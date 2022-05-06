Хвиче будет тяжело в «Наполи»: Спаллетти ограничивает инстинктивных дриблеров и убирает тех, кто не следует установкам

Клещенок – о конкурентах и перспективах Кварацхелии.

Хвича Кварацхелия все-таки перешел в «Наполи» за 10 миллионов евро – и в следующем сезоне займет в заявке место Инсинье.

Сегодняшний «Наполи» – команда с самым эффективным владением в Серии А, широкой вариативностью подходов к штрафной и плавным перемещением мяча по этажам. Сегодняшний Хвича – повернутый на ярких экспромтах дриблер, готовый выкручивать позвонки итальянским защитникам не хуже, чем русским.

Звучит как дорожная карта светлого будущего, но все не так просто. Хвича выбрал очень зажатую и механизированную лигу, в которой предвосхищение предпочитают импровизации. Его колоритный стиль с высоким процентом потерь наверняка подвергнется ограничениям. Перспективы грузина зависят от попадания к тренеру, готовому принять его со всеми минусами и плюсами.

Разберемся, чего ждать в Неаполе.

Спаллетти – очень сложный тренер для новичков. Он улучшает игроков, но взамен необходимо следовать установкам

Будь у тренеров роли, Спаллетти был бы десяткой. Он самый гибкий и креативный специалист в Италии. Лучано избегает догматичного подхода к игре, никогда не подстраивал исполнителей под идею и легко приспосабливался к самым сложным ситуациям. Даже его лучшее творение родилось из творческой адаптивности. 16 лет назад он возродил роль ложной девятки просто потому, что все нападающие синхронно сломались – и довел Тотти до «Золотой бутсы». В этом суть его метода. Идея рождается из характеристик команды.

Разница между Спаллетти и другими гибкими тренерами в том, что он сочетает адаптивность с фишкой системной игры – кодификацией розыгрышей. Он не Анчи и не Аллегри. Их подход предполагает минимум установок в атакующей фазе: структура определяется игроками – и потому не работает без исполнителей определенного уровня. Лучано сложнее. Он действительно формирует тактику из имеющегося материала, но внутри созданного стиля заставляет разучивать сотни автоматизмов.

Об одержимости Спаллетти ходят легенды. Он отдельно тренирует каждую линию: отрабатывает взаимодвижение, позиции в зависимости от положения мяча и расстояние между игроками. Потом начинается общее занятие. Команда делится на два состава, но вместо двусторонки моделирует матч. «Мы повторяем игровые ситуации 11 на 11, как в воскресенье, – объяснял Лучано принцип подхода. – Гонщик «Формулы-1» не просиживает в кресле с рулем в руках, он готовится в машине, поворачивая на трассе так же, как во время Гран-при».

Спаллетти кодифицирует игру глубже большинства системных тренеров. Его футбол – это футбол по памяти. Приноровиться к нему очень сложно. Людовик Жюли попал в его «Рому» в 31 год – после 14 сезонов на топ-уровне, двух финалов Лиги чемпионов и 8 трофеев с «Монако» и «Барсой». У Спаллетти он чувствовал себя новичком.

«До приезда в Рим я мало понимал в тактике. У Спаллетти выучил ее за 3 месяца, – вспоминал Жюли. – Сначала я был в шоке. Все делали одно и то же, я чувствовал себя неспособным играть в футбол. Казалось, будто живу в видеоигре, в которой каждое утро повторяется одно и то же. Но во время матчей заметил, что работа на тренировках имела смысл. Каждый игрок точно знал, что делать на поле».

Такой подход требует жертвенности. Спаллетти выгодно подсвечивает атакующих игроков, но взамен забирает свободу. Именно поэтому он часто ссорился с инстинктивными игроками. Спал выставил из «Ромы» Кассано и едва не подрался с Тотти. Обоим не нравились методы тренера: например, от Ческо он требовал «бегать как все и выполнять установки».

Все это объясняет, почему «Наполи» идет 12-м в Серии А по попыткам обводок – при том что обладает одним из лучших наборов дриблеров в лиге (Зелиньски, Инсинье, Мертенс, Политано, Унас). Лучано объяснял свое видение на личном примере: «Я играл анархично. Время от времени выдавал что-нибудь эдакое, индивидуальное действие, чтобы доказать что-то самому себе. Я делал то, чего сейчас терпеть не могу от своих игроков».

Фланговые сольники Хвичи плохо совмещаются с таким футболом. Если грузин не снизит риск ценой яркости, его ждут проблемы.

Один такой дриблер в «Наполи» уже есть – не вылезает из запаса. Но у Хвичи все равно есть перспективы в Неаполе

Есть еще одна фраза, схватывающая расхождение между профилем Кварацхелии и видением Спала: «Если бы мне предложили фантазисту из тех, кто выигрывает один матч и пропадает в следующих трех, я бы отказался».

Хвичу зря сравнивают с Инсинье. Лоренцо – очень системный художник. Он тонко чувствует нюансы структуры и использует их настолько умно, что кажется постоянно импровизирующим творцом, но на самом деле играет исключительно интеллектуально. Его действия всегда осмысленны – и потому приносят пользу, даже когда не выходят за пределы рутины. Хвича другой. Он специализируется на вспышках невероятного – но если не делает ничего необычного, то и пользы почти не приносит.

Реальный аналог грузина в Неаполе – Адам Унас. Прошлый сезон он отыграл в арендах и стал лучшим дриблером Серии А с выдающимся показателем – 4,5 обводки за 90 минут, – совместив яркость с впечатляющей эффективностью: алжирец много обводил в опасных зонах и почти не терял мяч (72,4% успешности). Но Спаллетти не фанат изобретательных трикстеров. Унас наиграл 439 минут за сезон и всего дважды угодил в старт. Хвича подходит тренеру еще меньше – чаще теряет мяч, больше рискует вдали от ворот и не так опасен в последней трети.

Важно, что Спаллетти может не доработать до августа. Некоторые инсайдеры пишут, что Де Лаурентис недоволен сезоном. Вероятной заменой называют Винченцо Итальяно из «Фиорентины». Для Хвичи такой размен только в плюс: Итальяно строит игру через резких фланговых дриблеров.

На флангах «Наполи» серьезная конкуренция: есть и опытные звезды, и молодые таланты

Важно, что даже смена тренера и уход Инсинье не гарантируют Кварацхелии места в старте. В ростере «Наполи» останется три вингера. Еще несколько вернутся из удачных аренд.

Первым выбором на правый фланг остается Маттео Политано – 28-летний итальянец с 226 матчами в Серии А и успешным опытом в сборной. В прошлом сезоне он стал лидером лиги по количеству голов, созданных при помощи дриблинга. Маттео – типичный электрический вингер: техничный, маневренный и резкий на коротких дистанциях, запутывающий защитников постоянной сменой темпа, но физически ограниченный и не слишком разнообразный.

Второй выбор – Ирвинг Лосано. Несколько лет назад он считался будущей звездой мирового уровня, но последний шаг на вершину так и не сделал. Есть вероятность, что с уходом Инсинье мексиканец станет основным левым вингером, а пока он делит с Политано минуты на правом краю. Лосано уступает Хвиче в изобретательности и дриблинге, но намного превосходит в нацеленности и скорости: четырежды забивал больше 15 голов за сезон и разгонялся до 35,7 км/ч.

Третий вингер в ростере «Наполи» – Адам Унас. Плюс на фланге выходит полузащитник Элиф Элмаз. Он уступает грузину в скорости, но превосходит в движении без мяча и игре в штрафной.

С таким набором Хвича кажется гарантированным вторым выбором на любой из флангов. Но летом из аренд вернутся еще два потенциальных конкурента. 23-летний Алессио Дзербин – второй по результативности вингер Серии В с 9 голами в 30 матчах и редкой способностью одинаково полезно отрабатывать и в атаке, и в обороне. 22-летний Джанлука Гаэтано – профильный полузащитник, способный сыграть на левом фланге. Оба очень ярко вспыхнули в этом году: итальянские журналисты утверждают, что «Наполи» впечатлен их прогрессом.

Но главная угроза Хвиче в Неаполе – потенциальный переход Хамеда Траоре из «Сассуоло». Сенегалец – стилистический наследник Инсинье по качеству балансировки командной структуры. При этом идет вторым в Серии А по успешным обводкам (3,1 за 90 минут).

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Несмотря на все это, переход в «Наполи» – правильный шаг. Конкуренция неизбежна в любом европейском топ-клубе. Перестроечные неаполитанские фланги в этом смысле перспективнее, чем устоявшиеся составы других больших клубов.

Есть плюс и в потенциальном сотрудничестве со Спаллетти. Автоматизированный футбол потребует серьезной адаптации и отсечения лишних касаний, но взамен решит главную проблему грузина – дисбаланс между дриблингом и остротой. Кодификация избавляет от расплескивания творческой энергии в центре поля. Если Кварацхелия впишется, Лучано сделает его лучше.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; globallookpress.com/Alessandro Garofalo, Maurizio Borsari, Alessandro Garofalo