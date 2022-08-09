15-летняя ученица российских тренеров – новый лидер сборной США? Изабо Левито уже поборола пубертат и учит суперпрыжки

Сезон в фигурном катании незаметно стартовал: в США провели уже два небольших турнира – Lake Placid Ice Dance Internationals и Philadelphia Summer Internationals.

И на второй точно стоит обратить внимание. Philadelphia Summer показала: в американском катании появилась спортсменка, которая точно навяжет борьбу прежним лидерам.

Изабо Левито весной выиграла юниорский чемпионат мира, обогнав на 0,54 балла кореянку Джиу Шин. Левито – во многом продукт российской школы: ее тренируют Юлия и Вячеслав Кузнецовы, Жанна Палагина, Евгений Платов, еще с Изабо работает Отар Джапаридзе.

Козыри Левито: суперстабильность (вообще нет падений) и каскады во второй половине

Левито только-только вышла из юниоров и выиграла первый же турнир по взрослым. Да, это локальный старт в начале сезона, даже не челленджер, но дело не в значимости и не в составе участников – Изабо показала конкурентоспособную форму и готовность к прогрессу.

Она без труда сделала каскад 3 лутц-3 риттбергер во второй половине короткой программы и три каскада во второй половине произвольной – почти все чисто.

Смутили лишь две помарки не каскаде 3-лутц-ойлер-3 сальхов: на лутце поставили неясное ребро, а на сальхове недокрут больше четверти. В прошлом сезоне этот элемент у Левито получался на положительный GOE практически на каждом турнире. Да и вообще стабильность – ее сильная сторона: Изабо, по сути, не допускает ошибок, а падений за всю соревновательную карьеру и вовсе не было.

По крайней мере, на тех стартах, с которых сохранились видеозаписи и протоколы.

Отдельные аплодисменты Левито сорвала за музыку к новым постановкам.

В произвольной у нее вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Под эту композицию в 2002 году Саша Коэн каталась на Играх в Солт-Лейк-Сити, только у нее звучала версия без вокала. Короткую программу в текущем сезоне Изабо поставили под «Una noche mas» израильской певицы Ясмин Леви. 3 года назад под музыку Леви каталась Алина Загитова – помните «Me voy»?

Цель Левито – минимум два ультра-си: аксель и тулуп (попытка уже была)

Относительная слабость Изабо – контент: она владеет каскадом 3 лутц-3 риттбергер, но без отточенных ультра-си – впрочем, этого потенциально хватает, чтобы выбраться в лидеры сборной.

На Skate Milwaukee прошлым летом была попытка четверного тулупа – Изабо не докрутила полоборота, коснулась льда коленом (но выстояла) и больше квады не заявляла.

В прошлом сезоне тренер Юлия Кузнецова обмолвилась, что помимо четверного тулупа они работают над тройным акселем, но подготовку не форсируют: «Мы сконцентрированы на ее взрослении. Я не хочу, чтобы Изабо каталось до пубертата, а потом завершила карьеру. Я хочу, чтобы она каталась очень долго».

А пубертат уже наступил: в марте-2022 Левито исполнилось 15, а с начала прошлого года она выросла на 11 см. Но, судя по сезону, Изабо с тренером нашли способ держать форму даже с учетом всех изменений тела.

Другой потенциальный козырь Изабо – высокие компоненты, во всяком случае, на уровне национальной команды. По сумме прокатов она получает вторую оценку в среднем 93,8 балла – выше только у Мэрайи Белл (она набирает за 100 баллов), Карен Чен (99,69), а еще Левито минимально отстает от Эмбер Гленн (94,88).

На международных стартах ситуация, безусловно, другая: там лидеры получают за 105 баллов, но о мировом топе в дебютном сезоне речь и не идет (по крайней мере, с нынешним контентом). Изабо отличается легкостью, точностью, балетной пластикой (над ней они отдельно работают с Жанной Палагиной), музыкальностью и стабильностью. Это крепкая база, чтобы наращивать вторую оценку.

Левито – лидер сборной в 15 лет: почему и за счет чего это реально?

В прошлом сезоне – еще юниоркой – Левито участвовала во взрослом чемпионате США: завоевала бронзу, уступив только Карен Чен и Мэрайе Белл. Но тогда с турнира из-за ковида снялись Алиса Лью и Эмбер Гленн, из-за травмы ноги не приехала Брэди Теннелл. Все они потенциально могли обогнать Изабо.

Посмотрим на расклад в сборной США по-другому.

Прямо сейчас Изабо Левито – самая стабильная фигуристка в команде, у нее одна из самых высоких оценок за компоненты. А еще она единственная, кто уверенно владеет каскадами 3 лутц-3 риттбергер и 3 лутц-ойлер-3 сальхов – стабильно исполняет их во второй половине программы, набирая бонусами почти 3 балла.

Предпосылок для лидерства в сборной хватает:

• Алиса Лью завершила карьеру.

• Эмбер Гленн и Линдси Торнгрен, которые периодически заявляют тройной аксель, катаются ненадежно и с учетом ошибок набирают среднюю сумму меньше, чем Левито без трикселя.

• Мэрайя Белл тоже нестабильна и не владеет элементами ультра-си. Благодаря оценке за технику Левито компенсирует отставание в компонентах и набирает в среднем такую же сумму, что и Белл. И это если ориентироваться на ее юниорскую программу – то есть на контент без хореографической дорожки в произвольной.

• Еще одна сильная и опытная соперница – Брэди Теннелл, но она пропустила почти весь прошлый сезон из-за травмы. Сейчас, судя по соцсетям, Брэди восстановилась и готова выступать, но ее форму пока оценить очень сложно. Сезон перед перерывом у нее получился не самым удачным: на каждом турнире, в каждом прокате вылезало по несколько недокрутов.

До этого время от времени она пыталась усложнить программы за счет каскада 3 лутц-3 риттбергер, но лишь дважды исполнила его четко, и это было 4 года назад. Прокаты Левито сложнее и чище.

• Та же проблема с недокрутами и у Карен Чен: за последние два сезона она на каждом старте не докручивала минимум треть прыжковых элементов. Иногда Карен компенсирует ошибки высокой второй оценкой, но чаще не набирает и 200 баллов по сумме.

К тому же в текущем сезоне Чен, судя по всему, не ждут на Гран-при. Пока она не заявлена ни на один этап – хотя, возможно, ей достанется свободное место на Skate America.

Эта осень для Изабо Левито – время набраться опыта на международных турнирах и запомниться судьям. Она заявлена этапы Гран-при в Великобритании и США

В Норвуде Изабо встретится с действующей чемпионкой мира Каори Сакамото и кореянками Хэ Ин Ли и Ен Чон Пак – они самые опасные соперницы, но при чистых прокатах подобраться к тройке вполне реально. Да и на британском Гран-при у Левито не убийственная конкуренция: в Шеффилде она поборется с Маи Михарой, Брэди Теннелл, Ю Ен и Анастасией Губановой.

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Linnea Rheborg