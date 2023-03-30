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20-летний Хейлунд забил все 5 мячей Дании. Возможно, он самая быстрая девятка топ-лиг

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Форвард «Аталанты» говорит как Златан, открывается как Роналду.

На 21-й минуте игры Казахстан – Дания Симон Кьер принял себя за Бонуччи и мягко забросил к чужим воротам. На пас среагировал Расмус Хейлунд. Крепкий форвард сбросил защитника с плеч, за мгновение оценил ситуацию и в касание перебросил кипера.

Четверть часа спустя он затолкал еще один гол – очень рабочий, с мясом и кровью. Три таких же он придумал в ворота финнов. Другие датчане не забивали вообще. 20-летний парень из «Аталанты» возглавил рейтинг бомбардиров отборочного турнира – с 5 мячами в 2 матчах.

Сегодня интерес к нему фиксируют инсайдеры всех топ-клубов. Хейлунд не случайная вспышка квалификации. В прошлом сезоне он забил 11 мячей за «Копенгаген» и «Штурм». В этом календарном году уже наколотил 12 во всех турнирах. Всего шесть нападающих топ-лиг отличались чаще.

В возрастной категории Расмуса конкурентов нет вовсе. Хейлунд в несколько раз результативнее лучших ровесников.

Пора знакомиться.

Уникальная скорость – главное качество Хейлунда. Он бегает как спринтер, а не футболист

На 49-й минуте февральской игры с «Лацио» бергамаски отбились от углового и сразу перевели игру в район центрального круга. Контратака должна была оборваться в численном меньшинстве, и Хейлунд вроде бы поспособствовал этому – самонадеянно запустил мяч за спины, предоставив защитникам серьезную фору. Но случилось удивительное: датчанин за мгновение съел отставание и выскочил к штрафной первым. На 80 метров он потратил чуть больше 8 секунд.

Скорость – главный актив 191-сантиметрового Хейлунда. Его ноги выглядят слишком короткими, но когда Расмус разгоняется, нескладное сложение уже не беспокоит. Его темп уникален.

«Он очень резкий, – рассказал Гасперини после игры с «Лацио». – Хейлунд пробегает 100 метров быстрее 11 секунд. Для такого роста у него необычно низкий центр тяжести и невероятная частота шагов. Уверен, он построит выдающуюся карьеру. Технически Расмус всегда на высоте».

Для футбола такие характеристики исключительны. Футболисты развивают мышцы иначе, чем спринтеры. Тренировки построены так, чтобы моментально тормозить и снова взрываться, быстро восстанавливая пиковую скорость после смены ритма и направления. Это делает игроков чрезвычайно резкими. Но они неспособны наращивать и удерживать темп на дистанции. Максимум сохраняется всего пару секунд.

«Футболист, способный долго бежать на максимальной скорости – исключение, – объяснил специалист по легкоатлетической подготовке и бывший тренер сборной Италии Джованни Андреини. – За два в года в сборной я видел только одного игрока, развивавшего скорость намного выше нормы – Антонио Ди Натале. Но он удерживал максимум всего 2-3 секунды. То же и с остальными. В «Наполи» меня поражал Лавесси, но его, как и всех, хватало только на 20-30 метров».

Из-за этой особенности футболисты – даже действительно быстрые – редко выбегают на 100-метровке из 12 секунд. «Если вы пробегаете 10,5 или хотя бы 10,2 метра за секунду, точно будете одним из самых скоростных игроков мира. Это показатель элитного спринтера», – рассказывал The Ahtletic тренер легкоатлетов Джонас Доду.

Хейлунд как раз такой симбиоз футболиста и спринтера. Его 11 секунд на 100 метрах – время самых скоростных форвардов. Не хуже бегали только Блохин, Анри, Оуэн, Роналдо, Лазанья и Обафеми Мартинс.

Особенность датчанина – в сочетании габаритов и темпа. Он выше и мощнее остальных.

Хейлунд умно открывается, чтобы использовать скорость. Этому его научили отец и видео с Роналду

Хейлунд уже сейчас один из лучших форвардов континента в атаке больших пространств (по крайней мере, пока не дойдет до удара – об этом еще поговорим ниже). Но его интеллект впечатляет немногим меньше природного атлетизма. Датчанин хорошо понимает, что физическое превосходство – фундамент его остроты. За каждым его шагом без мяча стоит стремление сбросить опекуна и принять передачу без назойливого внимания.

Согласно Statsbomb, он второй игрок Серии А по количеству вертикальных пасов, принятых в атакующей трети с форой как минимум в 2 метра от ближайшего соперника. Лучше открывается только Лаутаро Мартинес. Иначе говоря, Хейлунд находит пространство на уровне лучших девяток мира. Это огромный плюс: датчанину он дает фору в игре спиной (чтобы не терять мяч на приеме) и простор для разгона лицом к воротам, команде – постоянный коридор паса в передней линии.

Всему этому его научил отец. Андерс Хейлунд больше десяти лет отыграл в центре атаки второсортных датских команд. Закончив, вложил знания в сыновей. Футбол был единственной темой семейных ужинов: отец объяснял технические детали и движение без мяча самых опасных бомбардиров планеты. Примером он выбрал Роналду. С тех пор на португальца равняется и сам Расмус: поиск пространства до приема паса – подражание лучшему качеству кумира.

Родители же поставили Расмусу легкоатлетическую технику бега (здесь постаралась мать – профессиональная спринтерша) и безупречную рабочую этику. Тренер «Штурма» Кристиан Ильцер так объяснил их влияние: «Они научили парня уважению и преданности профессии. Меньше слов, больше тренажеров. Сопоставимое сочетание атлетизма и техники встречалось только у исключительных игроков».

Именно родители обусловили настолько высокую стартовую позицию. Хейлунд не просто одарен от природы, но и опережает ровесников в гиковых компонентах – от манеры бега до ухода от защитников. Поэтому вокруг столько шума. Вратарь «Аталанты» Хуан Муссо так охарактеризовал одноклубника: «Расмус восхитительно быстр, но главное – его невозможно прочесть: он непредсказуемо движется и одинаково сильно бьет с левой и правой. Цельный форвард. И он стремительно прогрессирует».

Датчанин выделяется даже среди выдающихся предшественников: из девяток, покорявших топ-лиги в последние десять лет, только трое забили больше в аналогичном возрасте – Холанд, Лукаку и Бензема.

Впрочем, его недостатки не меньше достоинств.

Хейлунд самоуверен как Златан, но не всегда по делу. У него много минусов – это следует учесть покупателям

Перед чемпионатом мира датчане сыграли спарринг с Тунисом. В одном из моментов Корнелиус открылся на дальней штанге, нырнул под прострел и пробил в штангу с 50 сантиметров. 19-летний Хейлунд прокомментировал для скандинавских журналистов: «Блин, я бы даже членом попал».

Хейлунда часто сравнивают с другим скандинавским акселератом – Холандом. Оба атипично сильны и быстры, рано сверкнули и с ходу завоевали топ-лиги. Эрлинг мощнее и выше, Расмус техничнее и маневреннее.

Но характером датчанин ближе к Златану. Его самоуверенность граничит с высокомерием.

«Приведу пример, который раскроет его характер, – рассказывал тренер Ильцер. – В первом матче за «Штурм» Расмус в одиночку нокаутировал «Тироль» дублем. После матча он сказал журналистам, что похож на Холанда и считает его и Криша своими ролевыми моделями. Он сопроводил это заявление надменным взглядом, которым как бы сказал: «Вы смеете сомневаться? Разве не видели, на что я способен?» Расмус всегда был очень уверенным парнем. Если его не знать, он покажется дерзким. Но его чутье, скорость и интеллект намного выше среднего. С его талантом может быть всего одна цель: стать одним из лучших игроков мира».

На самом деле для такой заносчивости далеко не всегда есть основания. Может, Хейлунд и не промахнулся бы, как Корнелиус, но завершение все равно один из его недостатков. Датчанин слишком бесхитростен. В его резюме хватает ярких забегов, запоротых примитивной пушкой прямо в кипера.

Другой недостаток – воздух. Хейлунд проигрывает 65% верховых единоборств. Он не подходит ни на роль столба, цепляющегося за забросы со своей половины, ни на башню в центре штрафной. Большинство центрбеков уничтожают его вверху.

«Гасперини говорит, что я должен развить прием мяча и больше забивать головой. Я с ним согласен, – отметил форвард. – Работать с таким тренером – привилегия. Он очень харизматичен и подкован тактически. Гасперини знает об игре все. Благодаря ему игроки постоянно растут. К тому же я нашел идеального учителя для самосовершенствования – Сапату. Учусь у него на тренировках».

Но главный минус Хейлунда – проблемы с защитниками, которые нивелируют его атлетизм. В матче с «Ромой» он ни разу не пробил по воротам и после пожаловался: «Смоллинг замучил меня. Он оказался проворнее, умнее и тактически лучше. Я не смог продавить его силой, попробовал другие пути, но безуспешно».

То же случилось с «Миланом». Малик Тиав навязал датчанину плотный персональный контроль и вынудил играть спиной к воротам. Хейлунд задохнулся, сместился левее и столкнулся со взрывным Калулу: француз перекусывал форварда прежде, чем тот вырывался на большое пространство.

***

Капитан «Аталанты» Рафаэл Толои уверен: «У Расмуса есть все, чтобы стать великим». Возможно, он им действительно станет. Но есть у него далеко не все.

Хейлунд тем лучше, чем больше впереди пространства. Он наверняка впишется только в команды, которые отказываются от мяча и поступательного владения. На топ-уровне таких мало.

***

Телеграм-канал Андрея Клещенка

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev; Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti

3 комментария

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Hella black
Новая кровь в Мировом футболе
0
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универсал78
Он наверняка впишется только в команды, которые отказываются от мяча и поступательного владения. На топ-уровне таких мало.
есть несколько тренеров для него, персонально. Жозе, Антонио и Диего.
+1
0
+1
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универсал78
ну если пенсионер Смоллинг, проворнее его, то вопросов много. в Италии и Абрахам топ.
0
-1
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