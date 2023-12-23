Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все

У одиночников на чемпионате России по фигурному катанию порой закручивается интрига серьезнее, чем в кино.

Так было год назад, когда Петр Гуменник и Евгений Семененко набрали одинаковые баллы.

Так случилось и в этот раз: Семененко, Гуменник и Владислав Дикиджи показали контент на уровне топ-3 чемпионата мира и в итоговой таблице расположились с отрывом в один балл друг от друга. Победить мог любой – все решили детали.

Нынешний чемпионат показал: в сборной есть три явных лидера. Все они очень разные, по-своему сильные и уязвимые одновременно.

Семененко спасает любые выезды и громит соперников компонентами. Но в группе Мишина хотят кое-что исправить

Если судить только по национальному чемпионату, то уже два года лучший фигурист России – это Евгений Семененко. Он не безупречен, но редко совершает грубые ошибки, а в решающий момент вытаскивает даже самые трудные выезды (проблемы на которых во многом создает себе сам).

Диковинные приземления принесли ему, возможно, не меньше известности, чем победы. Он низко опускает корпус на выездах с квадов, из-за чего они кажутся тяжелыми, свободная нога почти всегда согнута – такова отличительная черта его техники. Она неправильная, впрочем, российским судьям это не мешает выставлять надбавки +3 и выше.

Семененко шутит, что делает так, вдохновившись умением Юдзуру Ханю ловить баланс. Болельщики, желая хороших прокатов, говорят, что Евгений выйдет и «всех заклюет».

Но, как бы часто над этим не иронизировали, важно то, что фигурист до конца борется за прыжок и держит дугу, даже если сильно вываливается из круга. За последние два года он допустил лишь одно падение и три бабочки . Все остальное – недокруты без снижения базы и потеря равновесия.

Даже с учетом этих ошибок чисто математически стабильность приземлений у него выше, чем у большинства фигуристов из российского топа. Лучше только у Дикиджи.

Однако главный козырь Семененко – компоненты . Он получает в среднем 137,4 балла за два проката – это самый высокий показатель среди россиян. Для сравнения: у Гуменника – 134,9, у Дикиджи – 128,5. В топ-3 по второй оценке входит еще Дмитрий Алиев (136,7), но он уступает соперникам в технике.

Насколько реален этот разрыв – сложный вопрос. Но Евгений действительно один из самых эмоциональных и артистичных российских одиночников. Он регулярно поднимает прокатами зал. Плюс в сезоне-2023/24 у него две удачные контрастные программы: сложная и драматичная короткая Le Clown от Никиты Михайлова и стильная произвольная под «Ромео и Джульетту» в современном прочтении от Бенуа Ришо.

Внушительных компонентов хватает и для того, чтобы покрыть отставание в базе – в среднем около 6-7 баллов, если сравнивать с лидером по технике Гуменником. У Семененко конкурентоспособный, но не самый дорогой набор из пяти квадов суммарно: два сальхова и три тулупа (один сольно и два в каскаде), плюс три тройных акселя. Дважды на турнирах он пробовал риттбергер, но пока этот прыжок получается 50 на 50.

Как раз над сложностью тренер Татьяна Мишина и обещала поработать после победы:

«Борьба у мужчин действительно была очень серьезной, на высоком уровне. Все соперники очень достойные, но так получилось, что Женя выиграл. Мы, конечно, очень-очень рады и думаем, что он продолжит усложнять программы и будут в дальнейшем программы посложнее».

У Дикиджи первый срыв в сезоне, но и тот – не помеха. Стабильность – по-прежнему лучшее его качество (и самое редкое в сборной)

19-летний Владислав Дикиджи по ходу сезона-2023/24 заработал звание самого стабильного российского одиночника. Статистически он остается им и сейчас, даже несмотря на ошибку в решающий момент произвольной в Челябинске.

В активе Дикиджи в этом году два золота этапов Гран-при (он единственный в сборной с двумя победами), а теперь и серебро чемпионата страны. Причем от первого места его отделили 1,01. Вместо двойного акселя в секвенции с тройным лутцем в конце проката, скрутил лишь полтора оборота и потерял на этом 2,2 балла. Такова была цена победы, но это единственный срыв в сезоне.

«Малининых насмотрелся, которые прыгают последними элементами, хотел пойти на тройной аксель. Но ничего, потом покажу это обязательно. Очень волнительно, рад, что так вышло. В прокате не все удалось, но в общем и целом я доволен. Честно, неожиданно это все».

Однако проблема не в контенте. С ним у Владислава все в порядке: в активе два квад-лутца и три четверных сальхова на два выступления, каскады во второй половине и сложнейшие вращения, осталось подтянуть дорожку.

По трудности программ в России он уступает только Петру Гуменнику – в среднем 3 балла суммарно за два дня. Семененко обходит с аналогичной разницей. Из-за бабочки на акселе она сократилась, но некритично. К тому же Евгений помог – схлопотал балл штрафа за перекат.

Дикиджи проиграл компонентами. И проиграл много – 9,24. Ни четверные лутцы, ни блестящее исполнение всех элементов в оба дня не покрывают этот разрыв . На это обратил внимание и сам Владислав:

«Не буду себя оправдывать. Мне есть над чем работать. К сожалению, из‑за волнения ничего не получилось. Ну, вот так у меня. Я пока не смотрел свой прокат. Детально не могу сказать. Старался как мог. Но соглашусь с диванными экспертами, компоненты у меня так себе».

Дикиджи действительно уступает более опытным спортсменам в артистичности и скольжении. В Челябинске он очевидно устал к концу произвольной. Прогресс во второй оценке редко происходит быстро, но Владислав уже занимается этим вместе с тренером Олегом Татауровым. А все остальное для стабильных побед уже есть.

У Гуменника лучшее комбо: трудность + исполнение + компоненты. Ему не хватает одного – надежности

Ученик Вероники Дайнеко Петр Гуменник прочно держится в российском топ-3 второй сезон подряд. За это время он дважды был близок к титулу чемпиона России, но оба раза уступил.

В декабре-2022 при равных итоговых оценках с Семененко остался с серебром из-за отставания в произвольной программе. В декабре-2023 выдал лучший прокат произвольной в карьере, но все равно проиграл – теперь уже из-за короткой.

«Выиграл произвольную, в прошлый раз короткую. Осталось победить по сумме программ».

В Челябинске исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп и четверной риттбергер (с недокрутом в четверть), а затем упал с трикселя. Эта ошибка стоила победы, потому что во второй день он выступил почти безупречно.

Прыжковый набор Петра позволил бы соперничать с топ-фигуристами не только внутри страны, но и на международных стартах . В сезоне-2023/24 на произвольную заявку ценнее делали только Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа. Контент в короткой тоже на уровне мирового топ-10.

Гуменник спокойно выкатывает за выступление по три квада, один из которых – фирменный риттбергер. И пусть в 85% случаев доворачивает на льду как минимум четверть, эти ошибки все равно не съедают высокую базовую стоимость. Помимо этого у него есть сальхов, тулуп и лутц – внушительный набор, дающий вариативность на турнирах. Но дело не только в дороговизне элементов.

У Петра высокий прыжок и плотная быстрая группировка. Благодаря такой технике он наращивает обороты и усложняет заходы, получая надбавки +3, +4 . В России эти оценки сейчас не редкость, но у Гуменника исполнение отвечает всем критериям идеального прыжка по коммюнике ISU: легко, ритмично, с хорошим положением тела в воздухе. Разумеется, в тех случаях, когда удается приземление.

Татьяна Тарасова в Челябинске оценила его выше всех: «Здорово! Вот это по-настоящему, вот это перспективы. Это большое счастье видеть у себя в стране такого гиганта. Потрясающе! Очень много умеет. Браво, Дайнеко, браво!»

Гуменник прибавляет и в компонентах, катается свободнее, легче и мягче, даже если сравнивать с недавним сезоном-2021/22. В этом году они с тренерами еще и точно попали в образы для обеих программ.

Правда, в короткой случилась знаменитая битва за музыку, из-за чего в тени осталась произвольная. Она под саундтрек Чарли Моула к фильму «Портрет Дориана Грея». Инструментальная музыка и идущая по восходящей ария хорошо подходят размашистому катанию Гуменника, да и выгодно контрастируют с роком. Отсюда и средние компоненты на уровне российского топ-3.

Все, что отделяет Гуменника от золота на соревнованиях, – нестабильность. Из трех турниров в этом сезоне без падений он провел лишь один – этап Гран-при в Самаре, пробил там планку в 300 баллов и победил. На двух других стартах получил бронзу.

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«Наше мужское одиночное катание сделало шаг вперед. Спасибо всем, кто приложил к этому руку», – подметил Алексей Мишин по завершении чемпионата России.

По результатам турнира это действительно так, хотя этот факт все еще кажется чем-то удивительным. С тех пор как из спорта ушел Алексей Ягудин, а затем и Евгений Плющенко, в России появлялось много одиночников, впечатляющих катанием и контентом, но неспособных долго держать форму – и физическую, и психологическую.

Возможно, рано пророчить стабильное лидерство Гуменнику, Семененко или Дикиджи, но сейчас они действительно лучшие в России. И за таким противостоянием хочется наблюдать.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович