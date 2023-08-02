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Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?

танцы на льду танцы на льду
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Диана Дэвис Диана Дэвис
сборная Грузии
Алексей Киляков
Елена Новик
Фигурное катание Фигурное катание

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Сезон в фигурном катании стартовал с камбэка: Диана Дэвис и Глеб Смолкин спустя полтора года после паузы вышли на Олимпийскую арену Лейк-Плэсида.

На турнире Lake Placid Ice Dance International для них многое в новинку: первое выступление под флагом Грузии и первое – под руководством тренеров Елены Новик и Алексея Килякова, а еще большой дебют программ. Одну из них поставили еще к прошлому сезону, но не показывали ни на шоу (они были в США), ни на соревнованиях (их не было нигде).

А вот ритм-танец – совсем новый, с ним Дэвис и Смолкин уже в тройке по итогам первого дня. Как все прошло?

У этого турнира традиционно нет трансляции – даже Этери Тутберидзе (мама Дианы) сообщила «Матч ТВ», что не видела прокат: «Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду».

Но видео, снятое с трибуны, все-таки разошлось по соцсетям – так что кое-что можно оценить.

1. Для постановки под музыку 1980-х выбрали микс из трех хитов Майкла Джексона – Bad, Liberian Girl и Cheater. Композиции плавно перетекают одна в другую без жестких стыков.

«Самое сильное впечатление на нас всегда производит творчество короля поп-музыки Майкла Джексона. Мы с нетерпением ждем нового соревновательного сезона, чтобы продолжить наше развитие под музыку этого гениального артиста», – так дуэт анонсировал номер.

Программа полностью соответствует задумке Международного союза конькобежцев (ISU). Глава технического комитета в танцах на льду Шон Реттстатт объяснял: «Главное, чтобы получилась по-настоящему танцевальная программа. Если фигуристы выбрали композицию, которую судьи или публика не воспринимают как танцевальную, – значит, они ошиблись с выбором».

2. Костюмы пошили в уже традиционном для Дианы и Глеба темном цвете. Для партнера подобрали черную футболку простого кроя и жилет, для партнерши – топ и юбку цвета металлик, соединенные между собой множеством бретелей.

Лаконичный крой оттеняет сверкающая ткань. Так в образе соединяется одновременно стилистика и Майкла Джексона, и предыдущих костюмов дуэта – они во многом напоминают образы для ритм-танца-2021/22.

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3. Хореография почти полностью построена на характерных для короля поп-музыки движениях. К ним отсылает стартовая поза, ими открывается и закрывается параллельная дорожка шагов (во время ее исполнения фигуристы повторяют связки из клипов).

В постановке сохранили некоторые привычные для пары ходы: она заканчивается вращательной поддержкой и хореографической связкой на месте. Но появились и новые элементы.

4. По сравнению с олимпийским сезоном Дэвис и Смолкин усложнили твиззлы. В первую секцию добавили движения руками, при этом элемент по-прежнему выполняется синхронно и близко друг к другу.

Но главное – в новом ритм-танце хореографы втрое сократили количество перестроений, во время которых партнер поднимает партнершу на руки и переставляет на нужное ребро. Из-за этого на спину Глеба падала дополнительная нагрузка. Теперь таких элементов в программе не больше, чем у других дуэтов мирового топ-10.

5. Несмотря на то, что Дэвис и Смолкин не выходили на соревновательный лед полтора года, на оценках это не отразилось.

За прокат в Лейк-Плэсиде Диана и Глеб получили 74,35 – те же баллы в среднем они набирали в сезоне-2021/22 на турнирах серии ISU Challenger и стартах категории ниже. И компоненты, и техника остались на том же уровне.

Арбитры оценили скольжение как прежде – на 8 баллов, для дуэта это средняя оценка. Хотя по сравнению с сезоном-2021/22 Диана прибавила в скорости – разница в катании с партнером чуть сгладилась. Визуально кажется, что Дэвис стала быстрее, и Глеб уже не тянет ее, как бывало раньше.

В прокате оба допустили по паре помарок/заминок, но для первого старта сезона (тем более в августе) это нормально.

До личного рекорда с уже культового Кубка Варшавы далеко – 6,95 балла. Но оценка за нынешний прокат – третья в их взрослой карьере на международных стартах (чуть больше было еще на U.S. International Classic-2021).

Особенно прокатом впечатлился турецкий судья, поставивший за технику на три балла больше других. При пересчете они все равно отбрасываются, а в остальном члены жюри были единодушны. Примечательно, что американский арбитр поставил Дэвис и Смолкина выше своего дуэта и по первой, и по второй оценкам.

Однако американцы Уна и Гейдж Браун обошли всех – чемпионы мира среди юниоров-2022 проводят второй взрослый сезон. На третьем месте с отставанием почти в два балла другой дуэт из США Эва Пейт и Логан Бай. Ниже тройки лидеров спортсмены, не переступившие порог в 70 баллов, так что шансы выпасть из тройки у Диана и Глеба невысоки.

Бороться за победу они будут уже сегодня – произвольный начнется в 23:50 по московскому времени.

Lake Placid Ice Dance International

Лейк-Плэсид, США

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 75,26

2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 74,35

3. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,78

4. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 68,11

5. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 64,20

6. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 62,66

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman

2 комментария

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Люсия Федосова
Извините автор но Диана катается тяжеловато .Да основная нагрузка легла на партнёра .Да и скольжения не видно у партнёрши .Были шероховатости у них .Да до оценок (81.30 личный рекорд) им очень далеко.
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Oleandra
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