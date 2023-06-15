Сейчас переход фигуриста под любой другой флаг – это долго и сложно. Особенно если переходить планирует фигурист из России.

Диана Дэвис с Глебом Смолкиным (на фото ниже) попали в грузинскую команду внешне легко, но до трансфера пауза в их карьере длилась полный сезон. У Дарио Чиризано со сменой флага пока не получилось – наша федерация отказала танцору в варианте с Чехией.

Есть еще один способ уйти – не выжидать, и не договариваться, а сразу заплатить компенсацию. Такое решение предложила Ивану Десятову, выступающему в танцах, федерация Беларуси: запросили 25 тысяч долларов за оплату подготовки, пообещав отпустить в США после расчета.

На самом деле эта идея не новая. В парном катании и танцах за партнеров часто просят выкуп, присылают письма и договариваются, но правилами этот процесс никак не регулируется. Возможно, фигурке пошло бы на пользу введение трансферного механизма, как в футболе, однако сделать это непросто.

Если новая команда откажется платить, чек выставляют спортсмену. Собрать деньги сложно, но порой помогает краудфандинг

Десятов провел в белорусской сборной один сезон – с лета 2021-го по весну 2022-го. До этого вместе с москвичкой Екатериной Андреевой они катались за Россию.

Наша федерация отпустила дуэт без проблем и карантина – его высшими достижениями на тот момент были 4-е место на первенстве России по КМС и бронза пятого этапа Кубка в том же разряде. Андреева и Десятов на внутренних стартах всегда держались близко к топ-3, но крупные награды так и не взяли. Зато в новой команде сразу попали в основу и отправились на этапы юниорского Гран-при (заняли 5-е и 7-е места).

В начале марта 2022-го пара распалась, Иван уехал в Колорадо в группу Елены Достатни. Новая партнерша нашлась быстро, и уже в ноябре вместе с американкой Изабеллой Флорес он выступил на отборе к чемпионату США.

Но чтобы поменять флаг и поехать на зарубежные турниры, Десятову нужно одобрение белорусской стороны. Без него никуда – таково правило 109 из устава Международного союза конькобежцев (ISU). Отпускающая сборная при этом не может заблокировать переход «по необоснованным причинам». В теории в таких случаях подают апелляцию, но ISU не может никого обязать расстаться с фигуристами.

В случае с Десятовым белорусы объяснили требования: сначала нужно возместить расходы.

Откуда накапало именно 25 тысяч, Десятов не знает – вот его цитата из интервью «Чемпионату»: «Все тренировки, думаю, оплачивала белорусская федерация, потому что я лично ничего не оплачивал. В целом, возможно, цена, которую мне выставили, правильная. Никто этого точно не знает, но проверить невозможно».

В подготовку входят не только тренировки, костюмы, работа хореографа, но и поездки на соревнования (перелет, проживание, питание).

Выплатить компенсацию самостоятельно Иван не может, поэтому они с партнершей открыли сбор на краудфандинговой платформе и за 10 дней получили больше 15 тысяч долларов. Идею подала Флорес, объяснив: «Ситуация с Ваней может быть отражением более серьезной геополитической напряженности. Тем не менее она не дала нашей команде другого выбора, кроме как найти деньги самостоятельно или подождать еще год и надеяться на положительное разрешение истории. Однако за это время Белорусский союз конькобежцев может не изменить условия, и тогда Ваню вообще не отпустят».

За это сообщение американку раскритиковали, назвав сбор денег для белорусских госструктур эгоизмом.

Нет критериев оценки фигуристов и правил о выплатах. Хотя погодите, в России уже приняли нужный закон

«Потраченные на подготовку деньги» – аргумент №1 у федераций, блокирующих переход спортсменов. Главный тренер сборной России Елена Чайковская именно так мотивировала отказ отпустить Чиризано в Чехию.

Есть и более именитый пример.

В 2015-м Федерация фигурного катания Франции (FFSG) запросила за трансфер Бруно Массо в Германию 70 тысяч евро. К тому моменту Массо уже несколько месяцев тренировался с Аленой Савченко. Немцы платить отказались, переговоры затянулись на год с лишним, но в итоге Бруно сменил флаг. Тогда тоже запустили краудфандинговую кампанию – только не сама пара, а ее болельщики. «Мы просим вашей помощи в сборе необходимой суммы, чтобы Алена Савченко и Бруно Массо могли кататься вместе и показать миру, на что они способны», – взывали они.

Но федерации к тому моменту обо всем договорились. Через несколько дней после старта сбора вышел релиз о трансфере.

Логика федераций-доноров понятна: никто не хочет терять перспективные кадры. И хотя обмен фигуристами – это зачастую и про дипломатию, налаживание связей и возможную лояльность во время голосований на конгрессе ISU, деньги – все-таки важный фактор. Проблема в том, что компенсации не регулируются правилами. Критериев нет, в уставе ISU про это ни слова. Каждая страна устанавливает сумму выкупа на свое усмотрение и никак это не объясняет. Да и не обязана.

Базы данных о средней трансферной стоимости спортсменов, как, например, в футболе, в фигурном катании тоже не существует. Безусловно, сайты вроде футбольного Transfermarkt не устанавливают реальные цены на игроков, но это какой-никакой ориентир. Хотя даже с ними рассчитать адекватную сумму отступных непросто. Непонятно, с какого возраста отмерять, как оценить вклад родителей и государства в развитие.

К слову, пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина заверила, что федерация за своих фигуристов компенсацию не просила ни разу.

В России мнения на этот счет разнятся. Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков убежден, что потраченные деньги нужно возвращать. «Если принимающая федерация не заинтересована в оплате, то считаю, что этот вопрос нужно закрывать. Извините. Либо спортсмен берет нагрузку на себя, если так сильно жаждет перейти выступать за другую страну».

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала: идеи такие были, но реализовать слишком сложно.

При этом еще в декабре 2021-го в России приняли закон о выплатах школам от атлетов младше 23 лет, перешедших в иностранные клубы. Процесс контролирует Министерство спорта и освобождает атлетов от компенсаций в некоторых случаях. Например, если в течение полугода после завершения подготовки им не приходят предложения от российских команд.

Эта система работает в волейболе и уже 12 лет – в футболе. Предполагалось, что порядок выплат установят отдельно для каждого вида по запросу федераций. В фигурном катании вопрос пока не проработали, хотя там тоже есть школы, клубы и переходы.

Сейчас переговоры о трансферах построены больше на человеческих отношениях, чем на правовой базе. На правила ISU накладываются установки от национальных федераций, которые к тому же применяют выборочно. И отстранение только осложняет ситуацию.

Тем временем, Иван Десятов все ближе к расчету с белорусами и выступлению на турнирах под флагом США. Пока готовился этот текст, на его счет отправили больше 500 долларов.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня; Gettyimages.ru/Ezra Shaw