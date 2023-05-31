12 комментариев

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Моуринью создал идеальный автобус: у «Ромы» лучшая защита в топ-лигах. Но есть уязвимость

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Клещенок – об особенностях римской обороны.

Второй матч «Ромы» и «Байера» не из тех, которые приятно пересмотреть, но он по-своему устрашающий. Римляне выдали 100-минутную презентацию безжалостного иссушающего стиля, будто созданного, чтобы вытянуть из футбола всю радость. Немцы со своими атакующими планами выглядели даже немного наивно.

Возможно, Моуринью уже не топ-тренер. Совершенно точно он застоялся и устарел. Но Жозе вновь лучший в том, в чем был лучшим когда-то. Защита – его главный аргумент в финале Лиги Европы.

«Рома» защищается лучше всех в топ-лигах – статистика это доказывает

Поверхностные цифры точно не на стороне Моуринью. Римляне пропустили 37 голов в 37 турах и далеки от лидерства не только в топ-лигах, но и в Серии А. Целых три клуба пропустили меньше.

Но пропущенные мячи не всегда коррелируют с качеством обороны. Эти два параметра расходятся в паре важных нюансов, которые в этом конкретном случае сводятся к одному фактору – вратарскому. У римлян один из самых косячных голкиперов Серии А. Патрисиу пропустил на 6,4 гола больше ожидаемого и по этому показателю превзошел только кипера «Сассуоло» Андреа Консильи. Сама «Рома» в тройке худших по разнице между реальными и ожидаемыми пропущенными.

Проблемный вратарь периодически множит на ноль командное качество. Самый острый голевой момент за два матча у «Байера» появился, когда Руй выронил мяч из рук после навеса. Похожие затмения у него случались и в других матчах. Но даже с ним «Рома» почти никому не позволяла превратить свою оборону в руины. Всего три клуба забили ей больше двух мячей.

Углубленная статистика показывает, насколько прочна оборона до отрицательного вклада кипера. «Рома» четвертая в топ-лигах по ожидаемым пропущенным с игры, лучшая по допущенным ударам из пределов штрафной и средней дальности выстрела, седьмая по ударам в створ. В Италии римляне лидируют по допущенным незаблокированным ударам.

«Рома» далеко не лучшая по количеству допущенных ударов, но связано это с ее стилем. Моуринью принял, что невозможно снизить остроту до нуля, и выстроил очень циничную оборонительную модель. Римляне держат соперника на дистанции. По их воротам бьют не так уж и редко, но почти всегда от безнадежности – они не пускают в штрафную.

«Рома» единственная команда в топ-лигах, по которой чаще бьют из-за, а не из штрафной. Средняя дальность допущенного удара превышает 20 метров. Римляне лучше всех держат соперника на расстоянии, превращая большинство подходов в шутку – и с хорошим кипером наверняка держались бы в лидерах по пропущенным.

Такой стиль обуславливает относительно большое количество ожидаемых пропущенных – потому что даже удары издалека копятся в приличные цифры. Но даже по этому показателю «Рома» превосходит абсолютное большинство конкурентов. Римляне в четверке лучших по пропущенным ожидаемым голам с игры – выше только «Эльче», «Мальорка» и «Аугсбург».

«Рома» защищается не в штрафной, а около. Ее единственное уязвимое место – защита пространства при высоком прессинге

В римской защите есть любопытная особенность – относительно небольшой трафик перед воротами. По данным StatsBomb, в момент удара «Рома» держит в штрафной 5,3 игрока. Это близко к среднему показателю в топ-лигах. То есть Моуринью не закрывается всей командой возле ворот, чтобы минимизировать удары с близкого расстояния, но все равно доминирует по этому показателю.

Секрет такой эффективности в работе второй линии. «Рома» выстраивается в компактную 5-3-2 с как минимум девятью игроками за линией мяча, перекрывает опасные зоны и выжидает ошибку. Тройка полузащитников (два опорника и спускающийся к ним Пеллегрини) реагирует на передачи синхронным смещением. В сложных ситуациях Жозе опускает ниже еще одного форварда – над линией остается только один игрок.

Задача тройки – лишить пространства. Моур держит большинство исполнителей за штрафной, чтобы перекрыть подступы и увеличивать вариативность адаптаций под разные эпизоды. Римляне реагируют сдвоенной агрессией на каждое движение мяча к краю, но не атакуют на приеме, а мягко поддушивают – лишают соперника времени, чтобы спровоцировать неточную передачу. Поэтому «Рома» сочетает средние показатели отбора с высокими цифрами перехватов.

Иначе говоря, стиль Моуринью предельно близок к автобусам – структура заточена на безопасность, а не контратаки. На чужой половине он почти не обороняется. Римляне позволяют 13,9 передачи до первого оборонительного действия – это 15-е место в Серии А. Одновременно они девятые по высоте обороны (43,9 метра) и 18-е по количеству высоких возвратов.

Моуринью избегает активного прессинга – отчасти по привычке, отчасти из-за набора игроков. Римский состав не предполагает давление на чужой половине. Ненасыщенная атакующая линия почти всегда оставляет сопернику варианты выхода, Дибала быстро подсаживается, медленные опорники и центрбеки плохо контролируют большие пространства – проще перекрыться возле штрафной, чем рисковать и разрывать линии.

Когда контекст требует агрессивной игры, Моур использует персональный прессинг: форварды атакуют центрбеков, Пеллегрини опекает опорника, а латерали поджимают фулбеков. Проблема в том, что пара опорников и крайние центрбеки плохо страхуют края: и если условный Спинаццола опоздал с давлением, сопернику легко выйти через фланг и раскрошить оборону.

Самый опасный подход в леверкузенском матче родился как раз из этого недостатка. Спинаццола не перекрыл соперника, а опорник опоздал с выдвижением на единственного открытого игрока.

Последовал быстрый розыгрыш с передачей на край, раскрывший главную уязвимость: Ибанес и Манчини почти всегда уступают 1-в-1 на пространстве из-за нехватки скорости. Диаби убежал и пробил в крестовину.

Второй недостаток агрессивного давления Моуринью – разнородность прессинга. Передняя линия использует персоналку, защита играет зонно. Иногда они слишком отрываются друг от друга, раскрываясь между линиями.

Высокий прессинг – единственная системная уязвимость «Ромы». Если не спровоцировать его, надежда остается только на тоннаж навесов и косяки Патрисиу.

***

Два года назад Моуринью досталась привозная защита, пропустившая 58 мячей в 38 турах Серии А. Казалось, он обречен. Работа, которую он проделал с Ибанесом и Манчини, на тот момент выглядела невыполнимой.

Жозе построил на этих руинах безупречную оборону, не совершив ни одного трансфера. Римлянам не очень дается игра в футбол, но они лучше всех мешают играть другим.

***

Телеграм-канал Андрея Клещенка

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Фото: globallookpress.com/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency

12 комментариев

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Пономарев Дима
Ответ superteam
Спасибо за интересную статью. Вопрос про статистику Патрисиу: возможно ли, что PSxG в его случае немного занижен? Дальние удары намного сложнее отбивать, когда в штрафной куча игроков (своих и соперника) и огромная вероятность рикошетов, плюс плохо видно момент удара. Насколько я знаю, модели это не учитывают (могу ошибаться). В любом случае, очевидно, что Патрисиу проводит слабый сезон, но все равно интересно
Это сглаживается суммой ударов. Условно говоря. 25 ударов Байера - это 1 xG. Но каждый удар в отдельности - это 0.04 xG, которые должен брать вратарь даже аутсайдера. В итоге эта особенность в статистике, наоборот, увеличивает его PSxG. Короче, плюс на минус
+5
0
+5
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superteam
Спасибо за интересную статью. Вопрос про статистику Патрисиу: возможно ли, что PSxG в его случае немного занижен? Дальние удары намного сложнее отбивать, когда в штрафной куча игроков (своих и соперника) и огромная вероятность рикошетов, плюс плохо видно момент удара. Насколько я знаю, модели это не учитывают (могу ошибаться). В любом случае, очевидно, что Патрисиу проводит слабый сезон, но все равно интересно
+4
0
+4
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Badmotorfinger
Слабое место обороны Ромы - безголовый Ибаньез.
+3
0
+3
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Joey Ramone
Победы Жозе! В какой бы футбол он не играл, он лучше всех в мире умеет делать трофеи из ничего.
+3
-1
+2
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uefaligue
кстати хороший факт про вратаря. а то адепты мю рассказывали что он выиграл ле благодаря де хеа... ну вот он дошел до финала ле с самым худшим вратарем. че с лицом?
+1
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Хызыр
У Португалии одно поколение игроков лучше другого, но все никак не появляется годный кипер. Только не говорите про Кошту, новый косячник растет. На чм уже продемонстрировал свой класс
+1
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superteam
Ответ Пономарев Дима
Это сглаживается суммой ударов. Условно говоря. 25 ударов Байера - это 1 xG. Но каждый удар в отдельности - это 0.04 xG, которые должен брать вратарь даже аутсайдера. В итоге эта особенность в статистике, наоборот, увеличивает его PSxG. Короче, плюс на минус
Ну, не соглашусь. 0.04 xG на то и есть, что средний вратарь должен пропустить 1/25 ударов. Про каждый по отдельности можно сказать, что даже бабушка с клюкой должна отбивать, но из 25 один пропустить вполне нормально, нет каких-то особенностей
0
0
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TaR
Ответ kotopandych
Идеальный автобус не пускает 37 в чемпионате
Так то это четвертый результат в лиге после Нароли, Лацио и Ювентуса
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