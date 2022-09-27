Программы Мишиной и Галлямова – очередной трибьют советским фигуристам. Взяли старую хореографию и прогадали с костюмами

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов на контрольных прокатах показали, что набрали форму и уже готовы к соревнованиям. Но выбор костюмов и музыки озадачил.

Ребята нашли свой стиль и раскрываются в нем? Или просто не могут вырваться из-под влияния тренера?

Музыка – из «золотого фонда», а хореография – из 1960-х

Для новых программ фигуристы выбрали бессмертную классику – «Вальс № 2» Шостаковича и поппури из песен Элвиса Пресли. Точнее это выбор их тренера Тамары Москвиной. Вот, что говорили спортсмены пару недель назад перед открытыми прокатами сборной Санкт-Петербурга.

« Когда Тамара Николаевна предложила этот вальс, мое первое ощущение было, что это банально, много кто его катал и будет неинтересно. Но когда поставили программу, я изменила мнение. Сейчас мне кажется, это должно завести публику, да и сама программа пролетает очень быстро», – отмечала Мишина.

«Не зря говорят: классика вечна, и мы это подтверждаем», – добавлял партнер.

Программы в похожем стиле когда-то катала и сама Тамара Николаевна в паре с Алексеем Мишиным. Посмотрите их « Шахерезаду » сезона-1966/67 или произвольную на чемпионате мира-1969. Тогда они стали вторыми после Ирины Родниной и Алексея Уланова.

Это было больше полувека назад, но некоторые хореографические ходы до сих пор используют в постановках Мишиной и Галлямова: та же пластика рук, те же поклоны и плие при заходе на выбросы и прыжки. А еще неизменный атрибут – улыбка на протяжении всего выступления и кивки головой в сторону судей. На фоне модерн-хореографии Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина такая стилистика выглядит слишком просто.

Эти движения и образы Москвина предлагает ученикам не первый сезон. В прошлом году они катались в произвольной под «Метель» и «Время вперед!» Георгия Свиридова. И это была одна из самых спорных программ сезона. В короткой два года подряд выступали с вариацией из балета «Эсмеральда», тоже множество раз использованную другими фигуристами.

После перехода в группу Москвиной пара катается в стиле, который лучше всего описывает фраза «трибьют советскому парному катанию». Специалистам не хватает в нем оригинальности. Об этом говорила и Людмила Великова, и Нина Мозер: «То, что делают пары Тамары Николаевны Москвиной, по амплитуде элементов шикарно, но я новизны в программах не вижу. Мне такое фигурное катание не интересно ».

У судей, кажется, вопросов нет – последние два сезона Мишина и Галлямов получают на международных стартах компоненты на уровне топ-3.

Не меняются со временем и элементы. Уже третий год пара делает примерно один и тот же набор поддержек и вращений, варьируются только заходы. Сами фигуристы стараются актуализировать программы – правда, только вне льда. В этот раз попросили болельщиков выкладывать в соцсети видео с хэштегом #вальсируемсмишками.

Рок-н-ролл в произвольной выглядит гораздо свежее, чем Шостакович, но и ему не хватает оригинальности. Вот как этот выбор объясняет партнерша: « Для Тамары Николаевны эта эпоха рока сама по себе модерн . Для нее модерн сейчас – это рок».

Программа, возможно, яркая, но точно не новаторская. Впрочем, сами фигуристы так не считают и говорят про эксперимент. Хотя почему-то упорно называют рок-н-ролл роком. Может, тоже с подачи Москвиной?

«Сейчас рок благополучно переродился и начинает дальше развиваться, и, конечно, за этим тоже очень приятно наблюдать и покайфовать, чтобы нам почувствовать этот драйв, а болельщикам и всем остальным – чтобы они тоже это почувствовали», – говорил Галлямов после проката.

Выбор музыки и контента понятен: так привычнее для спортсменов и тренерского штаба. Эта тактика работает, так зачем что-то менять? Особенно в постолимпийский сезон, когда хочется просто восстановить силы.

Костюмы тоже далеки от современных – Галлямова одевают в классику советской моды

А вот новые костюмы фигуристов кажутся странными. В короткой программе они удачнее, чем в произвольной. Под вальс у Мишиной лаконичное голубое платье, очень похожее на то, в котором Татьяна Волосожар выступала в олимпийском «Маскараде».

У Галлямова фрак явно вдохновлен стилем советских парников. Почти в таких же костюмах выступали Алексей Мишин и Олег Протопопов. Ничего нового, но сидит хорошо.

Почему-то Москвина выбрала именно Анастасию и Александра в качестве «эталонной пары советского катания». У Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые тренируются в той же группе, наряды куда современнее. И пока они выступают со стильным «Джеймсом Бондом», наряд Галлямова для «Зимы» навевает ассоциации с модой прошлого века.

Костюм Элвиса Пресли, который выбрали для произвольной, утяжеляет движения. Александр – крепкий, статный спортсмен, и красные брюки увеличивают его фигуру. Да и такая интерпретация музыки выглядит слишком буквальной.

Зрители на трибунах костюмы оценили. «Когда вставали на начало программы, обычно слышали: «Мишки, вперед! Вы все сможете!», какие-то слова поддержки. В этот раз было: «Костюмы – огонь! Саша – красавец! Настя – красотка!», – рассказывала Мишина.

Но на экране крупным планом видны неудачные детали: вместо небрежно расстегнутой белой рубашки Пресли – длинные оборки, а под ними сетка неестественно желтого цвета.

Судя по комментариям фигуристов, им комфортно и в этих образах, и в этой одежде. Они не теряют привычной им легкости и игривости, но, кажется, упускают другое – разнообразие.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф