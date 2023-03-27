В 2023 году Тамара Москвина – самый титулованный тренер в парном катании.

Мало кто подготовил такое количество фигуристов топ-уровня, причем в разные эпохи: Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутенок, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые на днях все же покинули группу.

Слова Москвиной о переходах воспитанников иронично записали в цитаты великих женщин: «Если вы почувствуете, что вам некомфортно или вы не совершенствуетесь – букет цветов, шампанское, спасибо». Ее физическая форма и запас энергии поражают – в 81 Москвина катается с учениками на тренировках, а до 77 даже делала с ними поддержки.

Такой видят Москвину болельщики сегодня. Но полвека назад ее знали как спортсменку, которая вместе с Алексеем Мишиным задала тренд на техничные пары и рискованные программы.

5 лет не отдавала лидерство в одиночном катании СССР, но проигрывала на международных турнирах

Москвина пришла в фигурное катание поздно по современным меркам – в 10 лет. Она родилась в Ленинграде через 4 дня после начала войны, детство провела в эвакуации на Урале и только после возвращения домой занялась спортом. Пришла на лед в «Буревестник», в группу Ивана Богоявленского.

В школе Тому Братусь называли Орлом за твердый характер:

«Я была маленького роста, и меня всегда обижали мальчишки в школе. И папа говорит: «Давай я тебя научу боксировать». Я помню, стояла на кровати, тогда такие сетчатые были матрасы, и он меня учил. С тех пор я стала драться с мальчишками, и они меня называли Орел. Мы бегали по двору, прыгали с крыш сараев. С тех пор я стала смелой и ничего не боялась».

Когда ей исполнилось 16, случилась встреча, изменившая жизнь и, возможно, все наше фигурное катание. Она перешла в группу Игоря Москвина, вскоре пробилась в сборную СССР, взяла две серебряные, а затем пять золотых медалей национального чемпионата подряд.

Однако на крупные международные старты Братусь выезжала редко. За 8 лет выступила на четырех чемпионатах Европы, всякий раз занимая предпоследние места, а на чемпионате мира и вовсе не была ни разу. Высшее достижение – 14-я строчка Евро-1964.

Алексей Мишин позже писал про нее: «Тамара всегда отличалась организованностью и каким-то запредельным трудолюбием. Но Федерация фигурного катания страны относилась к ней, несмотря на все победы, откровенно предвзято, нередко грубо нарушая в силу своей тенденциозности спортивный принцип. Причина заключалась в том, что фигуристка, представляющая страну на международных соревнованиях, по их мнению, непременно должна быть высокой и стройной, а еще лучше – из Москвы».

Тут важно уточнить: рост Москвиной – 147 см.

Как одиночница она запомнилась не победами, а скорее тем, что первой в истории сделала заклон в захватом свободной ноги над головой. Почти 20 лет спустя его «запатентовала» швейцарка Дениз Бильман. Помимо нее на это вращение заходили Карен Итен, Анна Антонова и Елена Водорезова, но именно швейцарская спортсменка довела его до идеала.

В 23 года Братусь перешла в пары, тогда же вышла замуж за Москвина:

«Это мой главный стержень. Наша совместная жизнь в течение 56 лет была крепким союзом, настоящей семьей. Для меня он был прекрасным мужем, мужчиной, тылом, отцом и профессионалом высокой марки», – делилась Москвина через год после смерти супруга. В 2020-м он скончался после продолжительной болезни.

Вместе с Мишиным ввели в парное катание новые элементы – с суперконтентом обыгрывали даже мэтров Белоусову и Протопопова

Первые два сезона она выступала с Александром Гавриловым, на тот момент уже взявшим бронзу чемпионата мира с Татьяной Жук.

Они выиграли чемпионат СССР, а потом Гаврилов завершил карьеру, и Москвин подыскал для Тамары другого партнера – своего ученика-одиночника Алексея Мишина. Москвина рассказывала, что порой, когда с элементами не ладилось, она «доводила мужчин, доказывая свою правоту с пеной у рта».

Однако за годы совместной работы у них не случилось ни одного крупного конфликта – все решалось через юмор и умение отпускать обиды. «Если некоторые выясняют отношения, чуть не до мордобоя дело доходит, то мы, наоборот, быстренько, без ссор, без криков, тренировались – и по своим делам», – вспоминала она.

Всего за 4 неполных сезона они с Мишиным изменили представление о парном катании: впервые тренеры соединили титулованных одиночников почти на пике. До этого, по словам Профессора, в парный разряд переходил только «некондиционный товар».

Москвина и Мишин первыми ввели в программу параллельный лутц в два оборота. Да и с остальными прыжками справлялись мастерски, поэтому увеличили их количество в прокатах. Сначала за смещение акцента на технику дуэт критиковали – слишком уж он отличался от признанных мастеров скольжения Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Однако позже курс на усложнение взяли Ирина Роднина и Алексей Уланов, а за ними и все новое поколение спортсменов.

В лучшие годы – с 1967-го по 1969-й – Москвина и Мишин дважды обходили Белоусову и Протопопова. Тогда это считалось почти неприличным, и появилось знаменитое мишинское «победили, но не превзошли».

Конкуренция внутри страны и на международных стартах в конце 1960-х была запредельная: помимо советских дуэтов за медали бились американцы Кауффман, Штайнер/Вальтер из ГДР и Глоксхубер/Данне из ФРГ.

Ученики Москвина в этой компании взяли серебро и бронзу чемпионата Европы, стали вторыми на ЧМ-1969. Позднее они говорили, что могли выиграть больше титулов, если бы выступали в другую эпоху, но при этом всегда добавляли, что ни о чем не жалеют.

Сделали хит под лезгинку, костюмы-трансформеры и платье с открытым плечом. Некоторые идеи судьи не принимали

Гораздо больше, чем результаты, запомнились программы Москвиной и Мишина – причем не соревновательные, а показательные.

Образы гусаров под бардовскую песню «Хромой король» по-прежнему одни из самых знаменитых у этой пары. 38 лет спустя фигуристы повторили его на шоу, тогда обоим было уже за 60. А в конце 1970-х постановку катали на гала-концертах первые ученики Москвиной – Ирина Воробьева и Александр Власов.

Геометрия цветов и необычный фасон юбки вытягивали фигуру партнерши, благодаря чему она казалась куда выше 147 см.

Яркие мундиры и головные уборы, стилизованные под гусарские киверы, выгодно выделялись на фоне льда, а главное, быстро трансформировались в костюмы для другой знаменитой постановки – «Лезгинки», короткой сезона-1968/69. Достаточно было отстегнуть манишки с позолоченными пуговицами.

Сюжеты для программ часто брали из жизни: на лезгинку вдохновились, услышав молодежный грузинский ансамбль в ресторане в Самаре. С движениями и стилистикой помог известный балетмейстер Георгий Алексидзе.

Судьи, правда, аутентичную хореографию не оценили. По канонам кавказского танца партнер держал руки крепко сжатыми в кулаки – совсем не так, как принято в советской школе. Да и с его классическим костюмом образ джигита мало сочетался. Зато публике идея понравилась.

Легендарную «Цыганочку» болельщики тоже полюбили сразу. Газета «Советская Россия» писала, что во время ее премьеры на чемпионате Европы и трибуны, и даже зрители на импровизированных трибунах вокруг катка вместе со спортсменами танцевали под пение Радмилы Караклаич. Позднее Москвина рассказала, как непросто создавалось платье для этой постановки.

«В Доме моделей спортивной одежды придумали костюм с открытым плечом, а в Советском Союзе, извините за подробность, лифчиков без бретелек не существовало. Надо ставить чашечки. Сейчас-то не проблема, а тогда где эти чашечки взять? В московском магазине «Синтетика» давлюсь в очереди, достаю какие-то пластмассовые. Но только пятого размера!

С портнихой моей Валей обрезаем – получается третий. Но у меня-то совершенно другой. Еле-еле приспособили. Катаемся с Мишиным, на выпаде становлюсь, трясу перед ним грудью как цыганка. У него глаза расширяются. Шепотом: «А это – откуда?!» Случалось, он задевал рукой и вся эта конструкция вгибалась внутрь. Прямо на показательных выступлениях».

В 1969-м Москвина объявила партнеру, что заканчивает. Решение созрело еще годом ранее после неудачи на Олимпиаде в Гренобле, где они заняли 5-е место.

«Мысли были такие: ну еще один чемпионат мира. Ну еще одна медаль. Ну тысяча рублей премии. А мне было уже 28 лет. Надо было защищать диссертацию и детей заводить. В то время уже считалось, что семья должна быть полная в таком возрасте», – объясняла она.

Два года спустя Москвина открыла группу в Санкт-Петербурге и с тех пор подготовила пять дуэтов-олимпийских чемпионов и еще с десяток чемпионов и призеров ЧМ. Ни один тренер пока не добился такого успеха в парном катании. Этот рекорд ей, вероятно, будет принадлежать еще долго.

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В тексте использованы цитаты и факты из интервью РИА Новости, «Спорт-Экспресс», YouTube-каналу Василия Конова, а также из книги Л. Добровой и Е. Чайковской «В рамке катка» и А. Мишина «О чем молчит лед».

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, Дмитрий Донской, Рудольф Кучеров, Екатерина Чеснокова; 1tv.ru