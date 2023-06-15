Сухой лист
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«Монца» – яркая пенсия Берлускони. Исполнил мечту города, где знаком с каждым

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Сильвио Берлускони Сильвио Берлускони
Монца Монца
Адриано Галлиани Адриано Галлиани
Раффаэле Палладино Раффаэле Палладино
Футбол Футбол

Но не успел выиграть скудетто.

Когда Берлускони объявил, что после победы над грандом «Монцу» встретит автобус со шлюхами (а тренер получит галстук, но кто помнит о галстуке?), он не просто мотивировал команду. Сильвио одним предложением нанес маленький клуб на международную футбольную карту. Он использовал теорию мема в самом первом и глубоком значении: создал яркий образ и зашифровал внутри нужную информацию.

Так в последний раз проявилось главное и самое недооцененное качество Сильвио. Звонимир Бобан назвал его визионером – то есть человеком, предугадывающим прогресс. Но еще больше впечатляла его способность создавать предпосылки для роста. И если Берлускони единственный разглядел потенциал в клубе, ни разу не забиравшимся в Серию А, и городе, выбранном из-за того, что он расположен в 12 километрах от его виллы, то лишь потому, что только он способен был поднять его в тренды. Газеты, телевидение, соцсети – неважно. Меняются времена, но не дар.

Этот дар побудил фанатов «Монцы» перефразировать Октавиана Августа при первой встрече с новым владельцем: «Ты взял город из кирпича, теперь преврати его в мрамор. Спасибо за мечту». Берлускони благодарили заранее – не потому что предвидели скорую смерть, а потому что ни секунды не сомневались в нем.

«Не все поняли ту отсылку, но мы уверены, что президент понял – он любил Августа, – вспомнили фанаты из Curva Pieri. – Мы не пророки. Но мы были уверены, что Берлускони вознесет нашу «Монцу» туда, куда взлетают только орлы, и подарит нам лучшие годы жизни».

Сильвио был своим для трибун – не только потому, что подарил надежду и воплотил мечту. Он был почти горожанином, пусть и жил за его пределами. Каждый переулок в Монце знаком с ним. Каждый житель помнит какую-нибудь историю. Берлускони был для них не папочкой с миллиардами, как для «Милана» когда-то, не фигурой из телевизора. Он был хорошим знакомым.

«Он постоянно стригся у нас, – рассказывал Il Giorno местный парикмахер Арис. – Сильвио просил прическу как у актера Майка Бонджорно. Сначала его стриг мой отец Северино, а теперь я. Он видел мое рождение, видел, как я рос. Он был настоящим джентльменом и мог расположить любого, с кем разговаривал».

Местный карабинер постоянно привозил моцареллу из буйволового молока – ее любила мать Сильвио. Мясник масштабировал дело после советов Берлускони. Организатор одного из банкетов вспоминал, как отвлекшийся от политиков Сильвио расспрашивал его, как идут дела, мгновенно посчитал затраты и подсказал, кому из гостей выставить счет побольше и выйти в плюс. Люди в «Монце» говорили, что после выхода в Серию А он устроил вечеринку прямо в раздевалке – и вынудил игроков петь хором, которым сам же дирижировал.

«Смерть Берлускони особенно печальна, – уверен городской политик Раффаэле Делла Валле, – потому что напомнила всем о правде, которая кажется очевидной, но о котором никто не думал: бессмертия не существует. Пока он жил, смерть казалась всего лишь гипотезой – так часто Сильвио поднимался после падений. Больше всего мне запомнится его энтузиазм. Он верил в концепцию постоянного прогресса. Как старый болельщик «Монцы», я благодарен ему за осуществление нашей мечты».

В этом отношении между городом, клубом и президентом – все очарование «Монцы». Берлускони не просто поднял ее в Серию А. Для этого достаточно денег. Не просто сделал ее известной приглашениями Икарди (с предложением реалити-шоу на телевидении) и секс-автобусами. Он пересоздал ее идентичность. «Монца» стала самой итальянской командой на уровне идеи: можно достичь всего, не выходя из зоны комфорта.

«Монца» была привлекательной и легкой, по-домашнему уютной и приятной для просмотра, даже когда проигрывала. «Монца» оставалась принципиально простой и провинциальной: тесная связь с городом, дружба владельца и тифозерии, болельщики на ключевых постах. «Монца» была симпатично доверчивой – что в назначении Строппы (в 2007-м Берлускони дал ему первую тренерскую работу), что в выборе Палладино (тренировал только команду до 19 лет).

Тренеры следовали только одному правилу – игре в атаку: никто не симпатизирует закрытым середнякам. «Монца» должна быть атакующим клубом, – формулировал сам Берлускони. – Мы обязаны играть на чужой половине».  

Все это сделало «Монцу» открытием года. Она не «Милан», ей не завоевать мир. Она была уютным домашним проектом Берлускони. Гаражной группой, собранной с парой друзей. Погоней за утраченным временем и невыполненным обещанием: мать Галлиани всю жизнь грезила «Монцей» в Серии А.

Путь провинциального клуба утверждал, что нет ничего невозможного. Что необязательно выходить из комфортной среды, чтобы исполнить мечту. Что можно быть ярким и ненавязчивым, эффективным и неторопливым. Что даже сложность (футбол Палладино – один из самых сложных в Италии) может быть близкой каждому.

Наверное, это иллюзия. Но Берлускони вообще был мастером иллюзий. С их помощью он формировал нужное будущее. И если «Монца» не станет чемпионом через год-два, как он планировал, то теперь наверняка и навечно – лишь потому что Сильвио больше нет. Он держал слово.

Даже за победы над грандами он расплатился сполна. Официальных подтверждений о секс-автобусе не было, зато тренер подтвердил: боссы подарили ему обещанный галстук.

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Телеграм-канал Андрея Клещенка

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Фото: globallookpress.com/Claudio Furlan/Keystone Press Agency, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Marco Luzzani / Stringer Emilio Andreoli / Stringer

5 комментариев

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Alex_V69
Довольно симпатичная команда. Жаль, если зачахнет.
+3
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+3
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Спартак Уокер
Думаю без него Монца отправится в Серию Б
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Ихарь Окенфэйлов
Монца в этом сезоне реально здорово пошумела. Хочется надеется что не развалится теперь. Такие команды в Серии А очень нужны
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Михаил Лубянский
Может Галлиани подхватит?
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Cristiano Ronaldo
Отличная и очень недооценённая команда! То как они имели топов в этом сезоне, приносило мне очень сильное наслаждение. Игроки Монцы абсолютно не уважают авторитетов, напоминая в этом плане ещё одну симпатичную команду Унион Берлин. Пожелаю удачи парням в следующем сезоне! Ну а Дону Сильвио, спокойно почивать на облаках...
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