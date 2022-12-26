«Эта крошка катается как лютый зверь». 15-летняя фигуристка очаровала Тарасову на Кубке Первого канала

15-летняя юниорка Алина Горбачева вместе с «Красной машиной» выиграла Кубка Первого канала-2023.

Еще две недели назад она не знала, что выйдет на замену (вместо Ксении Синицыной) и выступит на ЦСКА Арене при почти 12 тысячах зрителей. Но не растерялась, выдала два достойных проката и очаровала комментировавшую турнир Татьяну Тарасову.

Рассказываем, кто эта «прелестная, тоненькая крошка» и что она может противопоставить опытным чемпионкам (спойлер: потенциал у нее внушительный).

Взяла образ Круэллы для короткой и получила тонну хейта. На самом деле она равняется не на Трусову, а на Щербакову

Сезон-2022/23 уже стал для Горбачевой прорывным. Сначала она классно показала себя на юниорских прокатах – с короткой программой в образе Круэллы.

За это решение Алине и ее команде досталось: слишком свежи воспоминания от «Круэллы» Трусовой в олимпийском сезоне. Горбачеву обвиняли в плагиате хореографии, несовершенной пластике и желании привлечь внимание за счет запоминающейся истории Александры.

Горбачева хладнокровно парировала: «Мы выбрали эту музыку еще до того, как Саша стала под нее кататься. Но так как моя прошлая короткая программа под французскую песню была очень удачная, то мы решили оставить ее на второй сезон, а «Круэллу» взять в этом году».

Кстати, в спорте Горбачева, по словам тренеров, берет пример не с Трусовой, а с Анны Щербаковой. Не копирует, но перенимает отношение к делу.

Если в начале сезона постановка еще выглядела сыровато, то теперь она по-настоящему раскрылась. Это программа про перевоплощение Эстеллы в Круэллу. Вместе с музыкой в ней меняются скорость катания и резкость в движениях Алины – выглядит эффектно. К тому же ей пошили красное платье как у героини фильма, так что картинка получилась еще более яркая.

Летом и по следам контрольных прокатов Горбачева так и не попала в юниорскую сборную. На первый этап Гран-при России она тоже приехала не в числе фаворитов, но быстро включилась в борьбу. Даже несмотря на падение в короткой программе и не очень удачную произвольную (с четырьмя отминусованными прыжками), заняла 4-е место.

Месяц спустя она взяла бронзу заключительного этапа серии – для Горбачевой это был первый пьедестал турнира среди взрослых: помогли четверной сальхов и безупречное исполнение всех тройных во второй день.

Тарасова кричала ей «Браво!», несмотря на падение. По контенту Горбачева подбирается к лидерам сборной

В «Мегаспорте» Горбачева выдала лучший прокат короткой программы в сезоне: 2 аксель, 3 риттбергер и каскад 3 лутц + 3 тулуп во второй половине, чистое исполнение, уверенное катание и драйвовая презентация.

Татьяна Тарасова осталась в восторге: «Какая маленькая, тоненькая прелестная совершенно девочка. Прелестная! Колоссально! Прыгнула тройной лутц – тройной тулуп неслышно. Неслышно так ставит ногу, не бьет ею по льду. Чудесное было катание, и прыжковые элементы все были исполнены» .

В произвольной случились падение на сольном четверном сальхове и ошибка на нем же в каскаде (сделала тройку при приземлении, но спасла элемент, прикрепив двойной сальхов через ойлер). И все же за этот прокат Алина получила оценки близкие к личному рекорду – 143,11 при лучшем результате 145,43.

Тарасова оценила это выступление даже более эмоционально, чем в первый день: «Браво! Видали, какая крошка! Тоненькая, маленькая крошка каталась как лютый зверь. Сальхов четверной лучше, чем мальчики [сделала]. На второй зашла, раба божья, на втором упала, ну и что? Посмотрите, какой сальхов, невероятное что-то! А какие ручки красивые, как музыку чувствует. Немножко вторую ногу подставляет на многооборотных прыжках – это пройдет» .

С многооборотными прыжками у Горбачевой пока действительно трудности. В сезоне-2022/23 было 6 попыток сделать квад-сальхов на турнирах: 1 – удачная (на чемпионате России), 3 – со степ-аутами или касаниями, 2 – с падениями. Тем не менее Алина ставит этот прыжок в каскад и работает над другими ультра-си. На подходе четверной тулуп, плюс продолжается борьба с тройным акселем.

Но даже тот контент, который есть у Горбачевой сейчас, впечатляет, ведь она начала кататься в 7 лет – в этом возрасте одиночники уже отрабатывают двойные прыжки. Алина догнала сверстников и спустя 5 лет занятий зашла на четверные.

Сейчас она уверенно заявляет их на каждом старте. И это при том, что у нее с начала пубертата случилось три перелома – один из них произошел совсем недавно, в конце сезона-2021/22.

Горбачева отличается легким, невесомым скольжением и высотой прыжка.

Музыкальность – еще одна сильная ее сторона. В этом году у Алины два кардинально разных образа: дерзкая короткая под музыку из «Круэллы» и лиричная произвольная под Hurt Кристины Агилеры – эти перевоплощения ей здорово удаются.

Горбачева работает с психологом, занимается экстремальным спортом и отказывается расставаться с тренером

Алина во многом выделяется подходом к тренировкам. Она не ограничивает себя в питании и уже больше трех лет работает с психологом, чтобы справляться с эмоциями на льду: «До этого очень сильно переживала из-за соревнований. Выходила на старты и не справлялась с эмоциями. Вообще ничего не могла с собой поделать. Сейчас, по истечении времени, мне уже намного проще выступать. Мне это нужно, чтобы научиться совладать со своей головой», – рассказывала он Metaratings.

А еще у Горбачевой необычное для профессиональной спортсменки увлечение – вейкбординг. Получить травму она не боится: «Что-то суперсложное неподготовленной я не делаю. Это достаточно травмоопасное развлечение, поэтому я стараюсь без фанатизма, аккуратно кататься. Но никаких запретов от тренеров на этот счет нет».

С тренерами, по словам Алины, у них полное взаимопонимание. Почти всю карьеру она работает с Софьей Федченко и менять наставника не намерена. Хотя сама Федченко предлагала разойтись, когда результаты ухудшились, но нашелся другой выход – пригласить в команду еще одного специалиста, Владу Данилкину.

У Горбачевой по этому вопросу позиция принципиальная: «Я считаю, что не обязательно кататься у какого-то определенного тренера, чтобы у тебя были результаты. Моя цель – достичь всех самых высоких достижений со своим тренерским штабом».

Ради группы Федченко Алина несколько лет назад переехала из родного Краснодара в Москву и так сблизилась с тренером, что теперь называет ее второй мамой.

Следующий турнир Горбачевой – мартовский финал Гран-при России в Санкт-Петербурге, куда она отобралась с 10-го места. Там она вновь встретится на одном льду с Валиевой, Туктамышевой, Трусовой и другими чемпионками. Теперь такое соперничество для нее не в новинку.

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко, Алексей Филиппов