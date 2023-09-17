Как Бойкова и Козловский дебютировали в команде Тутберидзе? У них новая тактика и 9 (!) тренеров у борта

Чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на контрольных прокатах выступали под руководством нового тренера.

В мае они ушли от Тамары Москвиной и Артура Минчука, с которыми работали больше семи лет, в группу Этери Тутберидзе. С тех пор кое-что изменилось и в спортсменах, и в «Хрустальном».

Возможно, это начало большого передела власти в российском парном катании.

На прокаты привезли постановки от старого штаба с новым подходом. Теперь курс на усложнение базы и плотную хореографию

Сезон-2023/2024 пара проведет с программами, поставленными еще в Санкт-Петербурге.

По словам тренера Алексея Тихонова, так решили сами спортсмены, а Москвина и Минчук не возразили. Для короткой выбрали суперпопулярную в фигурном катании La Bohème Шарля Азнавура, но в необычной дабстеп-обработке. Звучало вроде бы оригинально, пока через 10 минут на лед не вышли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко с той же композицией.

По стилю и контенту новая короткая во многом повторяет прошлогоднюю под вариации из «Лебединого озера». Как и в сезоне-2022/2023, пара борется за тройной риттбергер вместо сальхова (вернулись к этой идее после множества неудачных попыток в 2017-2018 годах).

В этом году также усложнили выход с поддержки: теперь Бойкова сходит через шпагат по спине Козловского, а не через вращение перед ним. Классическую позировку разбавили небольшой вставкой современной хореографии в конце дорожки шагов.

Произвольная тоже из «Золотого фонда» фигурки – «Времена года» Антонио Вивальди. В самом начале проката Александра и Дмитрий заходят на новую секвенцию из тройного сальхова и двух двойных акселей. Они уже пробовали ее в финале Кубка России-2023, но недокрутили последний прыжок.

Теперь этот элемент, вероятно, полностью заменит старый каскад из двух сальховов. Получается сложнее, зрелищнее и дороже на 1,8 балла по базе. Это важное усиление с учетом того, что главные конкуренты (Анастасия Мишина и Александр Галлямов) не меняют прыжковый набор.

В активе Бойковой и Козловского есть также четверная подкрутка, но ее пока показывали только на шоу.

Усиленно работают в «Хрустальном» и над компонентами пары.

«Хочется добавить им какой-то танцевальности. Именно ввести больше танцев на льду в их катание. Потому что есть невероятная мощь, сила, желание, которыми они всегда захватывают, выходя на лед, и это прекрасно», – поделился Тихонов.

В новой произвольной больше театральных элементов и сложной драматургии. Музыка позволяет: минорные фрагменты перемежаются с мажорными, темп в постановке меняется трижды. Впрочем, эту линию они ведут еще с последнего сезона у Москвиной, когда отошли от выученных в юниорах улыбок и уже чуть более осознанно отыгрывали «Анну Каренину».

У бортика пару ждут 9 (!) тренеров. Так Тутберидзе готовится расширять отделение спортивных пар

Работает с дуэтом теперь очень-очень-очень большая команда. Помимо Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза в нее входят также Алексей Тихонов, Максим Траньков, Павел Слюсаренко, Егор Закроев, Сергей Плишкин и Максим Болотин.

Ведущие после произвольной шутливо поддели Бойкову и Козловского, попросив без запинки перечислить имена всех шефов.

Тихонов и Траньков вместе с «Хрустальным» готовили к Играм в Пекине-2022 Евгению Тарасову и Владимира Морозова. А вот Слюсаренко, Болотин, Закроев и Плишкин появились в этой компании впервые (два последних не так давно сами выступали на турнирах).

Перед открытием собственного центра фигурного катания Тутберидзе заметно расширила штаб. Теперь и места, и специалистов достаточно, чтобы открыть полноценный набор в группу для пар. С этой точки зрения, результаты Тарасовой / Морозова и Бойковой / Козловского – своеобразное промо, а предстоящий сезон – проверка тренеров на универсальность.

Пока кажется, что фигуристы переходом довольны, выглядят посвежевшими и заряженными.

Дмитрий заверил, что новая атмосфера им подходит: «Адаптация проходит хорошо, мы хотели получить максимально рабочую атмосферу, и нам это удалось. У Москвы очень сильная рабочая энергетика».

Отношения с тренерами тоже налажены. На раскатке в произвольной Бойкова сорвала несколько элементов, но в прокате исправилась: «Спасибо большое нашей новой команде, потому что они находят новые слова и это очень сильно помогает», – призналась она после выступления.

Теперь все внимание тренеров обращено к ним, по крайней мере, внимание специалистов по парному катанию. Тарасова и Морозов, если верить инсайдам РИА Новости, не появятся на стартах в этом году.

С Мишиной и Галлямовым Бойкова и Козловский теперь разведены по разным группам. Вероятно, это как раз то, что искал дуэт, уезжая из Санкт-Петербурга.

В тексте использованы фрагменты интервью «Спорт-Экспрессу», «Матч ТВ» и РИА Новости.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф