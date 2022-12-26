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«Эта крошка катается как лютый зверь». 15-летняя фигуристка очаровала Тарасову на Кубке Первого канала

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Алина Горбачева
Софья Федченко
Фигурное катание Фигурное катание

15-летняя юниорка Алина Горбачева вместе с «Красной машиной» выиграла Кубка Первого канала-2023.

Еще две недели назад она не знала, что выйдет на замену (вместо Ксении Синицыной) и выступит на ЦСКА Арене при почти 12 тысячах зрителей. Но не растерялась, выдала два достойных проката и очаровала комментировавшую турнир Татьяну Тарасову.

Рассказываем, кто эта «прелестная, тоненькая крошка» и что она может противопоставить опытным чемпионкам (спойлер: потенциал у нее внушительный).

Взяла образ Круэллы для короткой и получила тонну хейта. На самом деле она равняется не на Трусову, а на Щербакову

Сезон-2022/23 уже стал для Горбачевой прорывным. Сначала она классно показала себя на юниорских прокатах – с короткой программой в образе Круэллы.

За это решение Алине и ее команде досталось: слишком свежи воспоминания от «Круэллы» Трусовой в олимпийском сезоне. Горбачеву обвиняли в плагиате хореографии, несовершенной пластике и желании привлечь внимание за счет запоминающейся истории Александры.

Горбачева хладнокровно парировала: «Мы выбрали эту музыку еще до того, как Саша стала под нее кататься. Но так как моя прошлая короткая программа под французскую песню была очень удачная, то мы решили оставить ее на второй сезон, а «Круэллу» взять в этом году».

Кстати, в спорте Горбачева, по словам тренеров, берет пример не с Трусовой, а с Анны Щербаковой. Не копирует, но перенимает отношение к делу.

Ого, 14-летняя фигуристка взяла олимпийскую музыку Трусовой – та самая «Круэлла» снова с нами, теперь под смех тренеров

Если в начале сезона постановка еще выглядела сыровато, то теперь она по-настоящему раскрылась. Это программа про перевоплощение Эстеллы в Круэллу. Вместе с музыкой в ней меняются скорость катания и резкость в движениях Алины – выглядит эффектно. К тому же ей пошили красное платье как у героини фильма, так что картинка получилась еще более яркая.

Летом и по следам контрольных прокатов Горбачева так и не попала в юниорскую сборную. На первый этап Гран-при России она тоже приехала не в числе фаворитов, но быстро включилась в борьбу. Даже несмотря на падение в короткой программе и не очень удачную произвольную (с четырьмя отминусованными прыжками), заняла 4-е место.

Месяц спустя она взяла бронзу заключительного этапа серии – для Горбачевой это был первый пьедестал турнира среди взрослых: помогли четверной сальхов и безупречное исполнение всех тройных во второй день.

Тарасова кричала ей «Браво!», несмотря на падение. По контенту Горбачева подбирается к лидерам сборной

В «Мегаспорте» Горбачева выдала лучший прокат короткой программы в сезоне: 2 аксель, 3 риттбергер и каскад 3 лутц + 3 тулуп во второй половине, чистое исполнение, уверенное катание и драйвовая презентация. 

Татьяна Тарасова осталась в восторге: «Какая маленькая, тоненькая прелестная совершенно девочка. Прелестная! Колоссально! Прыгнула тройной лутц – тройной тулуп неслышно. Неслышно так ставит ногу, не бьет ею по льду. Чудесное было катание, и прыжковые элементы все были исполнены».

В произвольной случились падение на сольном четверном сальхове и ошибка на нем же в каскаде (сделала тройку при приземлении, но спасла элемент, прикрепив двойной сальхов через ойлер). И все же за этот прокат Алина получила оценки близкие к личному рекорду – 143,11 при лучшем результате 145,43. 

Тарасова оценила это выступление даже более эмоционально, чем в первый день: «Браво! Видали, какая крошка! Тоненькая, маленькая крошка каталась как лютый зверь. Сальхов четверной лучше, чем мальчики [сделала]. На второй зашла, раба божья, на втором упала, ну и что? Посмотрите, какой сальхов, невероятное что-то! А какие ручки красивые, как музыку чувствует. Немножко вторую ногу подставляет на многооборотных прыжках – это пройдет».

С многооборотными прыжками у Горбачевой пока действительно трудности. В сезоне-2022/23 было 6 попыток сделать квад-сальхов на турнирах: 1 – удачная (на чемпионате России), 3 – со степ-аутами или касаниями, 2 – с падениями. Тем не менее Алина ставит этот прыжок в каскад и работает над другими ультра-си. На подходе четверной тулуп, плюс продолжается борьба с тройным акселем.

Но даже тот контент, который есть у Горбачевой сейчас, впечатляет, ведь она начала кататься в 7 лет – в этом возрасте одиночники уже отрабатывают двойные прыжки. Алина догнала сверстников и спустя 5 лет занятий зашла на четверные.

Сейчас она уверенно заявляет их на каждом старте. И это при том, что у нее с начала пубертата случилось три перелома – один из них произошел совсем недавно, в конце сезона-2021/22.

Горбачева отличается легким, невесомым скольжением и высотой прыжка.

Музыкальность – еще одна сильная ее сторона. В этом году у Алины два кардинально разных образа: дерзкая короткая под музыку из «Круэллы» и лиричная произвольная под Hurt Кристины Агилеры – эти перевоплощения ей здорово удаются.

Горбачева работает с психологом, занимается экстремальным спортом и отказывается расставаться с тренером

Алина во многом выделяется подходом к тренировкам. Она не ограничивает себя в питании и уже больше трех лет работает с психологом, чтобы справляться с эмоциями на льду: «До этого очень сильно переживала из-за соревнований. Выходила на старты и не справлялась с эмоциями. Вообще ничего не могла с собой поделать. Сейчас, по истечении времени, мне уже намного проще выступать. Мне это нужно, чтобы научиться совладать со своей головой», – рассказывала он Metaratings.

А еще у Горбачевой необычное для профессиональной спортсменки увлечение – вейкбординг. Получить травму она не боится: «Что-то суперсложное неподготовленной я не делаю. Это достаточно травмоопасное развлечение, поэтому я стараюсь без фанатизма, аккуратно кататься. Но никаких запретов от тренеров на этот счет нет».

С тренерами, по словам Алины, у них полное взаимопонимание. Почти всю карьеру она работает с Софьей Федченко и менять наставника не намерена. Хотя сама Федченко предлагала разойтись, когда результаты ухудшились, но нашелся другой выход – пригласить в команду еще одного специалиста, Владу Данилкину.

У Горбачевой по этому вопросу позиция принципиальная: «Я считаю, что не обязательно кататься у какого-то определенного тренера, чтобы у тебя были результаты. Моя цель – достичь всех самых высоких достижений со своим тренерским штабом».

Ради группы Федченко Алина несколько лет назад переехала из родного Краснодара в Москву и так сблизилась с тренером, что теперь называет ее второй мамой.

Следующий турнир Горбачевой – мартовский финал Гран-при России в Санкт-Петербурге, куда она отобралась с 10-го места. Там она вновь встретится на одном льду с Валиевой, Туктамышевой, Трусовой и другими чемпионками. Теперь такое соперничество для нее не в новинку.

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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко, Алексей Филиппов

47 комментариев

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Orange carrot
Алинина Круэлла совсем не похожа на сашину. По мне, так в плане подачи и хореографии она даже лучше. Понятно, что против исторического проката с 5 квадами не попрешь и для саниных фанов всегда лучше будет ее прога. Но кроме музыки там ничего общего.
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Vasily Ivanov
Ответ Anatiana
Не думаю... Такое строение глаз. И очень сильно сомневаюсь, что с каким-либо дефицитом можно сигать четверные.
Не знаю. Потому и спрашиваю врачей . И еще обратил внимание -у нее непропорционально большая голова в сравнении с остальным телом.Это не в оскорбление Алины -но надо разбираться...и мне кажется эти славословия ТАТ тут неуместны. Этой Алине до идола загифантиков никогда не подняться....
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-1
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Anatiana
Ответ Vasily Ivanov
А что его искать -чуть выше ,где она с девушкой на фото....
Не думаю... Такое строение глаз. И очень сильно сомневаюсь, что с каким-либо дефицитом можно сигать четверные.
+1
0
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Vasily Ivanov
Ответ Anatiana
Можете найти фото, где это, на ваш взгляд, видно особенно?
А что его искать -чуть выше ,где она с девушкой на фото....
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Konyok
Девушка очень артистичная, с отличным скольжением, моментами словно Косторная катит... Ей бы хорошего хореографа и катать без спешки - будет красотище (надеюсь и компоненты подтянутся до лидеров)!
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Соль.
Я очень рада за Алину. Она очень хорошо скользит. Ещё и квад выучила.
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Александр Шульгин
Тренерша к нее хороша конечно
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Сейлем Сэйберхеген
Алина очень нравится потенциал огромный! А вообще все наши девчонки красавицы, одна другой краше. Не хотят западники, чтобы к ним приезжали, навязываться не будем, смотрите на Шотт и Кибус с Хендрикс. А мы будем смотреть на настоящее искусство на льду.
+2
0
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Anatiana
Ответ Vasily Ivanov
Такое впечатление что дефицит йода .
Можете найти фото, где это, на ваш взгляд, видно особенно?
+1
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Vasily Ivanov
Ответ Anatiana
А что с ними?
Такое впечатление что дефицит йода .
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Anatiana
Ответ Зойч
Три перелома и все не у Тутберидзе. И что мы теперь делать с этим будем? Как убеждать всех в Хрустальном Мордоре?
В смысле? У Петросян был недавно перелом
+3
-3
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bhbif77
Очень хорошо каталась Алина Горбачева. Правда.
И имя у неё на какую надо букву))
+7
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Anatiana
Ответ Jan T
маленькая крошка каталась как лютый зверь. Кто-нибудь сможет объяснить мне, дилетанту, этот пассаж заслуженного тренера по фигурному катанию? Это специфический "фигурокатательный" сленг? Крошка, ты должна прокататься как лютый зверь! Оскалься в улыбке и вперёд на врага(добычу), маленькая!
Да "лютый зверь" - ещё куда бы ни шло. Но вот "раба божья" - это трэш.
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Denkaaaa
алинка большая молодец,сейчас она одна из немногих кто показывает настоящее женское фк!
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Anatiana
Ответ Defender64
Хорошая фигуристка с потенциалом не ниже, чем у Муравьёвой например. Или Петросян. Я так считаю. Очень хорошее скольжение - может, даже лучшее среди действующих фигуристок. Особенно после того как другие скользуньи кто в пары ушёл (как Осокина), кто сдулся (как Косторная). Над нервами работает - вроде более-менее справляется. Но накосячить неожиданно - это запросто. Квад шикарный, когда получается. Ещё года не прошло, как запрыгала. По взрослым сможет выступать по новому цензу вместе с Акатьевой и Жилиной - с сезона 25/26. Но у нас по МС разрешают - ей на пользу Потому что уверенности не хватает. А компоненты ей ставят, как правило, такие, будто она из себя не представляет ничего - просто пустое место (на пару с Зининой). Посмотрим, что будет. Чересчур сильно увлекаться ультра-сями рискованно:/ Ей бы ещё один вид и больше стабильности. Хотя будет спад всё равно, может и вообще можно будет без них выигрывать.
Почему не учитывается квалификация тренера? ТШТ тоже до какого-то времени квады не готовили. Может, девочка способна их штамповать, но способен ли тренер ей это дать?
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Anatiana
Ответ Nowhere_Girl
Комментарии ТАТ на этом Кубке — это что-то, то поток сознания сплошной, то «рада божья», вот для меня до сих пор загадка, что она хотела этим сказать 😂🙈
А, точно! Только у вас получилось "рада". Она сказала "раба". Тоже не поняла, к чему это.
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Anatiana
Ответ Vasily Ivanov
Вопрос врачам . Что у Горбачевой с глазами ?
А что с ними?
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Anatiana
Девочка сразу обращает на себя внимание развитостью мускулатуры при низкой жировой массе. Физически явно одарена. Физиогномика выражает целеустремлённость. В комплексе - удачней Тарасовой и не скажешь - лютый зверь. Плюс к этому - и всё-то у неё в акценты, всё точно.
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Оскар Муравьев
Лидер у нас акатьева... Но посмотрим как ее пуберьат начнет накрывать в следующем сезоне
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Vasily Ivanov
Ответ Адриана
Большие карие красивые глаза у девочки. Что Вас смутило и почему такой вопрос.
Вы врач?
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alex_yan
Классная девчонка, просто умница. Удачи в спортивной жизни!
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Адриана
Ответ Vasily Ivanov
Вопрос врачам . Что у Горбачевой с глазами ?
Большие карие красивые глаза у девочки. Что Вас смутило и почему такой вопрос.
+7
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Адриана
Алина действительно, прелестная девочка, она слышит музыку и это видно, пусть у неё всё получится, и без травм.( три перелома это много
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Андрей Лоел
Деменция штука серьезная.Девочка перспективная,но пока больше авансов.
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russalka
Все крошки катаются как лютые звери, пока они крошки.
+6
-1
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