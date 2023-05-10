49 комментариев

Клещенок – о двух братьях.

Представьте 100-тысячный город, предместье, прижавшееся к противоположному берегу, и тесный соседский анклав, огороженный от остального мира неширокой рекой. И короля уличного футбола внутри. Замкнутый мальчишеский мир вертится вокруг него, и даже взрослые, когда не заняты большими делами, приходят на его матчи. Говорят, он поднимет «Пьяченцу» в Серию А.

Короля зовут Пиппо. У него есть брат на три года младше, который во всем подражает и повсюду ходит за ним, но пока больше угрожает соседским окнам, чем чужим воротам. Иногда старший требует, чтобы двойника выпускали с ним на турнирах. Ему не перечат: детская команда держится на его голах.

У младшего есть имя, Симоне, но никто его так не зовет. Его называют Индзагино – как бы подчеркивая, что он только копия.

Филиппо становился звездой везде, где играл, но всегда продвигал младшего брата – хотя до 22 лет Симоне ни разу не сыграл в Серии А

К середине 80-х Симоне стал первой звездой поселкового «Сан-Николо». Его слушались парни на несколько лет старше. Он запомнил характеристики каждого игрока каждой команды округа и по ходу матчей подсказывал остальным, что делать. Ко всем защитникам у него был подход.

В 1992-м он попал в примаверу «Пьяченцы» и несколько лет спустя дебютировал во взрослом футболе. Впрочем, большие клубы не сразу разглядели его. Италия говорила об оригинальном Индзаги – постарше. Казалось, Филиппо быстрее всех адаптировался к новым правилам фиксации вне игры. Он кружил на линии офсайда, как стервятник, и реагировал рывком на минимальную возможность вертикального паса. Его прозвали Высокое Напряжение за конвертацию неисчерпаемой энергии в десятки голов.

В 1998-м старшего уже называли СуперПиппо. Тогда же «Пьяченца» вспомнила, что где-то в арендах обретается его младший брат. 22-летний Симоне забил 24 гола за 4 года в Серии С. Цифры не впечатляли. Но имя весило больше статистики. Культовый тренер Эмилиано Мондонико однажды сказал: «Это не Индзаги любит голы, а голы влюблены в Индзаги». В клубе надеялись, что правило сработает и с Симоне.

Так и получилось. В первом же сезоне Симоне забил больше брата и попал в десятку лучших бомбардиров Серии А – с 15 голами в 30 матчах. Но даже это не вывело его из широкой тени. Старший был самым дорогим итальянским форвардом после Виалли. Когда младший дебютировал в элите, Пиппо уже забил 100 голов во взрослом футболе, сыграл в финале ЛЧ и на чемпионате мира.

«Мне повезло, что рядом всегда был брат. Я брал с него пример, – вспоминал Симоне. – С ВАР он бы забил еще больше, но и без него он был эталоном форварда. Он побил все рекорды, которые мог. Он за год забивал в финале ЛЧ и в Межконтинентальном кубке. Но он единственный нападающий, которому я не завидовал. Разве что одному его голу в финале Лиги чемпионов».

Его рекорды пробили брату дорогу. Младшему хватило одного сезона в Серии А, чтобы заинтересовать грандов. Летом 99-го «Лацио» заплатил за него 15 миллионов евро – в полтора раза больше, чем «Юве» отдал за Пиппо.

«Симоне лучше меня, – прокомментировал старший. – Я уже говорил это три года назад, когда он играл в С2, и тогда многие просто пожимали плечами: «Ну да, он говорит так, потому что это его младший брат». Теперь вы видите? Я был прав».

Газеты писали, что «Лацио» вложился в Индзагино из-за недоступности старшего брата. Римляне отвечали, что купили лучшего из Индзаги.

Симоне с ходу покорил Лигу чемпионов – первым из итальянцев сделал покер. Но на Евро все равно поехал Пиппо

Алекс Фергюсон называл «Лацио» конца 90-х лучшей командой планеты.

Симоне Индзаги перешел в суперклуб. Центр поля держали Верон и Симеоне, под ними располагались Михайлович с Нестой, а по краям атаковали Недвед и Консейсау. Не всем звездам хватало места в заявке. На одно-два места в атаке претендовали Манчини, Салас, Бокшич и Кеннет Андерссон. Итальянец стал пятым форвардом.

За месяц до его трансфера римляне выиграли Кубок кубков, а годом раньше вышли в финал Кубка УЕФА и взяли оба внутренних кубка. Их считали фаворитами ЛЧ-1999/00. В первом же матче Индзагино выиграл Суперкубок: лациале аккуратно уложили образцовый «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на заслуженность имени, Пиппо готовился к очень похожему вызову. «Юве» четыре года подряд кошмарил Европу, но осенью 98-го сломался сразу после Дель Пьеро. Без него команда финишировала 7-й. Теперь все говорили, что последние триумфы туринцев принадлежали великой десятке, и без него команда ничего не стоит. Титанам вроде Индзаги и Зизу предстояло доказать уровень заново.

Летом 99-го журналист Gazzetta dello Sport выловил братьев на курорте. Они отдыхали вместе, словно не им предстоял первый сезон в статусе равнозначных соперников. Филиппо пообещал: «Симоне станет основным в «Лацио», но я верну скудетто «Ювентусу». Зидан сделает разницу».

«Тогда я выиграю Лигу чемпионов, раз Филиппо оставил ее мне, и забью пару голов специально для него», – ответил Симоне.

Индзагино начал с 2 голов в 3 матчах Серии А, но все равно осел на скамейке. Звезд было так много, что не хватало места. Симоне забивал каждые 109 минут (один из лучших показателей сезона), но все равно выходил в концовках. С первых минут он играл только во второстепенных турнирах вроде Лиги чемпионов и Кубка Италии.

Получалось неплохо. «Лацио» проскочил оба групповых этапа, оставив позади «Челси», «Байер» и киевское «Динамо». Симоне забил 8 мячей в 9 матчах. В марте он устроил представление на «Олимпико». «Марсель» приехал за последним шансом на выход в плей-офф, но разбился об Индзагино. Нападающий сделал покер. Первым среди итальянцев.

«Лацио» вылетел в четвертьфинале – отхватил от «Валенсии». На тот момент Индзагино был лучшим бомбардиром турнира. Но о старшем все равно говорили больше. Приближался Евро-2000, и вся Италия молилась за СуперПиппо. К середине марта он собрал 26 голов в 34 матчах. «Ювентус» оторвался на 9 очков.

Казалось, Симоне уже затащил клуб к скудетто. Но туринцы проиграли «Милану», и «Лацио» подобрался на 6 очков – как раз перед очной встречей.

Братья Индзаги стали теневыми героями легендарной развязки Серии А-1999/00. Старший упустил титул из-за голов младшего

Апрельский матч назвали битвой за титул, хотя до конца оставалось еще полтора месяца. Все дело было в форме Индзаги. Туринцы не дождались Дель Пьеро и зависели от чутья СуперПиппо, и пока он забивал, все было в порядке. Проблема начались в марте, когда он замолчал. Без его мячей команда просела. Игре не хватало конкретики.

Пиппо впервые противопоставили младшего брата. Индзагино так же тонко выбирал позицию и атаковал пространство, но при этом был техничнее, мощнее и выше. Он не выпадал из игры без мяча и приносил пользу не только голами. Вдобавок он забивал. Когда старший угодил в яму, младший наконец пробился в основу «Лацио». Теперь это была не только гонка двух суперклубов, но и дуэль братьев.

«По крайней мере, проигравший утешится тем, что его брат победил», – прокомментировал отец футболистов Джанкарло. Сезон дался ему непросто. Он и так выгонял жену из комнаты, когда смотрел матчи детей (обязательно с опущенными шторами и закрытой дверью!), но блюсти суеверные ритуалы, когда игры шли параллельно, было почти нереально. Приходилось выбирать, а он этого не любил. Джанкарло был единственным мужчиной в Италии, для которого Симоне и Пиппо были равны.

«Лацио» выиграл и приблизился на дистанцию в одну победу, а к последнему туру сократил разрыв до двух баллов. Пиппо по-прежнему не забивал. Зато Симоне сделал 3+1 в 7 матчах. Но в него и клуб все равно не верили. В предпоследнем туре туринцы обыграли «Парму» благодаря отмененному голу, и болельщики говорили, что федерация обещала скудетто «Ювентусу». Взбешенные римские фаны провели символическую панихиду по итальянскому футболу.

«В любом случае титул останется в семье», – пошутил Индзагино перед последним туром. «Лацио» принимал крепкую оборонительную «Реджину». Матч обещал проблемы. И вряд ли обошлось бы без них, если бы в середине первого тайма Симоне не выиграл верх после очередного навеса. Его скидка попала в руку защитника. Форвард реализовал пенальти – и соперник рассыпался: 3:0.

В эти минуты «Ювентус» ждал, пока прекратится ливень. А после вышел и больше тайма бесполезно провисел на воротах «Перуджи». Пиппо снова потерялся в штрафной. Туринцы проиграли, и скудетто отошло «Лацио».

После матча Пиппо поднял трубку и поздравил младшего. Именно Симоне забил мяч, укравший у него чемпионство. Но для них все осталось по-прежнему.

Братья мечтали играть вместе, но ограничились 11 минутами из-за проблем Симоне. Травмы обусловили тренерское развитие

«Наша жизнь кажется сном. Наша история так прекрасна, словно ее написал романист. Два брата из провинции, два друга, которые живут футболом и добираются до Серии А. Не знаю, где мы будем через пять лет, но точно в одной команде», – сказал Симоне в 1999-м.

К сожалению, сценарий этой истории был другим. Два сезона на излете тысячелетия (по одному в «Пьяченце» и «Лацио») так и остались для него единственными полными. В 24 года Индзагино догнали травмы. С тех пор он ни разу не сыграл больше половины сезона.

Последней вспышкой несостоявшейся карьеры стал ноябрьский матч Италии против Англии. Трапаттони вызвал Индзагино вместе со старшим братом. Они поселились в один номер, всю ночь не спали, обсуждая выход вместе, и придумывали голы. Дома тоже никто не спал. Родители ждали, что парни наконец выйдут вместе.

Так и случилось. На 61-й минуте Симоне заменил Дельвеккио: пару нападающих составили братья Индзаги. Но даже на поле старший не переставал заботиться о младшем. Ему нечего было доказывать. Но он очень хотел, чтобы брат понравился тренеру.

«В тот день я сразу пасовал на него, – вспоминал Пиппо. – Вообще я не любитель отдавать мяч, но только не на Симоне. Я бы отдал ему пас даже на ЧМ-2006, если б он был на месте Бароне».

Через 11 минут Пиппо ушел с поля. Больше вместе они не играли. Индзаги перешел в «Милан», несколько раз выиграл Лигу чемпионов и стал легендой клуба. А Симоне все сильнее страдал из-за хронических болей в спине. После 28-летия он забил всего 4 гола.

«Симоне был талантливее меня, – уверял Пиппо. – Этот парень делал покер в ЛЧ. Ему просто не повезло. Спина причиняла ему дикую боль, он стискивал зубы и играл вопреки всему. Будь он здоров, превзошел бы меня. Он был техничнее. «Милан» охотился за ним, но отказался после медосмотра».

Филиппо выиграл 14 трофеев, включая чемпионат мира и две Лиги чемпионов. Но всегда считал 11 совместных минут в матче против англичан самым приятным мгновением великой карьеры: «Я хотел бы заново пережить то время. Мы никогда не были так счастливы».

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С тех пор прошло 23 года. В 2012-м Пиппо закончил в десятке лучших бомбардиров в итальянской истории. Ему было 39. Симоне ушел в 2010-м, но фактически закончил задолго до 30. Полкарьеры он следил за игрой со скамейки. И пока его брат забивал, младший запоминал секреты топ-тренеров.

Теперь у него 6 трофеев и полуфинал ЛЧ. А Пиппо тренирует в Серии В и подражает брату, как тот подражал ему: «Все идеи я украл у Симоне. Он моя ролевая модель, и я надеюсь стать таким же, потому что он один из лучших тренеров континента».

Новая жизнь поменяла их местами, словно проверяя, сохранит ли младший прежнюю преданность, когда завоюет первенство. Но они заботятся друг о друге, как прежде. Однажды Симоне обыграл команду брата и сожалел о победе больше, чем Пиппо о поражении. Его волновало, что брату грозит отставка.

Ничего не изменилось. Только Пиппо теперь Индзагино – и все.

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Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio, Alessandro Sabattini, Alessandro Sabattini, Claudio Villa /Allsport; AFP/Gabriel BOUYS / AFP