Сухой лист
Блог

Франция-1998 – команда Жаке и Дешама, а не Зидана. Сегодняшняя сборная – ее ремейк

Биксант Лизаразю
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Дидье Дешам Дидье Дешам
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Эме Жаке
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
чемпионат мира чемпионат мира
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Андрей Клещенок – о связи времен.

Катарский финал стал для французов 4-м за последние 7 турниров. Они доминируют на чемпионатах мира – как когда-то бразильцы и немцы.

Эта эпоха началась 24 года назад. Эме Жаке заложил принципы, на которых строится современная сборная.

Зидан не был лидером Франции-1998, подвел ее в группе и отыграл весь ЧМ очень неровно – исправился только в финале

Занятно, как время превращает полноценные впечатления в аналог хайлайтов – яркие и обманчивые обрывки, по которым невозможно составить точного мнения. Чемпионат мира 98-го впечатался в общую память турниром Зидана. Он дважды забил в финале, получил «Золотой мяч» и укутал Францию своими футболками. С того дня его причисляли к великим – хотя прежде такая мысль казалась просто смешной.

Правда в том, что Зидан провалил почти весь турнир. И не был лучшим даже среди французов.

Большую часть чемпионата Зизу доказывал характеристику Джанни Аньелли: «Он скорее яркий, чем полезный». Зидан красиво финтил, художественно выходил из сложных ситуаций, но его реальный вклад ограничился точным навесом на Дюгарри в 1-м туре – причем в соперниках была всего лишь ЮАР и французы выиграли 3:0.

Во втором туре Зидан получил прямую красную за попытку проткнуть шипами лежащего аравийца, привычно эпично покинул поле и пропустил два следующих матча – игру с датчанами в группе и сложный матч 1/8 с парагвайцами Чилаверта. Французы продрались без него.

Зизу проснулся только к четвертьфиналу, мощно отыграл второй тайм с Италией и неровно провел полуфинал против хорватов, а к финалу подошел с 1 голевым действием за турнир – тем самым навесом с углового в первом матче. Он не изменил исход ни одной игры на ЧМ; всех побед французы добились без его помощи. Но безупречная техника, дубль и доминирование в финале подправили память и сделали Зидана главным героем.

На самом деле Франция принадлежала тренеру.

Эме Жаке классно сбалансировал сборную и пропустил всего 2 гола за весь турнир

Эме Жаке не был особо успешным, никогда не задумывал революций и не просчитывал игру наперед, но точно знал, как сколотить крепкую команду. Его религией был баланс. Накануне турнира он объявил: «Индивидуальные вспышки выигрывают матчи, но только командная мысль побеждает на чемпионатах мира».

В 1998-м в его распоряжении оказалась молодая команда без суперзвезд. 26-летний Зидан был относительно свежим именем на топ-уровне, 20-летний Анри только-только вспыхнул и пока исполнял вингера, его ровесник Трезеге провел первый год в старте во взрослом футболе. Кантона закончил, Папен не вызывался. 

Все самое надежное в этой сборной держалось своих ворот – Дешам контролировал центр поля, Десайи, Блан и Тюрам запирали штрафную. Жаке это устроило. К созданию модуля он подошел как к уравнению: идеальный баланс есть правильная сумма индивидуальностей. Набор безотказных разрушителей облегчил задачу – тренеру осталось подобрать формулу, которая обеспечит Джоркаеффу и Зидану свободу выражения и одновременно компенсирует ее в обороне.

Жаке выстроил игроков в 4-3-2-1, которая иногда превращалась в 4-3-1-2 с ромбом в центре и активным персональным прессингом. Французы перекрывали полуфланги и плотно насыщали опорную зону, выдавливая соперников на края – а там навязывали индивидуальные дуэли с атлетичными восьмерками и фулбеками. Дисциплина была безупречной. Команда никогда не теряла компактность. На ЧМ она пропустила 2 гола – и только один с игры.

С мячом французы свободно творили. Единственным обязательным условием оставалось массированное прикрытие атаки: опорники и защитники контролировали пространство за спинами творческой группы. Недостатком подхода была нехватка численности впереди – острота целиком зависела от класса игроков. Зато страховка от контратак была 100-процентной.

Олицетворением стиля и ментальным лидером сборной был опорный полузащитник – Дешам.

Тренерские принципы Дешама – наследие Жаке. Он защищается похожим модулем, так же выстраивает баланс и поддерживает главных звезд 

Дешам играл у Анчелотти и Липпи, пересекался с Эктором Купером, а начал карьеру в «Нанте» 80-х – клубе, осененном идеями Хосе Аррибаса. Испанец опередил время и одним из первых отказался от персональной опеки, заместив ее синхронным движением и слаженной, на грани автоматизмов будущего, игрой. Его видение назвали «футболом по-нантски» – так сильно оно отличалось от тогдашних представлений.

В общем, Дидье было с кого брать пример. Но весь тренерский путь он построил на принципах Эме Жаке.

В первую очередь речь о фундаментальной идее. Дешам тоже понимает баланс как совокупность индивидуальностей, а не задачу структуры. Он не выстраивает функциональную систему с равно вовлеченными исполнителями, а дает ударному кулаку свободу и компенсирует радикализм противоположностями – причем прямо по методичкам Жаке: намеренно занижает центр тяжести, ставит оборонительных фулбеков (на всякий случай: Тео в старте – следствие травмы Эрнандеса-старшего) и насыщает защиту.

Другой общий момент – стремление перекрыть центр и полуфланги. И хотя формально модули двух Франций разные, обороняются они очень похоже. Жаке зачищал центр сразу тремя опорниками – Дешамом, Карамбе и Пети. Дешам добивается такого эффекта, опуская Дембеле в середину в стадии без мяча.

Как у учителя, схема часто превращается в ромб.

Еще одна явная параллель – дополнительная поддержка главных звезд. Жаке работал с командой не только на поле. На Рождество 1997-го он организовал сборной семейный отдых, и пока команда наслаждалась каникулами, неизбежно сплачиваясь, собрал лидеров – Дешама и Блана. Он выложил перед ними план подготовки к чемпионату мира – от закладки физики до ментальной поддержки. И когда тренера прессовали за скучный футбол и подбор игроков, команда билась за него.

«Жаке принял всю критику на себя. Он позаботился, чтобы до команды ничего не дошло, – рассказывал Биксант Лизаразю ESPN. – Это был мастер-класс. Он сделал все, чтобы мы остались сосредоточенными и уверенными в себе. Он мог бы использовать критику, чтобы разозлить нас, мог сказать: «Они не верят в нас, пойдите и докажите их неправоту». Но не сказал ни слова – настолько он был благородным. У него был четко прописанный план, и критика в него не входила. Поэтому Эме поместил нас и весь персонал в информационный пузырь. Мы не чувствовали давления, не слышали о внешнем мире и просто готовились».

Так же поступает Дешам. По данным L’Équipe, тренер разработал план психологической поддержки Мбаппе на весь турнир – чтобы ничто не мешало ему блистать. Так же он работает с остальной командой. Отзывы о Дидье напоминают слова игроков о Жаке: объединяет, успокаивает, защищает.

Все это, конечно, не гарантирует очередного трофея. Но объясняет, почему шансы на них так часто появляются именно у Дешама.

 ***

Телеграм-канал Андрея Клещенка

Подписывайтесь, не пропустите новые тексты!

Фото: Gettyimages.ru/Doug Pensinger/Allsport, Henri Szwarc/Bongarts/Getty Images; globallookpress.com/Oliver Berg/dpa, Panoramic/Keystone Press Agency

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные