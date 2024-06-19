«Первая тренировка в термобелье – пытка: замерзла так, что запомнила на всю жизнь». Непростое детство Киры Дюжевой в лыжах

От редакции Sports: вы в блоге биатлонистки Киры Дюжевой. Вы наверняка читали ее интервью, а теперь Кира открыла блог, где будет рассказывать о тренировочных буднях, достижениях в спорте и за его пределами. В этом посте она вспоминает о детстве и переходе из лыжных гонок в биатлон, который дался ей отнюдь не просто.

Кира ведет телеграм и ютуб-канал, подписывайтесь, а еще задавайте вопросы в комментариях и не жалейте плюсов!

Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня хотелось бы поделиться с вами отрывком своего спортивного путешествия. А именно поподробнее рассказать о начале пути.

Мне трудно вспомнить свою первую тренировку, но могу сказать точно, что папа поставил меня на лыжи крайне рано. И с рождения старался привить любовь к спорту. Он часто брал меня на различные тренировочные мероприятия сестры и брата. Я наблюдала за тем, как они тренируются, и восхищалась.

Воспоминания с тех сборов укоренились в моем сознании навсегда. Мы побывали во многих городах России, и в том возрасте это рождало во мне огромной интерес. А еще я всегда находилась в кругу семьи. Мама, папа рядом – больше ничего и не нужно.

Затем благодаря отцу в нашем районе появилась ДЮСШ по биатлону, и в девять лет я наконец-то начала готовиться в своей первой команде. Обрела много друзей и безграничное количество ценного опыта. А также поняла, что спорт – это не только конкуренция, но и дружба, самосовершенствование и возможность проявить себя.

Наш тренер Сергей Тимофеевич Кузнецов был строгим и воспитывал нас по принципу «кнута и пряника». Тогда моя спортивная жизнь заиграла новыми красками, и я начала тренироваться уже «по-взрослому». В тот период моя подготовка очень изменилась, стала более разнообразной. Ведь с папой я выполняла больше однотипной работы. Бесконечное катание на лыжах и роллерах мне быстро надоедало. Не хватало разнообразия в виде игровых тренировок, эстафет, интересных упражнений.

У меня есть забавная история из той поры. Однажды зимой нам выдали первую командную экипировку. Из всех вещей мне запомнились синее термобелье и красный комбинезон. Я их примерила, и они мне так понравились, что я решила выйти в них на тренировку. На улице стоял мороз, примерно -20 градусов. Так как это было мое первое термобелье, я не знала, как оно работает. Просто считала, что раз оно называется «термо», то должно спасать от любых морозов.

В общем, вышла я на тренировку и замерзла так, что запомнила эти ощущения на всю жизнь. Еще по какой-то причине я тогда не смогла сходить домой, чтобы теплее одеться, и эта тренировка отложилась в моей памяти как пытка. После того случая я отложила комбинезон далеко в шкаф и еще долгое время продолжала тренироваться и бегать соревнования в старом разминочном костюме, доставшемся мне от брата.

Вернемся к основной теме. Я продолжала тренироваться с командой и иногда отлучалась на сборы и соревнования с папой. С ним было несладко, он сильно контролировал меня. Из-за чего порой у меня пропадало желание заниматься спортом. Но со временем наши отношения наладились, и все встало на свои места. Я понимала, что он любит меня и желает мне только лучшего.

В спорте меня всегда мотивировал мой рост. Я видела, что с каждым годом я становлюсь сильнее и показываю хорошие результаты. До 15 лет я выступала в лыжных гонках, в тот период биатлон мне был неинтересен. Я мечтала стать конкурентоспособной лыжницей на мировом уровне. Но моя жизнь изменилась, когда в один момент папа направил меня в биатлон.

Я столкнулась с особыми сложностями – стрельбой. Это было моим слабым местом, над которым я работаю до сих пор. Стрельба требует не только физической подготовки, но и психологической устойчивости, контроля и концентрации. С этими качествами я всегда «не дружила», так как достаточно эмоциональна и меня легко вывести из себя.

В то время мои результаты почти всегда были плохими. Приезжая на соревнования, я никого не знала и ощущала себя лишней. Несколько лет не могла полюбить биатлон, потому что исчезло то, что всегда меня мотивировало – постоянный прогресс. Я много промахивалась, и стабильно моя фамилия оказывалась на одном из последних листов финишного протокола. В то время я не закончила карьеру только благодаря поддержке близких.

И лишь спустя три года мои глаза потихоньку начали загораться интересом и рвением к биатлону. Я увидела долгожданные просветы, замечала, что хоть и немного, но стрельба улучшается. Так по сей день я тренируюсь, замечая свои шаги на пути к стабильной стрельбе и невероятным результатам. Не знаю, сколько это займет времени, но я буду идти, пока мое сердце живет биатлоном.

Я постаралась максимально сжать и вложить в данную статью кусочек своей спортивной жизни. И благодарю каждого, за ее прочтение.

Желаю вам безграничного роста и вдохновения на пути к своим целям и мечтам!