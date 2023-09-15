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Межсезонье в фигурном катании – как правило, период больших изменений, но лето 2023-го оказалось еще и временем больших (и очень странных) прощаний.

За 5 месяцев состав взрослой сборной России изменился почти наполовину, что неудивительно в условиях полного и не очерченного по времени отстранения. Прогремели переходы в другие страны, скандальные распады, объявления о приостановке и завершении карьеры, а еще случилась пара важных камбэков.

Фиксируем, как выглядит команда перед началом сезона.

У девушек выбыла минимум одна топ-фигуристка, еще три – в режиме ожидания. Неизменно только одно (вы знаете, о ком мы)

У девушек межсезонье проходило относительно спокойно, пока не наступил август.

Он начался с новости о возможном переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан. Инсайд выдал «Р-Спорт», а позже в Союзе конькобежцев Казахстана подтвердили: Софья получила гражданство страны, но к ним за переходом не обращалась. Причем по казахстанским законам иметь два паспорта нельзя, от одного (вероятно, российского) придется отказаться.

Если информация о трансфере правда, Самоделкина еще нескоро выйдет на международные старты под новым флагом, потому что выступала за российскую сборную.

По правилам Федерации фигурного катания России (ФФКР) ей предстоит двухлетний карантин с момента подачи заявки от новой команды до полного перехода. 25 августа гендиректор ФФКР Александр Коган рассказал, что никаких запросов по Софье так и не поступило. В заявке на прокаты ее фамилии тоже нет, хотя, судя по соцсетям, она активно тренируется в ЦСКА.

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Анна Щербакова и Александра Трусова в сезоне-2023/24 на турнирах скорее всего не появятся. Александра пропускает соревнования с ноября 2022-го, зато за это время провела 8 гастролей и дала несколько мастер-классов за границей. По данным «Р-Спорта», Трусова прекратила регулярные тренировки, «Матч ТВ» говорит, что фигуристка хотела закончить еще весной. Сама она на вопросы о будущем не отвечает.

Щербакова с олимпийского Пекина-2022 катается только в ледовых спектаклях (исключение – турнир шоу-программ, где она взяла бронзу).

Летом Анна перенесла мононуклеоз и до сих пор не вернулась к полноценным тренировкам, хотя еще до болезни в конце июня появилась информация, что она подумывает о возвращении. В любом случае ни ее, ни Трусовой в «Мегаспорте» не будет. По крайней мере, на льду.

Как и Дарьи Усачевой, объявившей о завершении карьеры. Она взяла паузу в ноябре 2021-го из-за травмы бедра, не восстановилась до конца, отказалась от перехода в танцы и устроилась тренером в Академию Аделины Сотниковой.

И все же один камбэк у женщин случится: на старты выйдет 17-летняя Майя Хромых. Она пропустила весь сезон-2022/23 из-за жуткого пореза руки, но сейчас готова к соревнованиям.

Впервые на взрослые прокаты приедут юниорки Алина Горбачева и Вероника Жилина, а еще Анастасия Зинина, готовящаяся к переходу во взрослые. Вместе с ними заявили 15-летнюю Дарью Садкову и 16-летнюю Веронику Яметову, но за два дня до короткой программы они снялись. Садкова, если верить инсайдерам, восстанавливается после травмы голеностопа, а Яметова едва залечила поврежденную коньком ногу. В остальном, они уже могут кататься со взрослыми внутри страны. В прошлом году по такому же принципу выступала Софья Акатьева. Она этим летом выбыла на месяц из-за стрессового перелома стопы и только в конце июля вернула нагрузки.

Покажет новые постановки и Камила Валиева, хотя для нее главное событие сезона впереди – с 26 по 29 сентября пройдет слушание Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинг-делу. Решение по нему объявят не сразу, но есть вероятность, что сезон-2023/24 Камила закончит досрочно.

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Что бы ни происходило в нашем фигурном катании – Елизавета Туктамышева продолжает карьеру.

Этот сезон для нее – 13-й по взрослым и 17-й (!) всего. Она уже восстановила тройной аксель на тренировках, поставила новую короткую программу (произвольная – из прошлого сезона) и все-таки нашла мотивацию, с которой летом были проблемы.

Бойкова и Козловский – с Тутберидзе, Ходыкин – с новой партнершей, а Косторная не в одиночном, а в парах

В этом году на российских стартах появятся два новых дуэта – Алена Косторная / Георгий Куница и Таисия Собинина / Денис Ходыкин.

Денис до июня 2023-го почти 7 лет выступал с Дарьей Павлюченко. Вместе они взяли бронзу чемпионата Европы и 6 медалей Гран-при, а потом пропустили несколько месяцев из-за проблем со здоровьем у партнерши. Сейчас Павлюченко восстанавливается и пока не рассказывает, вернется ли в спорт.

Ходыкин тем временем дебютировал на первенстве Москвы с Собининой вне конкурса. С новой партнершей Денис катается в том же акробатическом стиле, что и с Дарьей, а тренер Сергей Росляков обмолвился, что спортсмены даже пробуют четверной выброс.

Чемпионка Европы-2020 Косторная - в парах новичок. Еще полтора года назад она держалась в мировом топе одиночниц, а вместе с Куницей выступала только на шоу. Теперь они муж и жена, у них наготове полноценные соревновательные программы с редким для дуэтов тройным флипом.

Дебютируют в новом статусе и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским – они часть группы Тутберидзе. На прокаты пара привезет программы, поставленные еще весной у Тамары Москвиной, а вот технический контент, возможно, изменится.

Александра и Дмитрий уже экспериментировали с четверным выбросом на шоу и с новым тренерским штабом наверняка попробуют его на турнирах. Тем более, что времени для работы с дуэтом у «Хрустального» достаточно. По информации «Р-Спорта», Евгения Тарасова и Владимир Морозов первопроходцы парного катания в группе Этери – не подводятся к сезону.

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Мужская основа без Коляды и Кондратюка: Михаил взял паузу, а Марк в резерве, но наготове

Меньше всего за межсезонье трансформировалось мужское катание. Изменение одно: Михаил Коляда приостановил карьеру. Хотя и до заявления об этом он не выступал на стартах больше полугода: пропустил чемпионат России, финал Гран-при и Кубок Первого канала, приехав только на турнир шоу-программ.

В 2019-м Коляда тоже не катался целый год из-за синусита, но в этот раз пауза не вынужденная. Пока фигуриста больше интересуют ледовые шоу и блогерство.

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В остальном мужская команда на месте в полном составе.

Евгений Семененко везет на прокаты новые хитовые программы, произвольную поставил француз Бенуа Ришо. Семененко проговорился, что выбрал музыку после просмотра «Оппенгеймера». Короткая, по его словам, полная противоположность: «Будет конкретный образ, увидев программу, зритель сразу поймет, о чем речь, и костюм будет это подчеркивать».

Марк Кондратюк в обновленном составе числится не в основе, а в резерве.

В прошлом сезоне он откатался только на трех стартах из-за проблем со здоровьем, еще с одного – чемпионата России – снялся после короткой. Но свежие программы все же поставил: «Короткая – на музыку с национальным колоритом некой страны. Про произвольную так просто сказать не готов, будет все сразу ясно. Скажу, что мощная музыка с характером».

А еще в конце августа Марк собрал полный комплект четверных – все, кроме акселя.

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Сильнее всего летом трясло танцы на льду. Диана Дэвис и Глеб Смолкин все-таки сменили гражданство и теперь катают за Грузию. Они уже выиграли первый турнир под новым флагом – на камерном Lake Placid Ice Dance International.

8 дуэтов распались, четыре после этого сложились: Ирина Хавронина рассталась с Дарио Чиризано и встала в пару с Дэвидом Нарижным. Аннабель Морозов, после разрыва с Нарижным, начала кататься с Игорем Еременко. Он не выступал с осени 2021-го и уже занялся тренерством, но все же вернулся на соревновательный лед. Как и его бывшая партнерша Софья Шевченко, только уже вместе с Андреем Ежловым.

А вот Дарио Чиризано в «Мегаспорте» точно не появится. Он уже тренируется у Барбары Фузар-Поли с Денизой Цимловой и метит в сборную Чехии, только вот сменить команду в ФФКР ему пока не дают.

Не будет на прокатах и Софьи Тютюниной с Андреем Багиным – дуэт просуществовал всего год. Софья ищет другого партнера. Андрей пропустит сезон, причем об этом тренер Александр Жулин объявил в привычном для него стиле: Багин сначала завершил карьеру, потом приостановил ее, а сам фигурист отреагировал на все это словами «Андрей Багин завершил карьеру? Интересно, мне он об этом ничего не говорил».

Неловком получился уход из спорта и Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро. Они уже точно закончили со стартами, но никого из именитых специалистов в России это не расстроило. Без турниров Тиффани и Джонатан с чемпионата России-2022, зато сейчас единственные из россиян выступают в международных шоу – в мае участвовали в Fantasy on Ice в Японии.

Самое громкое расставание лета случилось в группе Анжелики Крыловой. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол объявили о разрыве за 17 дней до контрольных прокатов. К этому моменту они уже поставили программы и начали набирать форму.

В итоге Ангелопол ушел из группы Крыловой со скандалом и взаимными обвинениями. Куда он двинется дальше, фигурист не рассказывает. Для Кагановской экстренно искали партнера – и он нашелся только благодаря еще одному расставанию: к Василисе от Елизаветы Пасечник пришел Максим Некрасов.

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В основной команде освободилось место, и на него уже есть несколько кандидатов, среди них – возобновившие карьеру Александра Степанова и Иван Букин. Последний раз они появлялись на соревнованиях в олимпийском Пекине. С тех пор Александра родила сына, отметила 28-летие (Ивану исполнилось 29), и, казалось, в спорт они уже не вернутся. Но камбэк все же случился: дуэт ушел от Александра Свинина к Александру Жулину и заявился на прокаты.

Жулин в этом году выведет на турниры еще одну топ-пару. К нему в группу перешли лидеры сезона-2022/23 Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, анонсировавшие смену стиля и образов. Премьера (как и многие другие) – 16 сентября в Мегаспорте.

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В тексте использованы материалы из интервью РИА Новости, «Матч ТВ», «Спорт-Экспрессу» и ТАСС.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев, Александр Гальперин