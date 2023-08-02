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Сезон в фигурном катании стартовал с камбэка: Диана Дэвис и Глеб Смолкин спустя полтора года после паузы вышли на Олимпийскую арену Лейк-Плэсида.

На турнире Lake Placid Ice Dance International для них многое в новинку: первое выступление под флагом Грузии и первое – под руководством тренеров Елены Новик и Алексея Килякова, а еще большой дебют программ. Одну из них поставили еще к прошлому сезону, но не показывали ни на шоу (они были в США), ни на соревнованиях (их не было нигде).

А вот ритм-танец – совсем новый, с ним Дэвис и Смолкин уже в тройке по итогам первого дня. Как все прошло?

У этого турнира традиционно нет трансляции – даже Этери Тутберидзе (мама Дианы) сообщила «Матч ТВ», что не видела прокат: «Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду».

Но видео, снятое с трибуны, все-таки разошлось по соцсетям – так что кое-что можно оценить.

1. Для постановки под музыку 1980-х выбрали микс из трех хитов Майкла Джексона – Bad, Liberian Girl и Cheater. Композиции плавно перетекают одна в другую без жестких стыков.

«Самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество короля поп-музыки Майкла Джексона. Мы с нетерпением ждем нового соревновательного сезона, чтобы продолжить наше развитие под музыку этого гениального артиста», – так дуэт анонсировал номер.

Программа полностью соответствует задумке Международного союза конькобежцев (ISU). Глава технического комитета в танцах на льду Шон Реттстатт объяснял: «Главное, чтобы получилась по-настоящему танцевальная программа. Если фигуристы выбрали композицию, которую судьи или публика не воспринимают как танцевальную, – значит, они ошиблись с выбором».

2. Костюмы пошили в уже традиционном для Дианы и Глеба темном цвете. Для партнера подобрали черную футболку простого кроя и жилет, для партнерши – топ и юбку цвета металлик, соединенные между собой множеством бретелей.

Лаконичный крой оттеняет сверкающая ткань. Так в образе соединяется одновременно стилистика и Майкла Джексона, и предыдущих костюмов дуэта – они во многом напоминают образы для ритм-танца-2021/22.

3. Хореография почти полностью построена на характерных для короля поп-музыки движениях. К ним отсылает стартовая поза, ими открывается и закрывается параллельная дорожка шагов (во время ее исполнения фигуристы повторяют связки из клипов).

В постановке сохранили некоторые привычные для пары ходы: она заканчивается вращательной поддержкой и хореографической связкой на месте. Но появились и новые элементы.

4. По сравнению с олимпийским сезоном Дэвис и Смолкин усложнили твиззлы. В первую секцию добавили движения руками, при этом элемент по-прежнему выполняется синхронно и близко друг к другу.

Но главное – в новом ритм-танце хореографы втрое сократили количество перестроений, во время которых партнер поднимает партнершу на руки и переставляет на нужное ребро. Из-за этого на спину Глеба падала дополнительная нагрузка. Теперь таких элементов в программе не больше, чем у других дуэтов мирового топ-10.

5. Несмотря на то, что Дэвис и Смолкин не выходили на соревновательный лед полтора года, на оценках это не отразилось.

За прокат в Лейк-Плэсиде Диана и Глеб получили 74,35 – те же баллы в среднем они набирали в сезоне-2021/22 на турнирах серии ISU Challenger и стартах категории ниже. И компоненты, и техника остались на том же уровне.

Арбитры оценили скольжение как прежде – на 8 баллов, для дуэта это средняя оценка. Хотя по сравнению с сезоном-2021/22 Диана прибавила в скорости – разница в катании с партнером чуть сгладилась. Визуально кажется, что Дэвис стала быстрее, и Глеб уже не тянет ее, как бывало раньше.

В прокате оба допустили по паре помарок/заминок, но для первого старта сезона (тем более в августе) это нормально.

До личного рекорда с уже культового Кубка Варшавы далеко – 6,95 балла. Но оценка за нынешний прокат – третья в их взрослой карьере на международных стартах (чуть больше было еще на U.S. International Classic-2021).

Особенно прокатом впечатлился турецкий судья, поставивший за технику на три балла больше других. При пересчете они все равно отбрасываются, а в остальном члены жюри были единодушны. Примечательно, что американский арбитр поставил Дэвис и Смолкина выше своего дуэта и по первой, и по второй оценкам.

Однако американцы Уна и Гейдж Браун обошли всех – чемпионы мира среди юниоров-2022 проводят второй взрослый сезон. На третьем месте с отставанием почти в два балла другой дуэт из США Эва Пейт и Логан Бай. Ниже тройки лидеров спортсмены, не переступившие порог в 70 баллов, так что шансы выпасть из тройки у Диана и Глеба невысоки.

Бороться за победу они будут уже сегодня – произвольный начнется в 23:50 по московскому времени.

Lake Placid Ice Dance International

Лейк-Плэсид, США

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 75,26

2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 74,35

3. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,78

4. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 68,11

5. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 64,20

6. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 62,66

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman