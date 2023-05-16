22 комментария

В начале мая Венгрия объявила, что отказывается от проведения чемпионата Европы-2024. Официальная причина – дефицит бюджета.

С началом пандемии к переносам все привыкли – и казалось, в этой истории нет ничего примечательного.

Но венгерские журналисты уверены: дело не в финансах – федерация не способна организовать турнир из-за внутренних проблем. Руководство меняет состав, разбирается с делом об издевательствах над спортсменами в одном из ведущих клубов, а местные фигуристы бунтуют против засилья россиян в сборной.

Рассказываем, что происходит в команде, как это влияет на перераспределение соревнований в Европе и почему на конфликты в Венгрии стоит обратить внимание другим странам.

Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с экс-спортивным директором Венгерской национальной ассоциации конькобежцев (MOKSZ) Гургеном Варданяном.

Что известно о переносе Евро из официальных заявлений и почему эта версия, вероятно, самая правдивая?

В MOKSZ заверили, что к отказу от турнира подтолкнули «затянувшиеся боевые действия в соседней стране», повлиявшие на экономику и цены на энергоносители.

Трудности с финансами у венгерского спорта действительно есть, страдает не только фигурное катание. Страна также отдаст свою часть женского чемпионата Европы-2024 по гандболу (остальные игры примут Австрия и Швейцария), но проведет чемпионат мира по легкой атлетике, а это немалые траты.

Значительная часть расходов выделяется из бюджета государства, а не международных федераций. И не все в нынешней ситуации способны выдержать такую нагрузку.

При этом календарь соревнований утверждается заранее. О фигурном ЧЕ объявили в июне 2021 года, а одобрение от минспорта MOKSZ получил еще раньше. Обезопасить себя от всех рисков при таком долгосрочном планировании невозможно.

Что за скандал с издевательствами над детьми и как он связан с перестановками в федерации?

За неделю до объявления о переносе чемпионата MOKSZ покинул спортивный директор Гурген Варданян (на фото). Он проработал на этой должности 5 лет и, по официальной информации, расстался с ассоциацией по обоюдному согласию.

Однако ранее Варданяна критиковали за «построение русской базы» в национальной команде и громкое дело о насилии над новисами и юниорами, которое, по словам пострадавших, покрывали на уровне федерации.

В апреле Index опубликовал анонимный комментарий родителей юного фигуриста, тренирующегося в SKSE – клубе Юлии Шебештьен, некогда самой статусной одиночницы Венгрии, чемпионки Европы и ученицы Варданяна. Издание рассказало, что она заставляет детей кататься с травмами и босиком выполнять на льду упражнения в наказание за ошибки. Позже это подтвердил Мозес Береи, который тоже раньше катался в этой группе.

«Я написал письмо в комитет по этике MOKSZ и рассказал о своем опыте. Кого-то Шебештьен запугивала, с кем-то обращалась очень грубо. Она никого не слушала, ее не интересовали ни просьбы, ни обиды. А Варданян никогда нас не защищал», – рассказал Береи, но оговорился, что сам ни разу не подвергался физическому насилию в SKSE. Он ушел после того, как туда пришли два бывших российских одиночника.

Шебештьен (на фото) называет все обвинения клеветнической кампанией конкурентов, а слова Мозеса связывает с обидой за пропущенный чемпионат мира-2023.

По результатам национального отбора туда заявили Александра Власенко (родом из Тюмени), который в итоге снялся из-за травмы. Береи – первого запасного – на замену не поставили, потому что он не набрал технический минимум в произвольной программе. Но фигурист намекает на лояльность тренера и федерации к русским.

Шебештьен о привлечении иностранцев говорит так: «Не думаю, что это хорошая идея, но что я могу поделать?» К слову, подавляющее большинство ее воспитанников – местные.

Обвинения в насилии над учениками Шебештьен отвергает: «Безусловно, я строгая и требовательная, потому что сама воспитана в таком духе. Каждый элитный спортсмен знает, сколько работы и жертв требует успех. Жесткость и решительность часто необходимы в период подготовки, чтобы добиться хорошего результата. И так во всех видах спорта.

К тому же на катке должна быть дисциплина, потому что наш спорт очень опасный. На льду одновременно находится много детей, обязанность тренера – следить за порядком».

В Index заверили, что MOKSZ уже начала расследование этого дела. А Шебештьен уверена, что только выиграет от этой истории, когда вскроется правда.

Еще одна причина – засилье россиян в сборной. Взрослую команду заполнили легионеры, у юниоров осталась пара свободных мест

Скандал с Шебештьен не единственное, с чем связывают отставку Варданяна. Главная претензия – активное привлечение иностранцев в сборную. Венгерские фигуристы жалуются, что их попросту вытеснили из национальной команды.

Варданян, постепенно заработавший репутацию пророссийского игрока, катался за СССР и переехал в Будапешт в 1989-м.

Он поддержал Тутберидзе после Игр-2022: «Я очень хорошо отношусь к Этери Георгиевне, очень уважаю ее работу и с удовольствием смотрю на ее спортсменок, когда они катаются».

А еще выступил против отстранения России: «Федерация и спортсмены ведь не имеют отношения ни к чему, что сейчас происходит. Они готовы работать на благо фигурного катания, кататься хорошо, помогать во всем».

За последние годы в Венгрию действительно приехало много россиян: одиночники Александр (2021) и Алексей (2020) Власенко, Полина Джуманиязова (2022), пара Мария Павлова/Алексей Святченко (2022) и Юлия Щетинина (2019), катающаяся с Марком Мадьяром. А также танцоры Мария Игнатьева/Даниил Семко (2021, партнера пригласили из Украины), Анна Яновская (2018) – партнерша Адама Лукача, плюс Марк Шапиро (2022), выступающий в дуэте с француженкой Майей Бенкевич.

Прежде лучшая юниорка сборной Вивьен Папп из-за этого даже подумывала сменить флаг, однако пока так и не ушла. «У меня были отличные результаты, но вскоре сюда привели россиянку [Джуманиязову]. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», – писала она в социальных сетях.

Осенью 2022-го инсайдеры утверждали, что федерация не смогла купить Папп коньки для нового сезона, при этом предложила Джуманиязовой контракт до 2026 года и все условия для тренировок. А братья Власенко отказались учить венгерский язык, чем еще больше разозлили соотечественников.

В сезоне-2022/23 натурализованные спортсмены забрали все путевки на чемпионаты Европы и мира. По юниорам, у мужчин, в парах и танцах – те единственные, что есть. У женщин бессменный лидер пока все же венгерка Юлия Ланг, за ней еще несколько запасных. Новички получили квоты на главном отборочном старте – Турнире четырех наций, показав более высокий результат.

При этом Мозес Береи уверен, что возникшее соперничество не главная причина переходов: «Я бы не стал менять страну из-за конкуренции. Это Варданян наводил ужас на меня и других фигуристов. Мне посчастливилось тренироваться за границей, но спортсмены, которые зависят от MOKSZ дома, не смели высказываться, потому что их наказывали. Гурген Варданян мог сделать с ними все что угодно по щелчку пальцев. Я говорил со многими товарищами, все довольны его уходом».

Мы связались с Варданяном, и он аккуратно ответил на обвинения .

«Я пока в процессе передачи дел, и поэтому детально комментировать ситуацию бы не хотел. С федерацией мы расстались по взаимному согласию, в хороших отношениях – все видят, какой скачок сделало фигурное катание в Венгрии за эти годы. Конечно, недовольные есть всегда. Жаль, что пресса слушает только их. Надеюсь, скоро я смогу дать свое видение ситуации».

Что до претензий к составу, то фактически в нее входят только граждане Венгрии. Новички не просто сменили спортивное гражданство, у большинства из них уже есть венгерские паспорта и только у Алексея Святченко и Александра Власенко пока оформлены виды на жительство.

«Чтобы за сборную выступали фигуристы, воспитанные внутри страны, должно пройти время, у нас много талантливых детей, которые в 9-10 лет уже выигрывают турниры в своих возрастных категориях. Надо просто подождать», – пояснил Варданян.

До появления в команде российских пар на международные старты в этом виде порой вообще никого не отправляли в течение нескольких лет. В танцах на льду были герои, но эти дуэты тоже частично состояли из иностранцев – кто-то из них закончил, кто-то вернулся на родину, одна из ведущих действующих пар – британка Люси Хэнкок и венгр Илиас Фурати – проигрывает Игнатьевой/Семко 30 баллов.

Успешнее всего развивается женское катание, поэтому здесь легионеров почти нет – на крупных соревнованиях появилась пока только юниорка Джуманиязова.

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Проблемы, с которыми столкнулась Венгрия, могли возникнуть и в других странах. Истории о насилии в спорте, к сожалению, встречаются почти везде, в том числе в России. Самый свежий пример – рассказы Елизаветы Нугумановой об абьюзе и угрозах в группе Евгения Рукавицына. Разбирательство идет уже год – без очевидных подвижек.

Международный союз конькобежцев (ISU) создал этический кодекс, но он не спасает. Новые скандалы возникают время от времени, и это только те случаи, которые получают огласку, а не замалчиваются на уровне сборной.

Вопрос с переходами фигуристов тоже хорошо знаком не только венграм. Грузинская команда почти полностью состоит из россиян. А еще их много в Израиле, Эстонии, Польше и даже в США, где внутренняя конкуренция и без того высока. Почти все они сразу меняют паспорта и борются за позиции в сборной на равных с остальными.

Положительный эффект у таких трансферов есть: конкуренция стимулирует к развитию, высокие результаты дают дополнительные квоты на турнирах в следующем сезоне, а в парных видах проще подбирать партнера, если искать не только среди соотечественников. При этом внимание (и бюджет) зачастую переходит к приглашенным фигуристам, а у местных шансы попасть на крупные старты сокращаются и мотивация выступать пропадает вовсе.

России привлечение иностранцев в парах и танцах в середине 2010-х пошло на пользу. Новое поколение одиночников выросло внутри страны, но понадобились время, терпение, вложение средств и сил.

Универсального рецепта по преодолению кризисов нет. Разве что учиться на ошибках коллег.

В тексте использованы факты и цитаты из интервью «Матч ТВ», Index и Metaratings.

Фото: instagram.com/sebestyenjulia; instagram.com/pappvivi; РИА Новости/Фред Гринберг, Александр Вильф; личный архив Гургена Варданяна; globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO