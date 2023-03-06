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В расписании юниорской серии Гран-при неожиданная новинка – один из этапов впервые примет Таиланд.

Сложно представить место, более далекое от фигурного катания, четверных прыжков и гидроблейдов. Пожалуй, это только Индия или Кипр, где нет даже соревновательных катков стандартного размера.

Но реально ли провести топ-турнир в Бангкоке? Кажется, да. Ведь это не первая тропическая страна, принимающая топовые соревнования по фигурному катанию.

А там вообще есть где кататься и кого позвать на трибуны?

В Бангкоке состоится первый этап Гран-при среди юниоров с 23 по 26 августа. Точное место проведения пока не указали, но выбор невелик. Большинство катков в городе находятся в торговых центрах и предназначены только для массовых катаний.

Подходящих площадок всего три – Theater of Dream Warriors, международный хоккейный центр (TIIHA) и международный тренировочный центр IWIS. Все они довольно маленькие. На первых двух установлены по две трибуны вместимостью до 400 человек и балконы, с которых можно наблюдать за выступлениями стоя. На третьей мест для зрителей и того меньше, их скорее оборудовали для пришедших на тренировку родителей.

Для сравнения: лед в чешской Остраве или польском Гданьске рассчитан на 5000 – 8000 болельщиков. А один из самых маленьких катков, где когда-либо проходила серия, находится в британском Шеффилде – он вмещает 1500 человек.

Но маленькие арены не помеха большим стартам. На TIIHA ежегодно устраивают турниры Любительской хоккейной Евролиги, на которые съезжается больше 50 команд. А в тренировочном центре IWIS в начале мая запланирован фигурный Thailand Open для юниоров и взрослых. Так что зимние виды в районе экватора живут и даже развиваются.

Единственная проблема – высокие температуры. Хотя август и не самый теплый месяц в Таиланде – средняя температура днем держится в районе 28-29 градусов – для спортсменов из Европы и Северной Америки это непривычно. Жарко на улице, значит, и на арене будет чуть жарче, чем обычно. Хотя это уже не кажется непреодолимой преградой после чемпионата мира-2023 в Сайтаме, где тепло было так, что со льда поднимался пар.

Сборная Таиланда выступит на домашнем этапе? Там уже появилась звезда

В Таиланде никогда не было чемпионов топ-уровня, но два года назад у них появилась яркая юниорка Фаттаратида Канешиге. Списка участников этапа пока нет, но ее мы, вероятно, увидим в Бангкоке.

В сезоне-2022/23 13-летняя Канешиге вошла в топ-5 итальянского Гран-при, набрав 175,41 балла. Впечатляющий результат с учетом того, что всего на старт приехали 44 одиночницы. Она даже несколько раз заходила на тройной аксель на соревнованиях, но всегда неудачно – не докручивала от четверти до половины оборота.

Тренируется Фаттаратида у Тэмми Гэмбилл в Колорадо-Спрингс. Этот же специалист ставила триксель кореянке Ю Ен, Камдену Пулкинену и Винсенту Чжоу из США.

С Гэмбилл спортсменка работает с 6 лет, так что школа у нее американская, но при выборе костюмов и музыки для программ она иногда обращается к истокам. В произвольной прошлого сезона каталась в платье, стилизованном под традиционный тайский наряд чуть-тай.

Фигуристы соревновались в Австралии и ЮАР. Но зачем эти эксперименты?

В последние четыре года юниорская серия проходит только в Европе и Северной Америке, но еще несколько лет назад она колесила по всему миру. Этапы Гран-при проводили в Мексике, Турции, Австралии, Тайбэе и даже в ЮАР.

На Skate Safari в сезоне-2008/09 выступала будущий бронзовый призер Олимпийских игр в танцах на льду Мэдисон Хаббелл (на тот момент в дуэте с братом Киффером). А еще Пайпер Гиллес вместе с Захари Донохью, которые на взрослом льду сформируют другие пары и тоже войдут в мировой топ. Из южноафриканских фигуристов в Кейптауне выступили лишь три одиночницы.

Большой каток в городе один и находится он в развлекательном центре вместе с казино, клубами и концертными площадками. Арена небольшая, зато с оригинальным оформлением – похожа на здание железнодорожного вокзала, посреди которого залили лед.

Австралийский Брисбен дважды принимал Гран-при среди юниоров, в прошлый раз – в 2017-м. Тогда за 14 000 километров от Москвы отправилась Александра Трусова и победила, впервые исполнив на соревнованиях четверной сальхов.

Когда турниры ISU вернутся в Австралию, неизвестно. Лететь до Брисбена минимум 18 часов. По этой причине австралийские фигуристы иногда тренируются на двух базах – дома и где-нибудь поближе к Европе. Так работали, например, Харли Виндзор и Екатерина Александровская: с Галиной и Андреем Пачиными в Сиднее и Ниной Мозер в Москве.

В Мексику юниорская серия приезжала трижды. В 2013-м там уже в числе фаворитов катался 14-летний Нэтан Чен. Хотя мало кто из фанатов видел это выступление – трибун на Центральной ледовой арене в Мехико практически нет.

Так зачем ISU все эти эксперименты с маленькими площадками, многочасовыми перелетами и странами, где фан-база фигурного катания меньше, чем в некоторых европейских городах?

Видимо, для развития и расширения горизонтов. Несколько лет назад в Таиланде почти не было фигуристов международного уровня, а теперь есть мужская и женская сборная, вполне конкурентоспособная Канешиге и полноценный национальный чемпионат. А еще интернациональные Кубки вроде Skate Bangkok и первое ледовое шоу Disney on Ice.

В Мексике в начале 2000-х считалось, что фигурным катанием занимаются только девушки, а мальчики отказывались приходить в секции. Трехкратный чемпион страны Донован Каррильо рассказывал , что ему часто писали оскорбления в соцсетях, поэтому он очень хочет популяризировать этот вид спорта дома. Турнир, собирающий фигуристов разных национальностей и стилей, как раз поможет в этом.

Стартует юниорская серия уже 23 августа. А взрослые вступят в борьбу на Гран-при в США 20 октября – там пока без экспериментов.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO; unsplash.com/Akash Rai; facebook.com/theicestationcapetown; icehockeythailand.org; Gettyimages.ru/Cameron Spencer