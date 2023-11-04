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«Обидно, что фигуристы в основном прыгают». Никита Михайлов – наш новый топ-хореограф

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Никита Михайлов – один из самых популярных хореографов в современной российской фигурке. В сезоне-2023/24 на внутренних стартах появятся 25 его программ.

Михайлов ставит для соревнований и шоу, взрослых и юниоров, профессиональных спортсменов и любителей, пар и одиночников. Среди них Александра Трусова, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Александр Самарин и еще десяток сборников. Все работы абсолютно разные: от матросского танца под «Яблочко» до «Списка Шиндлера». 

Спортсмены говорят, что он генерирует идеи по щелчку, тренеры ценят его за нестандартное видение.

Чем постановки Михайлова выделяются среди остальных?

Сменил несколько топ-тренеров, но так и не освоился на взрослом льду. Зато как хореограф сразу попал в элиту

Большинство болельщиков фигурного катания наверняка знают Никиту Михайлова только как хореографа, хотя он выступал. Пик соревновательной карьеры пришелся на начало нулевых, и главные медали он взял не на взрослых стартах, а на юниорских: в 2005-м бронзу Европейского юношеского олимпийского фестиваля, в 2008-м серебро первенства России.

В 21 Михайлов закончил с турнирами и ушел в шоу, но до этого поработал сразу с несколькими топ-тренерами: Ниной Мозер, Еленой Буяновой, Алексеем Мишиным и тогда еще малоизвестной Светланой Соколовской.

«Этот сезон я откатал, отобрался на чемпионат России, но пришло приглашение от Ильи Авербуха – он набирал людей в шоу. Ну и я понял, что пора двигаться дальше – чемпионат России мне бы ничего не дал. Ушел покататься в шоу, отработал там два года, находился в творческой массе людей. Насмотрелся, как там все работает, и понял, что мне это очень нравится. Там и пошло-поехало», – рассказывал Никита.

Первые программы он поставил еще действующим спортсменом, причем для себя – в заключительном сезоне вместе с Сергеем Комоловым подготовил и короткую, и произвольную. Потом работал в ЦСКА и с группой Виктории Буцаевой, а параллельно занимался номерами для ледовых спектаклей.

Однако через пару лет признался, что изменил бы биографию, если бы отмотал время назад: пошел бы в другую сборную, задержался на соревнованиях еще на 4 года и только потом погрузился бы в творчество. 

Мишин стремление ученика стать хореографом поддержал и позже заверял, что это правильное направление: «Еще когда Никита катался, он проявлял то качество, которое я называю художественным видением мира. У него были проблемы с прыжками, он исполнял их технически хорошо, но у него существовала психологическая зависимость в их отношении. Когда он от нее освободился, стал ставить программы».

Михайлов быстро набирал популярность и вскоре сотрудничал уже не только с Авербухом, но и с Еленой Бережной, Евгением Плющенко, Татьяной Навкой, а бывшие тренеры приглашали помочь с новым поколением спортсменов. Звали не только в российские группы, но и в Южную Корею, Грузию, Армению и Казахстан.

Сейчас Михайлов работает даже со взрослыми-любителями – на таких соревнованиях тоже нужны прокаты по спецтребованиям.

Создал знаковые олимпийские постановки Кондратюка, спорную «Круэллу» Горбачевой и номер, с которым Туктамышева покорила второй ЧМ

Лидеры сборной России несколько раз доверяли Михайлову постановки для олимпийских сезонов.

Произвольная-2021/22 Елизаветы Туктамышевой с восточными мотивами – его изобретение. Хоредорожка в прокате поднимала зал почти на всех турнирах. Совсем в другом стиле – современной лирики с добавлением контемпа – Никита поставил Лизе короткую-2020/21 под треки Билли Айлиш.

После чемпионата мира она стала знаковой и одной из самых узнаваемых в карьере хореографа.

Михайлов считает самой яркой произвольную Марка Кондратюка на рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда» к Пекину-2022. С ней фигурист взял золото чемпионата России, Евро и олимпийского командника, которое, впрочем, пока не получил.

«Мы с Марком выбирали части под программу. Олимпиада в качестве цели, конечно же, стояла, но подход к музыке в олимпийский сезон всегда вдвойне сложный. Нет права на ошибку, «переставлять» программу по ходу такого сезона достаточно опасно. Придумывали все от начала до конца. Сюжет, интересные связки и фишки, показать характер фигуриста, дать ему проявить эмоции».

На постолимпийский год выбрали контрастные темы. Короткая What is Jazz получилась дерзкой и немного шутливой, но со сложной экспериментальной джаз-хореографией. Произвольная, напротив, классическая, а по настроению более тяжелая и драматичная под стать вокалу Алессандро Сафины.

Непростая в плане презентации и воплощения образа произвольная-2023/24 Евгения Семененко Le clown.

В ней сложные технические элементы соединили с движениями традиционной клоунады и актерским искусством. Полная противоположность – короткая Александра Самарина под «Яблочко». Ее сделали легкой и комичной с понятными отсылками к образу танцующего на палубе матроса и криками чаек.

В нашей фигурке эксперименты с национальным колоритом: у Самарина «Яблочко», у Алиева «Любэ». Подтолкнуло отстранение

Совсем иной «Список Шиндлера» Михаила Коляды, тоже подготовленный к Олимпийским играм-2022. Движения – почти классика, образ строгий и лаконичный. По ходу сезона его все-таки заменили на «Белого ворона» Авербуха.

Михайлов и его спортсмены не боятся экспериментировать, пробовать новые темы и хореографию или, напротив, очень известные образы.

Такой была короткая-2022/23 Алины Горбачевой под музыку из фильма «Круэлла». Идею критиковали за повторение олимпийской произвольной Александры Трусовой. Но Никита убежден: подача, пластика и сюжетная основа у Алины совсем другие. К тому же уровень юниорский, а не взрослый, и роль Горбачевой подходила отлично – а значит, надо брать.

К слову, в этом же сезоне Михайлов работал и с самой Трусовой. Вместе они собрали комбо из двух соревновательных и нескольких показательных программ – первых после перехода от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

Сетует на главенство прыжков в программах и продвигает коллаборацию с композиторами ради оригинальных треков

Умение подстроиться под спортсмена – одна из главных черт Михайлова. Он рассказывал, что некоторым, как было с Кондратюком, дает поимпровизировать в процессе постановки. С другими, как с Трусовой, проговаривает каждую деталь – именно так просила работать Саша.

В выборе темы и музыки он тоже советуется с фигуристами, но признает: хореографу зачастую видно лучше. Марку идея взять What is Jazz понравилась не сразу, но со временем он почувствовал ритм – и программа заиграла.

Подстраиваться приходится не только под фигуриста, но еще под правила и тенденции. Михайлов объясняет: акцент делают на технике, а не на презентации, и найти баланс – одна из самых трудных задач для хореографа.

«Обидно, что фигуристы в основном прыгают. С этим и боремся. И работаем для этого, чтобы они могли и кататься, и прыгать. Конечно, делаем упор на элементы – если мешает какая-то творческая часть, то ее меняем. Но это все опыт. Сейчас обидно, потом не будет обидно».

Еще одно важное качество Михайлова – универсальность и вовлеченность. Хореографию в постановках он использует самую разную – от классической до уличной. Вдохновляется роликами на ютубе, а еще мюзиклами, танцевальными номерами и даже живописью.

Чтобы придать свежести даже самым популярным образам, долго и внимательно подбирает музыку. Ищет аранжировки известных классических произведений, использует внешние ритмы – барабаны и другие звуковые эффекты. Более того – хочет, чтобы треки для спортсменов создавали персонально.

«Вообще сейчас такая тенденция – мало выпускают новых саундтреков, которые бы подходили для фигурного катания. То есть именно «катательной» музыки не хватает. Думаю, через какое-то время, если популярность нашего спорта продолжит расти, композиторы начнут специально писать музыку для фигуристов», – надеется Михайлов.

Наибольший простор для творчества, по его словам, дают взрослые спортсмены: «Через них ты можешь как бы выразить себя, показать миру, чего ты стоишь. Есть тут какое-то признание публики. Взрослые – это твоя картина, которую ты вывешиваешь, и все на нее смотрят».

У Никиты Михайлова эта галерея расширяется с каждым сезоном.

«Будущее за тем, чтобы самим писать музыку для топовых ребят». Хореограф Никита Михайлов – о невидимой работе в фигурном катании

В тексте использованы фрагменты из интервью Sports.ru, «Чемпионату», РИА Новости, ФФККР и каналу «Ваше общественное телевидение».

Фото: instagram.com/n_mikhayloff; vk.com/nikita_mikhaylov_figureskating ; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович

12 комментариев

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Элла Бурс
Кому какие программы нравятся у Михайлова? Мне кажется он пока не топ-хореограф. Для меня современные топ-хореографы в одиночном это Авербух и Тутберидзе. "Список Шиндлера" Липницкой, "Белый ворон" Коляды, "Дон Кихот" Загитовой и "Девочка на шаре" Валиевой - абсолютно штучные и неповторимые программы, которые сели как влитые на каждого конкретного спортсмена. Это что-то близкое к "Зиме" Ягудина, когда смотрел 100 раз и в 101 все равно дышать забываешь.
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tanya_1111
Ответ Элла Бурс
Кому какие программы нравятся у Михайлова? Мне кажется он пока не топ-хореограф. Для меня современные топ-хореографы в одиночном это Авербух и Тутберидзе. "Список Шиндлера" Липницкой, "Белый ворон" Коляды, "Дон Кихот" Загитовой и "Девочка на шаре" Валиевой - абсолютно штучные и неповторимые программы, которые сели как влитые на каждого конкретного спортсмена. Это что-то близкое к "Зиме" Ягудина, когда смотрел 100 раз и в 101 все равно дышать забываешь.
"Парфюмер" Щербаковой - хорошая программа, "Ангел" Косторной, у Михайлова мне понравилась короткая для Саши, очень хорошо вышла.
+8
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Светлана Менова
"Новый"? Вы чё, спали что ли несколько лет? Никита уже давно ставит программы и юниорам, и взрослым.
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tanya_1111
Ответ Sgi
Интересная стать . Редкость в этом разделе. Спасибо !
Сейчас тут будет 30 комментариев, а когда в очередной раз Загитова что-нибудь выдаст вот там жизнь закипит, люди сами выбирают что им подавать в качестве досуга, виноваты не редакторы это запросы общества такие.
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Элла Бурс
Ответ tanya_1111
"Парфюмер" Щербаковой - хорошая программа, "Ангел" Косторной, у Михайлова мне понравилась короткая для Саши, очень хорошо вышла.
Просто мне очень нравятся Сашины Олимпийские программы, наверное лучшие среди всех всех девочек в том сезоне. Поэтому короткая прошлого сезона померкла на их фоне. Показалась вторичной.
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lepestok
и Глейх, и Михайлов жалуются на композиторов))) нарезайте лучше музыку нормально и будет вам счастье)))
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Галина Щетина
Отличная статья, если бы не ляп в самом начале - ФИГУРКА🙈 Журналисты, ну сколько можно?
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Sgi
Интересная стать . Редкость в этом разделе. Спасибо !
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Железная Леди
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Не путать с тренером Дмитрием Михайловым, хотя и тот ставит программы.
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kombat87
Ответ Галина Щетина
Отличная статья, если бы не ляп в самом начале - ФИГУРКА🙈 Журналисты, ну сколько можно?
А что не так с фигуркой? Вы так носитесь с этим фигурным катанием как с торбой писаной. Футбол - футбик, баскетбол - баскет, хоккей - шайба, фк - фигурка.....
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