Клещенок – о неудаче звездного испанца.

«Севилья» сыграет с «Ромой» в финале Лиги Европы. Оба клуба есть в резюме Рамона Мончи.

К 2017-му «Рома» утвердилась в статусе второй команды Италии. Римляне периодически встряхивали тренерский штаб и состав, но какими бы ни были новые лица, сохраняли солидную устойчивость – четыре года подряд не выпадали из первой тройки. Пиком стал сезон-2016/17: команда отстала от «Юве» всего на 4 балла.

Чтобы преодолеть плато, клуб заманил Мончи – лучшего спортивного директора континента на тот момент.

Тогда-то и началось падение «Ромы».

Мончи переехал в Италию за новым вызовом и в первом же сезоне пробился в полуфинал ЛЧ

Мончи родился в конце 60-х, попал в систему «Севильи» в 1988-м и провел в ней следующие 29 лет – сначала неудачливым запасным кипером, а после выдающимся спортивным директором. Игроком он ушел бестрофейным, но в костюме собрал 9 трофеев за 17 сезонов – в том числе 6 еврокубков.

Испанцы называли его архитектором этих андалузских побед. Мончи разглядел талант в провинциальном бразильском тинейджере Дани Алвесе, за бесценок вытащил Ракитича из Германии и нашел в Бельгии бесперебойный генератор голов – незаметного Бакку. Каждые несколько лет он пересобирал «Севилью» без потери качества и с внушительной прибылью.

В 2017-м Мончи искал вызов и покинул Ла Лигу, а «Рома» неожиданно опередила грандов – заманила испанца возможностями, а не деньгами. Клуб готовился к строительству стадиона и жесткой экономии, но не хотел рисковать ростом. Мончи получил полный контроль – выше него остался только владелец Паллотта.

Гендиректор Умберто Гандини описывал ожидания от нового приобретения: «Ветер в Риме переменился. Переход Мончи – громкий сигнал от Паллотты. «Рома» стремится стать первым номером, а у испанца есть видение будущего. Он сделает нас лучше».

В первый же год Мончи устроил распродажу на 157 миллионов – и почти две трети вложил в новичков.

Размен вышел сомнительным. Мончи взял сразу двух нападающих на подмену нетравматичному Джеко: если покупка великолепного молодого Шика вполне объяснима, выбор полнеющего 26-летнего Дефреля из «Сассуоло» никто не понял – тем более что в сделку включили талантливого воспитанника Фраттези (сегодня, в 2023-м, он лучший в лиге в своей роли).

Другие трансферы тоже оставляли вопросы. Мончи поднял скромные 42 миллиона за Салаха. Выжал из «Газпрома» всего 23 миллиона за Паредеса. Купил Карсдорпа и Хонатана с травмами, оставив фланги без подстраховки. Нашел такую замену Рюдигеру в Голландии: Морено сыграл 6 матчей и после ухода признался, что не умел защищаться.

Впрочем, тогда это никого не насторожило. Весной римляне выкатились в полуфинал ЛЧ, разгромив «Барсу». Мончи формально подтвердил репутацию выдающегося строителя.

«То, что Мончи сделал в «Севилье», где находил талантов с гораздо меньшим бюджетом, чем у грандов, и на равных соперничал с ними во всех турнирах, впечатляет. Ему понравился наш проект, – анализировал Паллотта. – У него было напряженное лето, и ему еще есть чем заняться. Но он отлично подходит команде. Мончи свой парень для игроков. Он всегда в контакте с футболистами, тренером и персоналом. Он оправдал мои ожидания, если не превзошел».

Несколько лет спустя Паллотту спросили, кто лучше: Мончи или другой бывший директор клуба Петраки. Бизнесмен ответил: «Серьезно? Петраки в любой день на милю впереди».

Мончи не продержался и двух лет – с ним разорвали контракт после провальной закупки

Лето 2018-го могло стать поворотным в новейшей истории «Ромы». Римляне пять лет подряд удерживались на пьедестале и заработали рекордную сумму в Лиге чемпионов. У них появилась реальная возможность закрепиться на новом уровне. Надо было лишь сохранить импульс правильными трансферами.

Мончи оторвался как никогда прежде – выбросил 166 миллионов на 11 новичков.

Как обычно, трансферы четко делились на две категории – актуальное усиление и покупки на перспективу. Испанец промахнулся везде. Фузато не стал новым Алиссоном и сейчас играет за «Ибицу». «Второй Модрич» Чорич несколько лет провел в арендах и укатил бесплатно – даже покупателя не нашлось. Клюйверт не потянул славы отца. Дзаньоло пришел вопреки Мончи.

Что еще хуже, звездные трансферы развалили команду . Ди Франческо ставил 4-3-3 с мощным прессингом, высокой линией обороны и страхующим кипером с классным первым пасом, а получил дорогую десятку Пасторе и деревянного вратаря Ольсена. Таким не было места в его команде. 27-миллионный Нзонзи справлялся только в опорке – но эту зону уже занял Де Росси. Аналогичная история случилась с 42-миллионным Патриком Шиком: острие забронировал железный Джеко, и талантливый чех играл под нападающим или на фланге.

Ради Нзонзи директор наспех слил Стротмана – полузащитника, обеспечивавшего баланс интенсивной системе Ди Фра. Голландец ушел после 1-го тура. «Рома» сразу сломалась и в следующем месяце не победила ни разу. Тренер использовал 6 разных составов в 6 матчах и после двух подряд поражений с общим счетом 0:5 признался: «Я не знаю, по какой схеме играть». Паллотта прокомментировал: «Противно смотреть».

Виновником был Мончи. Он дал тяжелый 5-летний контракт травматичному разленившемуся Пасторе, который филонил на тренировках и саботировал прессинг – хотя альтернативой ему был пиковый Зиеш. Он же пообещал влиятельному Де Росси, что не купит опорника, а после привел Нзонзи. Капитан съел конкурента, но больше не доверял директору. Испанец потерял игроков и разозлил тренера – по слухам, они с Ди Франческо больше не разговаривали.

Эусебио кое-как исправил проблему, отказавшись от сакральной 4-3-3 ради 4-2-3-1 – с местом для Пасторе и второго опорника. Но «Рома» все равно потеряла в качестве. Команда больше не прессинговала так высоко и мощно, как прежде – отчасти из-за нехватки одного игрока впереди после смены формации, отчасти из-за появления мягкого Пасторе на месте энергичного Наингголана.

В общем, это был образцовый пример стилистического несоответствия игроков системе и друг другу. На исправление этого не было ни денег, ни времени. 6 марта «Рома» вылетела из Лиги чемпионов, и рассерженные фанаты встретили Мончи криками:

– Уйди, ты разрушаешь команду!

– Вы влипли! Через полгода я выловлю вас по одному, – ответил директор.

Не пришлось. Наутро Паллотта убрал Ди Франческо, а на следующий день уволил самого Мончи. В письме болельщикам владелец извинился за допущенные ошибки: «Сезон вышел катастрофичным. Не думаю, что кто-то больше меня был разочарован и подавлен тем, как велись дела в клубе в последние 18 месяцев».

Мончи стал самой большой ошибкой «Ромы» в 2010-х – клуб долго разгребал его ошибки

Работа Мончи привела к непопаданию в Лигу чемпионов, раздутой зарплатной ведомости и 130-миллионным убыткам. Следующий директор Джанлука Петраки жаловался: «Его наследие – большая проблема, потому что при каждой покупке я вынужден думать, кого продать».

Даже лучшие трансферы получились со звездочкой. В эпоху Мончи купили Дзаньоло, но испанец голосовал против – переход продавили итальянские скауты. Коларова подписали по наводке Эдина Джеко. Возвращение Пеллегрини обусловила опция контрвыкупа, прописанная предыдущим директором.

На семь самых крупных вложений Мончи потратил 174 миллиона евро, а заиграл только Кристанте. Но и с ним не все однозначно. Брайан стагнировал в опорной зоне, пока Гасперини не превратил его в одного из самых опасных диверсантов Серии А. «Рома» выложила 27 миллионов, но отказалась от атакующих восьмерок из-за несбалансированной трансферной стратегии – новичок вернулся к нелюбимой роли и за пять лет в Риме забил меньше, чем за сезон в «Аталанте».

Прямой итог работы Мончи – четыре года вне Лиги чемпионов, финансовые проблемы и продажа клуба. Он стоит даже за нехваткой толкового кипера: «Рома» до сих пор не нашла вратаря лучше Скорупского, проданного в «Болонью».

Несколько лет назад в твиттере появился опрос о самой большой ошибке эпохи Паллотты. Один из респондентов написал: «Мончи».

В тот же день под комментарием появился ответ бывшего владельца: «Согласен».

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Фото: globallookpress.com/ Silvia Lore