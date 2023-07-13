Самые опасные трюки в фигурке: вращения с партнершей на голове, поддержки с лезвием у горла и, конечно, сальто
В фигурном катании серьезную угрозу здоровью представляют порой даже элементы, предписанные правилами (обязательные).
Чего стоят поддержки и выбросы у пар или четверные прыжки у одиночников. Но некоторых спортсменов не страшат и более рискованные трюки. Большинство из них запрещены на турнирах ISU, зато на шоу можно реализовать практически любые идеи.
Мы собрали топ самых зрелищных и опасных элементов, показанных фигуристами. Повторить их могут только профессионалы.
Фирменный слайдер Мессинга, после которого восстанавливали борт в Мегаспорте
Канадец Киган Мессинг наполняет трюками почти все показательные выступления. Зайти на прыжок оттолкнувшись от борта для него привычное дело.
Однако не все арены выдерживают такую нагрузку. На Rostelecom cup-2018 Мессинг во время исполнения этого элемента сорвал пленку, покрывавшую борт в «Мегаспорте», и упал, наехав на обрывки. Пришлось выпутываться из них, чтобы продолжить прокат, а затем собирать их по всему катку перед следующим номером.
Поддержки стоя на плечах и лежа на голове. Их исполняют без подстраховки или вообще без рук
Не просто эффектными, а по-настоящему опасными кажутся поддержки в парных видах. В танцах правила запрещают поднимать партнершу выше уровня головы партнера, что на первый взгляд снижает риски. Однако и при таких условиях некоторые дуэты находят оригинальные ходы.
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в произвольном-2022/23 делали необычную стационарную поддержку, в которой партнер держал партнершу надо льдом головой вниз.
Ух...
В 90-е такие элементы показывали в шоу и на турнирах для профессионалов, но в современных соревновательных программах это большая редкость. Ученики Анжелики Крыловой к тому же усложнили движение: обратите внимание, Ангелопол удерживает равновесие на одной ноге, а не на двух, как большинство фигуристов.
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Еще зрелищнее выглядят поддержки с хватом только за коньки. На соревнованиях эти трюки запрещены. Даже опытным фигуристам трудно поймать вращение в таком положении, но чемпионам Европы Ванессе Джеймс и Моргану Сипре это удавалось всегда.
Другой запрещенный тип элементов – сидеть или стоять на плечах партнера, как делали канадцы Изабель Брассер и Ллойд Эйслер. Нарушить равновесие здесь может любая трещина или след от коньков на льду.
Кроме того, держать партнершу в таком положении тяжело и больно – весь ее вес давит на два тонких лезвия, впивающихся в плечи мужчины. Чтобы не повредить их, в костюмы как правило вшивают специальные подкладки.
Хотя некоторым парам и этого риска мало. Джеймс и Сипре на шоу выполняли поддержку вообще без хвата. Ванесса ложилась корпусом на голову Моргана параллельно льду, они заходили во вращение, а затем Сипре опускал руки.
Физическая подготовка партнерши для этого элемента должна быть чумовой.
Впрочем, фигуристы порой рискуют жизнью, и не поднимаясь на большую высоту.
Олимпийские чемпионы Марина Анисина и Гвендаль Пейзера исполняли поддержку, в которой лезвие партнера располагалось в нескольких сантиметрах от шеи партнерши. Зубец почти упирался во впадину между ключицами, хотя эта зона очень уязвима, ведь прямо за ней находится трахея.
Французский дуэт часто вставлял в программы движения, где Анисина держала Пейзера. В произвольном-1997/98 под музыку из балета «Ромео и Джульетта» такой ход использовали, чтобы показать сильный характер героини. При этом от партнерши не требовалось серьезных физических усилий. Оба спортсмена держались во многом благодаря балансу и гибкости.
Марина Анисина – фигуристка, которая поднимала партнера в танцах. Эта поддержка олицетворяла свободу
Сальто в каскаде и сольно через двух добровольцев
Сальто на льду – один из самых известных запрещенных трюков в фигурном катании. Легально на турнирах его сделали лишь однажды – американец Терри Кубичка на чемпионате США в 1976 году.
Прыжок сразу забанили, но 22 года спустя пятикратная чемпионка Европы Сюрия Бонали повторила его на Олимпиаде-1998 в Нагано. Из-за ошибок она потеряла шансы на медали и в самом конце проката зашла на эффектный прыжок, чтобы впечатлить публику. За нарушение правил ей дали штраф 0,2 из первой и второй оценки. При текущей системе судейства за такое сняли бы 2 балла.
Бонали делала трюк так уверенно, что со временем прикрепила к нему тройной тулуп и заявляла этот каскад на чемпионаты для профи.
Однако ярче всего этот элемент получался у канадца Элайджа Балде. Он выполнял три сальто подряд. Причем длины прыжка хватало для того, чтобы перелететь двух лежащих на льду мужчин.
«Если боишься, лучше этого не делать. Я несколько раз разбивал голову, получал сотрясение мозга и травмировал другие части тела. Но шею я сломать не боюсь, нет», – рассказывал он на ютуб-канале Narcity.
Высшее достижение Балде – 18-е место на чемпионате мира и 8-е на чемпионате четырех континентов, но благодаря страсти к риску и артистизму он успешно выступает в шоу.
Фирменное сальто Элайджа несколько раз показывал на канадском реалити Battle of the Blades (в переводе с английского – «Битва лезвий»), а еще на естественном льду озера. На публике с этим элементом у него не случилось ни одной осечки.
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