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Как Бойкова и Козловский дебютировали в команде Тутберидзе? У них новая тактика и 9 (!) тренеров у борта

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Александра Бойкова Александра Бойкова
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Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Тамара Москвина Тамара Москвина
Фигурное катание Фигурное катание

Чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на контрольных прокатах выступали под руководством нового тренера.

В мае они ушли от Тамары Москвиной и Артура Минчука, с которыми работали больше семи лет, в группу Этери Тутберидзе. С тех пор кое-что изменилось и в спортсменах, и в «Хрустальном». 

Возможно, это начало большого передела власти в российском парном катании.

На прокаты привезли постановки от старого штаба с новым подходом. Теперь курс на усложнение базы и плотную хореографию

Сезон-2023/2024 пара проведет с программами, поставленными еще в Санкт-Петербурге.

По словам тренера Алексея Тихонова, так решили сами спортсмены, а Москвина и Минчук не возразили. Для короткой выбрали суперпопулярную в фигурном катании La Bohème Шарля Азнавура, но в необычной дабстеп-обработке. Звучало вроде бы оригинально, пока через 10 минут на лед не вышли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко с той же композицией.

По стилю и контенту новая короткая во многом повторяет прошлогоднюю под вариации из «Лебединого озера». Как и в сезоне-2022/2023, пара борется за тройной риттбергер вместо сальхова (вернулись к этой идее после множества неудачных попыток в 2017-2018 годах).

В этом году также усложнили выход с поддержки: теперь Бойкова сходит через шпагат по спине Козловского, а не через вращение перед ним. Классическую позировку разбавили небольшой вставкой современной хореографии в конце дорожки шагов.

Произвольная тоже из «Золотого фонда» фигурки – «Времена года» Антонио Вивальди. В самом начале проката Александра и Дмитрий заходят на новую секвенцию из тройного сальхова и двух двойных акселей. Они уже пробовали ее в финале Кубка России-2023, но недокрутили последний прыжок.

Теперь этот элемент, вероятно, полностью заменит старый каскад из двух сальховов. Получается сложнее, зрелищнее и дороже на 1,8 балла по базе. Это важное усиление с учетом того, что главные конкуренты (Анастасия Мишина и Александр Галлямов) не меняют прыжковый набор.

В активе Бойковой и Козловского есть также четверная подкрутка, но ее пока показывали только на шоу.

Усиленно работают в «Хрустальном» и над компонентами пары.

«Хочется добавить им какой-то танцевальности. Именно ввести больше танцев на льду в их катание. Потому что есть невероятная мощь, сила, желание, которыми они всегда захватывают, выходя на лед, и это прекрасно», – поделился Тихонов.

В новой произвольной больше театральных элементов и сложной драматургии. Музыка позволяет: минорные фрагменты перемежаются с мажорными, темп в постановке меняется трижды. Впрочем, эту линию они ведут еще с последнего сезона у Москвиной, когда отошли от выученных в юниорах улыбок и уже чуть более осознанно отыгрывали «Анну Каренину».

У бортика пару ждут 9 (!) тренеров. Так Тутберидзе готовится расширять отделение спортивных пар

Работает с дуэтом теперь очень-очень-очень большая команда. Помимо Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза в нее входят также Алексей Тихонов, Максим Траньков, Павел Слюсаренко, Егор Закроев, Сергей Плишкин и Максим Болотин.

Ведущие после произвольной шутливо поддели Бойкову и Козловского, попросив без запинки перечислить имена всех шефов.

Тихонов и Траньков вместе с «Хрустальным» готовили к Играм в Пекине-2022 Евгению Тарасову и Владимира Морозова. А вот Слюсаренко, Болотин, Закроев и Плишкин появились в этой компании впервые (два последних не так давно сами выступали на турнирах).

Перед открытием собственного центра фигурного катания Тутберидзе заметно расширила штаб. Теперь и места, и специалистов достаточно, чтобы открыть полноценный набор в группу для пар. С этой точки зрения, результаты Тарасовой / Морозова и Бойковой / Козловского – своеобразное промо, а предстоящий сезон – проверка тренеров на универсальность.

Пока кажется, что фигуристы переходом довольны, выглядят посвежевшими и заряженными.

Дмитрий заверил, что новая атмосфера им подходит: «Адаптация проходит хорошо, мы хотели получить максимально рабочую атмосферу, и нам это удалось. У Москвы очень сильная рабочая энергетика».

Отношения с тренерами тоже налажены. На раскатке в произвольной Бойкова сорвала несколько элементов, но в прокате исправилась: «Спасибо большое нашей новой команде, потому что они находят новые слова и это очень сильно помогает», – призналась она после выступления.

Теперь все внимание тренеров обращено к ним, по крайней мере, внимание специалистов по парному катанию. Тарасова и Морозов, если верить инсайдам РИА Новости, не появятся на стартах в этом году.

С Мишиной и Галлямовым Бойкова и Козловский теперь разведены по разным группам. Вероятно, это как раз то, что искал дуэт, уезжая из Санкт-Петербурга.

Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?

В тексте использованы фрагменты интервью «Спорт-Экспрессу», «Матч ТВ» и РИА Новости.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

10 комментариев

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Екатерина Ивановская
Да сколько бы не было тренеров за бортом, если какие-то проблемы внутри пары или спортсмены не хотят работать, то ничем не поможешь. Так было с ТМ, им дали лед, пригнали 7 тренеров и результат получился плавающим, но самый главный старт - ОИ - они выиграли для себя лично.
БК на этих ОП понравились, им изменили технику выброса, Сашка теперь выезжает так красиво и эффектно. Им бы еще ритт вставить в ПП и будет бомба.
+9
0
+9
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Elena Savanuk
Ответ Екатерина Ивановская
Да сколько бы не было тренеров за бортом, если какие-то проблемы внутри пары или спортсмены не хотят работать, то ничем не поможешь. Так было с ТМ, им дали лед, пригнали 7 тренеров и результат получился плавающим, но самый главный старт - ОИ - они выиграли для себя лично. БК на этих ОП понравились, им изменили технику выброса, Сашка теперь выезжает так красиво и эффектно. Им бы еще ритт вставить в ПП и будет бомба.
Да, явно на пользу пошла им смена тренерского штаба !
+8
-1
+7
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InnaPr16
Отлично смотрятся!!!! В этом сезоне МГ и БК - будут соревноваться друг с другом. Равных им нет. Как жаль, что международные старты в пролете.
+6
0
+6
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Ostinato
Автор, Слюсаренко также помогал готовить ТМ к олимпиаде. На 1 канале даже видео есть и он часто стоял у бортика в том сезоне.
+4
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kate_ko
Пока все выглядит многообещающе, даже Дима подсушился и разогнул, наконец, спину, видимо, гармоничное эмоциональное состояние влияет и на язык тела в том числе) ну и починенные выбросы ой как радуют!
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Анна Лисина
Слюсаренко плотно работает с ТШТ с Тарасовой/ Морозовым. На ОИ он в кике сидел. Этери скромно отошла в сторонку тогда.
Что касается кол-во тренеров, то Этери собирает команду для парников, которые будут полноценно готовить на ее новом катке.
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Сладкий пончик
Слюсаренко уже давно в ТШТ, а не впервые.
А вообще может хоть эта конкуренция даст Галлямову волшебный пендель и от футбола отвлечет.
+1
0
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Marya Y
Ответ Екатерина Ивановская
Да сколько бы не было тренеров за бортом, если какие-то проблемы внутри пары или спортсмены не хотят работать, то ничем не поможешь. Так было с ТМ, им дали лед, пригнали 7 тренеров и результат получился плавающим, но самый главный старт - ОИ - они выиграли для себя лично. БК на этих ОП понравились, им изменили технику выброса, Сашка теперь выезжает так красиво и эффектно. Им бы еще ритт вставить в ПП и будет бомба.
Разве ТМ не хотели работать? Я думала, что гоняясь за тренером по всем шоу страны и мотаясь без льда будучи первой парой страны, они как раз доказывали другое.
+1
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Ostinato
Не понимаю, почему все привязались к количеству тренеров? ЭГТ не прячет своих тренеров, не выставляет себя на первый план в парах, с ТМ часто даже в КиК не садилась, уступая место остальным членам команды. В отличии от многих других тренеров, которые, например, открещиваются от учеников или присваивают себе заслуги другого тренера и даже на ЧМ за основного едут.
Ну, вот есть большая команда, каждый хотел увидеть выступление БК из-за борта, в чем проблема?
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