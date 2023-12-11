Медведева расстроилась из-за уровня финала Гран-при. Так ли все плохо? У нас лучше?
Евгения Медведева раскритиковала уровень женского катания в финале Гран-при. Двукратная чемпионка мира считает, что он обрушился после отстранения россиянок.
Мы тоже смотрели соревнования и можем заверить: качество прокатов действительно упало. Но все не так страшно, особенно в сравнении с нашей серией.
Разрыв по сложности огромный, зато меньше падений
Комментируя финал международного Гран-при, Медведева загрустила: «Я прямо даже расстроена немного. Честно. Уровнем я расстроена. Ну вот столько лет мы реально поднимали уровень женского фигурного катания.
Нас много, мы [делали] разные элементы, мы на разном уровне катались, но мы все поднимали, поднимали и поднимали. И потом случилось, что случилось. И как-то... уровней на 10», – сказала она в эфире Okko, порадовавшись, впрочем, за Каори Сакамото.
● В прошлый раз россиянки выступали в финале Гран-при в сезоне-2019/20. В следующие два года турнир не проводили из-за ковида. И да, в декабре 2019-го сложность коротких программ действительно была выше, чем в 2023-м в Пекине.
Четыре года назад сразу три фигуристки зашли на тройной аксель: Александра Трусова, Рика Кихира и Алена Косторная – единственная, приземлившая его успешно. Прибавим к этому каскад тройной лутц – тройной риттбергер Алины Загитовой. Сейчас на ультра-си зашла только Хана Йошида, она не докрутила триксель на четверть и упала.
Однако остальные спортсменки заявили тот же контент, что и в прошлом: стандартный набор – двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Разница лишь в том, что не у всех он получился. Японка Рион Сумиоши и американка Изабо Левито скрутили лутцы всего в два оборота, которые запрещены сольно в коротких программах, так что элементы им обнулили. Итого математически: средняя база сейчас – 29,9 балла, тогда – 34,4.
● В произвольной разрыв существеннее. В 2019-м фигуристки зашли на 8 четверных и 4 трикселя, средняя стоимость контента – 71,2. А в 2023-м планировалось только два суперпрыжка: Сумиоши попыталась скрутить четверной тулуп (получилось лишь два оборота), Йошида приземлила тройной аксель, не докрутив его на четверть. Средняя база – 50,6.
Набор тройных и двойных тоже несколько изменился. Теперь вторым прыжком чаще используют дупель, но такие комбинации не уступают по ценности сочетанию тройной флип – тройной тулуп, потому что в предыдущем сезоне ISU уравнял стоимость каскадов и секвенций.
● Непрыжковый контент в норме: минимум третий уровень на дорожке и стабильно четвертые на вращениях. На них спортсменки стремятся к максимуму баллов, обрамляя сложными заходами и выходами.
● Выбор образов и музыки тоже радует. В нынешнем в финале смешали абсолютно разные стили: Луна Хендрикс и Хана Йошида катаются под клубный поп, Изабо Левито – под восточные мотивы и «Белого ворона», у Каори Сакамото звучат блюз и лирика Baby, God Bless You, а у Нины Пинзаронне – балет «Спартак».
● Красивую картинку портят ошибки. Качество исполнения и правда упало по сравнению с 2019-м, несмотря на отказ от риска. Из 12 прокатов чисто получилась только короткая Каори Сакамото. Самая распространенная ошибка – недокруты, в том числе существенные, больше четверти.
Четыре года назад безупречных прокатов было четыре. И хотя падений суммарно больше (6 против 2), общий уровень исполнения выглядел лучше: чище, выше и пролетнее, без обилия грязных выездов и недоделанных прыжков, с более высокими надбавками. В цифрах это выражается так: средние GOE в 2019-м в короткой программе – 7,04, в 2023-м – 4,43, в произвольной – 10,01 против 7,5.
Однако регресс у женщин прослеживается не только на международных соревнованиях.
Знаменитый американский журналист написал статью, как женская фигурка просела без России – его не пощадили
В России тоже снижается трудность и качество прокатов, но проблема не только в отстранении
Российские одиночницы теперь тоже рискуют меньше, чем в международные сезоны, а ошибаются больше.
За шесть этапов национального Гран-при-2023/24 случилось 17 попыток ультра-си и лишь 2 из них чистые – и обе на счету Аделии Петросян. Она чаще других пробовала суперпрыжки – 7 раз (триксель, четверные флип и тулуп). На квады решились Камила Валиева, Алина Горбачева, Мария Парамонова и Дарья Садкова. На триксель трижды безуспешно заходила Софья Муравьева.
Для сравнения: в российской серии-2022/23 без ошибок получилось четыре прыжка повышенной трудности на всех. На одном только чемпионате России-2021 перед Играми в Пекине спортсменки выдали 15 безупречных ультра-си, еще 11 отминусовали.
С тех пор состав и форма сборной серьезно изменились: Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева взяли паузы, Софья Акатьева свалилась с травмами, Майя Хромых никак не может после них восстановиться, Софья Самоделкина собралась в команду Казахстана, Муравьева и Петросян потеряли стабильность, как и Валиева, которая переживает пубертат. Дело не только в отстранении, но и в непростой смене поколений и взрослении лидеров.
Российские фигуристки больше не готовы много рисковать на соревнованиях, да и иногда в этом нет смысла. Муравьева выиграла казанский этап, сделав ставку на надежность, как и победительница самарского Гран-при Ксения Синицына. Пока соперницы падали с квадов, они набирали надбавки за чистые тройные и вращения. И показали, к слову, тот же контент и уровень исполнения, что Каори Сакамото в Пекине.
В Красноярске спортсменки и вовсе не заявляли ультра-си. Анна Фролова уверенно выиграла этот этап с набором как у бельгийки Нины Пинзарроне, оставшейся четвертой в международном финале.
И пусть россиянки на внутренних стартах чаще пробуют ультра-си, чем соперницы за рубежом, все решает исполнение. И порой для победы с лихвой достаточно контента, с которым Евгения Медведева выигрывала чемпионат мира-2017.
Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?
Прогресс тормозят реформы ISU – фигуристки ждут в юниорах из-за возрастного ценза
Мировой уровень тормозит и возрастной ценз.
В 2019-м пьедестал в финале Гран-при заняли 16-летняя Косторная и 15-летние Трусова и Щербакова. В следующие два года Анна и Александра сохранили форму, но в 16-17 это удается не всем – наступает пубертат.
С нынешним цензом свои финалы Гран-при не выиграли бы ни Медведева (в 2015-м), ни Алина Загитова (в 2017-м), ни та же Косторная.
Нижний порог для выхода на международные турниры сейчас – 16 лет, в сезоне-2024/25 его поднимут еще на год. Тем временем в Японии и Южной Корее подросло новое поколение фигуристок, владеющих ультра-си. Ами Накаи по старым правилам уже могла бы побороться с опытными соперницами, близняшки Ю Сон и Ю Дже Ким, а также лидер юниорской серии Мао Шимада – вышли бы на взрослый лед следующей осенью.
Безусловно, это не значит, что они непременно сместили бы с первого места Сакамото или вытеснили из топ-3 рейтинга ISU Луну Хендрикс. Но точно добавили бы остроты этапам и боролись бы за финал.
Компонентно эти спортсменки тоже растут очень быстро. Шимада и кореянка Чжи А Син (она ультра-си пока не владеет) даже с юниорским контентом без дорожки шагов в произвольной и мелкими ошибками набирают за 200 по сумме прокатов. Пинзарроне и Сумиоши до этой планки еще не дотягивались.
Из-за постепенного повышения возрастной планки приток новых фигуристок во взрослые временно остановился, это снижает конкуренцию и зрелищность. На национальных турнирах такой преграды нет, ведь туда допуск с 14. Акатьева выиграла ЧР-2022 по внутренним правилам, по ним же сейчас выступают Садкова, Горбачева и Парамонова.
Так что условия для сравнений не равны. Но в этих реалиях пока приходится существовать оторванным друг от друга спортсменам в России и за границей.
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В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO, Xu Yanan/XinHua/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф
Думаете Петросян, Валиева, Муравьева скакали бы в таком количестве по шоу в межсезонье? А во время сезона? Скажи им в мае, что они выйдут на старты, то подготовка шла бы совсем другим путем
По факту, Женя права абсолютно. Уровень сильно упал в сравнении с теми годами, когда наши могли соревноваться на мировой арене.
По поводу внутреннего уровня: не кривите душой. Вы действительно думаете, что отстранение никак не повлияло на это? Если бы наши соревновались как раньше, многие не закончили бы. Не перешли. Усложнялись бы, ради отбора на ГС.
Если судить только по протоколам, то и недокрутов мало было. Не понимаю только, почему тому же Шоме q поставили, а некоторым галки простили полностью.
(На наших этапах осуждали неотмеченный недокрут Петросян на акселе, но у иностранок довольно чисто всё, да?).
Иностранки почти никогда не рисковали с ультра си, а сейчас и подавно это не надо , особенно топам
Главное все равно медаль, а у той же Сакамото уже их достаточно
Но уровень у них низкий- они даже с тройными не могут программу чисто сделать
Про наших : фигуристам нужны МС!! И Трусова и Туктик все бы вернули
Поэтому может и у нас уровень упал, но есть объективные причины на то
Дай Муравьевой или Петросян поехать на ЧЕ и Луне не достанется золото, к которому она так упорно идет
Поэтому наших фигуристок ( всех!) надо поддерживать и радоваться, что еще не все в шоу ушли
Так у кого уровень выше - у российских фигуристок, или у "сборной мира"? Это не говоря о том, что при возвращении мотивации контент в России может быстро усилиться, в то время как то, что мы видим в финале Гран-При ИСУ - это, в сущности, потолок. Простенько, но чистенько в исполнении Каори (в этот раз, впрочем, даже и не чистенько), пара попыток 3А на всех, скорее всего неудачных и самый дешевый квад, который получился один раз из пяти попыток (две в прошлом году, три в этом) - и то при помощи добрейших судей.
У юниоров в ИСУ пока получше, но это именно пока, да и это "получше" очень относительно. Сравнивать их с нашими юниорами автор не пожелал, и это понятно почему.
Так что условия для сравнений не равны".
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Да так оно. Должно пройти время чтобы ситуация после повышения возрастной планки как-то устаканилась.
И свои оценки они получили, как говорится, на безрыбье и за выслугу лет.
А считать Хану Йошиду "рыбой" судьям команду не давали - это уже полная стыдоба для судейства.
Так что, да, в ЖО на ФГП была полная ж. Спасли положение только японские и корейские юниорки.
Поэтому там те же Каори и Луна, которые катаются похуже или не лучше, чем раньше, а оценки получают намного выше.
Гораздо больше ошибок в целом.
У нас тоже по взрослым тоже есть сложности. Но женское ФК - это ещё и юниоры.
Так что мощно уровень вниз опускает и новый ценз, и беззаконие в отношении наших спортсменов. Когда их вернут - всё равно будет опускать новый ценз.
ЖО: Изабо, Хана, Рион завалили кп. Луна как всегда, грязновато. Нина с недокрутиками, но смотрелась неплохо. Каори молодец.
В ПП запомнилась только Хана, ну Каори тоже вытащила. В моменте это было настолько грустно, особенно когда вытащили Луну на серебро. Казалось бы, ну ПП откатала плохо, ну куда её твщить, нет, Хану с тройным Акселем поставили ниже. Спасла это дело только Каори. Вот герои, которые вытащили всё - Каори и Хана. Остальные очень слабо. Хочется ещё отметить Изабо в ПП, собралась. Но могла бы подвинуть Луну с пьедестала, если бы не КП.
МО: Адам откатал и КП и ПП не чисто, ждали противостояния Ильи и Адама. Не получили. Грустно.
Дальше завал Кевина, это просто невозможно было смотреть, очень жаль его, что произошло, непонятно. Так же начал хорошо.
Дальше Миура, за него было переживательнее всего, такое ощущение, что травмировался. Очень плохо себя чувствовал. В этот момент кроме сопереживания за всех участников эмоций не было.
Дальше Юма его бабочка, один квад и опережение Адама на 10 баллов. Мда.
Спасли ситуацию опять два героя - Илья и Шома.
Лично я считаю, что фигурное катание прежде всего-спорт. И даже красиво недокрученные тройные, в сочетании с постановкой и эстетикой - это не высокий уровень от слова совсем.
Для красоты есть показательные выступления. В соревнованиях есть уровни, обороты, база и гое.
Без машин времени вполне можно обойтись, если поставить рядом Муравьеву и Хендрикс. Даже без квадов. Очевидно, кто показывает более высокий спортивный результат. И говорить, что это Хендрикс, глупо.
Пусть берегут силы, зарабатывают. Форму успеют нарастить, а вот вернуть здоровье нельзя.
Сравнила тех, кто без квадов был на вершине фгп (Сакамото, Хендрикс) и наших лучших на сегодняшний день. Муравьева лучше Сакамото и Хендрикс, даже не владея квадами.
Если говорить про квады, то Петросян, хоть и не стабильно, но прыгает. Плюс триксель. А значит, тоже лучше Сакамото и Хендрикс была бы по результатам прямого соперничества.
Какие из слагаемых важнее суммы? Имеете в виду, что техника важнее компонентов? Но какие вы мне укажете компоненты у Хендрикс, кроме тех, что можно взять в кавычки? Это "айнане" европейского розлива. Помнится, Лизу за такое осуждали стройным хором. Вот только у Лизы, помимо стиля, был ещё тройной аксель. А у Луны отними призывные движения и верёвочки вместо платья, и что останется?
Как он мог остановиться, только замедлиться.