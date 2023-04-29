10 комментариев

Клещенок – о причинах преображения.

Преображение Рабьо – главная загадка итальянского сезона. За три года Адриен спровоцировал больше неврозов, чем туринские следователи. Он чудом упустил антиприз худшему легионеру в Серии А и утвердился в звании самого безнадежного флегматика в грандах. В 129 матчах он забил всего 6 голов.

Cложно было найти ювентино, не отсчитывавшего дни до истечения увесистого – больше Куадрадо и Кьезы, – контракта француза.

Теперь все иначе. К концу апреля Рабьо забил 11 голов в 40 матчах. По мячам с игры он – лучший бомбардир «Юве».

Рабьо настолько приучил болельщиков к беспросветной блеклости, что не все доверяют его сегодняшней форме – и не знают, как относиться к истекающему летом контракту.

Разберемся.

Рабьо – игрок выраженных плюсов и минусов. «Юве» неправильно их использовал

Помните, как Адриен зажегся в Париже? Он был долговязым, нескладным, но удивительно ловким, с быстрыми ногами и футзальным микроконтролем. Сеть заполнили нарезки с изящными выходами из-под прессинга. Рабьо казался одним из тех поцелованных богом, которых больше характеризует техника, чем габариты – игроком редкой элегантности и по-своему притягательного высокомерного стиля.

В Турин приехал другой Рабьо. Француз сформировался и потяжелел, заиграл размашистее и с этими качествами утратил точность движений в ограниченном пространстве. Новые недостатки наложились на старые. На выходе получился очень своеобразный полузащитник: сильный и быстрый, с мощным ударом, но явной нехваткой атакующего мышления, жестким первым касанием и ненадежным пасом.

К несчастью, в первые три года в «Ювентусе» он оказался неспособен реализовать специфический набор навыков.

Во многом виноват сам Рабьо. Как это часто бывает с гипертрофировано одаренными исполнителями, он оказался чересчур апатичным. Ему не хватало огня. Адриен с детства свыкся с собственным техническим и физическим превосходством и так и не научился напрягаться. Природа словно специально сбалансировала чрезмерный талант неприятием любого усилия.

У каждого подобного игрока этот недостаток проявляется по-своему. Милинкович-Савич, например, бесит вечной расслабленностью. Леау мечется между несобранностью и самонадеянностью. Скамакка ленится и избегает развития. Балотелли делает все, чего делать не следует.

У Рабьо это выразилось в дефиците сосредоточенности. Даже в предыдущие три года он был хорош, когда удерживал мысли в игре. Но случалось это нечасто. Адриен выключался из эпизодов, терял позицию, отпускал игрока. На него словно находило затмение. Француз игнорировал мячи, пролетавшие прямо над ним. Видно было, что ошибки его не парят.

Но каким бы равнодушным он ни был, в кошмарных сезонах есть и тренерская вина. Адриен никогда не сверкал так, как сейчас, но и условий для такой вспышки он не получал.

Путь в «Юве» начался при Маурицио Сарри. Туринцы тогда увлеклись искусственной революцией, но нырнуть в нее по-настоящему не смогли: гармонию саррибола нарушил португалец с аллергией на альтруизм. Рабьо стал жертвой командного дисбаланса. Его задачи свелись к отработкам за Криштиану.

Этот отрезок часто недооценивают. Рабьо качественно пахал без мяча и неплохо показывал себя на больших пространствах – однажды даже забил проходом через все поле. Но большую часть матча команда владела мячом на чужой половине. На виду оказалась другая сторона Адриена – неприспособленность к плотной игре.

Пирло поставил его опорником в гибридной формации с двумя полузащитниками – 4-4-2 без мяча и 3-2-5 во владении. Рабьо растворился. Роль потребовала всего, в чем он не силен: ритмики, статики, распределения мячей и управления игрой. Он часто оказывался нижней точкой структуры и отвечал за первый пас. Ни один из его плюсов не был востребован. Минусы вскрылись все сразу.

Казалось, Аллегри должен найти подход – четыре года назад именно он выпросил Адриена у прежнего руководства. Но Макс погряз в самокопировании и весь сезон мучил гибридную 4-4-2 с репликами Манджукича на фланге. Функционал хорвата достался Рабьо. Он отвечал одновременно за центр и край и в зависимости от фазы исполнял разные роли. Само собой, безрезультатно.

Иначе говоря, Адриен был не так уж неправ, когда несколько лет назад произнес: «Вы еще не видели настоящего Рабьо». Многие сочли те слова обычной бравадой. Но они ошиблись.

Рабьо один из лучших полузащитников сезона в Серии А. Ему помогли Аллегри и 22-летний полузащитник, которого не хватало прежде

Рабьо не просто лучший бомбардир «Юве». Он самый результативный полузащитник топ-лиг после Габри Вейги. Одновременно он второй Серии А по конвертации ударов в голы – бесценное качество для бесплодной команды.

В остальном Адриен почти так же хорош. Он превосходит большинство полузащитников в дриблинге, открываниях в штрафной и верховых единоборствах, активен в контрпрессинге и небесполезен в защите. Чемпион мира-1982 Марко Тарделли называет француза главной причиной прочности «Юве»: «Защитники важны и дают результат, только если качественно обороняется линия выше. Рост Рабьо внес решающий вклад».

Параллельно он второй в «Юве» по xOVA – метрике, измеряющей добавленную голевую ценность (по совокупной опасности ударов и передач минус xA принятых пасов). Лучше только Костич. Адриен обеспечивает больше остроты, чем туринские форварды.

Такой вспышки не ждал никто. Первые несколько месяцев болельщики полагали, что Рабьо мотивирует чемпионат мира. Когда начался январь, а француз заиграл еще ярче, всплеск списали на истекающий летом контракт. Часть тифозерии уверена, что Адриен оживился ради новой зарплаты.

Так это или нет, раньше следующего сезона мы не узнаем – обосновать такое мнение нереально. Часть старых проблем Рабьо шла от головы, и очевидно, что сейчас он намного сосредоточеннее. Прежней вялости больше нет. Но дело вовсе не обязательно в истекающем контракте. Мотивация могла быть иной. Сам игрок говорит, что к 28 годам наконец повзрослел – со зрелостью пришла концентрация.

Мы выделим две чисто тактических причины – они решили старые сложности Рабьо в неудобном функционале:

1. Аллегри подобрал французу идеальную роль – высоко выдвинутого бокс-ту-бокса в 3-5-1-1. Это главное. Рабьо больше не изображает метронома, не носится на краю и не пугает защитников первым пасом со своей половины. Тренер избавил его от обязанностей, грозящих дискомфортом или обрезами.

Функционал максимально приближен к качествам Адриена. Он делает на 33% меньше передач из глубоких зон, чем при Пирло, намного реже продвигает мяч пасом и меньше вовлечен в игру. Количество касаний снизилось с 69 до 50 за 90 минут. Количество приемов в штрафной выросло в сопоставимом объеме. Каждое 20-е (5,1%) касание Рабьо делает в штрафной площади – хотя при Пирло с трудом заходил за 2%.

Аллегри предложил Рабьо более продвинутую роль – и это сработало. Так же высоко он играл только у Сарри. Преимущество сегодняшней тактики в разрывах пространства: Адриен реже оказывается в тесных клетках и чаще принимает мяч без давления.

«У меня новая роль, и она мне нравится, – говорил сам Рабьо. – Теперь я могу подключаться из глубины. Тренер требует от меня постоянных открываний в штрафной и вратарской. Это близко к моим характеристикам. Мне нравится более атакующая роль».

2. Успех продвинутой роли обеспечила пара деталей. Первая – интеграция Николо Фаджоли (и Миретти как его весенней альтернативы). До его появления Рабьо играл глубже. Этот сезон Адриен начал скрытым опорником, помогающим Локателли в балансировке и управлении игрой. Только когда Фаджоли сместил Уэстона Маккенни, француз поднялся выше.

Рабьо стал диверсантом – так в Италии называют полузащитников, которые считывают свободные зоны и врываются в них из глубины, внося хаос в защиту. Аллегри подобный исполнитель необходим. Если его не покупают, Макс создает сам. Несколько лет назад он переучил профильного опорника Сами Хедиру: немец забил 9 мячей за сезон – столько же, сколько за пять лет в «Реале».

Разница в том, что у Хедиры уже были нужные навыки – тренер распознал и использовал их. А Рабьо никогда не проявлял таланта к считыванию зон и атаке пространства. Одной из миллиона проблем прошлогоднего «Юве» была как раз его неспособность вовремя отреагировать из глубины на скидки девятки. Прогресс – результат персональной работы: Аллегри был полузащитником схожего типажа и знает секреты.

«Сарри тоже многому меня научил, но с Аллегри я сильно вырос, – признал Адриен. – Его помощник Паоло Бьянко обучает меня множеством видео. Их работа помогает мне и в клубе, и в сборной».

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Итальянцы дали Рабьо прозвище Бешеный Конь. Ему нравится. Кличка точно описывает тяжелые галопы, которыми Адриен доставляет мячи в атаку. В такие моменты к нему не подобраться.

Бешеный Пес в «Ювентусе» уже был. Его звали Марко Тарделли. Марко перебрался в Турин в 1975-м и через два года выиграл Кубок УЕФА, начав лучшую эру в клубной истории. В следующие несколько лет туринцы собрали все международные и внутренние трофеи. В основании побед была энергетика Бешеного Пса.

Возможно, судьбе нравятся красивые повороты – иначе зачем еще ссылать «Ювентус» в Лигу Европы?

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Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino; globallookpress.com/Marco Alpozzi/Lapresse, Spada/Lapresse, IMAGO/imago-images.de, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Grant Hubbs