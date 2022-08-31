Фигуристки из Таиланда и Новой Зеландии рвутся на пьедесталы. Как развивается фигурное катание на экваторе и в Океании?

Пару недель назад в Норвуде тайская одиночница Фаттарида Канешиге выиграла серебро Cranberry Cup среди новисов. И не просто выиграла, а заявила контент уровня Елизаветы Туктамышевой, в том числе тройной аксель. Почти все, кроме трикселя, у нее в итоге получилось.

Канешиге не единственная, кто тянется к топам. Фигуристки из тропиков уже готовы навязать конкуренцию на международных турнирах.

Рассказываем, насколько они сильны, кто готовит их к стартам и как непросто им добывать лед для тренировок.

Тренируются на круглых катках и сами ставят себе программы. Они конкурентоспособны даже на ЧМ

В странах, где фигурное катание не развито, полноценные тренировочные катки – большая редкость. Тяжелее всего ситуация в тропиках: естественного льда там нет вовсе, а крытые площадки содержать дорого и бессмысленно. Зимние виды спорта в таких местах не очень популярны.

На чемпионате Европы 2022 года в Таллине индианка Тара Прасад рассказывала : «В Индии есть только один маленький каток в Дели, он по размерам где-то половина таллинского. У нас не так много фигурного катания в стране». Впрочем, для самой Прасад это не проблема, потому что она живет и тренируется в США. Но другим спортсменам в сборной непросто.

Вообще, ISkate India, про который говорила Тара, – это площадка для массового катания, но на ней проводят и турниры, в том числе чемпионат Индии. Кстати, участников он собирает немало по меркам этого региона: в одном только в женском одиночном соревнуются 5 человек, а есть еще юниорки, мужчины и танцы на льду.

Та же ситуация в Бразилии. Чемпион страны 2019 года Лаэрте де Лима рассказывал на Универсиаде в Красноярске, что дома тренируется на крошечной площадке по часу несколько раз в неделю. А вот на Кипре катки большие, но круглые. Находятся они в основном в торговых центрах. И на этом же льду, объезжая посетителей, занимаются фигуристы .

Для двукратной чемпионки ОАЭ Захры Лари родители вообще построили собственный каток в Абу-Даби – Emirates Skating Club. Отец Захры – бизнесмен, а клуб – его очередной бизнес-проект. Сейчас Захра уже завершила карьеру, и там тренируются другие фигуристы, в том числе несколько юниорских групп. А еще на этой арене проводят соревнования.

Проблемы со льдом есть и в ближнем зарубежье. В Узбекистане полноценную тренировочную площадку – арену Humo в Ташкенте – построили только в 2019 году.

Джамшид Ташмухамедов, выступающий в танцах на льду с Анастасией Сазоновой, объяснял : «До того, как построили арену, мы тренировалась на массовом катании. Было очень трудно. Постоянно много народу. Если нам везло и приходило мало человек, это было раем. Хорошо, что сейчас есть лед. И вообще, сейчас у нас в стране строят много катков, идет развитие. Когда мне было примерно 4-5 лет, льда не было в принципе — катались на его пластмассовом аналоге».

В некоторых странах фигурное катание настолько непопулярно, что даже на коньки иногда смотрят с опаской . У Тары Прасад из-за них бывают проблемы на таможне: «Лезвия же острые. И меня спрашивают: «Это что, кинжал такой?». Потому что они просто не видели никогда коньков в своей жизни. Так что каждый раз, когда я приезжаю на чемпионат Индии, проход через аэропорт — это забавно и волнующе. Потому что мне приходится объяснять: да я фигуристка, люди!».

А кто тренирует в этих странах? Местные чемпионы, специалисты из США, Канады и даже России

Бо́льшая часть фигуристов тренируется у соотечественников, завершивших карьеру. Например, Эфе Динсера из Анкары готовит к турнирам чемпион Турции Тайфун Анар. Марию Рейкдал из Бразилии – Густав Кавальканти.

Однако некоторые спортсмены уезжают в другие страны перенимать чемпионский опыт. Естественно, те, кто может себе это позволить.

Марилена Китромилис с Кипра катается у Ольги Ганичевой в Ипсвиче. Джоселин Хонг из Новой Зеландии несколько сезонов работала с Николаем Морозовым. Сотрудничают ли они сейчас – неизвестно. В ее профиле на сайте ISU Морозов по-прежнему значится ведущим специалистом, но эти анкеты не всегда обновляют вовремя.

Хореографов тоже иногда нанимают зарубежных. Бразильянка Изадора Уильямс несколько лет работала с Игорем Луканиным. Для австралийки Виктории Алькантара программы ставит канадец Джо Рассел. Мексиканец Донован Каррильо сотрудничал с Бенуа Ришо. С программами Ришо, напомним, Каори Сакамото выиграла чемпионат мира и бронзу Пекина, а Дайсуке Такахаси пытался совершить грандиозный камбэк в мужском одиночном.

Только вот федерации Малайзии, Филиппин или Индии не могут профинансировать работу иностранного специалиста. Фигурное катание в этих странах совсем не популярно. Нет зрителей – нет спонсоров и высоких доходов.

Поэтому некоторые фигуристы сами ставят себе программы вместе с тренерами, чтобы не тратиться на хореографа . Так, например, работают Прасад и ее наставница Стефани Кубан. Посмотрите на произвольную Тары под музыку из балета «Баядерка» Минкуса. Она катала ее два сезона подряд.

И постановка, и контент вполне конкурентоспособны на уровне топ-15 чемпионата мира: 2 аксель + ойлер + 3 сальхов, 3 флип + 2 тулуп, 3 лутц, 3 риттбергер, 3 флип, 3 сальхов + 2 тулуп, 2 аксель, дорожка 3 уровня, большинство вращений – четвертого. Только вот почти все элементы отминусованы. Прасад редко докручивает прыжки. Так что ее личный рекорд – 127.93 балла и 20-е место чемпионата четырех континентов. Но есть и фигуристы более высокого уровня.

Разница в технике колоссальная: триксель от одиночницы из Таиланда и твиззлы с нулевой стоимостью от дуэта из Индии

Женское одиночное катание в экзотических странах развивается быстрее других видов. Это видно и по контенту, и по оценкам. Новозеландка Джоселин Хонг три года назад набирала 105 баллов по сумме двух прокатов, а теперь может преодолеть отметку в 155 баллов. За это время она избавилась от одинарных прыжков в программе и уверенно овладела тройным лутцем.

У Марилены Китромилис с Кипра еще 2 сезона назад личный рекорд был 116 баллов. Теперь она освоила каскад 3 лутц + 3 тулуп, почти не допускает недокрутов и набирает за 160 баллов (а иногда и за 180).

Есть и абсолютно уникальные истории, например: Фаттаратида Канешиге из Таиланда и ее тройной аксель. В Норвуде на Cranberry Cup Фаттарида не докрутила триксель больше чем на четверть, упала, но для Таиланда это все равно прорыв. Тот же контент она заявляла ранее на Skate Milwaukee в этом сезоне. Там тоже было падение с акселя в 3,5 оборота и пара недокрутов, но в остальном обе программы были исполнены чисто. Тренируется Канешиге у американки Тэмми Гэмбилл в Колорадо. Она работает также с вице-чемпионкой Пхенчхана в команде Карен Чен.

По уровню катания и сложности контента Канешиге, Китромилис и Хонг уже догнали своих соперниц из Италии, Германии, Франции, Эстонии, Канады и некоторых девочек из США.

Помимо трикселя Фаттарида владеет каскадом 3 лутц + 3 тулуп, 2 аксель + 3 тулуп, а еще секвенцией 3 риттбергер + 2 аксель + 2 тулуп. С учетом всех ошибок она набирает по сумме двух программ 157.93 балла.

Другие девочки в сборной Таиланда получают в лучшем случае в два раза меньше. Супицару Аттавибун на этапе Гран-при в Куршевеле в этом году оценили в 75.43 балла. Еще ниже в таблице расположилась Валентина Куэва из Эквадора. У нее в программе были только одинарные и двойные прыжки, которые она, впрочем, тоже не докручивает. Как итог – 38.73 балла и personal best. Для Валентины это первый квалификационный старт в карьере. Так что этот результат автоматически стал личным рекордом.

В целом, в женском одиночном катании тенденция такова: реальный рост пока показывают только спортсменки, которые уезжают тренироваться в другие страны .

У мужчин ситуация схожая. Исключение составляет разве что мексиканец Донован Каррильо. Он всю карьеру провел в Леон-де-лос-Альдама в группе Грегорио Нуньеса. Уезжал только для постановки программ к Бенуа Ришо, но в остальном вся его подготовка – результат работы Нуньеса. В 14 лет Донован не мог сделать ни одного тройного прыжка, а в 22 года в Пекине исполнил 2 четверных тулупа (почти чисто) и 2 трикселя. В итоге он занял 22 место, установив личный рекорд по оценкам – 218.13.

А вот спортивные и танцевальные дуэты развиваются гораздо медленнее. Там ведь и фигуристов нужно вдвое больше. Чаще всего федерации приглашают спортсменов из-за рубежа, и особенно активно это делают австралийцы. Например, сейчас в сборной Австралии есть 2 крепкие танцевальные пары и 3 спортивные. В каждой из них один партнер – легионер. Также поступают в Мексике, Новой Зеландии, Турции и многих других странах.

Но есть и суперсамобытные дуэты. Как, например, Харшита Равтани и Ванш Бхатиа из Индии, пару лет назад выступавшие в танцах на льду. В 2019 году они поехали в Лас-Вегас на этап Гран-при среди юниоров и набрали там 10.77 по итогам двух прокатов. Это антирекорд юниорской серии.

Кстати, Харшита там же соревновалась и с женщинами-одиночницами. Она стала последней, отстав от победительницы – Алисы Лью – почти на 180 баллов.

Такое удивительное разнообразие школ, флагов и культур можно увидеть только на юниорской серии Гран-при. Все дело в том, что там для отбора на этапы не нужно набирать технический минимум, как на взрослых соревнованиях. И, наверное, это к лучшему: у спортсменов есть возможность выступить на крупном турнире, а у болельщиков познакомиться с разными фигуристами.

Самый интернациональный в этом году – 3-й этап в Риге. Там выступят представители ЮАР, Тайпея, Турции, Филиппин, Новой Зеландии, Австралии, Мексики, Гонконга, Эквадора и Бразилии. И каждый из них найдет, чем удивить.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO, Liu Xiao/XinHua; instagram.com/anri.kaneshige; facebook.com/iskateIndia; facebook.com/cyonice