной скоростью, сопоставимым ростом и бронебойной левой, компенсирующей недостатки правой и слабость в воздухе.

Стилистически они противоположны друг другу.

Влахович – таран, а не столб. Он классно ищет пространство за спинами и в слепых зонах, парадоксально прибавляет в технике с набором скорости и попадает в девятку даже с трибуны. Его нельзя оставлять без давления. Но ценность Душана исчерпывается голами. Слишком жесткая обработка и недостаток взрывной силы делают его бесполезным спиной к воротам. Даже сохранив мяч, серб редко вырывается из прихвата и потому тормозит атаки.

Лукаку провел лучший сезон в карьере, когда Конте использовал его одновременно столбом и тараном: бельгиец открывался под вертикальный пас, легко разворачивался, подавляя опекуна феноменальной силой, и пер к воротам с изяществом самосвала. Его атлетизм стал козырем чемпионского «Интера» – Большой Ром легко цеплялся за мяч и контратаковал в численном меньшинстве.

При этом Лукаку великолепен спиной к воротам и в позиционных атаках: прочно окапывается, удерживает защитника за спиной и дает команде опору перед штрафной. Но он не завершитель. Ром плохо ищет пространство, слаб в завершении и лишен эгоизма в движении без мяча – больше думает о положении партнеров, чем уходе от опеки.

Цифры охватывают разницу. Влахович сильнее в большинстве метрик, которые относятся к игре в завершении, но отрыв не критичен. В чистой результативности Лукаку вообще не уступает Душану, пусть она и не относится непосредственно к игрокам – забивать в «Фиорентине» и «Юве» сложнее, чем в чемпионском «Интере». Серб безжалостен в завершении и больше нацелен на ворота – в команде, способной выводить форварда на удар, он будет острее Лукаку.

Расклад меняется, если отойти от игры на острие. Влахович лучше уходит от опеки и точнее завершает, но Лукаку превосходно взаимодействует с напарниками и способен атаковать без поддержки. Ром одновременно и командный, и самодостаточный нападающий. Он может выйти на удар вообще без подмоги. Душан нуждается в партнерах.

Ярче всего эти качества проявляются спиной к воротам. Согласно Soccerment, Ромелу в 3,5 раза чаще успешно исполнял столба при игре в стенку (14 против 4 в прошлом сезоне). Это важный навык: стенки приводят к ударам в два раза чаще, чем все другие типы пасов в атакующей трети, и почти всемеро чаще приводят к прострелам под удар. Бельгиец упрощает выход к штрафной всей команде. Он в этом один из лучших; Влахо – один из худших.

Физика Лукаку требует особенного подхода – поэтому он хорош не для всех. Но это касается и Влаховича

Силовые форварды зависят от физики больше других игроков. Лукаку и Влахович не исключение. И у обоих есть изъяны.

Проблемы бельгийца давно известны. Он склонен к лишнему весу, и речь не столько о жировом корсете, сколько о перекачанности. Большой Ром предрасположен к быстрому набору мышечной массы. Большую часть прошлого сезона он с трудом передвигался по полю, потому что подобрел до 106 килограммов. Чуть сбросив, ожил.

Эта деталь делает каждого нового покупателя зависимым от двух ненадежных факторов – дисциплины Лукаку и жесткой тренировочной системы. Ром провел лучший сезон у Антонио Конте. И не только из-за изнуряющего кардио и строгой средиземноморской диеты. Тренер запретил бельгийцу любимое упражнение – жим лежа. Только так ему удалось удержать отзывчивую мускулатуру форварда в приемлемых рамках.

У Душана другие трудности – с пахом. По ходу сезона Gazzetta dello Sport объяснила спад серба именно пубалгией, но это не совсем верно. Боли Влахо хронические и начались задолго до переезда в Турин. Раз они не мешали ему ставить рекорды в «Фиорентине», почему стали проблемой в «Ювентусе»?

Само собой, виноват не альпийский воздух. Скорее всего, обострение болезни исходит из той же причины, что и снижение результативности. Штаб Аллегри известен удивительным даром к превращению игроков в инвалидов. В прошлом сезоне «Юве» зарегистрировал почти в 2 раза больше травм в среднем за матч, чем при Пирло. Феде Кьеза за первые три месяца с Максом получил почти столько же повреждений, сколько за предыдущие 5 лет карьеры.

Силовой нападающий с хроническими болями был обречен. Чтобы Влахо всегда оставался в форме, тренеры «Фиорентины» вели его по индивидуальной программе – в частности, включили один дополнительный выходной за две недели. Его вместили даже в постпандемийный сезон, когда флорентийцы играли по сопоставимому с туринцами графику – так что ссылки на плотный календарь не работают. Все решалось. Но физиотерапевт «Юве» оказался не так догадлив.

Кто больше подходит «Челси» и «Тоттенхэму»?

Лукаку и Влахович слишком разные, чтобы рассматривать их равными альтернативами на трансферном рынке. Но преимущество Ромелу в игре на команду существеннее, чем превосходство Влаховича в завершении. Если есть пространство, недостатки не мешают бельгийцу забивать. Колоссальная мощь маскирует слабости, и великан теряется, только если в защите найдется сопоставимый атлет. Отчасти поэтому он редко забивает большим командам.

Но футбол сродни конструктору, и разносторонность далеко не всегда дает заведомое преимущество – важнее, чтобы края детали соединялись с другими кирпичиками. Ограниченный Влахович лучше встает в модуль «Тоттенхэма». Постекоглу двигает мяч через края и полуфланги, перегруженные инвертированными фулбеками. Большую часть заходов в последнюю треть его «Селтик» делал через крылья.

Насыщение полуфлангов инвертированными защитниками избавляет девятку от необходимости постоянно отрабатывать спиной к воротам. У форварда Постекоглу другие задачи. Нападающий открывается за спины, расширяя простор между линиями, уходит от опеки в штрафной и замыкает кроссы. Влаховичу такой стиль намного ближе.

«Челси» – другая история. В 1-м туре Джексон отыграл как глубинный форвард: постоянно покидал острие, активно двигался по всей ширине поля и часто встречался с мячом. Такой футбол не подходит ни Лукаку, ни Влаховичу. Возможно, поэтому лондонцы приостановили переговоры с «Ювентусом».

Кто больше подходит «Ювентусу»?

Gazzetta dello Sport спросила 20 бывших ювентино, кого выбрать – Влаховича или Лукаку. Все двадцать, от Каузио и Кабрини до Пранделли и Тони, проголосовали за серба.

«Я бы оставил Влаховича и не брал Лукаку, – аргументировал Пьетро Верховод. – У него нет ничего, кроме силы: я видел, как он упускал моменты в играх за сборную Бельгии. Душан техничнее. Если он прибавит психологически и преодолеет небольшое волнение, станет великим форвардом. У него есть все».

Остальные выбрали Влаховича из-за возраста, но если абстрагироваться от перспективы, сегодняшнему «Ювентусу» нужен Лукаку. Туринцы практикуют идейный футбол, если считать идеей неподготовленные выносы в надежде, что форвард зацепится и удержит мяч, пока остальные девять защитников добегут из глубокой позиционной обороны. Под серба необходимо усложнять игру. А бельгиец не вынуждает выходить из зоны комфорта. Как точно подметил Арриго Сакки, Ромелу нужен, чтобы Аллегри и дальше играл в архаичный футбол.

«Аллегри нужна мускулистая команда. Если не можешь добиться результата игрой, добываешь мышцами, – написал Сакки в колонке в Gazzetta dello Sport. – Он создает физически развитый, маскулинный «Ювентус». Гатти, Бремер, Данило в защите – как горы. Рабьо, Погба, Локателли, Веа и Костич станут важными элементами атлетичной команды.

Поэтому Макс хочет Лукаку, даже если придется пожертвовать Влаховичем. Он не намерен менять подход. Лукаку полезнее серба, потому что больше подходит футболу тренера. Правда, этот футбол устарел, и никто в Европе так уже не играет, но Аллегри это не интересует: важен результат, а не красота».

Лукаку в форме – идеальный нападающий Макса. Лучше Влаховича, Кейна, Бензема. Лучше Холанда. Создание четкого тактического стержня, проваленное Аллегри, с ним становится приятно необязательным. Чтобы перейти через центр поля, достаточно опереться на мощь бельгийца. Для тренера это важнее долгосрочной стратегии – даже если трансферы с коротким сроком годности заканчиваются постоянными перестройками и мешают развитию.

Вопрос в том, как часто Ром будет в форме. Физподготовка в «Юве» совершенно неубедительна, а положиться на самого Лукаку слишком рискованно. Методы тренерского штаба способствуют набору массы. Пусть бельгиец идеален в теории, в реальности может статься, что клуб отдаст Влахо и не получит взамен ничего, кроме супертяжа, единственной пользой которого станет проверка грузоподъемности туринской скамейки.

Что еще важнее, нелогично отказываться от перспективы ради возрастного идеала тренера, который сам не очень подходит клубу.

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Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Christian Kaspar-Bartke, Alex Grimm, Valerio Pennicino, David Ramos