В фигурном катании серьезную угрозу здоровью представляют порой даже элементы, предписанные правилами (обязательные).

Чего стоят поддержки и выбросы у пар или четверные прыжки у одиночников. Но некоторых спортсменов не страшат и более рискованные трюки. Большинство из них запрещены на турнирах ISU, зато на шоу можно реализовать практически любые идеи.

Мы собрали топ самых зрелищных и опасных элементов, показанных фигуристами. Повторить их могут только профессионалы.

Фирменный слайдер Мессинга, после которого восстанавливали борт в Мегаспорте

Канадец Киган Мессинг наполняет трюками почти все показательные выступления. Зайти на прыжок оттолкнувшись от борта для него привычное дело.

Или сделать эффектный слайдер, запрыгнув на ограждение на полном ходу

Однако не все арены выдерживают такую нагрузку. На Rostelecom cup-2018 Мессинг во время исполнения этого элемента сорвал пленку, покрывавшую борт в «Мегаспорте», и упал, наехав на обрывки. Пришлось выпутываться из них, чтобы продолжить прокат, а затем собирать их по всему катку перед следующим номером.

Поддержки стоя на плечах и лежа на голове. Их исполняют без подстраховки или вообще без рук

Не просто эффектными, а по-настоящему опасными кажутся поддержки в парных видах. В танцах правила запрещают поднимать партнершу выше уровня головы партнера, что на первый взгляд снижает риски. Однако и при таких условиях некоторые дуэты находят оригинальные ходы.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в произвольном-2022/23 делали необычную стационарную поддержку, в которой партнер держал партнершу надо льдом головой вниз.

Ух...

В 90-е такие элементы показывали в шоу и на турнирах для профессионалов, но в современных соревновательных программах это большая редкость. Ученики Анжелики Крыловой к тому же усложнили движение: обратите внимание, Ангелопол удерживает равновесие на одной ноге, а не на двух, как большинство фигуристов.

Еще зрелищнее выглядят поддержки с хватом только за коньки. На соревнованиях эти трюки запрещены. Даже опытным фигуристам трудно поймать вращение в таком положении, но чемпионам Европы Ванессе Джеймс и Моргану Сипре это удавалось всегда.

Другой запрещенный тип элементов – сидеть или стоять на плечах партнера, как делали канадцы Изабель Брассер и Ллойд Эйслер. Нарушить равновесие здесь может любая трещина или след от коньков на льду.

Кроме того, держать партнершу в таком положении тяжело и больно – весь ее вес давит на два тонких лезвия, впивающихся в плечи мужчины. Чтобы не повредить их, в костюмы как правило вшивают специальные подкладки.

Хотя некоторым парам и этого риска мало. Джеймс и Сипре на шоу выполняли поддержку вообще без хвата. Ванесса ложилась корпусом на голову Моргана параллельно льду, они заходили во вращение, а затем Сипре опускал руки.

Физическая подготовка партнерши для этого элемента должна быть чумовой.

Впрочем, фигуристы порой рискуют жизнью, и не поднимаясь на большую высоту.

Олимпийские чемпионы Марина Анисина и Гвендаль Пейзера исполняли поддержку, в которой лезвие партнера располагалось в нескольких сантиметрах от шеи партнерши. Зубец почти упирался во впадину между ключицами, хотя эта зона очень уязвима, ведь прямо за ней находится трахея.

Французский дуэт часто вставлял в программы движения, где Анисина держала Пейзера. В произвольном-1997/98 под музыку из балета «Ромео и Джульетта» такой ход использовали, чтобы показать сильный характер героини. При этом от партнерши не требовалось серьезных физических усилий. Оба спортсмена держались во многом благодаря балансу и гибкости.

Сальто в каскаде и сольно через двух добровольцев

Сальто на льду – один из самых известных запрещенных трюков в фигурном катании. Легально на турнирах его сделали лишь однажды – американец Терри Кубичка на чемпионате США в 1976 году.

Прыжок сразу забанили, но 22 года спустя пятикратная чемпионка Европы Сюрия Бонали повторила его на Олимпиаде-1998 в Нагано. Из-за ошибок она потеряла шансы на медали и в самом конце проката зашла на эффектный прыжок, чтобы впечатлить публику. За нарушение правил ей дали штраф 0,2 из первой и второй оценки. При текущей системе судейства за такое сняли бы 2 балла.

Бонали делала трюк так уверенно, что со временем прикрепила к нему тройной тулуп и заявляла этот каскад на чемпионаты для профи.

Однако ярче всего этот элемент получался у канадца Элайджа Балде. Он выполнял три сальто подряд. Причем длины прыжка хватало для того, чтобы перелететь двух лежащих на льду мужчин.

«Если боишься, лучше этого не делать. Я несколько раз разбивал голову, получал сотрясение мозга и травмировал другие части тела. Но шею я сломать не боюсь, нет», – рассказывал он на ютуб-канале Narcity.

Высшее достижение Балде – 18-е место на чемпионате мира и 8-е на чемпионате четырех континентов, но благодаря страсти к риску и артистизму он успешно выступает в шоу.

Фирменное сальто Элайджа несколько раз показывал на канадском реалити Battle of the Blades (в переводе с английского – «Битва лезвий»), а еще на естественном льду озера. На публике с этим элементом у него не случилось ни одной осечки.