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Как устроен выкуп фигуристов? Есть удобный механизм с деньгами, но работает плохо

сборная Беларуси
Иван Десятов
сборная России сборная России
Алена Савченко Алена Савченко
Изабелла Флорес
Бруно Массо Бруно Массо
танцы на льду танцы на льду
Фигурное катание Фигурное катание

Сейчас переход фигуриста под любой другой флаг – это долго и сложно. Особенно если переходить планирует фигурист из России.

Диана Дэвис с Глебом Смолкиным (на фото ниже) попали в грузинскую команду внешне легко, но до трансфера пауза в их карьере длилась полный сезон. У Дарио Чиризано со сменой флага пока не получилось – наша федерация отказала танцору в варианте с Чехией. 

Есть еще один способ уйти – не выжидать, и не договариваться, а сразу заплатить компенсацию. Такое решение предложила Ивану Десятову, выступающему в танцах, федерация Беларуси: запросили 25 тысяч долларов за оплату подготовки, пообещав отпустить в США после расчета.

На самом деле эта идея не новая. В парном катании и танцах за партнеров часто просят выкуп, присылают письма и договариваются, но правилами этот процесс никак не регулируется. Возможно, фигурке пошло бы на пользу введение трансферного механизма, как в футболе, однако сделать это непросто.

Если новая команда откажется платить, чек выставляют спортсмену. Собрать деньги сложно, но порой помогает краудфандинг

Десятов провел в белорусской сборной один сезон – с лета 2021-го по весну 2022-го. До этого вместе с москвичкой Екатериной Андреевой они катались за Россию.

Наша федерация отпустила дуэт без проблем и карантина – его высшими достижениями на тот момент были 4-е место на первенстве России по КМС и бронза пятого этапа Кубка в том же разряде. Андреева и Десятов на внутренних стартах всегда держались близко к топ-3, но крупные награды так и не взяли. Зато в новой команде сразу попали в основу и отправились на этапы юниорского Гран-при (заняли 5-е и 7-е места).

В начале марта 2022-го пара распалась, Иван уехал в Колорадо в группу Елены Достатни. Новая партнерша нашлась быстро, и уже в ноябре вместе с американкой Изабеллой Флорес он выступил на отборе к чемпионату США.

Но чтобы поменять флаг и поехать на зарубежные турниры, Десятову нужно одобрение белорусской стороны. Без него никуда – таково правило 109 из устава Международного союза конькобежцев (ISU). Отпускающая сборная при этом не может заблокировать переход «по необоснованным причинам». В теории в таких случаях подают апелляцию, но ISU не может никого обязать расстаться с фигуристами.

В случае с Десятовым белорусы объяснили требования: сначала нужно возместить расходы.

Откуда накапало именно 25 тысяч, Десятов не знает – вот его цитата из интервью «Чемпионату»: «Все тренировки, думаю, оплачивала белорусская федерация, потому что я лично ничего не оплачивал. В целом, возможно, цена, которую мне выставили, правильная. Никто этого точно не знает, но проверить невозможно».

В подготовку входят не только тренировки, костюмы, работа хореографа, но и поездки на соревнования (перелет, проживание, питание).

Выплатить компенсацию самостоятельно Иван не может, поэтому они с партнершей открыли сбор на краудфандинговой платформе и за 10 дней получили больше 15 тысяч долларов. Идею подала Флорес, объяснив: «Ситуация с Ваней может быть отражением более серьезной геополитической напряженности. Тем не менее она не дала нашей команде другого выбора, кроме как найти деньги самостоятельно или подождать еще год и надеяться на положительное разрешение истории. Однако за это время Белорусский союз конькобежцев может не изменить условия, и тогда Ваню вообще не отпустят».

За это сообщение американку раскритиковали, назвав сбор денег для белорусских госструктур эгоизмом.

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Нет критериев оценки фигуристов и правил о выплатах. Хотя погодите, в России уже приняли нужный закон

«Потраченные на подготовку деньги» – аргумент №1 у федераций, блокирующих переход спортсменов. Главный тренер сборной России Елена Чайковская именно так мотивировала отказ отпустить Чиризано в Чехию.

Есть и более именитый пример.

В 2015-м Федерация фигурного катания Франции (FFSG) запросила за трансфер Бруно Массо в Германию 70 тысяч евро. К тому моменту Массо уже несколько месяцев тренировался с Аленой Савченко. Немцы платить отказались, переговоры затянулись на год с лишним, но в итоге Бруно сменил флаг. Тогда тоже запустили краудфандинговую кампанию – только не сама пара, а ее болельщики. «Мы просим вашей помощи в сборе необходимой суммы, чтобы Алена Савченко и Бруно Массо могли кататься вместе и показать миру, на что они способны», – взывали они.

Но федерации к тому моменту обо всем договорились. Через несколько дней после старта сбора вышел релиз о трансфере.

Логика федераций-доноров понятна: никто не хочет терять перспективные кадры. И хотя обмен фигуристами – это зачастую и про дипломатию, налаживание связей и возможную лояльность во время голосований на конгрессе ISU, деньги – все-таки важный фактор. Проблема в том, что компенсации не регулируются правилами. Критериев нет, в уставе ISU про это ни слова. Каждая страна устанавливает сумму выкупа на свое усмотрение и никак это не объясняет. Да и не обязана.

Базы данных о средней трансферной стоимости спортсменов, как, например, в футболе, в фигурном катании тоже не существует. Безусловно, сайты вроде футбольного Transfermarkt не устанавливают реальные цены на игроков, но это какой-никакой ориентир. Хотя даже с ними рассчитать адекватную сумму отступных непросто. Непонятно, с какого возраста отмерять, как оценить вклад родителей и государства в развитие.

К слову, пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина заверила, что федерация за своих фигуристов компенсацию не просила ни разу.

В России мнения на этот счет разнятся. Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков убежден, что потраченные деньги нужно возвращать. «Если принимающая федерация не заинтересована в оплате, то считаю, что этот вопрос нужно закрывать. Извините. Либо спортсмен берет нагрузку на себя, если так сильно жаждет перейти выступать за другую страну».

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала: идеи такие были, но реализовать слишком сложно.

При этом еще в декабре 2021-го в России приняли закон о выплатах школам от атлетов младше 23 лет, перешедших в иностранные клубы. Процесс контролирует Министерство спорта и освобождает атлетов от компенсаций в некоторых случаях. Например, если в течение полугода после завершения подготовки им не приходят предложения от российских команд.

Эта система работает в волейболе и уже 12 лет – в футболе. Предполагалось, что порядок выплат установят отдельно для каждого вида по запросу федераций. В фигурном катании вопрос пока не проработали, хотя там тоже есть школы, клубы и переходы.

Сейчас переговоры о трансферах построены больше на человеческих отношениях, чем на правовой базе. На правила ISU накладываются установки от национальных федераций, которые к тому же применяют выборочно. И отстранение только осложняет ситуацию.

Тем временем, Иван Десятов все ближе к расчету с белорусами и выступлению на турнирах под флагом США. Пока готовился этот текст, на его счет отправили больше 500 долларов.

Почему переход Дэвис и Смолкина в Грузию – лицемерие

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня; Gettyimages.ru/Ezra Shaw

1 комментарий

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andrej shabanov
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где чек Грузии за Диану и Глеба?!
Вообще уже оборзели, бесплатно забирают готовых спортсменов!!

Ни денег, ни карантин для ушедших!
почему как белорусы не стали вытрясывать из Грузии?!
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