Алексея Мишина не просто так называют Профессором – это звание ему присвоили в 1990 году в НГУ имени П. Ф. Лесгафта.

За годы выступлений, тренерства и научной работы Мишин изучил фигурное катание со всех сторон, написал несколько научно-популярных книг и диссертацию о методике обучения многооборотным прыжкам.

В 70-х его исследования и тренировочные «гаджеты» изменили представление о движениях на льду. Некоторые изобретения казались совсем странными, и в них не верили, но сейчас ими пользуется весь мир.

Соединил технологии геологов, физиков и космонавтов для экспериментов на льду. Итоги опытов теперь основа для изучения квадов

Мишин пришел в фигурное катание очень поздно – в 15 лет – и сначала тренировался не в коньках, а в обычных полуботинках, к которым отец прикрутил лезвия. Позже, вспоминая этот период карьеры, Профессор понял: благодаря занятиям в ботинках с низким голенищем он быстро овладел реберным катанием и укрепил голеностопный сустав – ни одной травмы за все годы.

Почти 10 лет Мишин провел в одиночном катании, затем еще 4 года в парном с Тамарой Москвиной и в 28 завершил карьеру. Он мог бы еще выступать, но ушел вслед за партнершей, которая строила семью, и занялся наукой. Инженерное образование потом не раз помогало ему в тренерской работе.

В 1969-м в фигурном катании не так ориентировались на прыжки, как сейчас. Мишин уже тогда знал: за ними будущее – и зажегся идеей увеличить количество оборотов.

При помощи приборов из лабораторий физиков и геологов он изучил движения спортсменов и установил: главное – не высота и длина прыжка, а вращение.

«Это казалось естественным – чем выше прыгнешь, тем дольше время полета и, следовательно, больше времени для совершения большего числа оборотов. Чем дальше прыгнешь, тем более красивым покажется твой прыжок. Но мои наблюдения и измерения показывали, что овладеть тройными прыжками можно было, исполняя их на относительно небольшой высоте», – вспоминал он.

Мишин прописал комплекс упражнений для улучшения вращательного компонента. Он много экспериментировал с заходами и способами группировки – до Мишина в обиходе был один, основанный на балетной технике. Новую методику опробовали Олег Татауров и Алексей Урманов, делавшие прыжки с двумя поднятыми руками задолго до Адама Риппона.

Для отработки классической группировки изобрели особый агрегат:

«В мастерских института мне сделали специальный жилет, в котором были два примитивных контакта. Если на них нажимали, то контакт замыкался и раздавался звук. Эти пружинные контакты располагались в тех точках, куда надо было прижимать руки во время группировки».

Мишин и юный Евгений Семененко с тем самым жилетом

Позднее создали еще один жилет, он фиксирует уже 20 разных характеристик: количество оборотов в прыжке, время и высоту полета, амортизацию при приземлении и многое другое. Компьютер обрабатывает показатели и оценивает ошибки – так в группе готовят элементы до сих пор.

А еще используют «Волчок» (напольный вращающийся диск для развития вестибулярного аппарата) и «Карусель» (большую конструкцию в центре катка для отработки с младшими группами беговых шагов и сложных позиций во вращении).

Эти аппараты Мишин собрал вместе с инженером Виктором Шапиро, они сотрудничают с 2002 года. В их лаборатории есть даже гироскоп и акселерометр, используемые в космосе и на подводных лодках. На катке в «Юбилейном» при помощи них пишут «кардиограмму прыжка» – еще одна идея Профессора. По его словам, на льду эти приборы необходимы – перегрузки ведь космические.

Удочку, теперь знакомую всем фигуристам, тоже создал Мишин. В СССР из-за диковинной конструкции над тренером посмеивались, но позже пользу оценили во всех странах.

«Если вы видите спортсмена, который на разминке работает с резиной, имитируя вращательное движение, – это система Мишина. Если спортсмен перепрыгивает с ноги на ногу, делая так называемые «блинчики» с вращательным движением рук и ног, – это тоже система Мишина. Если вы на тренировке наблюдаете, как фигурист исполняет прыжок не с классическим выездом, а с твиззлом – и это система Мишина», – так говорил про наставника Евгений Плющенко.

Доказал с учениками, что реально выиграть Олимпиаду со сломанной спиной, быть в топе после 30 и освоить квады при росте под два метра

Мишин – один из самых универсальных тренеров мира. Он работает с мужчинами и женщинами, высокими и низкими, юными и совсем взрослыми, зачастую глубоко травмированными.

В 2016 году на сборы к нему приехала итальянка Каролина Костнер, бронзовый призер Игр в Сочи-2014. До этого они часто сотрудничали, когда фигуристка теряла стабильность. Тогда, весной закончилась ее годовая дисквалификация, прыжки разладились, но жажда выступать осталась. Вместе они не просто восстановили форму, но и изменили технику прыжков.

Для 29-летней Каролины задача удивительно сложная, но выполнимая. Год спустя Костнер взяла два серебра этапов Гран-при, золото чемпионата Италии и бронзу Евро. На предолимпийском ЧЕ-2018 в Москве она соревновалась с Медведевой, Сотсковой и Загитовой (на тот момент почти вдвое младше итальянки).

Грандиозный камбэк под руководством Профессора совершил Евгений Плющенко, причем дважды. Сначала взял перерыв после Олимпиады-2006 и вернулся спустя три года, не потеряв четверной тулуп и тройной аксель. Затем уже перед Играми в Сочи экстренно восстановился после травмы спины – оба раза жилеты и «волчок» помогали быстрее приходить в форму.

Возвращаться однажды пришлось и Елизавете Туктамышевой. После выдающегося сезона-2014/15 она без видимых причин потеряла почти все прыжки, в том числе фирменный тройной аксель.

«Это было похоже на то, как если бы кто-то тончайшей отверточкой залез ей в ухо и там повредил полукружные каналы ее вестибулярного аппарата. Лиза потеряла ощущение пространства, времени, перестала четко отсчитывать интервалы. Причем и в первом, и во втором сезоне после ее триумфа были определенные проблески, когда она напоминала саму себя чемпионского образца. Этот феномен так и остался загадкой в моей тренерской деятельности», – сетовал Мишин.

Так или иначе за спадом последовал взлет – серебро чемпионата мира-2021, несколько подиумов Гран-при, стабильный триксель и даже заход на четверной тулуп (в том числе в каскаде).

Один из самых удивительных экспериментов Мишин поставил с Николаем Мемолой. Итальянец ростом 195 см в «Юбилейном» освоил четверной сальхов – пока только на тренировках, но до дебюта на турнирах, по словам тренера, недалеко.

«Я очень резко вытянулся, и пришлось адаптироваться. Тут опять же не обошлось без профессора Мишина, он очень помог советами. Ты, говорит, просто перестань об этом думать; ну высокий ты, и что теперь? Постарайся не прыгать со всей силы, заходи на прыжок по-умному, не вкладывая в него столько энергии», – рассказывал Мемола.

В этом смысле не так важно, какого роста спортсмен. Главное то, как он группируется, то есть сколько начального вращения берет .

В начале 70-х эти идеи казались революционными, теперь их взяли за правило. Американский специалист Энн Эйдсон назвала Мишина одним из величайших новаторов современного фигурного катания.

Он экспериментатор не только по части техники, но и в постановках. Ученики Мишина катались и под классическую «Тоску», и под саундтреки к «Бурлеску». Переносили на лед непростую историю Вацлава Нежинского и клип Бритни Спирс. Новый вызов – соревновательная программа под K-Pop. Раньше эти треки брали только для показательных, но Евгений Семененко доказал, что вокал корейских айдолов отлично сочетается с квадами.

В 82 года Профессор остается на одной волне с учениками. Вероятно, благодаря постоянному диалогу. «Он мудрый, умный, понимающий – по крайней мере со мной. Конечно, он бывает строгим в силу своей профессии, но мы всегда стараемся найти компромисс», – описывала тренера Елизавета Туктамышева.

В сезон-2023/2024 группа Мишина зайдет крепким составом, соревнуясь за медали сразу в двух видах – мужском и женском катании.

В тексте приведены отрывки из интервью газете «Аргументы и факты», «Чемпионату», Радио «Зенит», «Первому каналу» и НТВ, а также из книги А.Н. Мишина «О чем молчит лед»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Юрий Сомов, Владимир Вяткин, Владимир Песня; Gettyimages.ru/Matthew Stockman; ntv.ru