10 комментариев

Выиграли «чемпионат миллиардов» 8 центами.

Лучано Моджи всегда говорил, что в Италии нет невиновных. Но умел выделиться даже на таком фоне.

Когда «Наполи» выиграл второе и на долгое время последнее скудетто, спортивным директором был как раз Моджи. Лучано пришел сразу после первого чемпионства, быстро понял, что гений Марадоны не сможет вечно прикрывать недостатки состава, и за два года собрал удивительную команду – с Феррарой в защите, звездным Алемао в центре и супербомбардиром Карекой в атаке. На подхвате сидел неповторимый 23-летний Дзола.

Несмотря на это, в сезоне-1989/90 неаполитанцы шли только вторыми. Серия А была настолько сильна, что Кубок чемпионов считался утешительным призом для внутренних лузеров, а Кубок УЕФА разыгрывали команды с итальянского дна. Лигу называли чемпионатом миллиардов. «Наполи» держался прямо за «Миланом» – революционной прессинг-машиной с Райкардом, Ван Бастеном и Мальдини в составе.

За 4 тура до конца «Наполи» отставал на 1 балл (за победу давали 2). «Милану» предстоял сложный выезд в Болонью. Неаполитанцев ждал неприятная дуэль в Бергамо.

Акт 1: счастливый случай

К концу тура казалось, что расклад не изменится. Сакки уехал из Болоньи с ничьей. «Наполи» разыгрывал такую же с «Аталантой». За 11 минут до конца счет был 0:0. Шансов у гостей не возникало. Наэлектризованная арена раскалила подошвы под бергамасками; часть трибун заполнили соседи-миланцы – выбрались ради давления на неаполитанцев.

Адская атмосфера в итоге сработала против хозяев. Они заслужили победу больше, чем неаполитанцы ничью, и уж точно были к ней ближе. Распалившиеся тифози уже не ограничивались оскорблениями. На поле летело все, что они принесли с собой. Даже свечи. Что-то было обречено на попадание.

На 79-й минуте Алемао вдруг согнулся: монета в 100 лир (8 центов) прилетела ему прямо в голову. Матч приостановили. Бразилец стоял на ногах, но постоянно прикладывал руку к шевелюре. Рану по очереди посмотрела половина команды. В конце концов «Наполи» прислал помощь. Медика сыграл массажист Сальваторе Кармандо.

Сальваторе вывел полузащитника за лицевую, уложил на газон и приложил вату. А когда бразилец приподнялся, негромко скомандовал: «Лежи».

Акт 2: иконотворчество

Согласно правилам, команда получала техническую победу 2:0, если ее игрок выбывал по вине болельщиков. Алемао так и не вернулся в игру. Через пару минут его заменил Дзола.

Но право на кабинетную фору нуждалось в обосновании. Команды доигрывали, а менеджмент действовал. Громко появилась скорая, нарисовался сам Алемао с нарочито скорбной массовкой, и когда матч наконец скатился в 0:0, бразильца уже регистрировали в местной больнице. Рассечение обзавелось документальным свидетельством. Игрока оставили на обследование.

Так вышло, что в соседней палате лежал анонимный игрок «Аталанты». Несколько лет спустя он поведал, какая драма разыгралась за стенкой: «Я слышал, как Алемао бесновался в своей палате. Он требовал, чтобы его выписали, и орал, что у него ничего нет».

Бразильца никто не слушал. Решали другие. Через несколько часов президент «Наполи» Коррадо Ферлаино вышел через парадный вход и сказал слетевшимся журналистам: «Алемао не узнает меня».

Акт 3: Моджи

«Милан» быстро сообразил, к чему все идет. На следующий день Берлускони оплатил «Аталанте» лучших специалистов по чтению по губам. Они доказали, что массажист приказал Алемао лежать. Анализ тут же вбросили в медиа, чтобы надавить на комиссию.

Алемао сразу пошел на поправку и позвал журналистов: «Я почувствовал удар и сильную боль, дотронулся и до головы и увидел кровь. Судья был и видел рану. Марадона передал ему монету. Я хотел обратно в игру, но не мог».

Впрочем, его слова служили для разогрева. На следующий день заговорил Лучано Моджи: «Главное правило первой помощи – уложить пострадавшего. Кто-то говорит, что Алемао стоял? Даже опытный боксер стремится продолжить. Это доказательство сотрясения. Я смирюсь с тем, сколько шуток услышу в свой адрес, но эти 2 балла священны и принадлежат нам».

Так началась кампания за техническую победу. Но чиновники все равно сомневались, и Лучано это не устраивало. Он сменил подход.

На его счастье, параллельный матч «Болонья» – «Милан» закончился не без скандала. Рефери отменил чистый гол хозяев. Миланцы увезли ничью, хотя фактически проиграли: Барези закрыл судье обзор, и тот не увидел, как мяч после удара Марронаро пересек линию на полметра.

Моджи превратил чисто регламентационное действие в акт справедливости. Он не говорил, что случайное попадание безвестного бергамского отброса должно определить судьбу титула. Больше нет. Лучано убедил Италию, что техническое наказание компенсирует ошибку судьи в параллельной игре. Тогда гонка останется честной.

Комиссия повелась и присудила технические 2:0. «Наполи» догнал лидера.

Акт 4: развязка

По слухам, решение Федерации спровоцировало нервный срыв у Адзельо Вичини. До домашнего чемпионата мира оставалось чуть больше месяца, и тренеру сборной невыгодно было турнирное равенство. Его и так беспокоило, что 4 из 6 еврокубковых финалистов представляли Италию. Теперь он получил перспективу золотого матча.

Дополнительная игра не понадобилась. «Наполи» прошел все три матча без поражений. «Милан» схватил 4 удаления и проиграл «Вероне». Неаполитанцы выиграли титул.

Сегодня на то скудетто смотрят по-разному. «Наполи» финишировал с отрывом в 2 балла – то есть опередил конкурента даже без учета подаренного очка. Но не факт, что «Милан» проиграл бы в Вероне, не дави турнирное равенство. Как и не факт, что неаполитанцы свели бы игру с «Аталантой» вничью.

Защитник бергамасков Луиджино Пашулло уверен, что чемпиону ничего не светило: «У них был Марадона, борьба за скудетто, но без эпизода с монетой мы бы выиграли матч. Алемао мог вернуться на поле и спокойно доиграть до конца, у него не было ничего серьезного. Все это видели, и он тоже. После этого эпизода мы расслабились, сбросили скорости и упустили победу».

«Мне не нужна защита, – отвечал массажист Сальваторе Кармандо. – Есть история, снимки и медицинские заключения. Серьезному человеку этого достаточно. [Что касается приказа лежать], посмотрите на разницу между мной и Алемао. Он намного выше меня. Если бы он не лег, мне бы понадобилась табуретка».

«Подозрения оскорбляют меня как мужчину. Я никогда не прибегал к фарсу, чтобы превратить ничью в фальшивую победу, – говорил Алемао. – Я не лгал и не притворялся. Бразилию часто называют страной третьего мира, но в Бергамо я увидел четвертый мир. С трибун прилетело столько монет, что я бы разбогател, если б собрал их».

Два года спустя Алемао перешел в «Аталанту» и пережил несколько непростых месяцев – например, лично объяснялся перед каждой фанатской группировкой. Тогда же он признался: «Я немного преувеличил. Но я представлял «Наполи», вел себя как профессионал и повиновался боссам».

Через несколько месяцев Федерация отменила технические поражения за действия фанатов. Но результат остался. Каким бы он был без скандала, на самом деле не так уж важно. Было и было, как однажды сказал Карека. «Наполи» и «Милан» знали правила. В Италии побеждают продуманные, а не праведные.

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Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini / Contributor; East News; twitter.com/90sfootball