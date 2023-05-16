22 комментария

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Венгрия отказалась от фигурного Евро не только из-за денег. Там скандал с насилием и бунт из-за россиян в сборной

Гурген Варданян
Вивьен Папп
Мозес Береи
Александр Власенко
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Полина Джуманиязова
Мария Игнатьева
Даниил Семко
Фигурное катание Фигурное катание

В начале мая Венгрия объявила, что отказывается от проведения чемпионата Европы-2024. Официальная причина – дефицит бюджета.

С началом пандемии к переносам все привыкли – и казалось, в этой истории нет ничего примечательного.

Но венгерские журналисты уверены: дело не в финансах – федерация не способна организовать турнир из-за внутренних проблем. Руководство меняет состав, разбирается с делом об издевательствах над спортсменами в одном из ведущих клубов, а местные фигуристы бунтуют против засилья россиян в сборной.

Рассказываем, что происходит в команде, как это влияет на перераспределение соревнований в Европе и почему на конфликты в Венгрии стоит обратить внимание другим странам.

Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с экс-спортивным директором Венгерской национальной ассоциации конькобежцев (MOKSZ) Гургеном Варданяном.

Что известно о переносе Евро из официальных заявлений и почему эта версия, вероятно, самая правдивая?

В MOKSZ заверили, что к отказу от турнира подтолкнули «затянувшиеся боевые действия в соседней стране», повлиявшие на экономику и цены на энергоносители.

Трудности с финансами у венгерского спорта действительно есть, страдает не только фигурное катание. Страна также отдаст свою часть женского чемпионата Европы-2024 по гандболу (остальные игры примут Австрия и Швейцария), но проведет чемпионат мира по легкой атлетике, а это немалые траты.

Значительная часть расходов выделяется из бюджета государства, а не международных федераций. И не все в нынешней ситуации способны выдержать такую нагрузку.

При этом календарь соревнований утверждается заранее. О фигурном ЧЕ объявили в июне 2021 года, а одобрение от минспорта MOKSZ получил еще раньше. Обезопасить себя от всех рисков при таком долгосрочном планировании невозможно.

Что за скандал с издевательствами над детьми и как он связан с перестановками в федерации?

За неделю до объявления о переносе чемпионата MOKSZ покинул спортивный директор Гурген Варданян (на фото). Он проработал на этой должности 5 лет и, по официальной информации, расстался с ассоциацией по обоюдному согласию.

Однако ранее Варданяна критиковали за «построение русской базы» в национальной команде и громкое дело о насилии над новисами и юниорами, которое, по словам пострадавших, покрывали на уровне федерации.

В апреле Index опубликовал анонимный комментарий родителей юного фигуриста, тренирующегося в SKSE – клубе Юлии Шебештьен, некогда самой статусной одиночницы Венгрии, чемпионки Европы и ученицы Варданяна. Издание рассказало, что она заставляет детей кататься с травмами и босиком выполнять на льду упражнения в наказание за ошибки. Позже это подтвердил Мозес Береи, который тоже раньше катался в этой группе.

«Я написал письмо в комитет по этике MOKSZ и рассказал о своем опыте. Кого-то Шебештьен запугивала, с кем-то обращалась очень грубо. Она никого не слушала, ее не интересовали ни просьбы, ни обиды. А Варданян никогда нас не защищал», – рассказал Береи, но оговорился, что сам ни разу не подвергался физическому насилию в SKSE. Он ушел после того, как туда пришли два бывших российских одиночника.

Шебештьен (на фото) называет все обвинения клеветнической кампанией конкурентов, а слова Мозеса связывает с обидой за пропущенный чемпионат мира-2023.

По результатам национального отбора туда заявили Александра Власенко (родом из Тюмени), который в итоге снялся из-за травмы. Береи – первого запасного – на замену не поставили, потому что он не набрал технический минимум в произвольной программе. Но фигурист намекает на лояльность тренера и федерации к русским.

Шебештьен о привлечении иностранцев говорит так: «Не думаю, что это хорошая идея, но что я могу поделать?» К слову, подавляющее большинство ее воспитанников – местные.

Обвинения в насилии над учениками Шебештьен отвергает: «Безусловно, я строгая и требовательная, потому что сама воспитана в таком духе. Каждый элитный спортсмен знает, сколько работы и жертв требует успех. Жесткость и решительность часто необходимы в период подготовки, чтобы добиться хорошего результата. И так во всех видах спорта.

К тому же на катке должна быть дисциплина, потому что наш спорт очень опасный. На льду одновременно находится много детей, обязанность тренера – следить за порядком».

В Index заверили, что MOKSZ уже начала расследование этого дела. А Шебештьен уверена, что только выиграет от этой истории, когда вскроется правда.

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Еще одна причина – засилье россиян в сборной. Взрослую команду заполнили легионеры, у юниоров осталась пара свободных мест

Скандал с Шебештьен не единственное, с чем связывают отставку Варданяна. Главная претензия – активное привлечение иностранцев в сборную. Венгерские фигуристы жалуются, что их попросту вытеснили из национальной команды.

Варданян, постепенно заработавший репутацию пророссийского игрока, катался за СССР и переехал в Будапешт в 1989-м.

Он поддержал Тутберидзе после Игр-2022: «Я очень хорошо отношусь к Этери Георгиевне, очень уважаю ее работу и с удовольствием смотрю на ее спортсменок, когда они катаются».

А еще выступил против отстранения России: «Федерация и спортсмены ведь не имеют отношения ни к чему, что сейчас происходит. Они готовы работать на благо фигурного катания, кататься хорошо, помогать во всем».

За последние годы в Венгрию действительно приехало много россиян: одиночники Александр (2021) и Алексей (2020) Власенко, Полина Джуманиязова (2022), пара Мария Павлова/Алексей Святченко (2022) и Юлия Щетинина (2019), катающаяся с Марком Мадьяром. А также танцоры Мария Игнатьева/Даниил Семко (2021, партнера пригласили из Украины), Анна Яновская (2018) – партнерша Адама Лукача, плюс Марк Шапиро (2022), выступающий в дуэте с француженкой Майей Бенкевич.

Прежде лучшая юниорка сборной Вивьен Папп из-за этого даже подумывала сменить флаг, однако пока так и не ушла. «У меня были отличные результаты, но вскоре сюда привели россиянку [Джуманиязову]. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», – писала она в социальных сетях.

Осенью 2022-го инсайдеры утверждали, что федерация не смогла купить Папп коньки для нового сезона, при этом предложила Джуманиязовой контракт до 2026 года и все условия для тренировок. А братья Власенко отказались учить венгерский язык, чем еще больше разозлили соотечественников.

«Тут строят новую русскую базу». Наши фигуристы переходят в Венгрию – и это злит местных

В сезоне-2022/23 натурализованные спортсмены забрали все путевки на чемпионаты Европы и мира. По юниорам, у мужчин, в парах и танцах – те единственные, что есть. У женщин бессменный лидер пока все же венгерка Юлия Ланг, за ней еще несколько запасных. Новички получили квоты на главном отборочном старте – Турнире четырех наций, показав более высокий результат.

При этом Мозес Береи уверен, что возникшее соперничество не главная причина переходов: «Я бы не стал менять страну из-за конкуренции. Это Варданян наводил ужас на меня и других фигуристов. Мне посчастливилось тренироваться за границей, но спортсмены, которые зависят от MOKSZ дома, не смели высказываться, потому что их наказывали. Гурген Варданян мог сделать с ними все что угодно по щелчку пальцев. Я говорил со многими товарищами, все довольны его уходом».

Мы связались с Варданяном, и он аккуратно ответил на обвинения.

«Я пока в процессе передачи дел, и поэтому детально комментировать ситуацию бы не хотел. С федерацией мы расстались по взаимному согласию, в хороших отношениях – все видят, какой скачок сделало фигурное катание в Венгрии за эти годы. Конечно, недовольные есть всегда. Жаль, что пресса слушает только их. Надеюсь, скоро я смогу дать свое видение ситуации».

Что до претензий к составу, то фактически в нее входят только граждане Венгрии. Новички не просто сменили спортивное гражданство, у большинства из них уже есть венгерские паспорта и только у Алексея Святченко и Александра Власенко пока оформлены виды на жительство.

«Чтобы за сборную выступали фигуристы, воспитанные внутри страны, должно пройти время, у нас много талантливых детей, которые в 9-10 лет уже выигрывают турниры в своих возрастных категориях. Надо просто подождать», – пояснил Варданян.

До появления в команде российских пар на международные старты в этом виде порой вообще никого не отправляли в течение нескольких лет. В танцах на льду были герои, но эти дуэты тоже частично состояли из иностранцев – кто-то из них закончил, кто-то вернулся на родину, одна из ведущих действующих пар – британка Люси Хэнкок и венгр Илиас Фурати – проигрывает Игнатьевой/Семко 30 баллов.

Успешнее всего развивается женское катание, поэтому здесь легионеров почти нет – на крупных соревнованиях появилась пока только юниорка Джуманиязова.

***

Проблемы, с которыми столкнулась Венгрия, могли возникнуть и в других странах. Истории о насилии в спорте, к сожалению, встречаются почти везде, в том числе в России. Самый свежий пример – рассказы Елизаветы Нугумановой об абьюзе и угрозах в группе Евгения Рукавицына. Разбирательство идет уже год – без очевидных подвижек.

Международный союз конькобежцев (ISU) создал этический кодекс, но он не спасает. Новые скандалы возникают время от времени, и это только те случаи, которые получают огласку, а не замалчиваются на уровне сборной.

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США

Вопрос с переходами фигуристов тоже хорошо знаком не только венграм. Грузинская команда почти полностью состоит из россиян. А еще их много в Израиле, Эстонии, Польше и даже в США, где внутренняя конкуренция и без того высока. Почти все они сразу меняют паспорта и борются за позиции в сборной на равных с остальными.

Положительный эффект у таких трансферов есть: конкуренция стимулирует к развитию, высокие результаты дают дополнительные квоты на турнирах в следующем сезоне, а в парных видах проще подбирать партнера, если искать не только среди соотечественников. При этом внимание (и бюджет) зачастую переходит к приглашенным фигуристам, а у местных шансы попасть на крупные старты сокращаются и мотивация выступать пропадает вовсе.

России привлечение иностранцев в парах и танцах в середине 2010-х пошло на пользу. Новое поколение одиночников выросло внутри страны, но понадобились время, терпение, вложение средств и сил. 

Универсального рецепта по преодолению кризисов нет. Разве что учиться на ошибках коллег.

В тексте использованы факты и цитаты из интервью «Матч ТВ», Index и Metaratings.

Фото: instagram.com/sebestyenjulia; instagram.com/pappvivi; РИА Новости/Фред Гринберг, Александр Вильф; личный архив Гургена Варданяна; globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO

22 комментария

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denten96
скоро будут измерять череп при отборе в европейские сборные
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Marky777
Ответ New_Yorker
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Елизавета Игоревна Нугуманова. Российская фигуристка.

Причем тут казахи?
+11
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Green-yed Taxi
Ответ New_Yorker
Комментарий удален модератором
С тюркскими фамилиями.
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Verysia
Ответ New_Yorker
Комментарий удален модератором
Россия - многонациональная страна, фамилии могут быть самыми разными.
+8
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Raduga
Прекрасные результаты Вивьен Папп - это шутка такая?)
+9
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Боевой Бурят Путина
Надо понимать, что в Венгрии, как и в большинстве европейских стран, государство не дотирует спорт, особенно нишевые виды.
Ну и какой смысл проводить заведомо убыточное мероприятие, на которое никто специально не приедет и ТВ-прав особо не продашь?
В итоге проведут в стране, где более-менее можно отбить расходы на организацию продажами билетов среди местных - Финляндия, Франция, Швейцария, Италия
+13
-8
+5
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Viks
Проблема баланса. Если команду для международных стартов формировать только из бывших россиян, то своих фигуристов не будет никогда.
+5
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Kristine Kristine
Интересно, почему в части насилия над детьми привели пример Нагумановой, а не Мирославы Лебедевой? Там разбирательство не идет?
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Андрей Балабаев
Ответ Боевой Бурят Путина
Надо понимать, что в Венгрии, как и в большинстве европейских стран, государство не дотирует спорт, особенно нишевые виды. Ну и какой смысл проводить заведомо убыточное мероприятие, на которое никто специально не приедет и ТВ-прав особо не продашь? В итоге проведут в стране, где более-менее можно отбить расходы на организацию продажами билетов среди местных - Финляндия, Франция, Швейцария, Италия
Так зачем выдвигались? Все эти факторы заранее известны
+4
0
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Raduga
Ответ ILAJ
оо,я эту тетю на фото каждый день вижу,даже не знал кто она такая
Эта тетя в 2004 году выиграла ЧЕ). Лет через 20 нынешние звезды тоже будут тетями)
+4
0
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Dmona1
Опять русское виноваты. Сайт, ну хватит уже...
То что мировая фигурка уже сдувается без русских, это ясно. Россия, одна из сильнейших федераций. Нищенские просмотры за уши притянутой оценками Луной и японкой. Обсолютно не спасают ФК.
Пусть дальше рисуют свободу картину.
Пусть дальше рисуют свою картину. Южнокореец -глава ФК, такой бездарный руководитель оказался. Вскоре, думаю, и самсунг перестанет всё это спонсировать.
+17
-14
+3
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Alexander2022
Ответ Dmona1
Опять русское виноваты. Сайт, ну хватит уже... То что мировая фигурка уже сдувается без русских, это ясно. Россия, одна из сильнейших федераций. Нищенские просмотры за уши притянутой оценками Луной и японкой. Обсолютно не спасают ФК. Пусть дальше рисуют свободу картину. Пусть дальше рисуют свою картину. Южнокореец -глава ФК, такой бездарный руководитель оказался. Вскоре, думаю, и самсунг перестанет всё это спонсировать.
Россия упоминается в том ключе, что все легионеры отсюда. Их слишком много.
+5
-2
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шампион
Интересный материал. У всех своя правда, свои аргументы, причем абсолютно логичные. Венгерская фигурка еще вообше ничего не добилась, а уже такая грызня. Наши-то хоть делят призовые и медали, здесь у ребят 10е место как праздник. Насчет ЧЕ все понятно, там не до этого сейчас. А если глобально, фигурке предстоит однажды решить вопрос с погоней за результатом ценой травм и переломов.
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Nomen Meum
Ответ Verysia
Россия - многонациональная страна, фамилии могут быть самыми разными.
Об этом, увы, стали забывать(
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ILAJ
оо,я эту тетю на фото каждый день вижу,даже не знал кто она такая
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Лариса Шулятьева
в Эстонии нет россиян, не надо врать. топовые эстонские фигуристы-этнические русские, но никогда не были россиянами.
единственное современное исключение на моей памяти- Александра в танцах, но и она уже закончила.
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New_Yorker
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Nomen Meum
Ответ New_Yorker
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Sebilya Fezaziyeva
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На этом сайте, к сожалению, не следят за жалобами, сколько раз отправляла, в том числе и за подобные комментарии - без толку, и комментарии месте, и пишущих не банят👎
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ILAJ
Ответ Raduga
Эта тетя в 2004 году выиграла ЧЕ). Лет через 20 нынешние звезды тоже будут тетями)
реально не знал,она тренировки там же проводит ,где малой на хоккей ходит
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