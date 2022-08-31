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Фигуристки из Таиланда и Новой Зеландии рвутся на пьедесталы. Как развивается фигурное катание на экваторе и в Океании?

Фаттарида Канешиге
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Николай Морозов Николай Морозов
Бенуа Ришо
Захра Лари
Донован Каррильо
Ольга Ганичева
Харшита Равтани
Ванш Бхатиа
Джоселин Хонг
Марилена Китромилис
женское катание
Тара Прасад
Фигурное катание Фигурное катание

Пару недель назад в Норвуде тайская одиночница Фаттарида Канешиге выиграла серебро Cranberry Cup среди новисов. И не просто выиграла, а заявила контент уровня Елизаветы Туктамышевой, в том числе тройной аксель. Почти все, кроме трикселя, у нее в итоге получилось.

Канешиге не единственная, кто тянется к топам. Фигуристки из тропиков уже готовы навязать конкуренцию на международных турнирах.

Рассказываем, насколько они сильны, кто готовит их к стартам и как непросто им добывать лед для тренировок.

Тренируются на круглых катках и сами ставят себе программы. Они конкурентоспособны даже на ЧМ

В странах, где фигурное катание не развито, полноценные тренировочные катки – большая редкость. Тяжелее всего ситуация в тропиках: естественного льда там нет вовсе, а крытые площадки содержать дорого и бессмысленно. Зимние виды спорта в таких местах не очень популярны.

На чемпионате Европы 2022 года в Таллине индианка Тара Прасад рассказывала: «В Индии есть только один маленький каток в Дели, он по размерам где-то половина таллинского. У нас не так много фигурного катания в стране». Впрочем, для самой Прасад это не проблема, потому что она живет и тренируется в США. Но другим спортсменам в сборной непросто.

Вообще, ISkate India, про который говорила Тара, – это площадка для массового катания, но на ней проводят и турниры, в том числе чемпионат Индии. Кстати, участников он собирает немало по меркам этого региона: в одном только в женском одиночном соревнуются 5 человек, а есть еще юниорки, мужчины и танцы на льду.

Та же ситуация в Бразилии. Чемпион страны 2019 года Лаэрте де Лима рассказывал на Универсиаде в Красноярске, что дома тренируется на крошечной площадке по часу несколько раз в неделю. А вот на Кипре катки большие, но круглые. Находятся они в основном в торговых центрах. И на этом же льду, объезжая посетителей, занимаются фигуристы

Для двукратной чемпионки ОАЭ Захры Лари родители вообще построили собственный каток в Абу-Даби – Emirates Skating Club. Отец Захры – бизнесмен, а клуб – его очередной бизнес-проект. Сейчас Захра уже завершила карьеру, и там тренируются другие фигуристы, в том числе несколько юниорских групп. А еще на этой арене проводят соревнования.

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Проблемы со льдом есть и в ближнем зарубежье. В Узбекистане полноценную тренировочную площадку – арену Humo в Ташкенте – построили только в 2019 году.

Джамшид Ташмухамедов, выступающий в танцах на льду с Анастасией Сазоновой, объяснял: «До того, как построили арену, мы тренировалась на массовом катании. Было очень трудно. Постоянно много народу. Если нам везло и приходило мало человек, это было раем. Хорошо, что сейчас есть лед. И вообще, сейчас у нас в стране строят много катков, идет развитие. Когда мне было примерно 4-5 лет, льда не было в принципе — катались на его пластмассовом аналоге».

В некоторых странах фигурное катание настолько непопулярно, что даже на коньки иногда смотрят с опаской. У Тары Прасад из-за них бывают проблемы на таможне: «Лезвия же острые. И меня спрашивают: «Это что, кинжал такой?». Потому что они просто не видели никогда коньков в своей жизни. Так что каждый раз, когда я приезжаю на чемпионат Индии, проход через аэропорт — это забавно и волнующе. Потому что мне приходится объяснять: да я фигуристка, люди!».

А кто тренирует в этих странах? Местные чемпионы, специалисты из США, Канады и даже России

Бо́льшая часть фигуристов тренируется у соотечественников, завершивших карьеру. Например, Эфе Динсера из Анкары готовит к турнирам чемпион Турции Тайфун Анар. Марию Рейкдал из Бразилии – Густав Кавальканти

Однако некоторые спортсмены уезжают в другие страны перенимать чемпионский опыт. Естественно, те, кто может себе это позволить.

Марилена Китромилис с Кипра катается у Ольги Ганичевой в Ипсвиче. Джоселин Хонг из Новой Зеландии несколько сезонов работала с Николаем Морозовым. Сотрудничают ли они сейчас – неизвестно. В ее профиле на сайте ISU Морозов по-прежнему значится ведущим специалистом, но эти анкеты не всегда обновляют вовремя. 

Хореографов тоже иногда нанимают зарубежных. Бразильянка Изадора Уильямс несколько лет работала с Игорем Луканиным. Для австралийки Виктории Алькантара программы ставит канадец Джо Рассел. Мексиканец Донован Каррильо сотрудничал с Бенуа Ришо. С программами Ришо, напомним, Каори Сакамото выиграла чемпионат мира и бронзу Пекина, а Дайсуке Такахаси пытался совершить грандиозный камбэк в мужском одиночном.

Только вот федерации Малайзии, Филиппин или Индии не могут профинансировать работу иностранного специалиста. Фигурное катание в этих странах совсем не популярно. Нет зрителей – нет спонсоров и высоких доходов.

Поэтому некоторые фигуристы сами ставят себе программы вместе с тренерами, чтобы не тратиться на хореографа. Так, например, работают Прасад и ее наставница Стефани Кубан. Посмотрите на произвольную Тары под музыку из балета «Баядерка» Минкуса. Она катала ее два сезона подряд.

И постановка, и контент вполне конкурентоспособны на уровне топ-15 чемпионата мира: 2 аксель + ойлер + 3 сальхов, 3 флип + 2 тулуп, 3 лутц, 3 риттбергер, 3 флип, 3 сальхов + 2 тулуп, 2 аксель, дорожка 3 уровня, большинство вращений – четвертого. Только вот почти все элементы отминусованы. Прасад редко докручивает прыжки. Так что ее личный рекорд – 127.93 балла и 20-е место чемпионата четырех континентов. Но есть и фигуристы более высокого уровня.

Разница в технике колоссальная: триксель от одиночницы из Таиланда и твиззлы с нулевой стоимостью от дуэта из Индии

Женское одиночное катание в экзотических странах развивается быстрее других видов. Это видно и по контенту, и по оценкам. Новозеландка Джоселин Хонг три года назад набирала 105 баллов по сумме двух прокатов, а теперь может преодолеть отметку в 155 баллов. За это время она избавилась от одинарных прыжков в программе и уверенно овладела тройным лутцем.

У Марилены Китромилис с Кипра еще 2 сезона назад личный рекорд был 116 баллов. Теперь она освоила каскад 3 лутц + 3 тулуп, почти не допускает недокрутов и набирает за 160 баллов (а иногда и за 180).

Есть и абсолютно уникальные истории, например: Фаттаратида Канешиге из Таиланда и ее тройной аксель. В Норвуде на Cranberry Cup Фаттарида не докрутила триксель больше чем на четверть, упала, но для Таиланда это все равно прорыв. Тот же контент она заявляла ранее на Skate Milwaukee в этом сезоне. Там тоже было падение с акселя в 3,5 оборота и пара недокрутов, но в остальном обе программы были исполнены чисто. Тренируется Канешиге у американки Тэмми Гэмбилл в Колорадо. Она работает также с вице-чемпионкой Пхенчхана в команде Карен Чен.

По уровню катания и сложности контента Канешиге, Китромилис и Хонг уже догнали своих соперниц из Италии, Германии, Франции, Эстонии, Канады и некоторых девочек из США.

Помимо трикселя Фаттарида владеет каскадом 3 лутц + 3 тулуп, 2 аксель + 3 тулуп, а еще секвенцией 3 риттбергер + 2 аксель + 2 тулуп. С учетом всех ошибок она набирает по сумме двух программ 157.93 балла.

Другие девочки в сборной Таиланда получают в лучшем случае в два раза меньше. Супицару Аттавибун на этапе Гран-при в Куршевеле в этом году оценили в 75.43 балла. Еще ниже в таблице расположилась Валентина Куэва из Эквадора. У нее в программе были только одинарные и двойные прыжки, которые она, впрочем, тоже не докручивает. Как итог – 38.73 балла и personal best. Для Валентины это первый квалификационный старт в карьере. Так что этот результат автоматически стал личным рекордом. 

В целом, в женском одиночном катании тенденция такова: реальный рост пока показывают только спортсменки, которые уезжают тренироваться в другие страны.

У мужчин ситуация схожая. Исключение составляет разве что мексиканец Донован Каррильо. Он всю карьеру провел в Леон-де-лос-Альдама в группе Грегорио Нуньеса. Уезжал только для постановки программ к Бенуа Ришо, но в остальном вся его подготовка – результат работы Нуньеса. В 14 лет Донован не мог сделать ни одного тройного прыжка, а в 22 года в Пекине исполнил 2 четверных тулупа (почти чисто) и 2 трикселя. В итоге он занял 22 место, установив личный рекорд по оценкам – 218.13. 

А вот спортивные и танцевальные дуэты развиваются гораздо медленнее. Там ведь и фигуристов нужно вдвое больше. Чаще всего федерации приглашают спортсменов из-за рубежа, и особенно активно это делают австралийцы. Например, сейчас в сборной Австралии есть 2 крепкие танцевальные пары и 3 спортивные. В каждой из них один партнер – легионер. Также поступают в Мексике, Новой Зеландии, Турции и многих других странах. 

Но есть и суперсамобытные дуэты. Как, например, Харшита Равтани и Ванш Бхатиа из Индии, пару лет назад выступавшие в танцах на льду. В 2019 году они поехали в Лас-Вегас на этап Гран-при среди юниоров и набрали там 10.77 по итогам двух прокатов. Это антирекорд юниорской серии.

Кстати, Харшита там же соревновалась и с женщинами-одиночницами. Она стала последней, отстав от победительницы – Алисы Лью – почти на 180 баллов.

Такое удивительное разнообразие школ, флагов и культур можно увидеть только на юниорской серии Гран-при. Все дело в том, что там для отбора на этапы не нужно набирать технический минимум, как на взрослых соревнованиях. И, наверное, это к лучшему: у спортсменов есть возможность выступить на крупном турнире, а у болельщиков познакомиться с разными фигуристами.

Самый интернациональный в этом году – 3-й этап в Риге. Там выступят представители ЮАР, Тайпея, Турции, Филиппин, Новой Зеландии, Австралии, Мексики, Гонконга, Эквадора и Бразилии. И каждый из них найдет, чем удивить.

Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO, Liu Xiao/XinHua; instagram.com/anri.kaneshige; facebook.com/iskateIndia; facebook.com/cyonice

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