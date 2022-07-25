Кто из юниорок бросит вызов Трусовой и Валиевой? Джокеры Тутберидзе и Плющенко выходят во взрослые, а с ними – таинственная японка

Конгресс ISU принял поправку о поэтапном повышении возрастного ценза: до 16 в сезоне-2023/24, до 17 лет в сезоне-2024/25.

Это значит, что Софье Акатьевой, Мао Шимаде и другим юным чемпионкам придется еще надолго задержаться в юниорах. Но есть и те, кому повезло больше. Некоторые спортсмены из этого поколения успеют совершить переход во взрослые уже в ближайшем сезоне.

Способен ли кто-то из них навязать реальную конкуренцию лидерам?

Аделия Петросян, женское катание (Россия, тренер – Этери Тутберидзе)

Вы наверняка помните ее по прошлому сезону: застенчивая малышка чуть выше борта заняла 4-е место на взрослом чемпионате России. А позже она катала за команду Анны Щербаковой на Кубке Первого канала.

Пусть внешняя хрупкость не обманывает: Аделия первой в мире среди женщин прыгнула четверной риттбергер и первой в мире среди фигуристов вообще сделала два четверных риттбергера в одной программе. Правда, ни тот, ни другой рекорд не засчитали – оба покорились Петросян на национальных соревнованиях, но внимание к себе она привлекла.

Помимо риттбергера Аделия владеет еще двумя четверными ー флипом и тулупом. На Кубке Первого канала она заходила на три квада, но со всех упала. Пока ей удается сделать максимум два четверных в прокате, и то редко. За весь прошлый сезон с этим контентом она уверенно справилась лишь на ЧР. Однако Аделия даже с одним ультра-си может набирать за технику в произвольной почти 80 баллов ー столько же, сколько Елизавета Туктамышева.

В арсенале Петросян кроме квадов есть каскады с сальховом, вращения четвертого уровня и дорожки шагов минимум на третий – и все это на высокой скорости. Аделия всегда катается в быстром темпе и умеет выдержать его до конца программы, кажется, ничуть не уставая. Как сказала бы Татьяна Тарасова, после проката дышит носом.

Чем еще запоминается Петросян, так это образами в программах – а точнее, контрастом между образом и внешним видом. Она даже на фоне сверстниц выглядит очень юной, но катается чаще всего под строгую, «взрослую» музыку. Например, как в короткой сезона-2021/22 под Orquesta Color Tango Эвариста Корриего.

Иногда хореографы выбирают для нее что-то мистически минорное, как Paint it Black от Ciara в произвольной прошлого сезона или Après Moi от Регины Спектор в короткой сезона-2019/20.

Насыщенные программы и дорогие элементы позволяют Петросян соперничать с лидерами сборной России уже сейчас – даже с учетом ошибок, которые она пока допускает.

Софья Муравьева, женское катание (Россия, тренер – Евгений Плющенко)

На взрослом ЧР-2022 по уровню катания Муравьева почти не уступила опытным соперницам. Она одна из самых компонентных фигуристок поколения, хорошо чувствует музыку, скользит легко и плавно и получает вторую оценку на 2-3 балла выше, чем другие юниорки.

На ЧР-2022 Муравьева заняла 6-е итоговое место, а после короткой программы вообще была третьей. И это при том, что судьи наказали ее штрафным баллом из-за опоздания на старт. Выяснилось это уже после соревнования, а до этого момента Софья держалась на второй позиции, проигрывая только Камиле Валиевой.

Помимо высоких компонентов Муравьева набирает еще и неплохую оценку за технику: владеет тройным акселем и умело делает его в каскаде с двойным тулупом. А еще дважды в прошлом сезоне она заходила на четверной сальхов. Однако оба раза неудачно ー с падениями. Дмитрий Михайлов, один из тренеров Сони, рассказывал в интервью «Матч ТВ», что Муравьева тренирует четверной тулуп, но исполнять квады ей мешают боли в ноге.

Впрочем, пока ей хватает и тройного акселя, чтобы навязывать борьбу взрослым чемпионкам.

Еще одна сильная сторона Муравьевой ー стабильность: недокруты и падения для нее редкость. Как и дорожки или вращения ниже четвертого уровня. За весь прошлый сезон откровенно неудачным у нее был лишь один прокат ー произвольная на 5-м этапе Кубка России.

Но даже тогда она победила: помогли тройной аксель и высокая оценка после короткой программы.

Рион Сумиоши, женское катание (Япония, тренер – Кодзи Окадзима)

У Рион серьезный прыжковый контент с четверным тулупом, практически эталонные вращения и сложные дорожки. А еще опытные тренеры за бортиком ー Кодзи Окадзима и Норико Сато, которые привели к серебру ЧМ-2018 Вакабу Хигучи.

Сумиоши не хватает одного ー чистоты: на недокрутах и степ-аутах она только в произвольной теряет около 13 баллов – грубые ошибки влияют на общее впечатление и компоненты. В случае Рион высокая стоимость элементов не компенсирует все эти потери.

Однако на дистанции в несколько сезонов видно, как быстро развивается Сумиоши: усложняет контент, совершенствует скольжение и музыкальность.

Возможно, задержка в юниорах связана именно с этим. Японка ведь могла выйти на взрослый лед еще в сезоне-2019/20 вместе с Трусовой, Щербаковой и Косторной – но тогда ее уровня не хватало, чтобы соперничать с фигуристками старше и опытнее.

К тому же в 2019-м Рион на несколько месяцев прекратила тренировки из-за травмы стопы, а потом из-за ковида. Она долго восстанавливалась, затем, как и другие юниоры, ждала, пока начнутся международные турниры после карантина в сезоне-2020/21. И лишь год назад ей удалось вернуться на крупные соревнования.

В наступающем сезоне у нее будут новые сложные программы – одну поставила Ше-Линн Бурн, которая, судя по всему, довольна подопечной. Под одним из постов в соцсетях Сумиоши Ше-Линн написала: «Не могу дождаться того момента, когда ты засияешь».

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, танцы на льду (Россия, тренер – Алексей Горшков)

Они выиграли почти все возможные турниры по юниорам – не хватает золота только с финала Гран-при и чемпионата мира. На эти соревнования они попросту не попали: сначала из-за пандемии, а потом из-за отстранения российской сборной.

Путь к этим турнирам на взрослом уровне может оказаться еще более долгим – в танцах на льду вчерашним юниорам пробиться в элиту практически невозможно. История знает несколько примеров: Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Майя и Алекс Шибутани, но они по-своему уникальны. Ирине и Дарио придется отстоять очередь за чемпионами внутри сборной России. И им есть что противопоставить соперникам.

У Хаврониной и Чиризано несколько сильных сторон: в первую очередь, хорошая базовая подготовка и школа. Ребята тренируются под руководством Алексея и Людмилы Горшковых, а еще работают с Николаем Морозовым. Эти специалисты подготовили с десяток титулованных дуэтов: Албену Денкову и Максима Ставиского, Оксану Домнину и Максима Шабалина. Список известных учеников Морозова даже нет смысла перечислять ー не хватит места.

Ирина и Дарио невероятно стабильны и психологически устойчивы. Они рассказывали в интервью ФФКР, как однажды партнер чуть не опоздал к началу Гран-при в Гданьске, потому что забыл паспорт и летел в Польшу отдельно от команды. В итоге на этом турнире они установили два личных рекорда.

В середине сезона Хавронина/Чиризано внезапно поменяли произвольный танец и накатали его за месяц так, что выиграли с новой программой Первенство России. На взрослом ЧР с этим же результатом они были бы 7-ми. И это при том, что на юниорских турнирах фигуристы делают меньше элементов.

Еще одно преимущество дуэта ー Ирина и Дарио катаются вместе уже 4 года и хорошо знают друг друга. Многим другим российским дуэтам только предстоит добиться такого взаимодействия в следующем сезоне. Весной 2022 года в сборной сначала распались, а потом сложились в новых составах четыре танцевальные пары – им потребуется время, чтобы скататься. Возможно, для Хаврониной и Чиризано это шанс обойти соперников и прорваться в топ.

Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен, танцы на льду (США, тренер – Чарли Уайт)

Они попали в резерв сборной США на сезон-2022/23 и уже в этом году вполне могут побороться за основу или даже завоевать путевки на международные турниры.

Вольфкостин и Чен и в прошлом сезоне держались недалеко от лидеров – на чемпионате США среди взрослых заняли 6-е место, и от топ-5 их тогда отделила всего 0,71 балла. Ребята перестроились под правила взрослых соревнований, добавили в программы нужные элементы и по базовой стоимости почти не уступили победителям Мэддисон Чок и Эвану Бейтсу, проиграв по компонентам и по технике исполнения.

Со вторым пунктом у дуэта возникали проблемы и на юниорских турнирах: на ЮЧМ-2022 Вольфкостин/Чен заняли 4-е место из-за нелепого падения партнерши на твиззлах в ритм-танце.

Почему-то именно в первый день соревнований Катарина и Джеффри ошибаются чаще, оказываясь догоняющими – и догнать соперников у них, как правило, получается. По юниорам Вольфкостин/Чен почти всегда финишировали в тройке на международных стартах. Посмотрим, удастся ли им так же справляться со взрослыми конкурентами.

Уна Браун и Гейдж Браун, танцы на льду (США, тренер – Инесе Буцевица)

Уна и Гейдж ー брат с сестрой. Во многом их история напоминает карьеру другого американского дуэта – Майи и Алекса Шибутани: катаются вместе всю жизнь, очень успешны по юниорам, все вчетвером даже родились в одном штате ー Нью-Йорк. Возможно, скоро между ними появится еще одна параллель, если Брауны добьются такого же успеха на взрослом льду.

И у них вполне может получиться. Уна и Джеффри уже владеют самыми сложными и дорогими элементами: дорожки, поддержки и твиззлы делают, как правило, не ниже, чем на третий уровень. Компонентно эти ребята превосходят большинство сверстников в среднем на 1-2 балла. И даже чисто визуально производят впечатление одной из самых зрелых и опытных пар.

Уна и Джеффри катаются легко, практически безусильно, на высокой скорости – и темп музыки для программ всегда подбирают соответствующий. А еще Брауны очень быстро прогрессируют: за два последних сезона увеличили личный рекорд на международных турнирах на 40 баллов.

Есть нюанс: они еще ни разу не участвовали в турнирах по сеньорам даже на национальном уровне – так что сравнивать их со взрослыми сейчас не совсем корректно. Однако такая возможность появится уже в наступающем сезоне.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, пары (Россия, тренер – Сергей Доброскоков)

В парном катании, как и в танцах на льду, быстро выбиться в лидеры по взрослым ー непростая задача. Юные фигуристы должны сначала окрепнуть морально и физически, чтобы навязать борьбу чемпионам постарше. Квантовые скачки ー редкость, но и они случаются. Так было, например, с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, которые в дебютном сезоне на взрослом льду взяли бронзу Финала Гран-при, а уже через год стали чемпионами мира.

В случае с российскими парами нужно сначала выдержать серьезную конкуренцию на уровне национальной команды. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук уже обеспечили себе место в резерве. А с учетом того, что весь следующий сезон российские фигуристы проведут внутри страны, разница между первым и вторым составом, по сути, сотрется. Останется разница в классе.

По сложности программ Хабибуллина и Княжук даже превосходят нынешних лидеров. Они делают сложнейший каскад 3 лутц + ойлер + 3 сальхов ー большая редкость для пар. Одним этим элементом они отыгрывают у соперников от 1,6 до 4 баллов. Правда, в итоге Наталья и Илья теряют это преимущество из-за минусовой оценки за исполнение. Самая большая их беда ー недокруты.

Хабибуллина и Княжук обыгрывали сверстников даже с учетом этих ошибок. Со взрослыми будет сложнее – нужны чистые прокаты. На юниорском Гран-при в Линце при безошибочном исполнении ребята получили больше 188 баллов по сумме – это уровень топ-10 на взрослом ЧМ. А ведь юниоры в произвольной делают на одну поддержку меньше, чем сеньоры.

С новыми постановками и максимумом элементов Наталья и Илья станут еще сильнее.

А где же мужчины?

В мужском катании в сезоне-2022/23 ярких новичков не ожидается, но будет несколько хорошо знакомых нам ребят. Речь о фигуристах, которые уже пару сезонов совмещают карьеру на юниорском и на взрослом уровнях.

В завершившемся олимпийском цикле правила позволяли делать так одиночникам и одиночницам в возрасте от 15 до 19 лет. Это период, когда спортсмен прошел минимальный порог для выступления по сеньорам, но еще не достиг максимально допустимого порога для допуска на юношеские турниры.

Например, 17-летний Илья Малинин провел так весь прошлый сезон и выступил на чемпионатах мира в двух возрастных категориях. Поэтому под определение новичка в нашей подборке он уже не подходит.

Сразу оговоримся: участие юниоров в национальных чемпионатах среди взрослых ー другая история. Ведь каждая федерация на свое усмотрение устанавливает минимальный возраст участников и чаще всего эти условия идут вразрез с правилами ISU. Аделина Сотникова, например, впервые выиграла чемпионат России в 12 лет, но настоящий переход во взрослые случился лишь через 3 года.

В мужском катании сейчас большинство конкурентоспособных юниоров по крайней мере по разу официально выступили на международных турнирах по сеньорам. Японец Тацуя Цубой, канадец Стивен Гоголев, казахстанец Михаил Шайдоров ー все они в следующем сезоне будут не совсем дебютантами на взрослом льду, но не напомнить о них мы не могли.

Это поколение фигуристов росло в мире, где несколько ультра-си в одной программе ー must have для любого, кто хочет выиграть хоть какой-то турнир. В мире, где сложно предположить, как сложится карьера через месяц или через полгода, потому что никто, порой даже в ISU, не знает, как вообще завершится сезон и состоятся ли в нем еще старты.

Это поколение знает, что брать свое нужно здесь и сейчас. Посмотрим, удастся ли им сделать это в ближайшем будущем.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO, Jed Leicester For Ois/ZUMAPRESS.com