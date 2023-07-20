8 комментариев

Рекордсмен Серии А по отраженным пенальти.

Самир Ханданович все же ушел из «Интера». Неудивительно, если вспомнить, что ему исполнилось 39. В последнем сезоне он был скорее проблемой, чем спасением. Мы даже назначили его главным виновником осеннего краха – и судя по тому, как быстро наладились дела с возвышением Онана, оказались не слишком неправы.

Но Самир ушел неподобающе тихо. Не было шумных проводов, громких слов, не было слез вибрирующего «Сан-Сиро». Не было ничего, что наносит засечку для следующих поколений – чтобы те знали, что уход был не рядовым, что дело было не просто в опустевшем шкафчике и освободившемся месте на парковке.

В общем, не произошло ничего, что он заслужил.

Самир перебрался в Милан одиннадцать лет назад. Серия А уже скатилась, но еще этого не осознала. Одряхлевший «Интер» принимал лоск недавних побед за актуальный уровень, и работы у вратаря было много – как всегда, когда самовосприятие отрывается от реальности. Миланцы стремились к игре, которой не соответствовали.

Словенец казался случайным прохожим среди сияющих монументов. У половины его напарников не осталось ничего, кроме звонкого имени и пары неплохим матчей, а у него – молодые вратарские 28 и яркое будущее. И он почти в одиночку тащил новый клуб в это будущее. «Интер» допускал 13-14 ударов за матч, большинство из штрафной, и Ханданович единственный стоял между клубными амбициями и возможностями. Он сделал 112 сэйвов за сезон и в полтора раза превзошел средние показатели по предотвращенным голам.

На следующий год Самир снова прибавил, и миланцы поднялись с 9-го места на 5-е. Но на пик он вышел в сезоне-2015/16. Ханданович второй раз подряд финишировал в десятке лучших вратарей топ-лиг по проценту сэйвов (76,9%) и предотвращенным голам. В первых 13 матчах он вообще пропустил всего 3 мяча. Тольдо называл его лучшим кипером мира. Жулио Сезар включал в пятерку.

Главным секретом словенца было предугадывание эпизодов. Он читал удар до нанесения, реагировал на проникающие передачи раньше девяток и предотвращал моменты до их появления. Ярче всего это качество проявилось в прямых дуэлях. Самир побил рекорд Пальюки по отраженным пенальти – только в Серии А взял 32 удара из 89 (36%).

Ханданович не любил, когда его дар списывают на интуицию – он считал его исключительно рациональным. Привычка просчитывать ходы выработалась с детства: «Моя страсть к шахматам исходит из семейных ценностей. Мы во всем конкурировали. В шахматах главное думать на 4-5 ходов вперед, и я никогда от этого не устаю: чем больше играю, тем больше узнаю нового».

Вторым секретом была удивительная реакция. Президент Сообщества итальянских неврологов Антонио Федерико анализировал: «У него очень быстрая синаптическая передача. К тому же Ханданович обладает выдающимся зрительным восприятием и зрительно-моторной координацией, которые могут быть отчасти врожденными, отчасти приобретенными на тренировках».

Третьим секретом он сам называл постоянное самосовершенствование: «Каждый год я хочу прибавлять. Я не ставлю себе ограничений и не смотрю на возраст. Пока футболист думает, что может прогрессировать, он должен играть. Я закончу, когда решу, что уже не расту».

Ханданович прогрессировал постоянно – настолько, что один из статистически лучших сезонов провел на 38-м году. Но больше всего он прибавил в работе ногами. Самир вырос во времена, когда вратари только-только утратили право забирать в руки после паса назад, и вершиной их обучения был вынос вперед – предыдущее поколение не справлялось и с ним. Он был продуктом другой эпохи, но время потребовало от него новых навыков – и Самир обучился быстрее многих.

После 34-х словенец стремительно прибавил в коротком и среднем пасе. Он не достиг вершин в этой роли, и было бы странно ожидать иного, но привнес в выход «Интера» из-под прессинга то же спокойствие и точность, которыми отличался на линии. В первом миланском сезоне Ханданович делал всего 20 передач за 90 минут, но к концу карьеры цифра выросла почти вдвое – до 36 пасов в последнем сезоне. Одновременно он прибавил в точности: с 60-70% в начале 2010-х до 80-90% после 35 лет. Самир поднялся на уровень выше среднего даже в такой несвойственной ему дисциплине – и уж точно стал лучшим из тех, кто формировался в другую эпоху.

К несчастью, его эволюция прошла перед очень ограниченной аудиторией. Словенец дебютировал в группе ЛЧ в 34 года, а в плей-офф сыграл два матча за всю карьеру – в возрасте, в котором нестыдно уехать в пустыню. Со сборной он всего раз попал на большой турнир – чемпионат мира-2010; словенцы там, конечно, не задержались.

Между тем он не был проходным вратарем поблекшего клуба, радующегося второсортным еврокубкам. В прайме Ханданович был одним из лучших в мире. Он не переосмысливал роль и не символизировал глобальные перемены в игре, как Нойер и Алиссон, но полностью соответствовал тому типажу кипера, которого каждый хочет видеть в своей команде – больше супермена, чем спортсмена. Самир вошел в 10-ку лучших в Серии А по проценту сэйвов в 6 из 7 последних полных сезонов. Трижды он закончил в десятке лучших в топ-лигах.

Часть этого великолепия все-таки пришлась на большие турниры, но пиковый Ханданович с эффектной реакцией и кинематографичными сэйвами прошел мимо среднестатистического болельщика. Таким его знали в основном любители Серии А. И если в середине 2010-х в «Интере» было хоть что-то, вызывавшее зависть соперников, то в первую очередь клубный вратарь.

***

Фото: Andrea Staccioli, Domenic Aquilina/Global Look Press