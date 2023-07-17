Понадобится перестройка.

Давиде Фраттези из «Сассуоло» долго возглавлял список приоритетов «Милана». Когда бывшие чемпионы толкнули Тонали за 70 миллионов, казалось, что переход неизбежен. Но прошло несколько дней, и полузащитник нашелся в «Интере».

Давиде стоил в два раза дешевле Тонали, но не сомневайтесь – это одно из главных усилений итальянского лета. Все настолько серьезно, что после перехода молчун Маурицио Сарри признался: «Я бы хотел потренировать Фраттези. У «Интера» одна из лучших средних линий в Европе».

Разберемся, чему он завидует.

Новичок не замена Брозовичу ни по характеристикам, ни по роли. Управление ритмом, вовлеченность и пас – его главные недостатки

23-летний Фраттези формально занял освободившийся слот Брозовича – хорват счастливо разменял остатки мотивации на аравийский оклад. Но он не заменит ушедшего. Марцело – мобильный опорник, дирижирующий игрой с помощью густой паутины продуманных передач. Итальянец его полная противоположность.

Давиде всю карьеру отыграл бокс-ту-боксом с уклоном в атаку. Единственным исключением стал первый сезон в Серии А, когда Дионизи поставил новичка вторым опорником в 4-2-3-1; роль в глубине так его напугала, что едва не вынудила уйти. Оказалось, напрягался он зря: интерпретация опорника в беспечном «Сассуоло» почти не отличалась от его привычных задач. Фраттези оставлял зону и задорно носился в атаке.

Заменой Брозовичу такой игрок точно не станет. Недостатки Фраттези лежат в областях, обязательных для плеймейкера. Он отдает вперед каждый третий пас, а это хорошо, только если не нужно задавать ритм. Точность его передач едва переваливает за 79% – значительно ниже среднего для позиции.

Фраттези сводит игру к быстрым вертикалям и простейшим переводам на край, чтобы выключиться из перепаса, исчезнуть с радаров и открыться под пас ближе к атаке. Его вовлеченность уступает даже некоторым вратарям. Давиде делает всего 7,1% командных пасов – в два раза меньше Брозовича и хуже 90% полузащитников топ-лиг.

Он не годится в реджисты даже на уровне гиковых компонентов: «На днях мы отрабатывали выход из обороны. Матеус Энрике открылся, сделал все точно и качественно: раз-два – команда продвинулась. Настал мой черед, и я сразу ошибся в постановке корпуса. Катастрофа. Тренер засмеялся: «Никогда не делайте как Фраттези, это кошмар!» Такой стыд. Максим Лопес, тоже большая заноза, сказал, что я обязан развиваться в таких вещах. Очевидно, он прав».

Точно так же ему не подходит позиция Брозовича. Фраттези разворачивается в активной защите или высоком прессинге – хорошо читает соперника, быстро съедает дистанцию и сминает 1-в-1. Но он меркнет, когда сторожит опорную за спинами остальных. Это не его футбол. Ему самому нужна подстраховка.

Эта несостоятельность так велика, что вынудила «Сассуоло» перейти на 4-3-3. Фраттези объяснял Cronache di Spogliatoio: «В прошлом году я играл вторым опорником, порой сложно было идти вперед. В этом сезоне забеги в штрафную стали моей обязанностью. Летом Дионизи сказал: «Давиде, ты одна из лучших восьмерок лиги. Я сменю схему ради тебя». Его решение поспособствовало моему росту. Позиция опорника подходит мне меньше всего – во многом потому, что я всегда рвусь в атаку».

«Интер» переплатил, если видит Фраттези в основании полузащиты. Но это вряд ли. В естественной роли он стоит гораздо больше.

Фраттези очень опасен в атаке благодаря редкому сочетанию качеств

Секрет стоимости прост: плюсы Фраттези намного перевешивают недостатки.

Самое гипертрофированное из множества выраженных достоинств – атака из глубины. Фраттези намеренно изолирует себя от командной игры, застывает в 30-40 метрах от ворот и следит, как его напарники раздергивают соперника. Как только он считывает движение и предвидит дыру в защите, взрывается.

Типичный гол Фраттези начинается в 50 метрах от ворот. Здесь он видит, что на острие оказался Берарди, и моментально просчитывает, как поменяется структура: Доменико наверняка сместится на привычный правый полуфланг, разорвав связку центрбеков. Полузащитник делает рывок в центр еще до того, как Берарди начал движение.

Пару секунд спустя «Милан» словно намеренно поддается Фраттези, раскрыв перед ним центр. На деле он предугадал разрыв. Момент закончится голом.

Если оппонент вовремя среагировал и навязал сопротивление, подключаются другие преимущества. Фраттези достаточно техничен, чтобы уйти от защитника даже без скорости. Что еще важнее, он очень резкий и неожиданно крепкий – гораздо сильнее, чем кажется. За один прошлый сезон наберется не меньше пяти моментов, когда он отшвыривал соперников, пытавшихся сбить темп силовым приемом.

«Он серьезный противник, – признавал полузащитник «Аталанты» Мартен Де Рон. – Настоящий бокс-ту-бокс, у которого есть техника, скорость и сила, но главное – резкость и тайминг рывка. У него такая взрывная сила, что тяжело удержать на первых метрах. Копмейнерс жаловался, что Фраттези измучил его в бергамском матче. Давиде особенно опасен в высоком возврате, потому что если отберет мяч и рванет в открытое пространство – все, конец».

Причем эти козыри эффективны против любой защиты. Когда соперник защищается зонно, Фраттези сканирует его из глубины. Если держит персонально, Давиде движется как топ-форвард – подключает ложные забеги, смены направления, игру на опережение. Так он избавляется от опеки и в штрафной, и в центре поля. Интенсивность рывков впечатляет: итальянец набирает 953 метра спринтами в среднем за матч – пятый результат среди полузащитников Серии А.

«Я люблю соперников с персональным прессингом, – признавался Давиде. – Они разбирают один на один, устраивают дуэли по всему полю. Мне комфортно, потому что успех зависит от контрдвижений: я притворяюсь, что обегаю по внешнему радиусу, а сам открываюсь по внутреннему, и все в таком духе. Я смотрю матчи опекунов и запоминаю, как они занимают позицию, кто упускает зону, где раскрываются бреши».

Все это сделало его одним из лучших диверсантов в Европе. Фраттези превосходит 82% полузащитников в продвигающих проходах, 91% в результативности и 98% в xG с игры. Ни один полузащитник топ-лиг не наносит столько ударов из пределов штрафной. Давиде входит в десятку самых опасных восьмерок мира 1-в-1 и на пространстве – благодаря технике, скорости и редкой способности отклеиться от соперника до приема.

Итальянцы всегда котировали таких игроков, но в последние годы роль приобрела особенное значение. Местная школа больше 20 лет (от Кассано до Бальданци) не выпускала качественных творцов между линиями. Без них взлом позиционной защиты скатывается в размеренный перекат по периметру, и разбавить его способны лишь непредсказуемые подключения из глубины. Диверсанты остались единственным способом взломать атакующие шаблоны.

Давиде сформировал стиль на подражании Маркизио и Перротте. Но он уникален. Италия еще не выпускала диверсантов, которые сочетают развитое пространственное мышление с исключительным атлетизмом. Фраттези опасен даже с защитником на плечах – и потому превосходит других представителей роли.

Если бы не проблемы с реализацией, он уже в «Сассуоло» забивал больше 10 голов за сезон. Возможно, в новом клубе Давиде покорит планку.

«Интеру» придется перестроиться, чтобы вписать новичка в игру. Но потенциал впечатляет

Единственная проблема трансфера не в расхождениях с характеристиками Брозовича. Проблема, что новичку не подходит роль Мхитаряна.

Снижая зависимость от Брозо, Индзаги создал ртутную среднюю линию без выраженных ролей. Формально опорником выступает Чалханоглу, над которым располагаются Барелла и Мхитарян. Фактически они придерживаются пространственных ориентиров, но постоянно меняют функционал внутри зон. Каждый ситуативно отвечает за начало атак, продвижение, предложение между линиями и созидание.

Вот как это работает. «Интер» начинает с базовой 1-2: Хакан в опорной, Барелла и Мхитарян восьмерками.

Соперник раскрывается справа, и миланцы строят игру оттуда. Барелла становится опорником, Хакан и Мхитарян исполняют восьмерок.

Соперник перекрывается, и модуль снова меняется. «Интер» переходит на 2-1: Барелла и Мхитарян опорники, Хакан под нападающими.

Через 20 секунд модуль вернется к базовой 1-2. Но за перезапуск владения в роли реджисты теперь ответит Мхитарян. Хакан и забегающий Барелла исполнят восьмерок.

Барелла незаменим, поэтому главный конкурент – Мхитарян. Но Давиде не справлялся с выходом из обороны даже на тренировках «Сассуоло». Он станет мишенью для прессинга, и мишенью доступной, учитывая неточный пас и плохое позиционирование. Для «Интера» такой полузащитник совсем некстати.

Причем несовместимость обоюдная: итальянец в этой роли подставится и поблекнет. Оплошав на тренировке «Сассуоло», Фраттези однажды попробовал похожий функционал в игре – как будто доказывал что-то себе самому. Он опускался под первый пас, разгонял атаки из глубины и к середине тайма привлек внимание Дионизи. Тренер отчитал его и передвинул ближе к атакующей тройке. Игрок вспылил, но послушался – и вскоре забил.

Само собой, Индзаги научит полузащитника новым трюкам (тем более что и сам Фраттези постоянно работает над собой). Но это потребует времени. А пока «Интер» либо рискнет неуязвимостью в начале владения, либо перестроится.

Два простых варианта переформатирования угадываются уже сейчас:

1. Индзаги перенаправит выход из обороны направо, расширив обязанности Бареллы. Но его вклада не хватит в атаке;

2. Симоне перейдет к более структурированной полузащите с четким распределением ролей. Скорее всего, этот вариант чисто умозрительный. Хакан слабо чувствует ритм; текучая модель хорошо это скрывает, но постоянное место перед защитой вскроет его недостатки.

Еще один фактор риска – набор нападающих. Фраттези раскрылся при Скамакке и Пинамонти. Джанлука заманивал защитников в глубину, упрощая проникающие забеги за свою спину. Пинамонти постоянно занижал оборону, увеличивая прорехи перед штрафной – с ним проще влетать в зону с мячом в ногах. Оба хорошо сочетались с атакующей восьмеркой.

В «Интере» таких нападающих нет. Корреа, Тюрам и Лаутаро не притягивают внимание, а уходят вширь и оттуда смещаются в центр. Забеги Фраттези будут заметнее. Ему понадобится спина Лукаку, чтобы по-настоящему развернуться.

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Очевидно, Фраттези не идеал для «Интера». Он плохо вписывается в систему, а значит, потребует тактических поисков. Не факт, что все заработает. Но потенциал стоит временных трудностей.

В последние два года «Интеру» критически недоставало креатива против закрытых соперников. В команде мало индивидуальностей, которые дополнили бы удивительную тренерскую организацию. Ей нечего предложить, кроме навесов и контратак – и когда механизмы заканчиваются, миланцы разбиваются о штрафную. Без дриблеров и созидателей остается только давить.

Фраттези с его 8 голевыми за 5 лет карьеры тоже далеко не творец. Но ему и не нужно. Чаще всего направление передачи диктует не пасующий, а партнер, который под него открывается. Движение меняет расклад.

Давиде намного сильнее полузащитников «Интера» в атаке вторым темпом, уходе от опеки и открываниях в штрафной. Его забеги сами подскажут, куда пасовать. Миланцам нужно только вовремя реагировать.

Если Индзаги найдет, как совместить атакующий вклад с неубедительностью в строительстве игры, «Интер» точно прибавит – пусть и не сразу.

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Фото: Instagram/inter