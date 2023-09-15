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Вы не узнаете нашу фигурку на старте сезона. Вот карточки с раскладами, чтобы включиться было легче

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Софья Самоделкина Софья Самоделкина
Анна Щербакова Анна Щербакова
Майя Хромых Майя Хромых
Александра Степанова Александра Степанова
Валерий Ангелопол Валерий Ангелопол
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Василиса Кагановская Василиса Кагановская
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Иван Букин Иван Букин
Алена Косторная Алена Косторная
Георгий Куница
Александра Бойкова Александра Бойкова
Михаил Коляда Михаил Коляда
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Фигурное катание Фигурное катание

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Межсезонье в фигурном катании – как правило, период больших изменений, но лето 2023-го оказалось еще и временем больших (и очень странных) прощаний.

За 5 месяцев состав взрослой сборной России изменился почти наполовину, что неудивительно в условиях полного и не очерченного по времени отстранения. Прогремели переходы в другие страны, скандальные распады, объявления о приостановке и завершении карьеры, а еще случилась пара важных камбэков.

Фиксируем, как выглядит команда перед началом сезона.

У девушек выбыла минимум одна топ-фигуристка, еще три – в режиме ожидания. Неизменно только одно (вы знаете, о ком мы)

У девушек межсезонье проходило относительно спокойно, пока не наступил август.

Он начался с новости о возможном переходе Софьи Самоделкиной в Казахстан. Инсайд выдал «Р-Спорт», а позже в Союзе конькобежцев Казахстана подтвердили: Софья получила гражданство страны, но к ним за переходом не обращалась. Причем по казахстанским законам иметь два паспорта нельзя, от одного (вероятно, российского) придется отказаться.

Если информация о трансфере правда, Самоделкина еще нескоро выйдет на международные старты под новым флагом, потому что выступала за российскую сборную.

По правилам Федерации фигурного катания России (ФФКР) ей предстоит двухлетний карантин с момента подачи заявки от новой команды до полного перехода. 25 августа гендиректор ФФКР Александр Коган рассказал, что никаких запросов по Софье так и не поступило. В заявке на прокаты ее фамилии тоже нет, хотя, судя по соцсетям, она активно тренируется в ЦСКА.

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Анна Щербакова и Александра Трусова в сезоне-2023/24 на турнирах скорее всего не появятся. Александра пропускает соревнования с ноября 2022-го, зато за это время провела 8 гастролей и дала несколько мастер-классов за границей. По данным «Р-Спорта», Трусова прекратила регулярные тренировки, «Матч ТВ» говорит, что фигуристка хотела закончить еще весной. Сама она на вопросы о будущем не отвечает.

Щербакова с олимпийского Пекина-2022 катается только в ледовых спектаклях (исключение – турнир шоу-программ, где она взяла бронзу).

Летом Анна перенесла мононуклеоз и до сих пор не вернулась к полноценным тренировкам, хотя еще до болезни в конце июня появилась информация, что она подумывает о возвращении. В любом случае ни ее, ни Трусовой в «Мегаспорте» не будет. По крайней мере, на льду.

Как и Дарьи Усачевой, объявившей о завершении карьеры. Она взяла паузу в ноябре 2021-го из-за травмы бедра, не восстановилась до конца, отказалась от перехода в танцы и устроилась тренером в Академию Аделины Сотниковой.

И все же один камбэк у женщин случится: на старты выйдет 17-летняя Майя Хромых. Она пропустила весь сезон-2022/23 из-за жуткого пореза руки, но сейчас готова к соревнованиям.

Впервые на взрослые прокаты приедут юниорки Алина Горбачева и Вероника Жилина, а еще Анастасия Зинина, готовящаяся к переходу во взрослые. Вместе с ними заявили 15-летнюю Дарью Садкову и 16-летнюю Веронику Яметову, но за два дня до короткой программы они снялись. Садкова, если верить инсайдерам, восстанавливается после травмы голеностопа, а Яметова едва залечила поврежденную коньком ногу. В остальном, они уже могут кататься со взрослыми внутри страны. В прошлом году по такому же принципу выступала Софья Акатьева. Она этим летом выбыла на месяц из-за стрессового перелома стопы и только в конце июля вернула нагрузки.

Покажет новые постановки и Камила Валиева, хотя для нее главное событие сезона впереди – с 26 по 29 сентября пройдет слушание Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинг-делу. Решение по нему объявят не сразу, но есть вероятность, что сезон-2023/24 Камила закончит досрочно.

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Что бы ни происходило в нашем фигурном катании – Елизавета Туктамышева продолжает карьеру.

Этот сезон для нее – 13-й по взрослым и 17-й (!) всего. Она уже восстановила тройной аксель на тренировках, поставила новую короткую программу (произвольная – из прошлого сезона) и все-таки нашла мотивацию, с которой летом были проблемы.

Бойкова и Козловский – с Тутберидзе, Ходыкин – с новой партнершей, а Косторная не в одиночном, а в парах

В этом году на российских стартах появятся два новых дуэта – Алена Косторная / Георгий Куница и Таисия Собинина / Денис Ходыкин.

Денис до июня 2023-го почти 7 лет выступал с Дарьей Павлюченко. Вместе они взяли бронзу чемпионата Европы и 6 медалей Гран-при, а потом пропустили несколько месяцев из-за проблем со здоровьем у партнерши. Сейчас Павлюченко восстанавливается и пока не рассказывает, вернется ли в спорт.

Ходыкин тем временем дебютировал на первенстве Москвы с Собининой вне конкурса. С новой партнершей Денис катается в том же акробатическом стиле, что и с Дарьей, а тренер Сергей Росляков обмолвился, что спортсмены даже пробуют четверной выброс.

Чемпионка Европы-2020 Косторная - в парах новичок. Еще полтора года назад она держалась в мировом топе одиночниц, а вместе с Куницей выступала только на шоу. Теперь они муж и жена, у них наготове полноценные соревновательные программы с редким для дуэтов тройным флипом.

Дебютируют в новом статусе и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским – они часть группы Тутберидзе. На прокаты пара привезет программы, поставленные еще весной у Тамары Москвиной, а вот технический контент, возможно, изменится.

Александра и Дмитрий уже экспериментировали с четверным выбросом на шоу и с новым тренерским штабом наверняка попробуют его на турнирах. Тем более, что времени для работы с дуэтом у «Хрустального» достаточно. По информации «Р-Спорта», Евгения Тарасова и Владимир Морозов первопроходцы парного катания в группе Этери – не подводятся к сезону.

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Мужская основа без Коляды и Кондратюка: Михаил взял паузу, а Марк в резерве, но наготове

Меньше всего за межсезонье трансформировалось мужское катание. Изменение одно: Михаил Коляда приостановил карьеру. Хотя и до заявления об этом он не выступал на стартах больше полугода: пропустил чемпионат России, финал Гран-при и Кубок Первого канала, приехав только на турнир шоу-программ.

В 2019-м Коляда тоже не катался целый год из-за синусита, но в этот раз пауза не вынужденная. Пока фигуриста больше интересуют ледовые шоу и блогерство.

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В остальном мужская команда на месте в полном составе.

Евгений Семененко везет на прокаты новые хитовые программы, произвольную поставил француз Бенуа Ришо. Семененко проговорился, что выбрал музыку после просмотра «Оппенгеймера». Короткая, по его словам, полная противоположность: «Будет конкретный образ, увидев программу, зритель сразу поймет, о чем речь, и костюм будет это подчеркивать».

Марк Кондратюк в обновленном составе числится не в основе, а в резерве.

В прошлом сезоне он откатался только на трех стартах из-за проблем со здоровьем, еще с одного – чемпионата России – снялся после короткой. Но свежие программы все же поставил: «Короткая – на музыку с национальным колоритом некой страны. Про произвольную так просто сказать не готов, будет все сразу ясно. Скажу, что мощная музыка с характером».

А еще в конце августа Марк собрал полный комплект четверных – все, кроме акселя.

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Сильнее всего летом трясло танцы на льду. Диана Дэвис и Глеб Смолкин все-таки сменили гражданство и теперь катают за Грузию. Они уже выиграли первый турнир под новым флагом – на камерном Lake Placid Ice Dance International.

8 дуэтов распались, четыре после этого сложились: Ирина Хавронина рассталась с Дарио Чиризано и встала в пару с Дэвидом Нарижным. Аннабель Морозов, после разрыва с Нарижным, начала кататься с Игорем Еременко. Он не выступал с осени 2021-го и уже занялся тренерством, но все же вернулся на соревновательный лед. Как и его бывшая партнерша Софья Шевченко, только уже вместе с Андреем Ежловым.

А вот Дарио Чиризано в «Мегаспорте» точно не появится. Он уже тренируется у Барбары Фузар-Поли с Денизой Цимловой и метит в сборную Чехии, только вот сменить команду в ФФКР ему пока не дают.

Не будет на прокатах и Софьи Тютюниной с Андреем Багиным – дуэт просуществовал всего год. Софья ищет другого партнера. Андрей пропустит сезон, причем об этом тренер Александр Жулин объявил в привычном для него стиле: Багин сначала завершил карьеру, потом приостановил ее, а сам фигурист отреагировал на все это словами «Андрей Багин завершил карьеру? Интересно, мне он об этом ничего не говорил».

Неловком получился уход из спорта и Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро. Они уже точно закончили со стартами, но никого из именитых специалистов в России это не расстроило. Без турниров Тиффани и Джонатан с чемпионата России-2022, зато сейчас единственные из россиян выступают в международных шоу – в мае участвовали в Fantasy on Ice в Японии.

Самое громкое расставание лета случилось в группе Анжелики Крыловой. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол объявили о разрыве за 17 дней до контрольных прокатов. К этому моменту они уже поставили программы и начали набирать форму.

В итоге Ангелопол ушел из группы Крыловой со скандалом и взаимными обвинениями. Куда он двинется дальше, фигурист не рассказывает. Для Кагановской экстренно искали партнера – и он нашелся только благодаря еще одному расставанию: к Василисе от Елизаветы Пасечник пришел Максим Некрасов.

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В основной команде освободилось место, и на него уже есть несколько кандидатов, среди них – возобновившие карьеру Александра Степанова и Иван Букин. Последний раз они появлялись на соревнованиях в олимпийском Пекине. С тех пор Александра родила сына, отметила 28-летие (Ивану исполнилось 29), и, казалось, в спорт они уже не вернутся. Но камбэк все же случился: дуэт ушел от Александра Свинина к Александру Жулину и заявился на прокаты.

Жулин в этом году выведет на турниры еще одну топ-пару. К нему в группу перешли лидеры сезона-2022/23 Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, анонсировавшие смену стиля и образов. Премьера (как и многие другие) – 16 сентября в Мегаспорте.

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В тексте использованы материалы из интервью РИА Новости, «Матч ТВ», «Спорт-Экспрессу» и ТАСС.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев, Александр Гальперин

3 комментария

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igls54
Нашу похудевшую фигурку вряд ли кто узнает
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arisstopane
придуманная сенсация...
во-всех видах спорта в послеолимпийский сезон
перетряхиваются все команды
когда на 30-50%, а когда и на все 100, формируя состав кандидатов на следущие игры...
так было и так будет...
+2
-1
+1
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Sky Smoker
Ответ arisstopane
придуманная сенсация... во-всех видах спорта в послеолимпийский сезон перетряхиваются все команды когда на 30-50%, а когда и на все 100, формируя состав кандидатов на следущие игры... так было и так будет...
Только это не постОлимпийский, а постпостОлимпийский. Как-то долго нашу фигурку уже трясёт.
+1
0
+1
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