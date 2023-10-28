В нашей фигурке эксперименты с национальным колоритом: у Самарина «Яблочко», у Алиева «Любэ». Подтолкнуло отстранение

Российские фигуристы в сезоне-2023/24 экспериментируют в программах: используют спецэффекты, техно и сложные двухчастные сюжеты.

А на третьем этапе Гран-при в Красноярске парни собрали комбо из трех русскоязычных треков у Александра Самарина, Дмитрия Алиева и Петра Гуменника (в этом случае – вынужденно).

Две постановки с хорошо знакомым народным колоритом, но в разных стилях.

Алиев нашел новый стиль после турнира шоу-программ. Раньше он катался под романсы на стихи Есенина, теперь под «Любэ»

Дмитрий Алиев для короткой выбрал очень необычный трек – «А река течет» группы «Любэ». Идея нашлась быстро – после поездки домой в конце прошлого сезона. Фигурист рассказывал, что хотел связать программу с воспоминаниями о детстве, которое провел в республике Коми.

«Каждый в зале будет вспоминать о своем, потому что даже фраза «а река течет…» навевает такие мысли, создает настроение, когда представляешь родной дом, бабушкины пирожки, мамино лицо… В этом есть что-то родное, душевное, русское», – объяснение от Дмитрия.

Постановка «для души» сейчас, вероятно, логичное решение, ведь Алиев несколько раз говорил о спаде мотивации.

По его словам, во многом на выбор музыки повлияло выступление на турнире шоу-программ весной 2023-го. Тогда он катался в образе Есенина под вокал Сергея Безрукова на стихотворение «Вижу сон. Дорога черная…» Публике Есенин в прочтении Алиева полюбился, позже с этим номером было несколько выступлений на шоу весной и летом. Теперь подбирали что-то сходное по настроению.

Для короткой программы музыку искали долго, «Любэ» предложила хореограф группы Евгения Рукавицына Ольга Глинка. Раньше в соревновательных программах этот трек не использовал никто, для постановщика это очень непростой материал. Композиция медленная и единообразная, без развития, кульминации и четких акцентов, куда удобно было бы ставить элементы. Звуковые эффекты наложили поверх оригинала: добавили пение птиц и шум реки – это еще один тренд сезона-2023/24, причем не только в России, но и за рубежом.

Арбитрам, судя по оценкам, постановка нравится. На этапе в Красноярске за композицию Алиев получил 9,45 из максимальных 10. Похвалила ее и Татьяна Тарасова, а еще призналась, что она фанатка Дмитрия.

А вот у широкой публики коллаборация с «Любэ» вызвала вопросы. Алиев рассказывал, что видел много негативных комментариев и некоторые из них даже оценил сам. К критике он относится философски – сколько людей столько и мнений.

«Кто-то пишет, что здорово, кто-то пишет, что это программа не для фигурного катания. Не хочу обидеть зрителя, но, возможно, те, кто пишет негатив, не чувствуют программу, потому что не переживали теплоты и душевности в детстве. Из тяжелой семьи, например», – рассуждал Алиев.

Одно точно: «А река течет» Алиева сильно выделяется среди других номеров под Шарля Азнавура или Эннио Морриконе. Помимо Дмитрия похожий аутентичный стиль в российском фигурном катании сейчас продвигает только один спортсмен.

Против «Любэ» Алиева – матросский танец Самарина. У него комичный образ морячка под песню-частушку

Еще одну композицию, хорошо знакомую нашей аудитории, взял для короткой программы Александр Самарин – под песню-частушку времен Гражданской войны «Яблочко».

Движения соответствующие: фигурист отыгрывает роль рядового, который драит палубу и исполняет матросский танец. Движения замиксовали со сложными шагами прямо в технической дорожке. Костюм стилизовали под форму: выбрали глубокий темно-синий цвет, соединили его с принтом в полоску, сверху пришили специальный воротник – гюйс.

В образ моряка Самарин вжился так хорошо, что, объясняя ошибки на Гран-при, даже пошутил: штормило как на корабле. В Красноярске не получились выезды с трикселя и с каскада тройной лутц+тройной тулуп.

Музыку, по словам Александра, искали долго.

«Я на прокатах был категорически против предложенных командой вариантов. Прям в штыки. Здесь был на мероприятии, посвященном столетию нашего клуба [ЦСКА], где я тренируюсь. Там был концерт, вживую послушал «Калинку». Я понял, что это мурашки и надо взять такое, что мне подойдет. Через пару часов, как вышел, нашел «Яблочко», и несколько дней заслушивал.

А потом добавили фишки, чтобы не было стандартно. Все со смехом, улыбочкой. Когда мы ставили, то очень сильно хохотали во время этого. Я предлагал что-то, что-то постановщик Никита Михайлов. Все очень вдохновленно и здорово. Программы получились легкие, задорные», – поделился фигурист.

Стилистически короткая Самарина отличается от программы Алиева. Она более легкая, игровая, а временами даже шутливая. Никита Михайлов подобрал для нее хореографию из балета и народного танца, а еще добавил театрализованные движения с отсылками к теме проката.

«Чуть-чуть я разошелся. Крики чаек у нас есть – несколько отсылок. Само яблоко, а в начале он держит что-то типа швабры. И просто яблочко – решили такую пасхалку сделать. Крики чаек мы сначала поставили, и Саня катал – если падает с лутца, они как будто ржут над ним. И мы не знаем – оставить или нет? Но это прям Саня, его программа».

Самарин и раньше выступал под русскоязычную музыку. В сезоне-2020/21 катался под «Полюшко-поле» Льва Книппера – композицию, которую редко берут для программ. В отличие от «Яблочка», особенно популярного среди юниоров. Тогда программу наполнили движениями из народных танцев, стилизовав под них не только переходы между элементами, но и заходы на четверные прыжки.

С «Полюшком» Самарин провел один сезон, а потом перешел на более известные треки вроде композиций из «Матрицы». Однако после отстранения вернулся к экспериментам.

«Ушла лишняя нагрузка, сейчас хочется по максимуму получать удовольствие от фигурного катания, от зрителей, от судей, от федерации, которая поддерживает, от нашей команды. Тем более такие программы сделаны», – объяснил он после контрольных прокатов в сентябре.

На контрасте с народными мотивами в короткой, в произвольной спортсмены резко меняют стиль: Самарин покажет современную хореографию под Sweet Dreams, а Алиев классическую под Caruso.

Результаты короткой программы, 3-й этап «Красноярье»

Мужчины

1. Дмитрий Алиев – 100,45

2. Александр Самарин – 93,92

3. Федор Зонов – 80,38

4. Илья Яблоков – 78,67

5. Петр Гуменник – 70,61

6. Егор Рухин – 69,72

Главное о фигурном Гран-при России: где выступит Валиева, какие призовые и почему федерация не показывает полные составы?

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В тексте использованы фрагменты интервью «Спорт-Экспрессу», Metaratings и Sports.ru.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф