21 комментарий

Дель Пьеро, Виалли, Моджи, элитные эскортницы.

Весной 1996-го в туринский Palace Hotel зашел человек по имени Марк Роже. Его интересовал этаж «Нанта». Роже работал агентом и приехал поговорить с клиентами до того, как они встретятся с черно-белым катком в полуфинале ЛЧ.

Разговор затянулся. Агент освободился в час ночи, спустился в холл и столкнулся с высокой красивой брюнеткой. Она уверенно направилась к лифту. Заинтересовавшийся француз подошел к официанту: «Кто она?» Оказалось, эскортница. Девушку вызвали в номер арбитров. Заказчик хотел, чтобы судьи расслабились перед матчем.

Кто именно проявил щедрость, так и осталось невыясненным. В то время директором «Юве» творил (не работал – творил) Лучано Моджи. Заказ проституток для судей входил в стандартный набор его навыков. Моджи ловили на таких трюках в «Торино», «Роме» и «Наполи», но в «Ювентусе» – никогда. Только подозревали.

Французы понимали, что ловить нечего. Они вышли из группы благодаря самострелу главного фаворита – «Динамо»: киевляне попались на подкупе судей и вылетели из турнира после 1-го тура. Украинцев заменил «Ольборг». «Нант» забрался в плей-офф, перестрелял «Спартак» в четвертьфинале и добрался до поздних стадий, ни разу не сыграв с соперником уровня «Юве».

Таких, впрочем, практически не было. Туринцы несколько лет выходили в еврокубковые финалы. Трио Дель Пьеро – Раванелли – Виалли пугало весь мир. Остановить их не получалось. Ювентини забивали больше 2 голов в среднем за матч (выдающаяся статистика для того времени). 21-летний Дель Пьеро одновременно боролся за лучшего бомбардира и ассистента – и уже сделал 6+3 в 8 матчах, включая фирменный штрафной «Реалу» в четвертьфинале.

«Они фавориты, но мы более мотивированы, – признался тренер «Нанта» Жан-Клод Сюодо на предматчевой пресс-конференции. – Но я бы хотел перенять стабильность «Ювентуса». Туринцы рассчитывают на 15 качественных игроков. А у меня их 6. Когда у тебя только шесть игроков выше среднего, сложно оставаться таким расслабленным, как Липпи».

Марчелло подтвердил предположения конкурента стартовым составом. Итальянцы вышли на матч без Конте, Дешама, Карреры и Раванелли – и все равно изумляли блеском созвездия. Штрафную бетонировали Перуцци, Пессотто, Феррара и Верховод. В центре доминировали Югович и Ди Ливио. Слева творил Дель Пьеро. На острие пасся Виалли.

Крыть было нечем. Французский туз – Макелеле – пропускал первый матч.

Через пару минут после стартового свистка Дель Пьеро привычно легко нанизал оборону и влетел в штрафную – не хватило одного шага, чтобы подставиться под пенальти. Югович и Ди Ливио проверили вратаря издали. Виалли едва не забил бисиклетой.

«Нант» отдыхал, только когда вратарь готовил удар от ворот. Едва мяч оказывался в игре, хозяева включали безжалостный прессинг. Доминирование было абсолютным. Реальных моментов было немного, но легкость, с которой туринцы восстанавливали владение и моментально достигали атакующей трети, поражала. Ювентини выглядели киборгами. Они были быстрее, выносливее и мощнее. «Нант» задыхался.

Много лет спустя защитник Лоран Гийо списал превосходство на допинг: «Виалли символизировал матч. Его ранняя смерть вызывает вопросы. Скажем так, были кое-какие подозрения. Печально, но «такие» уходят рано».

Через несколько лет и еще сотню подобных обвинений туринская прокуратура начала 9-летнее расследование. «Юве» полностью оправдали. Команда не принимала ничего запрещенного. Все в рамках олимпийских законов. При этом у туринцев было небольшое преимущество перед французами и голландцами – в их лигах запретили креатин, который оставался легальным в Италии.

Дело было не в допинге. Просто то был настоящий «Ювентус» – талантливый, работящий и подготовленный. Липпи развил и максимизировал каждый игровой компонент. Кристиан Вьери рассказывал: «Марчелло поставил новый, неизвестный футбол. Его команда ужасала даже в плане физики. Мы располагались очень плотно и прессинговали возле чужой штрафной. Ели траву и съедали противников. Революционер ли он? Революционером был Сакки. А Липпи поднял планку во всех компонентах. Его футбол был феноменально интенсивным».

«Юве» давил без остановки. Очевидно было, что рано или поздно французы сдадутся. К середине тайма они сбились на явную грубость. Под Ди Ливио подкатились сзади. Поррини ударили по лицу в неигровом эпизоде. Резкого Дель Пьеро прихватили в штрафной – судья проигнорировал.

На 44-й полузащитник Брюно Каротти ударил туринского вингера сзади и получил вторую желтую. Удаление было бесспорным. Но французы до сих пор уверены, что их проблемы – следствие ночных визитов к судейской бригаде.

«Рефери первого матча, Галлахер, судил не очень беспристрастно. Подсвистывал в пользу «Юве», – уверен защитник Серж Ле Дизе. – Коко [Жан-Клод Сюодо, тренер «Нанта»] сказал в раздевалке: «Б..., он повесит на нас даже коровье бешенство!» Что до меня, на 81-й я получил желтую с дисквалификацией на ответный матч. Все было ясно. Тот полуфинал показал разницу в статусах. В Турине мы поняли, насколько велико влияние «Юве».

Правы ли они? В том матче «Нант» получил семь желтых карточек, и все справедливы – с сегодняшними правилами было бы в два раза больше. «Ювентус» не получил ни одной. При этом защитник Декруа пропустил локтем в верховом стыке и закончил игру со сломанным носом, а нападающий Уэдек в одном эпизоде отхватил ногой по лицу.

Как бы то ни было, последние мизерные шансы гостей на нули испарились с удалением основного опорника. Итальянцам хватило пяти минут, чтобы реализовать большинство. На 49-й Джанлука Виалли выиграл позицию во вратарской и в касание подправил мяч в сетку – 1:0. Тут же Поррини пробил в штангу, и через пару минут Дель Пьеро раскромсал защиту на фланге и с угла штрафной закрутил в дальний – чуть мимо.

Следующая 10-минутка началась со штрафного Дель Пьеро в створ (вратарь потянул) и скоростного прорыва Алекса по флангу: вместо прострела он едва не уложил в штангу с нулевого угла. А на 66-й все было кончено. Югович остался без опеки и расстрелял девятку с 20 метров.

Последний удар французы пропустили в аэропорте: кто-то украл всю их форму. Но сдаваться они не планировали. Эрик Декруа сказал: «Падовано сломал мне нос, и это не единственный удар, который я принял. Меня пытались вывести из игры. Я все чувствовал, но таков футбол. Учитывая несправедливость в первой игре, на ответную мы настраивались как воины на сражение».

И матч действительно получился классным. Но 0:2 у того «Ювентуса» не отыгрывались. «Нант» раскрылся и пропустил первым – Виалли выиграл подбор в штрафной. В середине матча команды обменялись голами, а в концовке французы дожали – 3:2. Но «Юве» все устроило. Он вышел в финал с запасом в два гола. Без особого напряжения.

Дальше был «Аякс», очередные бессильные обвинения в допинге – настолько ювентини перебегали всех, – и пока последний Кубок чемпионов в туринской коллекции.

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Фото: Gettyimages.ru/Etsuo Hara; globallookpress.com/imago sportfotodienst