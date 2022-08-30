Кейта Бальде зарыл яркий талант – и вместо топ-клуба к 27 оказался в «Спартаке». Что пошло не так?

Кьеллини сравнивал его с Мбаппе.

В 16 лет Кейта Бальде отказал «Реалу» и «Барсе». В 20 прокинул родную Испанию и заиграл за Сенегал. В 22 заменил в «Монако» проданного Мбаппе. В 27 оказался в России.

Бальде пережил неслабый регресс амбиций: от самоуверенного паренька, налепившего на спину номер Кройффа и свысока смотревшего на партнеров по «Лацио», до четвертого форварда «Кальяри». Но даже его новый статус беглеца из Серии В не приглушил шум вокруг трансфера. Наверное, это логично: когда в последний раз в Россию приезжал игрок, которого сравнивали с дарованием масштаба Мбаппе?

Разберемся, как он здесь оказался и на что сейчас еще способен.

Бальде собрал несколько индивидуальных призов в Серии А, но в последние годы везде сидел на лавке

Кейта ворвался в новостные ленты в 2010 году. Тогда ему было 15, он подрастал в Ла Масии рядом с Гримальдо и Бельерином и уже подбирался к «Барселоне В», но неудачно пошутил на турнире в Катаре – подбросил лед в постель одноклубника. Клуб наградил его годичной путевкой в маленькую «Корнелью».

Боссы рассчитывали, что подросток вернется повзрослевшим рассудительным парнем, но недооценили его характер. Бальде был одной из главных звезд своего класса – играя восьмерку, забил больше 300 голов за 6 лет в академии. За год в «Корнелье» он добавил еще 47 голов. Окончательно проникшись собственным величием, 16-летний парень назвал поступок «Барсы» неуважительным и мстительно отклонил первый взрослый контракт – а после устроил аукцион и перешел в «Лацио».

Случилось это в 2011-м – как раз когда Лотито сформулировал принципы здорового итальянского околотопа и начал инвестировать в молодежь. Бальде и его друг Берланга стали первыми большими вложениями. Римляне надеялись, что взяли новых Малуда и Бензема, но как это часто случается, угадали наполовину: марокканец не выдержал и через несколько месяцев вернулся в испанский минор. Кейта остался один.

Выбор оказался верным. Бальде родился и вырос в Каталонии, но никогда не принадлежал к местной футбольной культуре. Его скоростной дриблинг, эгоизм и почти не скрываемое желание продать сакральный мелкий пас за минутку финтов плохо соотносились с требованиями Ла Масии. Итальянские традиции больше соответствовали его таланту: «В Серии А я узнал то, чему не учат в Испании: маскулинную и тактическую стороны футбола».

Кейта дебютировал в 18, эффективно выходил на замены у Реи и Петковича (6+6 за 1966 минут) и полезно согревал скамейку у Стефано Пиоли, а окончательно раскрылся с Индзаги. Симоне собрал сверхзвуковую систему, которая специализировалась на атаке в переходных фазах. Контекст идеально подошел сенегальцу.

Задачи были предельно просты. В оборонительной фазе 4-3-3 перестраивалась в 4-4-2; Бальде превращался из левого во второго форварда. В защите он не работал. Функционал сенегальца ограничивался подбором мяча и ускорением на полполя – резкой контратакой в численном меньшинстве, возможной только благодаря его темпу и технике. Наскок поддерживал Чиро Иммобиле – добивал мячи после промахов Кейта.

Именно тогда его впервые сравнили с Мбаппе – сделал это Джорджо Кьеллини: «Вингеры «Лацио» и «Монако» очень похожи. Парни вроде Кейта и Фелипе Андерсона убирают защитников один на один и уводят в зоны, в которые уходить нельзя. Как Мбаппе». Сезон-2016/17 стал для Бальде лучшим в карьере. Он забил 16 голов, стал игроком года в Каталонии и сделал самый быстрый хет-трик в Серии А с 1975 года – уложился в 5 минут матча с «Палермо».

Летом 2017-го Кейта перешел в «Монако» – и не сказать, что сразу пропал. Сенегалец выбивал голевые действие каждые 106 минут, на следующий сезон вернулся в Италию и показал сопоставимую результативность в «Интере», еще через год почти на таком же уровне отбомбил в «Сампдории». Регресс выражался не в цифрах. Просто тренеры больше не подпускали его к основе.

Главная проблема Кейта – эго. Оно помешало ему развить талант

Бальде отыграл лучший сезон в 22 года, и, конечно, вовсе не потому что добрался до пика. Травмы тоже не сильно мешали – сенегалец никогда не выбывал на по-настоящему долгий срок. Скорее всего, виноват был он сам.

Главной проблемой Кейта всегда была готовность рассориться с каждым, кто не принял его величие по умолчанию. Через несколько месяцев после дебюта в «Лацио» он уже выносил мозги Петковичу и Рее. Петкович выбросил его из заявки после ссоры с одноклубником Раду: «Команда – самое важное. Неважно, молод ты или стар, ветеран или дебютант, но уважать команду просто обязан».

Еще сильнее ситуация обострилась при Стефано Пиоли. В августе 2015-го тренер оставил его в запасе в матче на Суперкубок. После игры вингер накричал на президента Лотито, а его агент потребовал немедленной продажи.

Бальде считал, что заслужил все привилегии мира; терки с тренерами были самыми безобидными из его финтов. Летом 2016-го он снова потребовал продажи и демонстративно проигнорировал предсезонку. Клуб отказался, и футболист придумал новый трюк. Он не явился на матч 1-го тура. Сенегалец сказал, что получил травму. Медобследование ничего не выявило, Индзаги объявил об этом публично (и добавил, что игрок его выбесил), а Кейта психанул: «Я никому не позволю сомневаться в своих словах».

«Наговорили всего: что недисциплинирован, вспыльчив. Но Бальде проявил себя настоящим профессионалом. Он соглашался играть всегда – 1 минуту, 30 или весь матч», – защищал игрока его агент Роберто Календа.

«Поведение Кейта неприемлемо. Он сделал несколько невероятно агрессивных и оскорбительных заявлений против клуба и его президента, провоцируя продажу. Мы защитим свою репутацию», – ответил «Лацио».

Вингер успокоился, когда закрылось трансферное окно, но косяк был далеко не единственным. Бальде 6 раз за 4 года требовал повышения зарплаты. Собрал кучу штрафов за опоздания на тренировки. Однажды улетел в Каталонию отпраздновать днюху и не вернулся вовремя. Лишился прав за пьяную аварию на своем Lamborgini.

Удивительное высокомерие проявлялось даже на поле. Бальде играл так, словно он выше остальных – например, отрабатывал в обороне даже меньше Иммобиле. В команде его не любили. Он ссорился с Фелипе Андерсоном, Милинковичем-Савичем, подрался с вице-капитаном Сенадом Луличем и отхватил от капитана Биглии. Кейта разозлил даже фанатов. Ультрас «Лацио» предупреждали: «Перестань задирать голову, а то мы ее отрежем».

«Проблема Кейта в том, что он считает себя ровней Роналду, – делился инсайдом с ESPN специалист по «Лацио» Ренцо Джаннантонио. – Одноклубники не выносят его. Он дрался с Луличем на тренировке. Биглия объяснял ему, что ему нужно изменить поведение. Кейта переоценен – и потому что мало помогает команде, и потому что прогрессирует медленнее, чем ожидалось».

У Бальде наверняка другое объяснение, но его история доказывает: если бы он вовремя расставил приоритеты, мог бы дорасти до топ-клуба.

Центрфорвард не лучшая позиция для Кейта. Он быстр, силен и опасен в атаке пространства

Каким Бальде был и что ему помешало, разобрались. Важнейший вопрос сейчас – кто конкретно приехал в «Спартак».

Прошлый сезон сенегалец начал основным нападающим «Кальяри» и забил 3 гола в первом круге (12 выходов в старте), но после перерыва опустился в тренерском рейтинге. Пока он побеждал с Сенегалом на Кубке Африки, конкуренты доказывали Мадзарри свою значимость. Во втором круге Бальде всего дважды вышел с первых минут.

Был момент, когда сардинские болельщики и журналисты требовали большего доверия к африканцу – несмотря на проблемы с концентрацией. Мадзарри объяснил иерархию: «Я не смотрю на имя. Кейта в порядке, но я не понимаю, почему должен поставить его в основу. Сделай я так, и Жоао Педро, Перейро и Паволетти сказали бы, что я ничего не стою».

Бальде был только четвертым выбором в вылетевшей команде. Но не потому что так плох. Просто он не девятка. 184-сантиметровый африканец теряется, когда его запирают в штрафной, почти бесполезен вверху (проиграл 71,4% единоборств) и на линии офсайда. Он в принципе неуютно чувствует себя без пространства – на любой позиции. Так что неудивительно, что в неудобной роли он проиграл парням вроде Жоао Педро (86 голов в «Кальяри») и Леонардо Паволетти (рекордсмен Серии А по голам головой за сезон).

Идеальные роли Кейта – вингер либо второй форвард с минимумом отработки в позиционной защите (при этом он очень прибавил в игре без мяча – не бесполезен, как раньше). Он очень быстр, атлетичен, шикарно контролирует мяч на скорости и легко взрывается с места. Если Бальде получает пас в ноги и видит за спиной защитника достаточно пространства, остановить его нереально сложно.

Иначе говоря, Кейта – классная опция для переходных фаз. В таком футболе он полезен и лицом, и спиной к воротам: надежно защищает мяч после вертикального паса (помогают сила и техника) и еще лучше разгоняет контратаки, грамотно разрывает защиту выбором позиции и здорово создает зоны партнерам. Сам он играет дисциплинированнее, чем в молодости: активнее прессингует, следует установкам и больше не ведет себя так, будто остальная команда служит ему одному.

В целом переход Бальде – уже не джекпот, как пять лет назад. Неясно, в какой он форме без предсезонки, тяжело предсказать, как поведет себя вне топ-лиг (может, решит, что «Спартак» создали только ради его пришествия?), непонятно, где именно видит его Абаскаль. Но если у него есть пространство и подходящая роль, он все еще очень опасен. Особенно если сделать так, чтобы он сам этого захотел.

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Фото: spartak.com; Gettyimages.ru/Paolo Rattini / Stringer, Paolo Bruno / Stringer, Emilio Andreoli / Stringer, Mario Carlini / Iguana Press / Stringer