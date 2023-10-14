Лучший фигурист России – мастер перевоплощений (и спасенных прыжков)! Теперь он грустный клоун, а не корейский айдол

Российская серия Гран-при по фигурному катанию стартовала с уфимского этапа «Края курая» и сразу с сюрпризом.

Лидер после короткой программы у мужчин – 23-летний Роман Савосин (ученик Алексея Четверухина). Действующий чемпион страны и фаворит этапа Евгений Семененко идет вторым из-за степ-аута на кваде.

Семененко ошибся в начале проката, но выиграл компоненты. Первый Савосин, вернувшийся после годичного перерыва

Семененко в короткой программе заявил тройной аксель и два четверных. После первого – сольного тулупа – допустил степ-аут, но каскад квад-сальхов + тройной тулуп и триксель сделал чисто.

Ошибку на стартовом прыжке он попытался обыграть и выйти в кораблик, но оценку все равно получил отрицательную.

К вращениям и дорожке у судей вопросов не возникло, там традиционные плюсовые GOE. Итого 97,74 балла.

«Все в порядке, просто первый прыжок немножко перекрутил. Слишком хорошо и высоко взлетел. Сложная передача образа, главное не переборщить и показать эмоции», – объяснил степ-аут Евгений. В ответ на вопрос, стоит ли в таком случае попробовать пятерной, усмехнулся «пожалейте меня».

Помимо него в топ-3 у мужчин после первого дня вошли Роман Савосин (100,89) и Андрей Мозалев (97,14). Прыжковый набор у них аналогичен заявке Семененко, отличается только расстановка.

Роман прошел программу безупречно, у Андрея помарка на трикселе. Текущему серебряному призеру он проиграл компонентами почти два балла, поэтому опустился на третью позицию. По второй оценке Семененко лучший.

Савосин после перерыва длиною больше года из-за травмы порадовал камбэком – и самим фактом, и уже тем более качеством. При этом заверил, что ни первое промежуточное место, ни оценка за 100 его не удивили – знал, на что способен.

В прошлый раз Роман выходил на большой соревновательный лед на чемпионате России-2022. Через полгода появился инсайд от «Р-Спорта» о том, что фигурист готовится к переходу в сборную Казахстана, но трансфер не состоялся.

«После долгой паузы у меня изменился подход к тренировкам, понимаю, для чего я тренируюсь и выступаю. Мне сейчас это больше в удовольствие, я катаюсь для себя», – признался он.

К Савосину еще присмотримся в произвольной программе, чтобы получить более полное впечатление – в конце концов он и сам признавал, что не отличался стабильностью. А пока – о Семененко, который раскачал зал и по-прежнему фаворит, а его короткая программа – украшение этапа.

Год назад Семененко поднимал зал под k-pop, а теперь катается в образе грустного клоуна – вот это разброс!

В короткой сезона-2023/24 Семененко выбрал образ грустного клоуна.

Хореограф Никита Михайлов так описывал идею: «Это грусть, внутреннее состояние клоуна, который всегда улыбается, но внутри уже весь забитый всем этим». Герой пытается найти хоть что-то хорошее в окружающей его действительности и порадоваться, но у него не получается – печаль побеждает.

Под стать идее костюм: на внутренней его части по центру нашита клоунская маска. Однако общий стиль строгий и лаконичный. Вместо яркого и чуть нелепого наряда клоуна черный костюм по фигуре и белые перчатки. Такой внешний вид больше напоминает образ мима.

Поставили программу под песню Le Clown Брюно Пельтье. Помимо музыки использовали звуковые эффекты – гром и шум дождя. Они перекликаются с настроением клоуна, который окончательно тонет в унынии. Звуковые спецэффекты – тренд сезона в российском фигурном катании.

В переходы между элементами добавили хореографические связки, в них использовали традиционные движения клоунады. И главное – окрасили выступление актерской игрой. На контрольных прокатах, по словам Михайлова, с радостью они переборщили. На Гран-при подача у Семененко была уже не такая экспрессивная.

В команде рассказали, что над постановкой работали очень долго, каждый день меняя детали. «Алексей Николаевич [Мишин] говорил: каждый день по какой-то фишке, если без фишки – прожили день зря. Так и нанизывали все это потихоньку», – поделился Михайлов.

Семененко и его команда экспериментируют уже не первый сезон.

Год назад Евгений катался в произвольной под k-pop, который редко берут для соревновательных программ. Постановку заполнили движениями из клипов, и дорожки получились настолько зажигательные, что зал вставал почти на каждом турнире. Семененко даже красил волосы в пепельный цвет, чтобы больше походить на корейских айдолов.

Еще выступал под k-pop на шоу. Под песню Frost выходил на лед в костюме с серебристыми вставками и со сложным гримом – выбеленными волосами и лицом. А в номере для турнира шоу-программ и вовсе носил на себе реквизит: из костюма-трансформера тогда появлялась марионетка ростом почти с самого Евгения.

Теперь Семененко выбрал более сложную и драматичную тему. Такие его в карьере тоже уже были, например: произвольные под музыку в телесериалу «Мастер и Маргарита» и из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». По словам Евгения, настрой на сезон-2023/24 – усложнять контент и прибавлять в артистизме. Освоить актерскую игру и клоунское искусство для этого точно полезно.

Заметили, как раскрылся Семененко? Изобрел особое приземление и красится в пепельный ради проката под k-pop

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Короткая программа

1. Роман Савосин – 100,89

2. Евгений Семененко – 97,74

3. Андрей Мозалев – 97,14

4. Глеб Лутфуллин – 87,42

5. Макар Игнатов – 81,26

В тексте использованы фрагменты интервью «Чемпионату» и Sport24.

Фото: телеграм-канал фотографа Марии Евтеевой; РИА Новости/Александр Вильф