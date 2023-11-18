Наша женская фигурка теряет лидеров, но федерация не видит проблему. Есть ли достойная замена?

Сезон-2023/24 становится для сборной России порой странных прощаний.

Только что о завершении карьеры объявили вице-чемпионы Игр-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов. До них о паузе сообщили Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Второй сезон не соревнуется Анна Щербакова (не сообщая о паузе).

Прощальные слова Туктамышевой еще и потянули цепочку рассуждений о состоянии женского катания в России. Большинство из них примерно одного толка: смена поколений – нормально, скоро появятся новые лидеры.

В этом заверил и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган: «Я не могу сказать, что у нас очень много спортсменов вдруг приостановили свою карьеру. Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но я думаю, что мы увидим с вами сильнейших спортсменов, по интересу не уступающих всем остальным».

Но на деле, если сравнить список действующих спортсменов с составом предолимпийских времен, то помимо Туктамышевой и Трусовой мы недосчитаемся еще минимум семи ярких фигуристок. Плюс обнаружим четверку тех, кто вроде катается, но постоянно пропадает из-за травм и других проблем.

Есть ли те, кто уже готов заменить их, причем не только технически, но и как харизматичных героинь, – большой вопрос. И, кажется, у федерации на него всегда будет универсальный ответ.

За последние полтора года выбыло больше спортсменок, чем за все четырехлетие. Между поколениями образовался пробел – это признает и Тарасова

К ноябрю 2023 года среди топов сборной карьеру приостановили трое.

Елизавета Туктамышева еще в сезоне-2022/23 говорила об усталости от соревнований и потере мотивации, но колебалась. Готовилась к стартам (поставила новые программы, коротких даже две), но при этом подчеркивала, что с трудом находит желание выступать.

Она по меркам женского катания провела эпически длинную жизнь в спорте и кроме титулов накопила еще груз неосуществившихся планов в виде трех упущенных Олимпиад.

Александра Трусова на соревновательном льду не появлялась с ноября 2022-го, после этапа российского Гран-при в Самаре. Затем она снялась с чемпионата страны и с тех пор гастролирует с шоу, комментирует соревнования, дает мастер-классы, но о спорте ничего не говорит. Даже о паузе объявила не сама Александра, а «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники.

Для Анны Щербаковой заключительный (пока) старт – постолимпийский Кубок Первого канала. Год спустя она выступила еще на шоу-турнире «Русский вызов» с облегченным контентом, но, как пишет «Р-Спорт», к полноценным тренировкам после Игр в Пекине не возвращалась. За это время чемпионка перенесла операцию на колене и мононуклеоз, провела несколько туров с ледовом спектаклями и попробовала себя ведущей «Ледникового периода».

«Мне очень сложно сказать, что будет через несколько лет, все очень стремительно меняется. После соревновательного сезона я поставила себе цель пробовать все новое, стараться делать это не просто как-то поверхностно, а стараться везде показать свой максимум и понять, в каком направлении мне интересно развиваться дальше», – объяснила Щербакова.

Определяется с будущим и Елизавета Нугуманова. В ее карьере сначала случился скандальный уход из группы Евгения Рукавицына (с обвинениями в травле со стороны тренеров). Потом недопуск на чемпионат Санкт-Петербурга в 2022-м. С того момента Нугуманова выступает только в шоу.

Точно на турнирах не появятся Дарья Усачева, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Дарья так и не восстановилась после травмы на этапе Гран-при в 2021-м. Станислава надеялась вернуться на соревнования вплоть до января 2022-го, приготовила программы на олимпийский сезон, но все же закончила. Софья (на фото ниже) ушла после 10-го места на национальном чемпионате перед Играми. Сейчас все они тренируют.

Столько потерь сборная не понесла за весь прошлый олимпийский цикл.

Из спортсменок, боровшихся за топ-6 на чемпионате страны два года назад, держатся только Софья Муравьева и Аделия Петросян, которая в сезоне-2023/24 вдруг потеряла стабильность.

Пропустила тот предолимпийский ЧР, но вернулась к прежним кондициям Анна Фролова. Майя Хромых и Ксения Синицына тонут в травмах. Камила Валиева по-прежнему ждет вердикт CAS по допинг-делу. Алена Косторная более-менее в форме, но уже не для одиночки и ее нагрузок – поэтому перешла в парное катание.

Татьяна Тарасова признает – пробел есть: «Я согласна, что сейчас есть кризис в женском одиночном катании. Даже не кризис, а меняется поколение, девочки превращаются в девушек. У нас прошли только одни соревнования, теперь надо устраивать караул?»

Безусловно, кризисы случаются: развитие сборной – волнообразный процесс, за пиком следует спад. Безусловно, отстранение губит мотивацию и конкуренцию. Сохранить уровень в таких условиях сложно.

Но показательны не результаты и не распад команды, а реакция на это российских функционеров.

Уход фигуристок объясняют усталостью и непосильной конкуренцией с юниорами. Выход нашли – обновить списки сборных

Вскоре после того, как Туктамышева объявила о приостановке карьеры, появился комментарий Александра Когана. По его словам, все спортсмены с «удовольствием выступили бы на любых соревнованиях», но не готовы усиленно тренироваться, поэтому выбирают шоу. И это вроде бы не беда.

«То, что делает федерация, я думаю, вы видите. У нас появляются и новые звезды, и новые звездочки. И теперь уже новые звезды ничем не хуже в техническом плане, чем предыдущие. Не забудьте о том, что мы совместно со спортсменами, с тренерами вели их к этой известности. Это безостановочный процесс», – подытожил Коган.

Не видит проблемы в этом и глава тренерского совета Елена Чайковская. По ее мнению, тем, кто уходит, просто не по силам соревноваться с новым поколением.

«Я бы не возвращала их как тренер. От меня многие уходили, понимая, что есть предел человеческих возможностей. Тем более они уже все показали и выиграли все этапы в карьере, от нашего внутреннего вплоть до Олимпийских Игр. И теперь поняли, что опять проходить вновь весь этот сложный путь на четыре года уже для них практически невозможно».

Непонятно только, кто из ушедших за последние пару лет фигуристок выиграл все этапы в карьере. Трусова, у которой нет ни одного крупного титула на взрослом льду? Или Константинова, бесконечно боровшаяся с весом и травмами. Возможно, кто-то за пределами женской команды – например, Михаил Коляда?

Впрочем, Чайковская все же нашла, за что поблагодарить «чемпионов последних лет», правда, не называя имен: «Можно сказать ребятам только спасибо. У них были творческие находки, были неприятности во время выступлений, с которыми они смогли справиться. Можно только порадоваться, что мы были всему этому живыми свидетелями».

Тарасова тоже убеждена, что ситуация вскоре стабилизируется, потому что замена подросла: «В юниорах есть прекрасные девушки, которые хорошо катаются. Не может быть такого количества девочек, которое было последние три года. Все время не может быть так, что все могут претендовать на первое место в мире. В принципе, мы все равно впереди».

Технически сильные юниорки действительно проявили себя. Однако даже за эти два года некоторые из них успели потерять форму.

Новое поколение действительно подросло, но пока его успешность измеряется только прыжками. Хватит ли этого, чтобы поравняться с прежними лидерами?

Давайте прикинем, кто – та самая смена, новые звездочки (по Когану).

Петросян и Муравьева ворвались в топ еще в конце прошлого олимпийского цикла.

Тогда же внушительной заявкой с тремя квадами и тройным акселем удивляла Софья Акатьева, не проходившая на чемпионат России по возрасту. Но год спустя она каталась уже не безупречно. Появились срывы вроде провальной произвольной с тремя падениями на Гран-при в Москве. В прошлое межсезонье Акатьева травмировалась и до сих пор восстанавливается, снимаясь с этапов. А ей всего 16.

С сезона-2023/24 на взрослый лед вышли Алина Горбачева, Дарья Садкова и Вероника Жилина, это плюс к Петросян и Муравьевой. Потенциально все они в технике если не сильнее, то примерно на равных с поколением Щербаковой, Трусовой и Косторной.

У Петросян в активе тройной аксель, четверной тулуп, а еще сложнейший четверной риттбергер и один из самых дорогих квадов – флип. Горбачева добавляет в программы по два квад-сальхова. Жилина способна на три квада за прокат – тулупы и сальховы, плюс триксель. Садкова пробует четверной тулуп. Муравьева владеет тройным акселем. Все это в миксе с дорогими вращениями и дорожками.

За этим поколением следуют нынешние лидеры юниорских соревнований: Маргарита Базылюк, Софья Титова, Алиса Двоеглазова и Алена Принева.

Базылюк собрала три четверных в произвольной еще в 11 лет. Двоеглазова и Принева освоили квад-лутц (самый дорогой после акселя). Титова овладела тройным акселем и четверным сальховом, хотя он пока получается нестабильно. Компонентно они сильно уступают даже 16-17-летним соперницам, но по технической оценке могли бы с ними потягаться.

Однако дело не только в технике и результативности на соревнованиях, которую легко потерять. Вместе с Щербаковой, Трусовой, Туктамышевой, Косторной-одиночницей женская команда теряет людей с харизмой. У каждой из них были история и стиль. Да, чтобы найти его, иногда нужно только время и ничего больше. Но ведь «Девочка на шаре» от Валиевой запомнилась сразу.

Об этом уже говорила олимпийская чемпионка в танцах Екатерина Боброва.

«У меня вопросов к Маргарите [Базылюк] нет. Это прекрасная юная девушка, которая действительно не задумывается и прыгает, ничего не боится, очень качественно делает элементы. Но я себя поймала на мысли, что во многих аспектах юниоров, выходящих из «Самбо-70», я не вижу у спортсменок лица.

Это правильная стратегия в какой-то мере, в юниорах особо это и не нужно. У них вся программа четко подстроена под высшие баллы, не придраться. Но так как у нас сейчас очень помолодело женское одиночное катание, мне бы хотелось, чтобы уже с юного возраста где-то искалось это лицо, как было с Валиевой».

Контраргумент на подобные тезисы есть у Тарасовой, но ничем не отличается от позиции федерации.

«Все меньше громких личностей? В свое время и Туктамышева с Щербаковой поднимались. Вы боитесь за то, чего нет. Интерес не пропадет! Наши юниорки и девушки катаются очень здорово и делают это на другом уровне, исполняя четверные прыжки. Просто они показывают немного другое фигурное катание», – настаивает тренер.

Вероятно, со временем и Базылюк, и Двоеглазова, накануне выигравшая в Самаре, и их талантливые сверстницы раскроются. Пройдут с десяток турниров, накопят багаж поражений, удачных программ, сильных историй и достойных ответов на пресс-конференциях. Если успеют. В противном случае и их проводят так же легко, как предшественниц.

В тексте использованы фрагменты из интервью «Спорт-Экспрессу», «Чемпионату» и «Комсомольской правде».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф; Instagram/sofia_samodurova, alinochka_gorbacheva, margarita_bazylyuk, alisik_dvoeglazova