Ди Мария – идеал для Аллегри: не нуждается в системе и гарантирует креатив. Но примой должен быть Погба, а не он

Анхель увеличит результативность Влаховича.

«Ювентус» будто нырнул в искаженную версию недавнего прошлого: снова Аллегри, снова свободные агенты его любимой возрастной категории, снова пассивный футбол. Но если абстрагироваться от очевидного несоответствия Ди Марии заявленной нацеленности на молодежь и забыть о болезненной краткосрочности контракта, трансфер неплох. Анхель решит немало туринских проблем. Хотя и не без рисков.

Зачем отказываться от Дибалы, если в итоге взяли Ди Марию?

Восторгов и вопросов в переходе Анхеля – приблизительно поровну. Аргентинцу 34 года, он не сильно горел переездом в Турин и настоял на 1-летнем контракте, хотя клуб требовал 2 года. Решение очевидно временное. При этом за последние шесть месяцев «Юве» убрал сразу трех игроков из аналогичной зоны – и если Бернардески давно избавил мир от иллюзий по поводу потенциального величия, отказы от Кулусевски (уже полгода рвет АПЛ) и тем более Дибалы (готовый туз с уникальными качествами) теперь вызывают еще больше недоумений.

Передать их можно простым вопросом: зачем отказываться от Дибалы, если на его место приходит временная заплатка с аналогичной зарплатой и почти на 6 лет старше?

Ответа не существует. Непродление Пауло было откровенно импульсивным – туринские боссы устали от некомпетентности его агента. На Ди Марию вышли постфактум. За разменом нет никакой логики – его не планировали.

Но хотя он и не задумывался, смысл в нем есть. Главная проблема туринцев – атакующее бессилие. Аллегри получил команду, которой критически недоставало индивидуального творчества, и подчеркнул дефицит безынициативным и слабо структурированным футболом. «Юве» редко контролировал мяч и мало атаковал, а если вдруг получалось, владение выходило стерильным. Мяч не доходил до штрафной – не хватало нестандартных ходов.

Заслуженный статус Дибалы как самого креативного ювентино на самом деле многое говорил о проблеме. Пауло так себе ассистент. Он шикарно связывает игру, коллекционирует голы-шедевры и раздает длинные передачи точнее Месси , но он не игрок последнего паса. Оказываясь на дистанции удара, он думает только о нем.

Прочитать Ди Марию намного сложнее. У него ровнее баланс между передачами и ударами, он изобретательнее в подыгрыше и лучше доставляет мяч в штрафную. Дибала сделал 115+45 в 293 играх за «Юве», Анхель – 92+112 в 295 матчах за парижан. Он рекордсмен «ПСЖ» по ассистам и лидер Лиги 1 по созданным за последние семь лет моментам.

«Когда соперник паркует автобус, важно расслабиться и сосредоточиться на движении мяча и поиске щелей в защите, – объяснял свой подход Ди Мария. – Вингер делает что должен: двигается, созидает, собирает фолы и грузит в штрафную. Но важно играть нестандартно, творить что-то особенное, чтобы пройти оборону и создать шанс. Некоторые вингеры любят дриблинг, но нельзя забывать, что мы в команде для работы на форвардов. Быстрые вингеры обыгрывают защитников. Лучшие вингеры создают голевые моменты».

Продвинутая статистика еще ярче подсвечивает разницу: Ди Мария в несколько раз превосходит Пауло в созидании. Да, Анхель набивал статистику в Лиге 1, а не в Турине, но разница слишком велика. В 34 года он остается одним из самых опасных распасовщиков мира и превосходит 99% вингеров и треквартист топ-лиг по ожидаемым ассистам за 90 минут.

Ди Мария привнесет в игру качества, которых не дал Дибала: активность в подыгрыше, разнообразие и непредсказуемость. «Ювентусу» их не хватало.

Больше всех выиграет Влахович. Он мощно открывается за спины, но «Юве» мало использовал это

Нехватка угрозы от 80-миллионного бомбардира – заметная составляющая провальной весны. За полсезона в «Фиорентине» Влахович забил 20 голов в 24 матчах (102 минуты на гол). В «Ювентусе» цифры снизились вдвое – до 9 мячей в 21 матче (182 минуты на гол).

Рассуждая о его спаде, Алессио Таккинарди отметил: «Дело в стиле «Ювентуса». Душан не получает мяч в опасных позициях. «Юве» не создает моментов и играет так плохо, что лучший нападающий лиги не бьет по воротам».

На самом деле падение результативности считывалось заранее – по многим причинам . Но это не значит, что эффективность серба нельзя максимизировать. В подходящих условиях Влахо уже сейчас один из самых опасных нападающих мира. Моментами он это доказывал и в Турине. Вопрос в том, как спорадический блеск превратить в постоянный.

Душан – форвард пространства. Он превосходно открывается за спины – ровно в тот момент, когда один центрбек упускает его из виду, а другой не готов к рывку, – и удивительно легко выдерживает силовое давление на большой скорости. При этом он относительно плохо скоординирован и потому не слишком хорош в замыкании кроссов. Чтобы серб забивал по-настоящему много, нужно находить его в движении и лицом к воротам.

У «Юве» почти не было инструментов для правильного использования таких навыков. Аллегри не структурирует атаку и целиком зависит от характеристик исполнителей, а те по большей части лишены творческого таланта. В сложных ситуациях они наугад грузят в центр штрафной. Разницу делал только Дибала – треть голов Влахович забил с его передач.

Ди Мария креативнее предшественника, очень хорошо реагирует именно на забегания и гарантирует скачок в качестве доставки за спины – Влахович наверняка прочувствует его.

Недостаток структуры – не проблема для Анхеля. Но не факт, что он готов к работе Дибалы в глубине

Обязательный фактор сомнений в почти любом переходе к Аллегри – способность новичка проявить себя в очень поверхностной структуре. Здесь контекст не поддерживает игроков, а прикрывается ими. Многие разбились об это.

С Анхелем такой риск исключен. Ди Мария как раз и провел карьеру в слабо организованных командах – либо очень проблемных («ПСЖ», «МЮ», Аргентина), либо принципиально свободных и немеханичных («Реал»). Он не нуждается в системных подпорках, чтобы выглядеть ярко – это самый редкий и недооцененный из его талантов.

Уникальное качество – одна из причин перехода. На днях Libero поделился инсайдом: «Погба, Ди Мария, Дзаньоло и Кулибали – имена, которые прямо потребовал тренер. Они готовые чемпионы, обещающие «Ювентусу» быстрый успех. По замыслу Аллегри, они получат тактическую свободу и должны индивидуальными подвигами принести команде победы».

Что ж, Анхель действительно способен на это. Но готов ли он к оборонительному футболу Аллегри – вопрос. Дибала сочетал результативность с невероятно большой вовлеченностью в глубине поля : 57,7% касаний совершал в оборонительной и средней третях. Его работа уникальна : в командах вроде «Ман Сити» даже полузащитники действуют выше.

Не факт, что Ди Мария потянет такой объем. Он хоть и трудяга, но никогда не играл так низко. В последнем парижском сезоне Анхель совершал вне атаки всего 47,1% касаний. В «Ювентусе» даже центрфорварды располагаются ниже. Если Аллегри не сменит стиль, аргентинец столкнется с новым непростым вызовом – почти постоянной удаленностью от ворот.

Да, Ди Мария классно продвигает мяч из глубины, но и здесь есть нюанс. Дибала выживал в предельно тяжелых условиях. В 4-4-1-1 он исполнял промежуточное звено, почти всегда оторванное от остальных из-за низких линий обороны и полузащиты, и потому главной была не его способность к продвижению, а качество защиты мяча в численном меньшинстве. Пауло в этом прекрасен. Анхель хуже – игра спиной к воротам всегда напрягала его. Поэтому важно, чтобы он наследовал место Дибалы, а не его роль.

Многое зависит от взаимопритяжения Аллегри и Локателли: тренер должен найти подход к очень специфическому разыгрывающему, а тот – обучиться задачам классического статичного реджисты. Тогда туринцы вернут медленное владение с территориальным доминированием – фишку первого цикла Макса. В прошлом году «Юве» показывал такой контроль проблесками. Получалось стерильно, но с Ди Марией будет иначе.

Иначе от Макса потребуется отход от одного из своих принципов. Контратаки «Юве» намеренно неторопливы. В большинстве случаев туринцы не разжимаются в мгновенный ответ, а придерживают мяч и выстраивают плавный переход. Если они заиграют резче, от Ди Марии не понадобится долгая защита мяча под силовым прессом – только быстрое продвижение (а он в нем хорош). К тому же такой футбол подходит Кьезе и Влаховичу.

Ди Мария не должен быть центром проекта – его место в тени

Важная идиосинкразия Анхеля – неготовность к статусу примы. Он тащил сборную, пока все смотрели на Месси, блистал в «Реале» за спинами Роналду и Бэйла и ставил рекорды «ПСЖ», прячась в тени раскрученного нападения. Ди Мария настолько сжился с функцией фона, что боссы почти повально считали его необязательным: «ПСЖ» несколько раз продавал и наконец не продлил контракт, Перес сплавил ради Хамеса. Аргентинец оказался в центре проекта всего раз – в «МЮ». И провалился.

Ди Мария рассказывал собственную версию неудачи – его слова многое говорят о неготовности к серьезному давлению: «Я хорошо начал. В первые два месяца все шло отлично, а потом случился разлад. Порой после спора уже невозможно отыграть назад. Меняются отношения. Мы с Ван Галом поссорились потому, что он всегда указывал на мои ошибки, ругал за плохую игру на глазах у всех. Он прокручивал каждую потерю… каждый раз подходил с этими проклятыми потерями. Однажды я почувствовал, что сыграл хорошо, не вынес очередной критики и взорвался».

Анхель обладает удивительной способностью блистать, оставаясь в тени. Он лучший исполнитель соглавной роли. Но ему противопоказано место в центре проекта. Поэтому важно, чтобы Погба был здоров. Поль – единственный звездный ювентино, готовый к статусу примы в футболе Аллегри.

Ди Мария станет идеальным лидером – но только если формальным будет кто-то другой.

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Главное в трансфере – срок. 34-летний новичок с однолетним контрактом не разрешит проблем «Ювентуса». Он лишь отложит решение на год. Важно, чтобы клуб правильно распорядился отсрочкой.

В молодежке есть очень одаренный Соуле, как раз напоминающий Анхеля стилем игры. Если Аллегри воспользуется спиной ветерана и мягко подведет Матиаса к старту, клуб закроет позицию на следующие 10-15 лет. Иначе есть риск действительно вернуться в прошлое и застрять в прежнем порочном цикле с постоянной пересменкой ветеранов без стабильного роста – ведь будущее не построить, если вечно откладывать решение проблем.

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Фото: East News/JOHN SPENCER/SIPA, PASCAL GUYOT/AFP, MARCO BERTORELLO/AFP; globallookpress.com/Julien Mattia/Keystone Press Agency, Fotografo01/Keystone Press Agency, Riccardo Giordano/Keystone Press Agency, Imago-Images/Emmefoto, imago sportfotodienst