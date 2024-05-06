Карта парного катания России: Этери покоряет Москву, топ-иностранцы в Сочи и супершкола в Перми

Парное катание в России всегда на высоте: сложные элементы, острая конкуренция и невероятный уровень.

«Если наши пары вернутся на международную арену, для них это будет легкой прогулкой после такой конкуренции внутри страны», – мнение олимпийского чемпиона Федора Климова после ЧМ-2024.

В нашей фигурке выделяются сразу несколько школ, чьи ученики боролись бы за медали крупнейших мировых турниров. И речь не только о группах Тамары Москвиной или Нины Мозер.

Вот обзор на главные центры подготовки супердуэтов.

📍Пермь. Группа Слюсаренко, чьи ученики занимают половину национального топ-6

Одна из самых больших групп в России тренируется в Перми в школе «Старт» под руководством Павла Слюсаренко . В сезоне-2023/24 там катались 12 пар, три из которых регулярно поднимались на пьедесталы российских турниров: это бронзовые призеры ЧР-2024 Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, бронзовые призеры Спартакиады Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, а также призеры двух этапов Гран-при Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

Ученики Слюсаренко по результатам турниров должны занять половину мест в сборной при том, что для каждой из этих пар прошедший сезон был первым полноценным на взрослом уровне. В юниорах «Старт» тоже среди лидеров: три его пары пробились в финал Гран-при.

Пермь еще в 80-х вошла в список лучших баз подготовки спортивных дуэтов. Группу здесь основали супруги Валентина и Валерий Тюковы. У них начинали карьеру Максим Траньков, Арина Ушакова, Константин Безматерных, которые теперь тренируют собственные топ-пары. Слюсаренко тоже их ученик. В 2011-м он присоединился к наставникам за бортиком, а позже в штаб вошел и его воспитанник Егор Закроев.

Особенно удачно фигуристы этой группы выступают по юниорам: Екатерина Борисова и Дмитрий Сопот взяли золото юношеской Олимпиады-2016 и финала Гран-при, а Аполлинария Панфилова с Дмитрием Рыловым выиграли все возможные турниры среди сверстников.

Еще школа славится умением быстро выводить на высокий уровень новые дуэты. Осокина/Грицаенко, Артемьева/Брюханов, Доможирова/Вегера наибольших успехов добились уже во второй совместный сезон.

Фигуристы не просто быстро скатываются, но и пробуют ультра-си. Артемьева и Брюханов трижды заявляли на турниры четверной подкрут, его осваивают и юниоры. Хотя, по словам Закроева, в будущем их пары, вероятно, откажутся от рискованных элементов из-за низкой базовой стоимости.

В Пермь на короткие сборы приезжают и спортсмены других специалистов. По такой схеме здесь работают чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Тренеры уверяют: ученики их не ревнуют.

«Мудрый и грамотный человек всегда найдет в любой ситуации плюс. Это топовая пара, они катаются с ними на одном льду, и для них (фигуристов из Перми) это должно быть плюсом. Они видят их каждый день, общаются с ними, делятся эмоциями, впечатлениями. Они работают бок о бок с лучшими парами, для них это больше в плюс, чем в минус. Поэтому нет никакой ревности. У нас и внутри команды нет ревности. А когда Саша с Димой приезжают, все смотрят на них, как на локомотив, и тянутся за ними», – объяснял Закроев.

📍Санкт-Петербург. Кто конкурирует с легендарной Москвиной?

Тамара Москвина настолько титулованный тренер, что в Петербурге открыли две академии ее имени: в 2014-м школу «Звездный лед» – для нее и Алексея Мишина, а в 2017-м – клуб «Поколение М», куда вскоре переехала вся ее группа и целое отделение одиночников. Один из его воспитанников – Петр Гуменник.

Новое поколение – это не только чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, но и победители юниорского Гран-при в Красноярске Анна Москвалева/Артем Родзянов, София Диана Касинс/Александр Брегей. А еще Ясмина Кадырова теперь уже с новым партнером Ильей Мироновым.

У бортика помимо Тамары Николаевны их ждут Артур Минчук и хореограф Николай Морошкин. Еще, если верить сайту клуба, в нем работает олимпийская чемпионка Елена Бережная. Программы часто ставят приглашенные специалисты: Николай Морозов, Александр Жулин, Анжелика Крылова.

Несмотря на то, что в тренерском штабе много молодых специалистов, его критикуют за тягу к консерватизму в выборе музыки и стремление придать дуэтам советскую выправку. Однако и в «Поколении М» порой решаются на эксперименты. Один из них Мишина и Галлямов уже анонсировали на следующий сезон: Илья Авербух поставил для них «необычную» короткую в новом стиле.

В школе «Звездный лед» тоже работает отделение спортивных пар. Его воспитанники, пара Константина Безматерных Майя Шегай и Игорь Шамшуров взяли две медали юношеского Гран-при-2023/24.

Но, вероятно, главные конкуренты клуба Москвиной в Санкт-Петербурге – это «Академия фигурного катания» супругов Людмилы и Николая Великовых . В середине 2010-х к их штабу присоединился внук Василий, а еще в этой команде работает один из самых востребованных молодых постановщиков Денис Лунин.

Под руководством Великовых к золоту чемпионата мира пришли Евгения Шишкова/Вадим Наумов и Мария Петрова/Алексей Тихонов, у них начинали карьеру Ксения Столбова/Федор Климов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. С уходом последних связано эмоциональное интервью тренеров о трансферах фигуристов.

«Все дело в деньгах. У группы Москвиной финансовые возможности гораздо выше, чем у нас. Мы воспитываем фигуристов, а сливки снимает Тамара Николаевна», – сетовал Великов.

Людмила Георгиевна позже рассказала, что этот переход спровоцировал еще несколько расставаний: «Дело в том, что произошедшее с Мишиной и Галлямовым и их чемпионство, судя по всему, стало таким спусковым крючком, приманкой, и после этого забирать у нас спортсменов продолжили. Ахантьева и Колесов уехали в Сочи к Федору Климову, Костюкович и Брюханов тоже ушли».

Сейчас в «Академии» тренируется одна из ведущих пар юниорской сборной – Алиса Блинникова и Алексей Карпов. В первый же совместный сезон они взяли бронзу первенства страны-2024 и серебро финала Гран-при.

📍Сочи. Группа Дмитрия Савина и Федора Климова тренирует топ-пары европейских сборных

Сочи – город, в котором Федор Климо в выиграл олимпийское золото в команде, теперь стал базой для его учеников. Здесь он вместе с Софьей Евдокимовой тренирует под руководством Дмитрия Савина .

В России группа сейчас наиболее известна по работе с Кариной Акоповой/Никитой Рахманиным и юниорами Вероникой Меренковой/Данилем Галимовым, выигравшим национальный Гран-при среди сверстников.

Но гораздо более узнаваем этот штаб на международном уровне. Он привел к золоту финала Гран-при немцев Минерву Хазе/Никиту Володина. А еще вывел на уровень европейского и мирового топ-5 венгров Марию Павлову/Алексея Святченко. И это далеко не все зарубежные пары, которые ведет Савин, при том, что большинство из них даже не прилетают в Россию.

«Основная работа ведется дистанционно, да. Я заканчиваю тренировки, прихожу домой – и начинаю консультировать по зуму. Обычно я пишу иностранцам план на неделю вперед, они по нему работают, а потом мы созваниваемся и корректируем все онлайн.

Если какие-то проблемы, мне присылают видео. Но обычно работают самостоятельно, по согласованной схеме. А в первой половине сезона у нас турниры чуть ли не каждую неделю, так что видимся часто и времени лично что-то поправить хватает», – делился Савин в разговоре с Майей Багрянцевой.

На российские турниры при таком плотной календаре специалист приезжает не всегда. Там спортсменов встречают у бортика Климов и Евдокимова. По словам Савина, у них за годы совместной работы сложилась «настоящая команда».

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📍Москва. «Вдохновение» Мозер, «Мечта» Дмитриева и «Медведково», расколовшееся на две группы

В Москве сосредоточено больше всего клубов с отделениями для спортивных пар. Некоторые из них расширяются настолько, что со временем разветвляются на несколько самостоятельных групп.

В 2022-м так разделилось парное катание в «Медведково». Изначально им руководил Сергей Доброскоков , пока его воспитанник и помощник Сергей Росляков не создал на том же катке собственную команду. Вместе с ним ушли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Как уверяют специалисты, «решили все полюбовно».

«Нас наградили титулами «заслуженный тренер». Сережа [Росляков] уже давно хотел создать свою группу. Нужно же, чтобы в ней была какая‑то сильная пара. Ну и мы решили. Сели, поговорили вместе.

Мы спросили Дашу с Денисом: «Уже столько времени работаем вместе. С кем вы хотите продолжить?». Они говорят: «Сергей Сергеевич у нас более креативный»», – объяснял Доброскоков.

В сезоне-2023/24 оба специалиста выводили на турниры по несколько топ-пар среди взрослых и юниоров: Таисия Собинина/Денис Ходыкин и Алена Косторная/Георгий Куница – ученики Рослякова, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – Доброскокова. Весной 2024-го они перешли к Нине Мозер .

Нина Михайловна после Игр-2018 в Пхенчхане перестала активно тренировать, но ее школа MozerTeam на протяжении шести лет все так же работала в Москве. «Вдохновение», где Владислав Жовнирский готовит спортивные дуэты, – часть этой системы. В ней есть отделение и для одиночников, в том числе для самых маленьких – будущих чемпионов там воспитывают с нуля.

Теперь к постоянной работе за бортиком возвращается и сама Мозер.

«Ребята [Хабибуллина/Княжук] приходили ко мне, мы разговаривали, они были у меня когда-то детьми на сборе ISU. Им понравилась моя команда – у меня команда-то не развалилась. У меня ушли какие-то люди, но основная команда, костяк остался.

И, в общем-то, я всех уговорила, что давайте мы все-таки еще раз в эту «лужу» войдем. Хотя очень долго не хотела. Но посмотрим, это такой вызов судьбы. Я их предупредила, что все будет не так просто, потому что вы пришли к Мозер, ха-ха», – призналась она в конце апреля.

Кроме того, в Москве в школе «Мечта» тренирует двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев . Его учеников в прошлом сезоне мы видели и на взрослом, и на юниорском Гран-при – это Виктория Васильева/Роман Запорожец и Алиса Шатохина/ Денис Кирсанов.

📍«Хрустальный» и «Ангелы Плющенко» – новые игроки, стягивающие парников из ведущих групп

После Олимпийских игр-2022 в парное катание пришли еще два больших тренерских штаба, сразу же включившись в конкурентную борьбу.

В мае 2022-го новое отделение открылось в «Ангелах Плющенко». Для этого в академию пригласили Арину Ушакову, ранее работавшую с Ниной Мозер. В ее команду также вошли Сергей Алексеев, Артем Значков и Александр Абт. Сам Евгений Плющенко , по его словам , помогает парам с прыжками.

Фигуристы «Ангелов» Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик почти весь сезон-2023/24 провели в качестве лидеров юниорской сборной. Они уступили только на одном турнире – финале Гран-при, заняв там третье место. Вильчик раньше тренировался у Константина Безматерных.

«Год назад вообще хотел заканчивать со спортом, не было партнерш, да и я был ни о чем партнером. Потом сменил коллектив и поперло намного лучше. Настя придала мне лидерские качества», – признался партнер после заключительного старта в марте.

С началом межсезонья к Ушаковой перешел еще один суперюниор Безматерных – Игорь Шамшуров оказался в «Ангелах» после расставания с Майей Шегай.

Еще раньше, чем у Плющенко, пары появились на катке Этери Тутберидзе . Вместе с ее штабом Максим Траньков готовил Евгению Тарасову и Владимира Морозова к Олимпиаде с осени 2021-го. Их возвращение на пик формы и серебро личного турнира в Пекине показало, что в «Хрустальном» готовы осваивать новый сегмент фигурки. Теперь в суперинновационном центре Тутберидзе работает полноценное отделение для дуэтов.

Помимо Александры Бойковой и Дмитрия Козловского там тренируются занявшие седьмое место на ЧР Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев и юниоры Варвара Медведева/Павел Астахов.

Вместе с новыми учениками к «Хрустальному» присоединились еще несколько специалистов: Алексей Тихонов, Филипп Тарасов и хореограф Сергей Плишкин, сотрудничающий сразу с несколькими академиями.

«Этери Георгиевна активно вовлечена в работу. Иногда индивидуально с ребятами работает, подсказывает – с прыжками, выбросами, поддержками. В постановках у Этери Георгиевны исключительный вкус, и она видит тончайшие детали», – рассказывал Тарасов.

В межсезонье в школу перешли еще несколько спортсменов. Среди них ученик Сергея Доброскокова юниор Даниил Бутенко, и группа расширяется дальше.

Хотя до конца мая, когда закрывается трансферное окно в фигурном катании, состав всех этих команд может измениться многократно.

В материале используются фрагменты интервью «Чемпионату», «Матч ТВ», «Петербургскому дневнику», «Спорт-Экспрессу», «Sports», РИА Новости и Okko Спорт.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Вильф, Нина Зотина