12 комментариев

23 гола в сезоне.

Легендарный менеджер Пеппино Приско как-то сказал: «Настоящий интериста на 20% болельщик «Интера» и на 80 – хейтер «Милана».

Если принять его слова за аксиому, Жоау Мариу остался истинным интеристой даже четыре года спустя. Когда «Бенфика» сравняла счет в гостевом матче с «Юве», полузащитник отпраздновал гол прямо перед чужими фанатами. Трибуны взорвались оскорблениями. Но португалец, кажется, остался доволен. Он не забыл, что главное – кому противостоишь, а не за кого играешь.

Сегодня выбор будет сложнее. Он противостоит болельщикам, которых разочаровал.

«Интер» видел в Жоау Мариу суперзвезду, но португалец провалился. Его не смогли продать и просто разорвали контракт

В Милане Жоау Мариу встретили как спасителя.

Ему исполнилось 23, он только что выиграл Евро-2016 и сыграл в победе не последнюю роль. Он понимал игру, видел поле, принимал мяч так мягко, словно носил на ногах подушки. Ему посвящали персональные баннеры. Он был надеждой на возрождение «Интера».

Ценник подчеркивал значение трансфера. Португалец обошелся в 45 миллионов евро. На тот момент только за Вьери миланцы платили больше. В новом столетии таких денег не стоил никто.

Перед стартом новичка благословил Деку: «Жоау элегантен, чувствует ритм и видит то, что не видят обычные игроки. «Интер» планирует возрождение, и он в этом поможет».

В первом же матче Мариу вышел опорником и стал лучшим в игре. Через неделю он повторил с «Юве», а еще через три дня ярко отыграл восьмеркой. Трибуны были в восторге. Новичок ускорял движение мяча, улучшал ритм и доминировал в центре, а над прессингом просто смеялся. «Интер» выиграл все три матча.

К несчастью для Мариу, три игры с ним стали единственными победными за два месяца. В остальных «Интер» слился. Начался хаос. Де Бур экспериментировал с рисунком и схемами, спасая контракт. Португалец оказался в центре тактической неопределенности. Его разносторонние качества допускали появление в любой зоне, и тренер пользовался этим. Новичок менял роли быстрее, чем адаптировался к ним.

В ноябре Де Бур уехал домой – его заменил Пиоли. Мариу стал десяткой и скоро поблек. Вертикальный футбол с огромными разрывами и встречной игрой мало подходил медленному португальцу, привыкшему сужать пространство и гаснувшему без адресатов для короткого паса. Жоау выпал из командной игры с ее длинными передачами и жестоким прессингом. Вдобавок тренер потребовал от него голов. Полузащитник выжал 2 мяча за 7 месяцев и к весне осел на скамейке.

Тогда же, впрочем, сдал и Пиоли. С отказом от Мариу начался спад. «Интер» выиграл 2 матча из 9 и снова уволил тренера. Летом пришел Спаллетти.

Назначение выглядело попыткой исправить сразу все косяки и добиться топ-уровня от самой дорогой инвестиции. После первых тренировок Жоау Мариу признался: «Главное, что команда всегда контролирует мяч. В прошлом сезоне [с Пиоли] владение было редким, мне было сложно».

Спаллетти ответил: «Я люблю полузащитников, которые постоянно перемещаются и знают, как открыться под пас. Их тяжело перекрыть».

Но химия осталась на словах. Мариу почти не попадал в старт, выходил под нападающими уже по ходу матчей и растворялся в беспорядочной встречной игре. Следующие несколько лет он провел в арендах – в «Вест Хэме», «Локомотиве» и «Спортинге». Никто не расщедрился на дорогой выкуп. Летом 2021-го уставший «Интер» разорвал контракт.

«Бенфике» Жоау достался бесплатно.

«Бенфика» вернула Мариу в идеальную роль. Сейчас он лучший игрок клуба

Статистическое великолепие Жоау Мариу наверняка вызовет когнитивный диссонанс у тифозерии «Интера». Итальянцы запомнили его медленным и нерешительным полузащитником, который почти панически боялся штрафной из-за одновременной нехватки уверенности и креатива. Португалец почти не обострял даже в роли десятки, время от времени промазывал по пустым и избегал удара даже тогда, когда другого варианта не было. Больше половины передач он отдавал назад. Болельщики посвятили ему сотни обидных мемов.

«Я лучше играю в середине поля, – говорил сам Мариу, – впереди или на фланге нужны голы, а это не мое сильное качество. Мне больше подходит строительство игры».

За 69 матчей в «Интере» он с трудом дал 4 гола. Но миланцы его не узнают. В этом сезоне Жоау Мариу забил 23 мяча в 42 играх во всех турнирах. Он лучший бомбардир чемпионата Португалии и пятый в Лиге чемпионов. В плей-офф он повторил рекорд Эусебио – стал вторым футболистом в истории «Бенфики», забившим в пяти матчах ЛЧ подряд.

Больше половины (12 голов) полузащитник забил с пенальти, но оставшиеся 11 все равно впечатляют. Мариу проводит лучший сезон в карьере. Даже с точки он безупречен. Жоау побил рекорд другого португальского пенальтиста и первым реализовал 5 пенальти в одном розыгрыше ЛЧ.

Чтобы разобраться в причинах вспышки, вернемся на семь лет назад – к первой пресс-конференции в «Интере».

Тогда Жоау Мариу назвал себя medioala. Это гибрид восьмерки и вингера в редкой на континенте и популярной среди португальцев 4-2-2-2. Специфика роли обеспечивает сочетание плотности и пространства: исполнитель всегда включен в игру, свободно выбирает между привлечением прессинга или уходом на край и при этом избавлен от длинных пасов – опорник, фулбек и форвард всегда открыты к короткому отыгрышу.

Такая роль идеальна для исполнителя вроде Жоау Мариу – не очень опасного, но гарантирующего доставку короткого паса вопреки плотному прессингу. В ней он раскрылся в молодежке, вспыхнул в сборной и «Спортинге», в ней же заиграл в этом сезоне – спустя шесть лет на других позициях.

«Нехватка интенсивности стала сегодня универсальным объяснением для всего, – вспоминал Мариу прошлогоднюю критику – он играл восьмерку и почти не приносил пользы. – Я с этим не согласен: все решает командный футбол. Год назад мы играли иначе. Сейчас я чувствую себя уверенно, потому что играю выше восьмерки. Жаль, этого не произошло раньше».

Роль превратила Жоау в лидера лиссабонцев. Без мяча «Бенфика» закрывается в 4-2-2-2, а он исполняет сложную роль на полуфланге и регулирует высоту и агрессию прессинга. С мячом полузащитник переключает схему в 4-3-3 и захватывает правую часть поля. Его уникальный контроль определяет командный рисунок. Рогер Шмидт сочетает вертикальный немецкий футбол с техничным португальским владением, и обеспечивает этот парадокс именно Мариу. Он сужает пространство и перегружает свой полуфланг, раскрывая оба края и зону за спинами защитников, налаживает циркуляцию мяча и разбивает опеку взаимообменами с Рафой Силвой.

«Он цельный игрок, – доволен тренер Шмидт. – Он умен, опытен и улучшает партнеров вокруг себя, потому что никогда не теряет мяч. К тому же он всегда принимает правильные решения».

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В этом секрет Жоау Мариу. Проблема даже не в том, что итальянцы видели в нем десятку – а в том, как итальянцы видят десяток. Им не нравятся фантазисты, которые низводят игру до простых решений. Они требует спецэффектов. 10-й номер обязан быть волшебником. Иначе он ничего не стоит.

Это навязанное обязательство раздавило миланскую карьеру Жоау Мариу – игрока упрощений, а не креатива. Теперь он наконец свободен от неправильных ожиданий. Он по-прежнему не придумывает моменты из ничего. Но ему и не нужно. 23+12 в 42 матчах – побочный эффект правильного функционала. Как и раньше, Жоау упрощает игру до максимально эффективных решений – но тренер определил ему роль, в которой простота приводит к голам.

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Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com