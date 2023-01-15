Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

Олимпийский чемпион Турина-2006 Роман Костомаров в реанимации с пневмонией.

По словам его бывшей партнерши по танцевальному дуэту Татьяны Навки , состояние тяжелое: «Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь». Пусть это будет еще одной большой победой для Костомарова.

Вместе с Навкой они выиграли все крупные турниры, пережили серию травм и создали одну из самых ярких программ в истории фигурного катания (нашего уж точно) – произвольный танец под «Кармен» в сезоне-2005/06.

Их критиковали за выбор темы и костюмы, а они нашли новое прочтение и сохранили свой стиль

К сезону-2005/06 Навка и Костомаров подходили двукратными чемпионами мира и Европы. Однако за выбор образов Кармен и тореадора Эскамильо их, несмотря на статус, не пощадили: слишком популярная, заезженная тема уже в те годы; к тому же считалось, что блондинка не может и не должна изображать на льду страстную испанскую цыганку.

«Есть такой стереотип, что Кармен должна быть брюнеткой. Хотя, насколько я знаю, у Проспера Мериме не было упомянуто о цвете волос. Говорилось о черных бровях, длинных пальцах… Да, испанка подразумевает в себе цвет волос, но в целом, конечно, это идет изнутри. Та харизма, та энергия, которую я переживаю, надеюсь, каждая женщина поймет, почувствует и увидит свою Кармен в себе», – спорила Татьяна.

Доставалось им и за костюмы – как считалось, вычурные. Они напоминали театральные образы: объемные, многослойные, с множеством деталей. Но программы Навке и Костомарову всегда ставили будто не для проката на льду, а для выступления на сцене или турнире по спортивно-бальным танцам, так что внешний вид соответствовал.

Зато к нему здорово подошли золотые медали Олимпиады.

Это было стопроцентное попадание: страстные, темпераментные фигуристы полностью соответствовали персонажам.

По задумке тренера Александра Жулина и хореографа Татьяны Дручининой, это была история о борьбе мужчины и женщины. И Навка с Костомаровым действительно почти боролись, подражая дуэльным движениям. Половину программы они катали, направляя внимание не друг на друга, а на зал, как бы предлагая выбирать, кто из них лучше.

До учеников Жулина и после них «Кармен» брали десятки фигуристов: Катарина Витт, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Евгений Плющенко, Тесса Виртью и Скотт Моир – это только несколько примеров из золотого фонда. Но ученики Жулина выделялись, потому что в их случае партнер и партнерша были абсолютно равнозначны .

В большинстве постановок на первый план выходила цыганка, а тореадор только помогал ей раскрываться. С Костомаровым это было невозможно: Эскамильо в этой версии был не менее сильным и важным персонажем, чем Кармен.

«Рома был настоящим мачо, Таня была великолепна в образе Кармен. В программе «Тоска» Рома был не до конца убедителен, там нужно было играть любовь, а он то ли стеснялся, то ли не понимал задачи. Совсем про любовь – это не его, секса в постановке не хватало, а тореадор был и сексуальным, и любвеобильным. В общем, постепенно Рома раскрылся», – вспоминал Жулин в автобиографии.

Самый эмоциональный прокат – в Турине-2006. Проигрывали после первого дня, чуть не упали, но выстояли

Начало олимпийского сезона превратилось для дуэта в хаос. Сначала Навка выбыла на месяц из-за травмы – трещины плюсневой кости стопы. Костомаров катался один, чтобы не терять форму. Затем на чемпионате Европы как раз во время произвольного танца Татьяна рассекла коньком руку и докатывала, истекая кровью. У Романа перед отъездом в Турин разладились твиззлы, да так, что даже снились в кошмарных снах.

Между ними с Навкой возникали споры и недопонимания. Одно из них случилось, когда она только вернулась после травмы: тренировки совершенно не шли – выносливости Татьяны не хватало на весь танец, а Роман отказывался работать дополнительно.

Но перед Олимпиадой они стали самой сплоченной командой. «Саша, все, что вы скажете, я буду выполнять, и даже больше. Любые нагрузки – я ваш», – вспоминал Жулин слова Романа.

После первого дня олимпийского турнира (тогда в танцах их было три) Навка и Костомаров шли вторыми, уступая итальянцами Барбаре Фузар-Поли и Маурицио Маргальо.

А во время оригинального танца случилось то, что Жулин потом назвал «вселенским камнепадом»: почти все претенденты на медали падали и допускали грубые ошибки – не дрогнули только Татьяна и Роман. Они захватили лидерство, но с преимуществом всего 1,38 балла над ближайшими преследователями – американцами Танит Белбин и Бенджамином Агосто.

Все решал произвольный танец, и Навка с Костомаровым справились. Едва не упали на фирменном двойном кораблике, но партнер все-таки спас. Это был триумф и заключительный старт в их карьере.

20 февраля этому прокату исполнится 17 лет. Золотую «Кармен» пара еще не раз показывала на шоу, программа стала для них визитной карточкой. Красивая история про борьбу на льду, завершившаяся большой спортивной победой.

Костомарову под силу справиться и не с такими трудностями.

Фото: Gettyimages.ru/Vladimir Rys/Bongarts, Clive Rose; East News/AP Photo/Eric Gay