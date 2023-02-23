21 комментарий

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В 1996-м «Юве» прошел «Нант» и выиграл ЛЧ. Французы жаловались на допинг и продажных судей

Владимир Югович
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Дель Пьеро, Виалли, Моджи, элитные эскортницы.

Весной 1996-го в туринский Palace Hotel зашел человек по имени Марк Роже. Его интересовал этаж «Нанта». Роже работал агентом и приехал поговорить с клиентами до того, как они встретятся с черно-белым катком в полуфинале ЛЧ. 

Разговор затянулся. Агент освободился в час ночи, спустился в холл и столкнулся с высокой красивой брюнеткой. Она уверенно направилась к лифту. Заинтересовавшийся француз подошел к официанту: «Кто она?» Оказалось, эскортница. Девушку вызвали в номер арбитров. Заказчик хотел, чтобы судьи расслабились перед матчем.

Кто именно проявил щедрость, так и осталось невыясненным. В то время директором «Юве» творил (не работал – творил) Лучано Моджи. Заказ проституток для судей входил в стандартный набор его навыков. Моджи ловили на таких трюках в «Торино», «Роме» и «Наполи», но в «Ювентусе» – никогда. Только подозревали.

Французы понимали, что ловить нечего. Они вышли из группы благодаря самострелу главного фаворита – «Динамо»: киевляне попались на подкупе судей и вылетели из турнира после 1-го тура. Украинцев заменил «Ольборг». «Нант» забрался в плей-офф, перестрелял «Спартак» в четвертьфинале и добрался до поздних стадий, ни разу не сыграв с соперником уровня «Юве».

Таких, впрочем, практически не было. Туринцы несколько лет выходили в еврокубковые финалы. Трио Дель Пьеро – Раванелли – Виалли пугало весь мир. Остановить их не получалось. Ювентини забивали больше 2 голов в среднем за матч (выдающаяся статистика для того времени). 21-летний Дель Пьеро одновременно боролся за лучшего бомбардира и ассистента – и уже сделал 6+3 в 8 матчах, включая фирменный штрафной «Реалу» в четвертьфинале.

«Они фавориты, но мы более мотивированы, – признался тренер «Нанта» Жан-Клод Сюодо на предматчевой пресс-конференции. – Но я бы хотел перенять стабильность «Ювентуса». Туринцы рассчитывают на 15 качественных игроков. А у меня их 6. Когда у тебя только шесть игроков выше среднего, сложно оставаться таким расслабленным, как Липпи».

Марчелло подтвердил предположения конкурента стартовым составом. Итальянцы вышли на матч без Конте, Дешама, Карреры и Раванелли – и все равно изумляли блеском созвездия. Штрафную бетонировали Перуцци, Пессотто, Феррара и Верховод. В центре доминировали Югович и Ди Ливио. Слева творил Дель Пьеро. На острие пасся Виалли.

Крыть было нечем. Французский туз – Макелеле – пропускал первый матч.

Через пару минут после стартового свистка Дель Пьеро привычно легко нанизал оборону и влетел в штрафную – не хватило одного шага, чтобы подставиться под пенальти. Югович и Ди Ливио проверили вратаря издали. Виалли едва не забил бисиклетой.

«Нант» отдыхал, только когда вратарь готовил удар от ворот. Едва мяч оказывался в игре, хозяева включали безжалостный прессинг. Доминирование было абсолютным. Реальных моментов было немного, но легкость, с которой туринцы восстанавливали владение и моментально достигали атакующей трети, поражала. Ювентини выглядели киборгами. Они были быстрее, выносливее и мощнее. «Нант» задыхался.

Много лет спустя защитник Лоран Гийо списал превосходство на допинг: «Виалли символизировал матч. Его ранняя смерть вызывает вопросы. Скажем так, были кое-какие подозрения. Печально, но «такие» уходят рано».

Через несколько лет и еще сотню подобных обвинений туринская прокуратура начала 9-летнее расследование. «Юве» полностью оправдали. Команда не принимала ничего запрещенного. Все в рамках олимпийских законов. При этом у туринцев было небольшое преимущество перед французами и голландцами – в их лигах запретили креатин, который оставался легальным в Италии.

В 90-е «Юве» обвинили в допинге и нашли на складе 281 препарат. Процесс длился 9 лет

Дело было не в допинге. Просто то был настоящий «Ювентус» – талантливый, работящий и подготовленный. Липпи развил и максимизировал каждый игровой компонент. Кристиан Вьери рассказывал: «Марчелло поставил новый, неизвестный футбол. Его команда ужасала даже в плане физики. Мы располагались очень плотно и прессинговали возле чужой штрафной. Ели траву и съедали противников. Революционер ли он? Революционером был Сакки. А Липпи поднял планку во всех компонентах. Его футбол был феноменально интенсивным».

«Юве» давил без остановки. Очевидно было, что рано или поздно французы сдадутся. К середине тайма они сбились на явную грубость. Под Ди Ливио подкатились сзади. Поррини ударили по лицу в неигровом эпизоде. Резкого Дель Пьеро прихватили в штрафной – судья проигнорировал.

На 44-й полузащитник Брюно Каротти ударил туринского вингера сзади и получил вторую желтую. Удаление было бесспорным. Но французы до сих пор уверены, что их проблемы – следствие ночных визитов к судейской бригаде.

«Рефери первого матча, Галлахер, судил не очень беспристрастно. Подсвистывал в пользу «Юве», – уверен защитник Серж Ле Дизе. –  Коко [Жан-Клод Сюодо, тренер «Нанта»] сказал в раздевалке: «Б..., он повесит на нас даже коровье бешенство!» Что до меня, на 81-й я получил желтую с дисквалификацией на ответный матч. Все было ясно. Тот полуфинал показал разницу в статусах. В Турине мы поняли, насколько велико влияние «Юве».

Правы ли они? В том матче «Нант» получил семь желтых карточек, и все справедливы – с сегодняшними правилами было бы в два раза больше. «Ювентус» не получил ни одной. При этом защитник Декруа пропустил локтем в верховом стыке и закончил игру со сломанным носом, а нападающий Уэдек в одном эпизоде отхватил ногой по лицу.

Как бы то ни было, последние мизерные шансы гостей на нули испарились с удалением основного опорника. Итальянцам хватило пяти минут, чтобы реализовать большинство. На 49-й Джанлука Виалли выиграл позицию во вратарской и в касание подправил мяч в сетку – 1:0. Тут же Поррини пробил в штангу, и через пару минут Дель Пьеро раскромсал защиту на фланге и с угла штрафной закрутил в дальний – чуть мимо.

Следующая 10-минутка началась со штрафного Дель Пьеро в створ (вратарь потянул) и скоростного прорыва Алекса по флангу: вместо прострела он едва не уложил в штангу с нулевого угла. А на 66-й все было кончено. Югович остался без опеки и расстрелял девятку с 20 метров.

Последний удар французы пропустили в аэропорте: кто-то украл всю их форму. Но сдаваться они не планировали. Эрик Декруа сказал: «Падовано сломал мне нос, и это не единственный удар, который я принял. Меня пытались вывести из игры. Я все чувствовал, но таков футбол. Учитывая несправедливость в первой игре, на ответную мы настраивались как воины на сражение».

И матч действительно получился классным. Но 0:2 у того «Ювентуса» не отыгрывались. «Нант» раскрылся и пропустил первым – Виалли выиграл подбор в штрафной. В середине матча команды обменялись голами, а в концовке французы дожали – 3:2. Но «Юве» все устроило. Он вышел в финал с запасом в два гола. Без особого напряжения.

Дальше был «Аякс», очередные бессильные обвинения в допинге – настолько ювентини перебегали всех, – и пока последний Кубок чемпионов в туринской коллекции.

***

Телеграм-канал Андрея Клещенка

Фото: Gettyimages.ru/Etsuo Hara; globallookpress.com/imago sportfotodienst

21 комментарий

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Outis
"При этом у туринцев было небольшое преимущество перед французами и голландцами – в их лигах запретили креатин, который оставался легальным в Италии."

Было бы интересно почитать статью о добавках в футболе в 80-90-х. Хорошо знаю свою форму на креатине и без него. Разница существенная, а уж там, где всё решают нюансы. Новый взгляд на итальянское доминирование 90-х)
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Akmor
Ответ Vadim Vadiara
Думаю, прежде всего Нант прошел москвичей из за невиданной спартаковской осенней распродажи после рекордного группового этапа.
Но и судья помог Нанту тоже неплохо. Могли и молодежь затащить тот матч
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Бобынин
Ответ Vadim Vadiara
3 финала ЛЧ подряд. Это было очень мощно. Но максимально не везло
Да. Но финал это отдельная история. С немцами откровенно не дооценили, они эту боруссию возили мордой об стол неоднократно, а те вдруг выше головы прыгнули. Ну а с Реалом такая игра была...до первой ошибки игра до гола. Чисто везение. Но вот если в целом по сезону, более цельной, сбалансированной, мощной игры чем Юве того времени я больше ни у кого не встречал. Просто идеальный футбол.
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Бобынин
Ответ Ruscello
У Нанта сильная команда была- Уэдек, Н’Дорам, Макелеле, Педрос... Но сохрани Спартак состав, могли бы они с Ювентусом играть.
Легко. Юве проиграли бы, я думаю, там команда была гениальная, но смотрелись бы достойно. А Нант прошли бы.
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Vadim Vadiara
Ответ Бобынин
Ювентус середины 90х- лучший клуб в истории мирового клубного футбола по игре. Просто идеальная команда. Идеальный баланс обороны и нападения. Великий Липпи!
3 финала ЛЧ подряд. Это было очень мощно. Но максимально не везло
+1
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Vadim Vadiara
Ответ dimonivanov
В 1/4 Нант прошел москвичей во многом благодаря спорным решениям судьи Мументалера. Поэтому очень смешно слушать жалобы французов на судейство в полуфинале.
Думаю, прежде всего Нант прошел москвичей из за невиданной спартаковской осенней распродажи после рекордного группового этапа.
+1
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Ruscello
Ответ Бобынин
Из Спартака перед играми с Нантом пол-основы ушло, но даже несмотря на это сыграли хорошо. Юра Никифоров феерил)
У Нанта сильная команда была- Уэдек, Н’Дорам, Макелеле, Педрос...
Но сохрани Спартак состав, могли бы они с Ювентусом играть.
+2
0
+2
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Бобынин
Из Спартака перед играми с Нантом пол-основы ушло, но даже несмотря на это сыграли хорошо. Юра Никифоров феерил)
+3
0
+3
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Бобынин
Ювентус середины 90х- лучший клуб в истории мирового клубного футбола по игре. Просто идеальная команда. Идеальный баланс обороны и нападения. Великий Липпи!
+6
-1
+5
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Илья Банюк
Допинг, скандалы с судьями в этом весь ювентус на протяжении всей истории. Как можно болеть за такое? Это позорище
+1
-3
-2
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шампион
Нант 90х: выигрывал чемпионат Франции, играл в полуфинале ЛЧ.
Нант сейчас: карлик, радующийся невылету из лиги.
Ювентус 90х: имел звездный состав, плевал на законы и правила.
Ювентус сейчас: имеет звездный состав, плюет на законы и правила.
+1
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Piter Pchelenco
Ответ Сэйлор Мун
напомню, что в те годы на складах нашего коррупционного Ювентуса нашли 281 допинговых препаратов, но наш коррупционный Ювентус заявил что допинг просто так лежит на складе и его игроки не применяют ))) расследование длилось 9 лет, но туринские мафиозники в итоге развалили дело. достаточно посмотреть на фотографии игроков того Ювентуса... Виалли, Раванелли, Конте, Ди Ливио, какими они были до перехода в Турин и после, так вот, став игроками Ювентуса эти игроки каким то чудом из обычных людей превратились в трехжильных культуристов.
и все облысели от перебора гормональных препаратов
+4
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TheFrosty
"Они вышли из группы благодаря самострелу главного фаворита – «Динамо»: киевляне попались на подкупе судей и вылетели из турнира после 1-го тура."

Узнаю братушек.
+2
-3
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Бродяга-симпатяга
То что лидеры Ювентуса тогда жрали фарму как лошади не было секретом. Досточно просто сравнить того же Дель Пьеро образца 94 года и тем в какого бочонка он превратился в 96. Виалли из той же оперы. Это не отменяет силу того созыва который три раза подряд выходил в финалы ЛЧ и доминировал в сериале но из песни слов не выкинешь
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vagon
Ответ dimonivanov
В 1/4 Нант прошел москвичей во многом благодаря спорным решениям судьи Мументалера. Поэтому очень смешно слушать жалобы французов на судейство в полуфинале.
поэтому и гонят на судей, знают, что так можно
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Joey Ramone
Жуйментос, судьи и допинг - понятия неразделимые.
0
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Zombieset
Столько времени прошло, но все равно до сих пор жалуются на судей и на Переса
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Сэйлор Мун
напомню, что в те годы на складах нашего коррупционного Ювентуса нашли 281 допинговых препаратов, но наш коррупционный Ювентус заявил что допинг просто так лежит на складе и его игроки не применяют )))

расследование длилось 9 лет, но туринские мафиозники в итоге развалили дело.

достаточно посмотреть на фотографии игроков того Ювентуса... Виалли, Раванелли, Конте, Ди Ливио, какими они были до перехода в Турин и после, так вот, став игроками Ювентуса эти игроки каким то чудом из обычных людей превратились в трехжильных культуристов.
+5
-8
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Английский_пациент
Настолько стар ято помню ту игру
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Lana Rhoades
Юве консультироваться с судьями любил)
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dimonivanov
В 1/4 Нант прошел москвичей во многом благодаря спорным решениям судьи Мументалера. Поэтому очень смешно слушать жалобы французов на судейство в полуфинале.
+30
-3
+27
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