Что фанаты дарят фигуристкам? Посылка 309 кг для Валиевой, «народное» золото для Медведевой и хореостудия для Косторной

У российских фигуристок сотни тысяч болельщиков по всему миру – это не преувеличение, а самые скромные подсчеты. Количество живых фан-групп и фан-страниц в соцсетях – больших и маленьких – не сосчитать, но мы попытались охватить хотя бы главные.

Ниже – рассказ о крупнейших фан-сообществах фигуристок и об их удивительных перформансах.

Team Zagitova

Это крупнейший фан-клуб в российском фигурном катании. Только в инстаграме (соцсеть заблокирована в РФ – Sports.ru) на него подписано более 100 тысяч человек, в том числе сама Алина.

Болельщики следят за всеми прокатами и публикациями фигуристки, в официальном аккаунте за 4 года набралось почти 8 тысяч записей. На каждое выступление Загитовой фан-клуб приносит цветы, шарики и другие презенты. А на день рождения подарки доставляют прямо в «Хрустальный», и это всегда событие.

На 17-летие Алина попросила фанатов не вручать подарок, а отправить деньги в благотворительный фонд «Подари жизнь». Болельщики выполнили просьбу, а Загитовой передали письма, рисунки и статуэтку в виде конька (сделанного, кстати, по размерам и форме оригинального ботинка фигуристки).

Фонд потом прислал фигуристке благодарственное письмо.

Год спустя болельщики приготовили для Алины кольцо Bulgary и жемчужную нить, состоящую из 49 шариков.

Пару лет назад Team Zagitova отправила кумиру, возможно, самое масштабное видеопослание за всю историю российского фигурного катания: фанаты развернули на Воробьевых горах огромный плакат с надписью «Алина, мы тебя любим». Понадобилось 27 человек, чтобы его удержать. Думаете, это подарок по особому поводу? Нет, просто утренний привет.

Были и другие гранд-сюрпризы: неизвестный болельщик прислал Алине букет из 1001 розы. Тоже только для того, чтобы порадовать спортсменку.

Вы, должно быть, знаете: болельщики Загитовой и Евгении Медведевой (а в последнее время и других фигуристок) часто в противостоянии. Так вот, к официальным фан-клубам это не имеет отношения. Главные правила таких сообществ – уважение ко всем спортсменкам. Но отдельные подписчики частенько отстаивают своих любимиц в комментариях. Пожалуй, последнее прямое столкновение из значимых – на тему, кто красивее говорит – началось с высказывания Рената Лайшева год назад.

«У Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская», – сообщил Лайшев после концерта в честь юбилея «Самбо-70». Его вела Медведева в паре с ринг-анонсером Александром Белым.

Team Shcherbakova

Один из аккаунтов клуба в соцсетях заблокировали в августе, так что теперь фанаты осваивают новую страницу teamscherbakovanew. Они общаются с Анной напрямую и приезжают в «Хрустальный». Фигуристка тоже подписана на их страницы, периодически отмечает их в публикациях и благодарит за поддержку.

А поддержка немалая.

Фанаты встречают чемпионку с соревнований, шоу и других рабочих поездок – всегда с цветами и шариками. Вот так поздравили с возвращением домой после тура в Сочи.

На соревнованиях фирменный флешмоб: выбрасывать на лед несколько десятков плюшевых медведей, похожих на мишку-салфетницу Щербаковой. Да, эту фишку используют не только фанаты Юдзуру Ханю – хотя Винни-Пух занят как раз ими.

В праздники Team Shcherbakova отправляет фигуристке дорогие подарки – на 18-летие прислали браслет от Chopard и брендовый рюкзак, на прошлый Новый год – Macbook Pro. Семью тоже не забывают: Юлии (матери Анны) на день рождения в этом году Team Shcherbakova подарила кофемашину.

А еще Team Shcherbakova – центр, через который фанаты из других стран передают Анне подарки: у фигуристки мощный фан-клуб в Китае – Team EBIFAS. Аббревиатура переводится с английского как «Эксклюзивный институт бурого медведя Анны Щербаковой».

Это они в начале августа отправили ей 230 килограммов подарков (и это не предел), от них же пришел легендарный медведь на Гран-при Китая-2019.

Есть и те, кто не связан с официальными фан-аккаунтами, но удивляют подарками не меньше.

Болельщик из Китая прислал Щербаковой 99 подсолнухов, золотой айфон и 28 упаковок ее любимого яблочного сока. Золото – символ олимпийской медали Пекина, подсолнух – символ солнца, а 99 в китайском языке созвучно со словом «навсегда». Общий смысл такой: Щербакова навсегда останется солнцем для китайских фанатов.

Даже число 28 – зашифрованное, со смыслом: «28 – дата ее и моего дней рождения. 28 по-китайски созвучно со словом «любить». Я чувствую нежную любовь Ани к миру и любовь соединяет нас всех. 28 = 4 (4 сезона) × 7 (7 дней в неделю), значит, целый год».

Но и это не самый яркий перформанс. Один фанат подарил Щербаковой звезду!

В России у Анны есть еще активное фан-сообщество ВКонтакте – Анна Щербакова / Anna Shcherbakova . У него более 30 тысяч подписчиков, эта группа появилась в 2015 году, то есть когда Щербаковой было 11 лет. Кажется, дольше за Аню болеют только ее родные.

Team Trusova official

Фан-клуб Александры Трусовой почти такой же внушительный, как и Team Shcherbakova. Но полгода назад они потеряли основную страницу и теперь собираются на новой – teamtrusova_new. Ее пока нашли только 12 тысяч человек.

Что обычно дарят Трусовой? Конечно, собак. Летом на шоу в Нижнем Новгороде фан-клуб устроил для фигуристки грандиозный собакопад: зрители бросили на лед 101 плюшевую игрушку.

Полгода назад на Кубке Первого канала Трусова получила часы Swatch с псом Снупи. А китайские болельщики этим летом даже подарили Александре щенка – передали как раз через Team Trusova, это уже шестая собака Саши.

На день рождения в этом году фан-группа устроила Трусовой салют, подарила цветы и украшения от Gucci и Persee – их выбирали вместе с фигуристкой. Бюджет праздника – почти полмиллиона рублей. О расходах администрация группы всегда рассказывает подписчикам.

Иногда фанаты радуют без повода: недавно Саше подарили фотоаппарат моментальной печати, альбом для фотокарточек, статуэтку в виде фигуристки и бокс «Открой когда» с маленькими сюрпризами. Часто посылки Трусовой отправляют совместно с другим фан-сообществом – ice_queensasha.

Болельщики провожают спортсменку на соревнования, отправляют ей письма и видео со словами поддержки, а еще талисманы с символами из программ.

Перед чемпионатом мира-2020 (который так и не состоялся из-за пандемии) сообщество Trusova queen подарило спортсменке куколку мини-Сашу и кулон с трехглавым драконом как на гербе рода Таргариен. Все в тему произвольной сезона-2019/20 под саундтреки из «Игры престолов».

У Трусовой живое фан-сообщество ВКонтакте – официальная группа Александры Трусовой . В этом паблике хранятся видеозаписи всех выступлений, все интервью и публикации Саши в социальных сетях. Если что-то пропустили, вам сюда.

Камила Валиева | Official group

Этот фан-клуб образовался в 2018 году, когда Камила была юниоркой, а ее знаменитая программа «Девочка на шаре» только набирала популярность. Пожалуй, самую масштабную акцию болельщики провели во время Олимпиады-2022 – создали петицию в поддержку Камилы на Change.org, адресовав ее WADA. Требование фанатов – наградить призеров командных соревнований и принести Валиевой извинения.

Просили не только за Камилу, но и за других спортсменов, чтобы впредь в WADA и МОК не допускали таких утечек информации, какие были в деле Валиевой. Петиция набрала почти 60 тысяч подписей и, конечно, никак не повлияла на расследование.

Как и другие наши флагманы, Камила получает от фанатов дорогие подарки: ювелирные украшения, технику, брендовые вещи, а еще море цветов и воздушных шаров. На 16-летие ей вручили браслет Mercury из белого золота и iPhone 13 Pro Max (этот подарок сделали совместно с китайскими фанатами из kvalieva_kbao_cn).

Еще китайцы через российский фан-клуб передали косметику Tom Ford и Urban Decay, брендовую сумочку от Miu Miu, парфюм Jo Malone и набор Lego «Великая китайская стена». А кроме всего этого – 3 килограмма лимонов. Почему лимоны? Потому что китайцы, которые не могут лично встретиться с Камилой, full of lemons, то есть полны лимонов от досады.

А недавно китайские фанаты отправили Валиевой посылку весом 309 килограммов – она придет в Москву как раз перед контрольными прокатами сборной (24-25 сентября).

У Валиевой еще два крупных фан-сообщества в России – kamila_valieva_live_ и kvalievateam. Перед чемпионатом Европы-2022 российские фан-клубы вместе с художником Александром Садыковым подарили Камиле репродукцию картины «Девочка на шаре» с нее ростом.

Случаются и нематериальные подарки – например, Екатерина Феличи после Игр посвятила фигуристке песню .

Team Kostornaia

В Kostornaia Team входят 32,2 тысячи человек, среди подписчиков и сама Алена – и это сообщество тоже отличается необычными подарками. В пандемию-2020 болельщики оборудовали домашнюю балетную студию для фигуристки: привезли станок, зеркало и специальное напольное покрытие.

Так что Алена могла заниматься хореографией даже в период, когда все залы были закрыты.

Год назад фанаты устроили Алене фотосессию в конном клубе: наняли профессионального фотографа, стилиста и визажиста, а потом смонтировали влог с бекстейджем.

Сейчас Kostornaia Team поддерживает спортсменку после операции и готовит презент, который поможет в восстановлении. На день рождения в этом году болельщики подарили Алене несколько огромных букетов и бытовую технику. А один фанат – отдельно от сообщества – два года назад даже принес Косторной кролика.

Medvedeva Team

Team Medvedeva – это те самые болельщики, которые в 2018 году подарили Жене «всенародную» золотую медаль (так они назвали награду). На ней золотое напыление и по дизайну она во всем напоминает настоящую.

Только на подаренной медали вместо олимпийских колец – переплетение пяти сердец, а над ними надпись «Рождена, чтобы творить историю». Медведеву этот подарок растрогал до слез.

Помимо медалей болельщики не раз дарили фигуристке технику, брендовые сумки, огромные букеты, картины и сладости. На 22-й день рождения Евгения получила от Team Medvedeva большие беспроводные колонки, портрет вышитый вручную одним из фанатов и необычный букет из золотых и бирюзовых роз.

Болельщики пришли поздравить спортсменку и в итоге отпраздновали вместе с ней день рождения в парке. Принесли шампанское, зажгли бенгальские огни, а чуть позже выпустили влог об этом вечере.

У Медведевой существует еще одно заметное фан-сообщество в России – Team Moonbear. Их фишка: на все праздники, шоу и фан-встречи они приносят фигуристке красные розы. Помимо этого дарят картины, брендовые аксессуары и косметику. А еще Team Moonbear отправил Медведевой укулеле из эксклюзивной коллекции Билли Айлиш – под ее трек Idontwannabeyoursanymore Женя катала показательный номер.

Пару лет назад, перед Новым годом эта фан-группа организовала интервью с Медведевой в зуме. Фигуристка разговаривала с болельщиками по видеосвязи, рассказывала про любимые города и делилась рецептами.

Фан-клуб Елизаветы Туктамышевой

У Туктамышевой в России тоже два крупных фан-клуба. В первую очередь, это группа ВКонтакте «Елизавета Туктамышева. Всерьез и надолго!» Название говорит само за себя: это сообщество появилось в сети раньше всех остальных, еще в 2011 году. Сейчас на страницу подписаны 9,4 тысячи человек, в том числе Туктамышева.

Они даже ведут что-то вроде летописи побед – «Великий Путь Императрицы» : это специальная рубрика в паблике с рассказами о главных событиях из карьеры Лизы. Пока история состоит из 91 поста, но это еще не конец.

В 2019-м болельщики устроили праздничный ужин для Туктамышевой на день рождения и отпраздновали его вместе со спортсменкой. Еще она получает от фанатов цветы, украшения и боксы с полезными сладостями. Причем не только по праздникам, но и просто после соревнований.

В сезоне-2021/22 к чемпионату России фанаты сделали для Туктамышевой ее портрет в образе императрицы, а на Rostelecom Cup подарили кольцо в виде короны .

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Среди мужчин-одиночников самое крупное фан-сообщество собралось у Михаила Коляды: в его официальной группе ВКонтакте можно найти свежие новости о фигуристе, записи его выступлений и интервью. А вот еще несколько важных пабликов, посвященных российским одиночникам:

группа Марка Кондратюка

группа Евгения Семененко

группа Александра Самарина

Среди спортивных пар наиболее крупная фан-база у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Из всех танцевальных дуэтов самая внушительная поддержка у Александры Степановой и Ивана Букина.

Эти группы не такие большие как те, о которых мы рассказали подробно, но живые и деятельные. На открытых прокатах сборной России фан-клубы готовятся занять целые сектора на трибунах. Место встречи – «Мегаспорт» 24 и 25 сентября.

Фото: Instagram/teamzagitova, teamtrusova_new, trusova_queen; Telegram-канал TeamShcherbakova, kostornaiateam; VK/club_kamila_valieva, jmedoj