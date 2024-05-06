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Карта парного катания России: Этери покоряет Москву, топ-иностранцы в Сочи и супершкола в Перми

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Парное катание в России всегда на высоте: сложные элементы, острая конкуренция и невероятный уровень.

«Если наши пары вернутся на международную арену, для них это будет легкой прогулкой после такой конкуренции внутри страны», – мнение олимпийского чемпиона Федора Климова после ЧМ-2024.

В нашей фигурке выделяются сразу несколько школ, чьи ученики боролись бы за медали крупнейших мировых турниров. И речь не только о группах Тамары Москвиной или Нины Мозер.

Вот обзор на главные центры подготовки супердуэтов.

📍Пермь. Группа Слюсаренко, чьи ученики занимают половину национального топ-6

Одна из самых больших групп в России тренируется в Перми в школе «Старт» под руководством Павла Слюсаренко. В сезоне-2023/24 там катались 12 пар, три из которых регулярно поднимались на пьедесталы российских турниров: это бронзовые призеры ЧР-2024 Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, бронзовые призеры Спартакиады Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, а также призеры двух этапов Гран-при Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

Ученики Слюсаренко по результатам турниров должны занять половину мест в сборной при том, что для каждой из этих пар прошедший сезон был первым полноценным на взрослом уровне. В юниорах «Старт» тоже среди лидеров: три его пары пробились в финал Гран-при.

Пермь еще в 80-х вошла в список лучших баз подготовки спортивных дуэтов. Группу здесь основали супруги Валентина и Валерий Тюковы. У них начинали карьеру Максим Траньков, Арина Ушакова, Константин Безматерных, которые теперь тренируют собственные топ-пары. Слюсаренко тоже их ученик. В 2011-м он присоединился к наставникам за бортиком, а позже в штаб вошел и его воспитанник Егор Закроев.

Особенно удачно фигуристы этой группы выступают по юниорам: Екатерина Борисова и Дмитрий Сопот взяли золото юношеской Олимпиады-2016 и финала Гран-при, а Аполлинария Панфилова с Дмитрием Рыловым выиграли все возможные турниры среди сверстников.

Еще школа славится умением быстро выводить на высокий уровень новые дуэты. Осокина/Грицаенко, Артемьева/Брюханов, Доможирова/Вегера наибольших успехов добились уже во второй совместный сезон.

Фигуристы не просто быстро скатываются, но и пробуют ультра-си. Артемьева и Брюханов трижды заявляли на турниры четверной подкрут, его осваивают и юниоры. Хотя, по словам Закроева, в будущем их пары, вероятно, откажутся от рискованных элементов из-за низкой базовой стоимости.

В Пермь на короткие сборы приезжают и спортсмены других специалистов. По такой схеме здесь работают чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Тренеры уверяют: ученики их не ревнуют.

«Мудрый и грамотный человек всегда найдет в любой ситуации плюс. Это топовая пара, они катаются с ними на одном льду, и для них (фигуристов из Перми) это должно быть плюсом. Они видят их каждый день, общаются с ними, делятся эмоциями, впечатлениями. Они работают бок о бок с лучшими парами, для них это больше в плюс, чем в минус. Поэтому нет никакой ревности. У нас и внутри команды нет ревности. А когда Саша с Димой приезжают, все смотрят на них, как на локомотив, и тянутся за ними», – объяснял Закроев.

📍Санкт-Петербург. Кто конкурирует с легендарной Москвиной?

Тамара Москвина настолько титулованный тренер, что в Петербурге открыли две академии ее имени: в 2014-м школу «Звездный лед» – для нее и Алексея Мишина, а в 2017-м – клуб «Поколение М», куда вскоре переехала вся ее группа и целое отделение одиночников. Один из его воспитанников – Петр Гуменник.

Новое поколение – это не только чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, но и победители юниорского Гран-при в Красноярске Анна Москвалева/Артем Родзянов, София Диана Касинс/Александр Брегей. А еще Ясмина Кадырова теперь уже с новым партнером Ильей Мироновым.

У бортика помимо Тамары Николаевны их ждут Артур Минчук и хореограф Николай Морошкин. Еще, если верить сайту клуба, в нем работает олимпийская чемпионка Елена Бережная. Программы часто ставят приглашенные специалисты: Николай Морозов, Александр Жулин, Анжелика Крылова. 

Несмотря на то, что в тренерском штабе много молодых специалистов, его критикуют за тягу к консерватизму в выборе музыки и стремление придать дуэтам советскую выправку. Однако и в «Поколении М» порой решаются на эксперименты. Один из них Мишина и Галлямов уже анонсировали на следующий сезон: Илья Авербух поставил для них «необычную» короткую в новом стиле.

В школе «Звездный лед» тоже работает отделение спортивных пар. Его воспитанники, пара Константина Безматерных Майя Шегай и Игорь Шамшуров взяли две медали юношеского Гран-при-2023/24.

Но, вероятно, главные конкуренты клуба Москвиной в Санкт-Петербурге – это «Академия фигурного катания» супругов Людмилы и Николая Великовых. В середине 2010-х к их штабу присоединился внук Василий, а еще в этой команде работает один из самых востребованных молодых постановщиков Денис Лунин.

Под руководством Великовых к золоту чемпионата мира пришли Евгения Шишкова/Вадим Наумов и Мария Петрова/Алексей Тихонов, у них начинали карьеру Ксения Столбова/Федор Климов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. С уходом последних связано эмоциональное интервью тренеров о трансферах фигуристов.

«Все дело в деньгах. У группы Москвиной финансовые возможности гораздо выше, чем у нас. Мы воспитываем фигуристов, а сливки снимает Тамара Николаевна», – сетовал Великов. 

Людмила Георгиевна позже рассказала, что этот переход спровоцировал еще несколько расставаний: «Дело в том, что произошедшее с Мишиной и Галлямовым и их чемпионство, судя по всему, стало таким спусковым крючком, приманкой, и после этого забирать у нас спортсменов продолжили. Ахантьева и Колесов уехали в Сочи к Федору Климову, Костюкович и Брюханов тоже ушли».

Сейчас в «Академии» тренируется одна из ведущих пар юниорской сборной – Алиса Блинникова и Алексей Карпов. В первый же совместный сезон они взяли бронзу первенства страны-2024 и серебро финала Гран-при.

📍Сочи. Группа Дмитрия Савина и Федора Климова тренирует топ-пары европейских сборных

Сочи – город, в котором Федор Климов выиграл олимпийское золото в команде, теперь стал базой для его учеников. Здесь он вместе с Софьей Евдокимовой тренирует под руководством Дмитрия Савина.

В России группа сейчас наиболее известна по работе с Кариной Акоповой/Никитой Рахманиным и юниорами Вероникой Меренковой/Данилем Галимовым, выигравшим национальный Гран-при среди сверстников.

Но гораздо более узнаваем этот штаб на международном уровне. Он привел к золоту финала Гран-при немцев Минерву Хазе/Никиту Володина. А еще вывел на уровень европейского и мирового топ-5 венгров Марию Павлову/Алексея Святченко. И это далеко не все зарубежные пары, которые ведет Савин, при том, что большинство из них даже не прилетают в Россию.

«Основная работа ведется дистанционно, да. Я заканчиваю тренировки, прихожу домой – и начинаю консультировать по зуму. Обычно я пишу иностранцам план на неделю вперед, они по нему работают, а потом мы созваниваемся и корректируем все онлайн.

Если какие-то проблемы, мне присылают видео. Но обычно работают самостоятельно, по согласованной схеме. А в первой половине сезона у нас турниры чуть ли не каждую неделю, так что видимся часто и времени лично что-то поправить хватает», – делился Савин в разговоре с Майей Багрянцевой.

На российские турниры при таком плотной календаре специалист приезжает не всегда. Там спортсменов встречают у бортика Климов и Евдокимова. По словам Савина, у них за годы совместной работы сложилась «настоящая команда».

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📍Москва. «Вдохновение» Мозер, «Мечта» Дмитриева и «Медведково», расколовшееся на две группы

В Москве сосредоточено больше всего клубов с отделениями для спортивных пар. Некоторые из них расширяются настолько, что со временем разветвляются на несколько самостоятельных групп. 

В 2022-м так разделилось парное катание в «Медведково». Изначально им руководил Сергей Доброскоков, пока его воспитанник и помощник Сергей Росляков не создал на том же катке собственную команду. Вместе с ним ушли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Как уверяют специалисты, «решили все полюбовно».

«Нас наградили титулами «заслуженный тренер». Сережа [Росляков] уже давно хотел создать свою группу. Нужно же, чтобы в ней была какая‑то сильная пара. Ну и мы решили. Сели, поговорили вместе.

Мы спросили Дашу с Денисом: «Уже столько времени работаем вместе. С кем вы хотите продолжить?». Они говорят: «Сергей Сергеевич у нас более креативный»», – объяснял Доброскоков. 

В сезоне-2023/24 оба специалиста выводили на турниры по несколько топ-пар среди взрослых и юниоров: Таисия Собинина/Денис Ходыкин и Алена Косторная/Георгий Куница – ученики Рослякова, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – Доброскокова. Весной 2024-го они перешли к Нине Мозер.

Нина Михайловна после Игр-2018 в Пхенчхане перестала активно тренировать, но ее школа MozerTeam на протяжении шести лет все так же работала в Москве. «Вдохновение», где Владислав Жовнирский готовит спортивные дуэты, – часть этой системы. В ней есть отделение и для одиночников, в том числе для самых маленьких – будущих чемпионов там воспитывают с нуля.

Теперь к постоянной работе за бортиком возвращается и сама Мозер.

«Ребята [Хабибуллина/Княжук] приходили ко мне, мы разговаривали, они были у меня когда-то детьми на сборе ISU. Им понравилась моя команда – у меня команда-то не развалилась. У меня ушли какие-то люди, но основная команда, костяк остался.

И, в общем-то, я всех уговорила, что давайте мы все-таки еще раз в эту «лужу» войдем. Хотя очень долго не хотела. Но посмотрим, это такой вызов судьбы. Я их предупредила, что все будет не так просто, потому что вы пришли к Мозер, ха-ха», – призналась она в конце апреля.

Кроме того, в Москве в школе «Мечта» тренирует двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев. Его учеников в прошлом сезоне мы видели и на взрослом, и на юниорском Гран-при – это Виктория Васильева/Роман Запорожец и Алиса Шатохина/ Денис Кирсанов.

📍«Хрустальный» и «Ангелы Плющенко» – новые игроки, стягивающие парников из ведущих групп

После Олимпийских игр-2022 в парное катание пришли еще два больших тренерских штаба, сразу же включившись в конкурентную борьбу.

В мае 2022-го новое отделение открылось в «Ангелах Плющенко». Для этого в академию пригласили Арину Ушакову, ранее работавшую с Ниной Мозер. В ее команду также вошли Сергей Алексеев, Артем Значков и Александр Абт. Сам Евгений Плющенко, по его словам, помогает парам с прыжками.

Фигуристы «Ангелов» Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик почти весь сезон-2023/24 провели в качестве лидеров юниорской сборной. Они уступили только на одном турнире – финале Гран-при, заняв там третье место. Вильчик раньше тренировался у Константина Безматерных.

«Год назад вообще хотел заканчивать со спортом, не было партнерш, да и я был ни о чем партнером. Потом сменил коллектив и поперло намного лучше. Настя придала мне лидерские качества», – признался партнер после заключительного старта в марте.

С началом межсезонья к Ушаковой перешел еще один суперюниор Безматерных – Игорь Шамшуров оказался в «Ангелах» после расставания с Майей Шегай.

Еще раньше, чем у Плющенко, пары появились на катке Этери Тутберидзе. Вместе с ее штабом Максим Траньков готовил Евгению Тарасову и Владимира Морозова к Олимпиаде с осени 2021-го. Их возвращение на пик формы и серебро личного турнира в Пекине показало, что в «Хрустальном» готовы осваивать новый сегмент фигурки. Теперь в суперинновационном центре Тутберидзе работает полноценное отделение для дуэтов.

Помимо Александры Бойковой и Дмитрия Козловского там тренируются занявшие седьмое место на ЧР Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и юниоры Варвара Медведева/Павел Астахов.

Вместе с новыми учениками к «Хрустальному» присоединились еще несколько специалистов: Алексей Тихонов, Филипп Тарасов и хореограф Сергей Плишкин, сотрудничающий сразу с несколькими академиями.

«Этери Георгиевна активно вовлечена в работу. Иногда индивидуально с ребятами работает, подсказывает – с прыжками, выбросами, поддержками. В постановках у Этери Георгиевны исключительный вкус, и она видит тончайшие детали», – рассказывал Тарасов.

В межсезонье в школу перешли еще несколько спортсменов. Среди них ученик Сергея Доброскокова юниор Даниил Бутенко, и группа расширяется дальше. 

Хотя до конца мая, когда закрывается трансферное окно в фигурном катании, состав всех этих команд может измениться многократно.

В материале используются фрагменты интервью «Чемпионату», «Матч ТВ», «Петербургскому дневнику», «Спорт-Экспрессу», «Sports», РИА Новости и Okko Спорт.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф, Нина Зотина

logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
logoпары
logoТамара Москвина
logoЕвгений Плющенко
logoСергей Доброскоков
logoДмитрий Савин
logoСергей Росляков
logoНина Мозер
logoЛюдмила Великова
logoНиколай Великов
logoФедор Климов
logoСофья Евдокимова
logoВалентина Тюкова
logoПавел Слюсаренко