Медведева расстроилась из-за уровня финала Гран-при. Так ли все плохо? У нас лучше?

Евгения Медведева раскритиковала уровень женского катания в финале Гран-при. Двукратная чемпионка мира считает, что он обрушился после отстранения россиянок.

Мы тоже смотрели соревнования и можем заверить: качество прокатов действительно упало. Но все не так страшно, особенно в сравнении с нашей серией.

Разрыв по сложности огромный, зато меньше падений

Комментируя финал международного Гран-при, Медведева загрустила: «Я прямо даже расстроена немного. Честно. Уровнем я расстроена. Ну вот столько лет мы реально поднимали уровень женского фигурного катания.

Нас много, мы [делали] разные элементы, мы на разном уровне катались, но мы все поднимали, поднимали и поднимали. И потом случилось, что случилось. И как-то... уровней на 10», – сказала она в эфире Okko, порадовавшись, впрочем, за Каори Сакамото.

● В прошлый раз россиянки выступали в финале Гран-при в сезоне-2019/20. В следующие два года турнир не проводили из-за ковида. И да, в декабре 2019-го сложность коротких программ действительно была выше, чем в 2023-м в Пекине .

Четыре года назад сразу три фигуристки зашли на тройной аксель: Александра Трусова, Рика Кихира и Алена Косторная – единственная, приземлившая его успешно. Прибавим к этому каскад тройной лутц – тройной риттбергер Алины Загитовой. Сейчас на ультра-си зашла только Хана Йошида, она не докрутила триксель на четверть и упала.

Однако остальные спортсменки заявили тот же контент, что и в прошлом: стандартный набор – двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп . Разница лишь в том, что не у всех он получился. Японка Рион Сумиоши и американка Изабо Левито скрутили лутцы всего в два оборота, которые запрещены сольно в коротких программах, так что элементы им обнулили. Итого математически: средняя база сейчас – 29,9 балла, тогда – 34,4.

● В произвольной разрыв существеннее. В 2019-м фигуристки зашли на 8 четверных и 4 трикселя, средняя стоимость контента – 71,2. А в 2023-м планировалось только два суперпрыжка: Сумиоши попыталась скрутить четверной тулуп (получилось лишь два оборота), Йошида приземлила тройной аксель, не докрутив его на четверть. Средняя база – 50,6.

Набор тройных и двойных тоже несколько изменился. Теперь вторым прыжком чаще используют дупель, но такие комбинации не уступают по ценности сочетанию тройной флип – тройной тулуп, потому что в предыдущем сезоне ISU уравнял стоимость каскадов и секвенций.

● Непрыжковый контент в норме: минимум третий уровень на дорожке и стабильно четвертые на вращениях. На них спортсменки стремятся к максимуму баллов, обрамляя сложными заходами и выходами.

● Выбор образов и музыки тоже радует. В нынешнем в финале смешали абсолютно разные стили: Луна Хендрикс и Хана Йошида катаются под клубный поп, Изабо Левито – под восточные мотивы и «Белого ворона», у Каори Сакамото звучат блюз и лирика Baby, God Bless You, а у Нины Пинзаронне – балет «Спартак».

● Красивую картинку портят ошибки. Качество исполнения и правда упало по сравнению с 2019-м, несмотря на отказ от риска. Из 12 прокатов чисто получилась только короткая Каори Сакамото. Самая распространенная ошибка – недокруты, в том числе существенные, больше четверти.

Четыре года назад безупречных прокатов было четыре. И хотя падений суммарно больше (6 против 2), общий уровень исполнения выглядел лучше: чище, выше и пролетнее, без обилия грязных выездов и недоделанных прыжков, с более высокими надбавками. В цифрах это выражается так: средние GOE в 2019-м в короткой программе – 7,04, в 2023-м – 4,43, в произвольной – 10,01 против 7,5.

Однако регресс у женщин прослеживается не только на международных соревнованиях.

В России тоже снижается трудность и качество прокатов, но проблема не только в отстранении

Российские одиночницы теперь тоже рискуют меньше, чем в международные сезоны, а ошибаются больше.

За шесть этапов национального Гран-при-2023/24 случилось 17 попыток ультра-си и лишь 2 из них чистые – и обе на счету Аделии Петросян. Она чаще других пробовала суперпрыжки – 7 раз (триксель, четверные флип и тулуп). На квады решились Камила Валиева, Алина Горбачева, Мария Парамонова и Дарья Садкова. На триксель трижды безуспешно заходила Софья Муравьева.

Для сравнения: в российской серии-2022/23 без ошибок получилось четыре прыжка повышенной трудности на всех. На одном только чемпионате России-2021 перед Играми в Пекине спортсменки выдали 15 безупречных ультра-си, еще 11 отминусовали.

С тех пор состав и форма сборной серьезно изменились: Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева взяли паузы, Софья Акатьева свалилась с травмами, Майя Хромых никак не может после них восстановиться, Софья Самоделкина собралась в команду Казахстана, Муравьева и Петросян потеряли стабильность, как и Валиева, которая переживает пубертат. Дело не только в отстранении, но и в непростой смене поколений и взрослении лидеров.

Российские фигуристки больше не готовы много рисковать на соревнованиях, да и иногда в этом нет смысла . Муравьева выиграла казанский этап, сделав ставку на надежность, как и победительница самарского Гран-при Ксения Синицына. Пока соперницы падали с квадов, они набирали надбавки за чистые тройные и вращения. И показали, к слову, тот же контент и уровень исполнения, что Каори Сакамото в Пекине.

В Красноярске спортсменки и вовсе не заявляли ультра-си. Анна Фролова уверенно выиграла этот этап с набором как у бельгийки Нины Пинзарроне, оставшейся четвертой в международном финале.

И пусть россиянки на внутренних стартах чаще пробуют ультра-си, чем соперницы за рубежом, все решает исполнение. И порой для победы с лихвой достаточно контента, с которым Евгения Медведева выигрывала чемпионат мира-2017.

Прогресс тормозят реформы ISU – фигуристки ждут в юниорах из-за возрастного ценза

Мировой уровень тормозит и возрастной ценз.

В 2019-м пьедестал в финале Гран-при заняли 16-летняя Косторная и 15-летние Трусова и Щербакова. В следующие два года Анна и Александра сохранили форму, но в 16-17 это удается не всем – наступает пубертат.

С нынешним цензом свои финалы Гран-при не выиграли бы ни Медведева (в 2015-м), ни Алина Загитова (в 2017-м), ни та же Косторная.

Нижний порог для выхода на международные турниры сейчас – 16 лет, в сезоне-2024/25 его поднимут еще на год. Тем временем в Японии и Южной Корее подросло новое поколение фигуристок, владеющих ультра-си. Ами Накаи по старым правилам уже могла бы побороться с опытными соперницами, близняшки Ю Сон и Ю Дже Ким, а также лидер юниорской серии Мао Шимада – вышли бы на взрослый лед следующей осенью.

Безусловно, это не значит, что они непременно сместили бы с первого места Сакамото или вытеснили из топ-3 рейтинга ISU Луну Хендрикс. Но точно добавили бы остроты этапам и боролись бы за финал.

Компонентно эти спортсменки тоже растут очень быстро. Шимада и кореянка Чжи А Син (она ультра-си пока не владеет) даже с юниорским контентом без дорожки шагов в произвольной и мелкими ошибками набирают за 200 по сумме прокатов. Пинзарроне и Сумиоши до этой планки еще не дотягивались.

Из-за постепенного повышения возрастной планки приток новых фигуристок во взрослые временно остановился, это снижает конкуренцию и зрелищность. На национальных турнирах такой преграды нет, ведь туда допуск с 14. Акатьева выиграла ЧР-2022 по внутренним правилам, по ним же сейчас выступают Садкова, Горбачева и Парамонова.

Так что условия для сравнений не равны. Но в этих реалиях пока приходится существовать оторванным друг от друга спортсменам в России и за границей.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO, Xu Yanan/XinHua/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф