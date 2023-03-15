Андрей Клещенок – о неаполитанцах.

С начала сезона мы последовательно раскрывали главных героев «Наполи». Вот текст об эффектном Кварацхелии, вот об Осимхене, вот о двух ключевых персонажах – Киме Мин Чжэ и Станиславе Лоботке. Здесь – разбор работы Лучано Спаллетти.

Но «Наполи» – это не только они. Его силу часто и зря недооценивают. Каждая линия переполнена качественными исполнителями. Даже запас хорош.

Кое-кто из них наверняка заслужит отдельный текст. Но пока этого не случилось, логично познакомиться с будущими чемпионами – тем более они прекрасны не только в Италии.

25-летний Алекс Мерет – один из лучших классических вратарей, но с огромными пробелами в игре ногами

Несколько лет назад итальянцы всерьез спорили, кто сильнее: Мерет или Доннарумма. Алекс часто выигрывал.

Сейчас это многим покажется странным. Джиджо блистательно выиграл Евро, вынес свою славу далеко за пределы итальянского футбола и утвердился в общем болельщицком сознании одним из лучших спасателей мира. Мерет только в этом году вернулся в основу. Его имя и навыки ограничены локальной известностью и даже на местном уровне ушли в тень.

Силу и качество «Наполи» невозможно оценить, не осознав реальный уровень Алекса. Неаполитанцев страхует один из лучших классических киперов: слабый в игре ногами, но великолепный на линии (сильнее и сбалансированнее Доннаруммы).

Каждый второй матч Мерет играет на ноль. По большей части это заслуга команды, но когда она сбоит и у вратаря появляется работа, он с ней справляется. Для Алекса это рутина. Он со старта карьеры выделялся во всех чисто вратарских навыках.

Исключением стали два сезона с Гаттузо: Рино ставил низкий контроль в команде, абсолютно к нему неготовой. Мерет нервничал из-за постоянного дискомфорта и в итоге осел в запасе. Вернулся только в этом году – и теперь восстанавливает прежнюю форму.

Левый защитник – позиция для тактических адаптаций. Мариу Руй взламывает автобусы, а Оливера атлетичен и силен в защите

Мариу Руй перешел в «Наполи» шесть лет назад, и с тех пор не было лета, по ходу которого неаполитанцы не молились бы о покупке нового левого крайнего. А португалец все еще здесь. Все еще полезнее всех, кем предполагалось его заменить.

Мариу и близко не идеален. Он маленький, слабый, периодически глупый в позиционной защите (Кулибали однажды просто толкнул его на Мбаппе – устал ждать, пока португалец сообразит сам). Его легко уделывают один на один. Еще легче сжигают на скорости. Вообще не оставляют шансов вверху: Руй удивился бы больше всех, если б выиграл воздух.

Но он шикарен с мячом.

Карманный фулбек – одна из самых креативных опций Лучано Спаллетти. Мариу одновременно техничен и точен и потому играет ключевую роль в двух фазах атаки: продвижении из глубины и взломе автобусов. Он не сбивается на навесы, как большинство атакующих фулбеков, а изобретательно вскрывает защиту, чередуя проникающие передачи и качественные забросы. Только Кварацхелия и Берарди делают больше предголевых действий за 90 минут.

Но когда слева предстоит много грязной работы (как с «Ливерпулем» и Салахом), появляется Матиас Оливера. Уругваец превосходит абсолютное большинство фулбеков в отборе, игре в воздухе и силовых стыках – и потому играет, когда нужно задушить опасного вингера.

29-летний Джованни Ди Лоренцо – один из самых сбалансированных правых защитников мира

Месяц назад бывший нападающий «Фиорентины» Франческо Байано сказал: «Наполи» совершенен. Спаллетти проделал исключительную работу. Никто не думал, что Ким окажется настолько хорош, что Лоботка так мощно прибавит, что Хвича раскроется. Они играют качественнее «Ман Сити» и вообще всех в Европе. А Ди Лоренцо сейчас – лучший правый защитник в мире».

Ческо, конечно, увлекся. Но Ди Лоренцо вправе претендовать как минимум на статус самого сбалансированного фулбека. Рис Джеймс берет атлетизмом. Хакими – головокружительной скоростью. Трент – атакующим вкладом. Ди Лоренцо – сочетанием качеств.

Джованни силен и быстр, качественно пасует и здорово видит поле, а при надобности хорош в позиционной защите. Каждый из этих навыков не выкручен на максимум, как у конкурентов, но и их минусов у него нет. Итальянец хорош почти во всем. Его единственный выраженный недостаток – дуэли против дриблеров.

Значение Ди Лоренцо ярко схватывает xT – метрика для определения остроты владения. Она учитывает начальную и конечную точку всех проходов и передач, измеряет совокупную опасность и отнимает отыгрыши поперек и назад. Лидеры по xT – это игроки, которые чаще других создают угрозу.

Правый защитник «Наполи» – пятый в рейтинге самых опасных игроков топ-лиг. Выше только Месси, Винисиус, Мбаппе и Де Брюйне. Вдобавок он идет первым в Серии А по продвигающим передачам, третьим по ожидаемым ассистам с игры и шестым по предголевым действиям.

При этом цифры Джованни меньше обусловлены системой. Тот же Мариу Руй по-настоящему заиграл только у Спала. Ди Лоренцо выделялся всегда.

Замбо-Ангисса и Зелиньски – два классных дриблера и важные тактические детали в центре поля

Год назад Лучано Спаллетти попросил в прямом эфире: «Не говорите об Ангисса. Оставьте его в тени».

Летом неаполитанцы наконец выкупили камерунца у «Фулхэма» – теперь о нем можно поговорить.

В каком-то смысле удивительно, что 27-летний полузащитник так долго скрывался от топ-клубов. Его качество неоспоримо. Три года назад Андре-Франк закончил сезон третьим дриблером Ла Лиги. Два года назад финишировал вторым в АПЛ. Количество обводок сопровождалось низким процентом брака, безупречной работой без мяча и удивительной элегантностью даже в борьбе: в африканце чувствовалась определенная снисходительность – словно он сам понимал, как тяжело против него.

И все равно его мало кто замечал. Спаллетти признался, что не слышал об Ангисса до первой тренировки в Неаполе – а после уже не представлял игру без него. Мощный африканец дополнил легкую полузащиту и стал еще одним оружием против прессинга. Лоботка провоцирует давление, чтобы создать пространство, но иногда становится заложником собственного стиля. Такие проблемы решает Андре-Франк: получает мяч, разбрасывает двоих-троих дриблингом и, если надо, плечом, а после выводит команду на чужую половину (в продвижении он один из лучших в Италии).

Бьелса напророчил ему успех еще восемь лет назад в «Марселе»: «У Франка столько талантов, что я сразу поднял его в первую команду. Если у молодого парня есть потенциал, он удивит мир».

Зелиньски – другой: легче, мобильнее, предприимчивее. Его работа без мяча – причина результативности Хвичи (и вообще любого левого вингера). Умный поляк вовремя уходит выше или застывает внизу, оставляя зону перед штрафной для грузина, разрывает дистанцию или уводит опорника. Если бы не он, пространство у Кварацхелии появлялось бы намного реже. При этом Петр и сам очень опасен. Он почти 10 лет удерживает статус одного из самых техничных полузащитников лиги. А в этом году взлетел в рейтинге созидателей.

Спаллетти построил игру так, чтобы Зелиньски чаще получал мяч лицом к воротам. Это избавило поляка от неудобной игры спиной и упростило творчество. Он лидер Серии А по ожидаемым ассистам, третий по предударным действиям и ключевым передачам.

За ними сидит Ндомбеле – исключительно техничный, ловкий, с ударом, но слишком медленно думающий для команды Спаллетти.

Линия атаки – не только Хвича и Осимхен. Есть уникальный форвард, спринтер-вингер и полезный македонец

Четыре года назад вингер ПСВ Ирвинг Лосано пробил планку в 30 результативных баллов за сезон и казался восходящей звездой. Его хотели все. Сегодня ему 27. Звездой он так и не стал. Не стал даже безоговорочно первым выбором на правом фланге в Неаполе. Но в некоторых компонентах он вне конкуренции.

Лосано разгоняется до 35,7 км/ч и единственный в «Наполи» способен угнаться за Осимхеном. В Италии с ее плотностью это качество востребовано не всегда, но «Айнтрахт» уже заценил, что бывает, если оставить мексиканцу свободные зоны. Ирвинг разорвал фланг и стал лучшим игроком первого матча.

Другое его качество тонко подметил Вадим Лукомский. Лосано – интеллектуальная прессинг-машина. Он сделал больше контрпрессинг-действий, чем любой другой атакующий игрок «Наполи», и превосходит большинство вингеров мира по количеству отборов и перехватов.

Если бы не выключения из игры и плохой пас, он и сейчас считался бы вингером топ-уровня – вопреки несоответствию итальянскому стилю.

Его альтернатива – электрический Маттео Политано. Лосано берет спринтами, а Политано измучивает защитников резкими переключениями темпа и направления. Если б не примитив в завершении, он наверняка добился бы большего, но и сейчас неплох: даже в индивидуально неудачном сезоне лидирует в Серии А по проходам – 294 метра за 90 минут.

Хвичу подменяет 23-летний профильный полузащитник Элиф Элмаз. Он техничен, изобретателен, но не очень быстр. На фланге ему неудобно, но Зелиньски так классно создает свободные зоны, что македонец выбил приличные 3+1 за 428 минут на краю.

Осимхена прикрывают сразу двое качественных нападающих. Джованни Симеоне – мобильный и цепкий, с классным движением внутри штрафной, но недостатком точности в завершении. Он не настолько хорош, чтобы подняться в основу в клубе уровня «Наполи», но идеален для выходов по ходу матча.

Джакомо Распадори – главная жертва качественного состава. Осимхен настолько неудержим, что подвинуть его невозможно. Но невозможно не пожалеть об этом, когда видишь игру Джакомо.

Стилистически он – противоположность нигерийца. Джакомо очень ловок, с низким центром тяжести и невысокой дистанционной скоростью, но заметной резкостью на первых нескольких метрах. Он смещается к мячу, а не уходит от него. Распадори собирает соперников и партнеров, сужая игру рядом с собой и одновременно превращая остальные зоны в сплошное открытое пространство. Он форвард-реджиста, Лоботка среди нападающих.

Но игра в подыгрыше и защита мяча не единственные его плюсы. Джакомо сравнивают с Ди Натале по движению внутри штрафной. Он обрабатывает передачу любой сложности с минимальным отскоком, легко растворяется в толкучке и открывается под пас уже без опеки. Благодаря ему «Наполи» почти не заметил травмы Осимхена в сентябре-октябре: Распадори сделал 4+2 в 5 матчах ЛЧ и повторил рекорд молодого Дель Пьеро.

Его уровень – главная причина, по которой Осимхен вряд ли воспроизведет историю Гамшика и Кулибали. У Де Лаурентиса уже есть замена. Только сам «Наполи» станет другим: Распадори из тех, кто полностью меняет команду.

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Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro; globallookpress.com/IMAGO/Antonio Balasco, Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/Antonio Balasco