Франция-1998 – команда Жаке и Дешама, а не Зидана. Сегодняшняя сборная – ее ремейк

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Андрей Клещенок – о связи времен.

Катарский финал стал для французов 4-м за последние 7 турниров. Они доминируют на чемпионатах мира – как когда-то бразильцы и немцы.

Эта эпоха началась 24 года назад. Эме Жаке заложил принципы, на которых строится современная сборная.

Зидан не был лидером Франции-1998, подвел ее в группе и отыграл весь ЧМ очень неровно – исправился только в финале

Занятно, как время превращает полноценные впечатления в аналог хайлайтов – яркие и обманчивые обрывки, по которым невозможно составить точного мнения. Чемпионат мира 98-го впечатался в общую память турниром Зидана. Он дважды забил в финале, получил «Золотой мяч» и укутал Францию своими футболками. С того дня его причисляли к великим – хотя прежде такая мысль казалась просто смешной.

Правда в том, что Зидан провалил почти весь турнир. И не был лучшим даже среди французов.

Большую часть чемпионата Зизу доказывал характеристику Джанни Аньелли: «Он скорее яркий, чем полезный». Зидан красиво финтил, художественно выходил из сложных ситуаций, но его реальный вклад ограничился точным навесом на Дюгарри в 1-м туре – причем в соперниках была всего лишь ЮАР и французы выиграли 3:0.

Во втором туре Зидан получил прямую красную за попытку проткнуть шипами лежащего аравийца, привычно эпично покинул поле и пропустил два следующих матча – игру с датчанами в группе и сложный матч 1/8 с парагвайцами Чилаверта. Французы продрались без него.

Зизу проснулся только к четвертьфиналу, мощно отыграл второй тайм с Италией и неровно провел полуфинал против хорватов, а к финалу подошел с 1 голевым действием за турнир – тем самым навесом с углового в первом матче. Он не изменил исход ни одной игры на ЧМ; всех побед французы добились без его помощи. Но безупречная техника, дубль и доминирование в финале подправили память и сделали Зидана главным героем.

На самом деле Франция принадлежала тренеру.

Эме Жаке классно сбалансировал сборную и пропустил всего 2 гола за весь турнир

Эме Жаке не был особо успешным, никогда не задумывал революций и не просчитывал игру наперед, но точно знал, как сколотить крепкую команду. Его религией был баланс. Накануне турнира он объявил: «Индивидуальные вспышки выигрывают матчи, но только командная мысль побеждает на чемпионатах мира».

В 1998-м в его распоряжении оказалась молодая команда без суперзвезд. 26-летний Зидан был относительно свежим именем на топ-уровне, 20-летний Анри только-только вспыхнул и пока исполнял вингера, его ровесник Трезеге провел первый год в старте во взрослом футболе. Кантона закончил, Папен не вызывался.

Все самое надежное в этой сборной держалось своих ворот – Дешам контролировал центр поля, Десайи, Блан и Тюрам запирали штрафную. Жаке это устроило. К созданию модуля он подошел как к уравнению: идеальный баланс есть правильная сумма индивидуальностей. Набор безотказных разрушителей облегчил задачу – тренеру осталось подобрать формулу, которая обеспечит Джоркаеффу и Зидану свободу выражения и одновременно компенсирует ее в обороне.

Жаке выстроил игроков в 4-3-2-1, которая иногда превращалась в 4-3-1-2 с ромбом в центре и активным персональным прессингом. Французы перекрывали полуфланги и плотно насыщали опорную зону, выдавливая соперников на края – а там навязывали индивидуальные дуэли с атлетичными восьмерками и фулбеками. Дисциплина была безупречной. Команда никогда не теряла компактность. На ЧМ она пропустила 2 гола – и только один с игры.

С мячом французы свободно творили. Единственным обязательным условием оставалось массированное прикрытие атаки: опорники и защитники контролировали пространство за спинами творческой группы. Недостатком подхода была нехватка численности впереди – острота целиком зависела от класса игроков. Зато страховка от контратак была 100-процентной.

Олицетворением стиля и ментальным лидером сборной был опорный полузащитник – Дешам .

Тренерские принципы Дешама – наследие Жаке. Он защищается похожим модулем, так же выстраивает баланс и поддерживает главных звезд

Дешам играл у Анчелотти и Липпи, пересекался с Эктором Купером, а начал карьеру в «Нанте» 80-х – клубе, осененном идеями Хосе Аррибаса. Испанец опередил время и одним из первых отказался от персональной опеки, заместив ее синхронным движением и слаженной, на грани автоматизмов будущего, игрой. Его видение назвали «футболом по-нантски» – так сильно оно отличалось от тогдашних представлений.

В общем, Дидье было с кого брать пример. Но весь тренерский путь он построил на принципах Эме Жаке.

В первую очередь речь о фундаментальной идее. Дешам тоже понимает баланс как совокупность индивидуальностей, а не задачу структуры. Он не выстраивает функциональную систему с равно вовлеченными исполнителями, а дает ударному кулаку свободу и компенсирует радикализм противоположностями – причем прямо по методичкам Жаке: намеренно занижает центр тяжести, ставит оборонительных фулбеков (на всякий случай: Тео в старте – следствие травмы Эрнандеса-старшего) и насыщает защиту.

Другой общий момент – стремление перекрыть центр и полуфланги. И хотя формально модули двух Франций разные, обороняются они очень похоже. Жаке зачищал центр сразу тремя опорниками – Дешамом, Карамбе и Пети. Дешам добивается такого эффекта, опуская Дембеле в середину в стадии без мяча.

Как у учителя, схема часто превращается в ромб.

Еще одна явная параллель – дополнительная поддержка главных звезд. Жаке работал с командой не только на поле. На Рождество 1997-го он организовал сборной семейный отдых, и пока команда наслаждалась каникулами, неизбежно сплачиваясь, собрал лидеров – Дешама и Блана. Он выложил перед ними план подготовки к чемпионату мира – от закладки физики до ментальной поддержки. И когда тренера прессовали за скучный футбол и подбор игроков, команда билась за него.

«Жаке принял всю критику на себя. Он позаботился, чтобы до команды ничего не дошло, – рассказывал Биксант Лизаразю ESPN. – Это был мастер-класс. Он сделал все, чтобы мы остались сосредоточенными и уверенными в себе. Он мог бы использовать критику, чтобы разозлить нас, мог сказать: «Они не верят в нас, пойдите и докажите их неправоту». Но не сказал ни слова – настолько он был благородным. У него был четко прописанный план, и критика в него не входила. Поэтому Эме поместил нас и весь персонал в информационный пузырь. Мы не чувствовали давления, не слышали о внешнем мире и просто готовились».

Так же поступает Дешам. По данным L’Équipe, тренер разработал план психологической поддержки Мбаппе на весь турнир – чтобы ничто не мешало ему блистать. Так же он работает с остальной командой. Отзывы о Дидье напоминают слова игроков о Жаке: объединяет, успокаивает, защищает.

Все это, конечно, не гарантирует очередного трофея. Но объясняет, почему шансы на них так часто появляются именно у Дешама.

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Фото: Gettyimages.ru/Doug Pensinger/Allsport, Henri Szwarc/Bongarts/Getty Images; globallookpress.com/Oliver Berg/dpa, Panoramic/Keystone Press Agency