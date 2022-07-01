Погба необходим «Ювентусу». Он будет ярче, чем в Англии – возможно, даже на краю атаки

Клещенок – о громком возвращении.

Погба возвращается в «Юве» – к единственному тренеру, у которого реально стоил 100 миллионов.

Кто такой Погба, рассказывать не нужно. В хорошей форме он сделает разницу даже в тапках. Проблема в том, что он редко бывает в хорошей форме. Француз нестабилен, ленив и тактически ограничен. Он не любит вызовы и пропадает в системах, не создающих для него идеальных условий.

Исходя из этого, далеко не все рады возвращению Поля – тем более он приходит на зарплату и номер Дибалы. Но его качества необходимы «Ювентусу».

В футболе Аллегри центр поля – сортировочная зона. Стиль определяется полуфлангами

Аллегри справедливо считается одним из самых гибких и антисистемных тренеров мира, но даже у него есть общие принципы – причем регламентируют они именно те области, в которых творит Погба.

Середина поля в его футболе – что-то вроде транзитной зоны. Мяч почти не доставляется к штрафной через центр, опорники избегают вертикализации. Карта передач с «Вильярреалом» вполне типична для Макса: игра ведется горизонтальными и диагональными передачами и обостряется через края – центр лишь задает направление.

Тренерская стилистика определила требования к исполнителям. Идеальный 8-й номер Аллегри – атлетичный бокс-ту-бокс с навыками атаки пространства. Он мало влияет на организацию игры, но своевременно врывается в свободные зоны и атакует штрафную из глубины. Фактически он диверсант, элемент анархии в академичном футболе: его основная задача – взрывать игру постоянной угрозой и созданием численного преимущества в неожиданных областях.

Роли в середине регламентируются просто: опорник распределяет мячи по флангам, восьмерки заполняют пустоты на крыльях либо вбегают в штрафную. Рисунок игры определяется на краях. Когда на полуфлангах творили Дибала и Дуглас Коста, «Юве» ставил стильный кинжальный футбол низом. Едва пришло время Роналду и Куадрадо, и туринцы регрессировали до навесбола.

Карта передач из матча с «Вильярреалом» показывает и главный недостаток Аллегри. Его неструктурированный футбол работает, только если собраны все элементы паззла. Сегодняшние полуфланги неспособны ни на что кроме кроссов, а пользы от них никакой: игра в воздухе – слабое место Влаховича. К тому же в штрафной недостаточно адресатов. Из всех восьмерок «Ювентуса» только Маккенни видит свободные зоны. Созидающей группе не хватает предложений – потому туринцы стерильны.

Погба решает обе проблемы.

Поль добавит «Ювентусу» непредсказуемости и увеличит результативность Влаховича

Главная трансферная задача туринцев – переформатировать нужные зоны и вернуть способность вскрывать оборону низом. Для этого нужны два типажа: изобретательные индивидуалисты на полуфлангах и полузащитники с навыками атаки пространства.

Погба подходит под оба описания. Творческий подрыв размеренных игр и умные включения из глубины – главные стороны его многогранного дарования; когда-то именно они определили его взлет в «Ювентусе» и великолепную игру у Аллегри. В «Манчестере» Поль не растерял этих навыков. В прошедшем сезоне он совершал 3,4 касания в штрафной за 90 минут. Большинство ювентини и близко не подобрались к таким цифрам. Во всей Серии А их превзошли всего три полузащитника – Маккенни, Милинкович-Савич и Роберто Перейра.

При этом Погба классно защищает мяч после приема и здорово конвертирует касания в угрозы. Его 1,2 удара из штрафной за 90 минут – один из лучших показателей среди восьмерок топ-лиг. В Англии больше били только Де Брюйне и Гюндоган, в Италии – Фраттези и Милинкович-Савич. В «Ювентусе» сопоставимые цифры выжимает только Маккенни.

Важно еще, что Аллегри знаком с Погба и вряд ли поставит его в модуль с двумя полузащитниками. Когда Поль не заперт в опорной зоне и свободно движется по вертикали, полуфланг становится основной областью его действий. Именно так он играл в Турине: занимал зону от центра до штрафной и морочил защиту разнообразием навыков – бомбил издали, подкрадывался к вратарской, раскачивал дриблингом.

С тех пор Погба если что и утратил, так точно не креатив: он и сейчас превосходит 99% полузащитников топ-лиг по ассистам и обводкам. Именно такой туринцам и нужен. Одним трансфером клуб укрепит обе просевшие зоны: Поль наладит доставку мяча нападающим и разбавит туринскую серость неожиданными решениями.

Больше всего от его перехода выиграет Душан Влахович. В «Ювентусе» результативность серба снизилась вдвое – отчасти из-за нехватки пенальти, отчасти из-за тоннажа игры верхом. Душан слаб в воздухе; чтобы он забивал, нужны передачи в движение либо за спины. Погба обеспечит нужный стиль. Заходы в штрафную тоже принесут пользу: в «Фиорентине» один из полузащитников тоже постоянно поднимался выше, превращался во второго форварда (4-3-3 переходила в 4-2-4) и отвлекал центрбеков.

Самый очевидный вариант использования Погба – в тройке полузащитников. Но возможен сюрприз

Талант Поля неоспорим. Ювентини беспокоит всего один вопрос: кто именно вернется в Италию – голодный туринский зверь или разленившийся британский патриций.

На самом деле от его заряженности зависит не так много, как кажется. Погба и в Италии был нестабильным раздолбаем. Важной составляющей его британских проблем было неправильное использование: Поль по-настоящему эффективен только в очень творческих ролях и с хорошим прикрытием. «Юнайтед» далеко не всегда обеспечивал подходящий контекст.

В «Ювентусе» будет иначе:

1. Погба великолепен в командах с низким владением и глубокой защитой. Так играет сборная Франции: позиционная оборона маскирует недостатки Поля, а невысокий контроль подсвечивает достоинства;

2. В Турине полно атлетичных полузащитников, которые запрут пространство за спиной Поля и прикроют его вечные недоработки.

Самый очевидный вариант будущего «Ювентуса» – с тройкой полузащитников: Аллегри слишком осторожен, чтобы поддержать настолько ленивого исполнителя всего одним напарником. С Погба в средней линии туринцы перестроятся либо на 3-5-2, либо на 4-3-3. Смущает только взаимодействие с Кьезой. Как и Погба, Феде любит смещения на полуфланг и не парится о сохранении структуры. Есть риск, что они либо помешают друг другу, либо один пожертвует собой.

Но есть и другой путь. Прошлый сезон Погба начал на левом фланге – и зашел с 5 голевых в 2 турах. Само собой, он бы не выдержал такой темп на дистанции в год, но находка все равно впечатлила: Сульшер избавил француза от лишней пахоты и аккумулировал его энергию в творчество. Стартовый отрезок обещал лучший сезон в АПЛ – но переход Рона вынудил Поля вернуться в полузащиту.

Возможно, Аллегри скопирует идею Сульшера: Макс не любит классических вингеров и предпочитает гибридных крайков вроде Рабьо или Манджукича. Поль стопроцентно вписывается в тренерское видение идеального левого крыла: готов к переключениям между центром и краем, избегает широкой роли и творит из полуфланга, физически силен и хорошо атакует штрафную из глубины.

К тому же такой ход минимизирует вред от тактической ограниченности и лени Погба. Аллегри сможет свободнее переключаться между модулями с двумя и тремя полузащитниками, задействует Поля и Кьезу на разных флангах и оставит возможность игры в два опорника.

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Ни один тренер в мире не раскроет потенциал игрока, если тот сам этого не захочет. Но Погба опасен в любой форме, если правильно встроен в игру. «Юве» обещает химию с тренером и командой в обмен на то, что француз и так умеет лучше большинства конкурентов. Главный вопрос не в том, каким Поль прилетит в Италию – а в том, насколько он превзойдет свою английскую версию. И хватит ли этого «Юве».

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan