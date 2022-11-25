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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о жизни «Рокетс» из Хьюстона. Не забывайте о плюсах.

Одними из хедлайнеров текущего дедлайна стали «Рокетс». Команда 2,5 года безбожно сливала всем подряд, и иногда казалось – некоторые проигрыши отнюдь не специальны, а из-за уровня умений игроков.

Рафаэль Стоун четко выполнил установку Фертитты: пока владелец восстанавливал капитал после коронавируса, лысый не залезал в налог на роскошь – чем и объясняются те странные обмены Хардена, Вуда и Тайса: за Джеймса не взяли Симмонса, Аллена и прочих уравнителей. За принятие Вуда «Даллас» отдал истекающих «филлеров» на меньшую сумму и 26-й пик драфта-2022 (потом его обменяли на 29-й (вышел Тайтай Вашингтон) и два пика 2-го). За Тайса Стоун принял Кантера (истекал), Шредера (истекал), Бруну Фернанду (истекал, потом продлили и выгодно обменяли) и ТРЕ.

В общем, был задан ориентир на развитие молодежи и тотальную расчистку платежной ведомости.

Однако дедлайн-2023 посеял мысль «какого хрена?», ведь свободные деньги заняли на первый взгляд сомнительные «ветераны-звезды»: Ванвлит, Брукс, Лэндейл, умерший в плане скиллов Джефф Грин.

Еще отдали Гарубу, Кристофера и Вашингтона, т.е. ребят из 1-го раунда, как будто бы за зря, более того – за обмены для расчистки salary cap пришлось доплачивать пиками второго.

Видится много странных движений. Есть ощущение переплат. В воздухе подвис едкий запах неоправданных надежд.

Что происходит? И действительно ли работа над посеянным за 2,5 года зерном кажется абсолютно бесполезной?

Были ли такие кейсы вообще успешны?

Начнем с истории: реализация идеи Стоуна – вообще реальна?

Окунемся в библиотеку НБА – взяты команды с рынка топ-10 (куда входит «Хьюстон»), определенные по данным HoopSocial. И их перестройки.

Помечу: вы можете смело возразить насчет критерия выбора, однако в расчет брались не самые дорогие клубы, а соотношение цены команды к местной рекламе/спонсорству, количество инструментов по привлечению свободных агентов и зрителей на местных ТВ, а также число взаимодействий франшиз НБА с влиятельными фигурами.

«Атланта»:

2003/2004: уходят в перестройку, берут под 6-м пиком Чилдресса, под 17-м Смита.

2005/2006: выменивают один из фундаментальных винтиков Джо Джонсона за Диао и 2 пика 1-го раунда 2006-го и 2008-го (под ними уйдут Рондо и Робин Лопес) для поднятия боевого духа у молодых.

Берут под 2-м пиком Марвина Уильямса.

Дают 16 млн на 4 года Пачулии.

2006/2007: щедро отсыпают 24 млн (стартовая зп была 6,8 млн) на 4 года разыгрывающему ветерану-чемпиону Спиди Клэкстону для менторства к Чилдрессу (в итоге Спиди больше лечился, чем играл), и 6,5 млн на 2 года Лоренцо Брауну (был 10 лет в лиге, типичный ролевик) в менторство к Уильямсу и Смиту. Берут под 5-м пиком Шейдена Уильямса. Также сливают сезон, но с подвижками – результат с 19 и 26 побед поднялся до 30.

2007/2008: на драфте берут Эйси Лоу и Хорфорда (под 5-м пиком). Отдают Энтони Джонсона, Брауна, Тайрона Лю, Шейдена Уильямса, взятого под 5-м пиком (бастииище невообразимого масштаба) и пик 2-го за Бибби.

«Атланта» с результатом 37-45 выходит в плей-офф и берет под 19-м пиком Тига. Далее 10 раз борются в плей-офф.

Теперь про «Вашингтон»:

После заката эры Аренаса ставят на Уолла, перестраиваются, меняют Аренаса на Рашада Льюиса.

2011/12: отдают Свэгги Пи в ходе 3-стороннего трейда за Нене, за Рашада Льюиса и пик 2-го (!) получают Окафора и Аризу. Меняют на тренерском мостике Флипа Сондерса на Ренди Уитмана.

2012/13: Бредли Бил идет под 3-м пиком, берут за «минималки» ветеранов — Парго, Баррона, Эй Джея Прайса и Уэбстера. С 20 побед поднимаются до 29.

2013/14: переподписывают Уолла на 4 года, берут Отто Портера под 3-м пиком, вновь добавляют «ветеранов» (т.е. неплохих ролевиков с опытом и правильной этикой) — Эрика Майнора, Эла Харрингтона (около 2 млн), переподписывают Тэмпла и Мартелла Уэбстера (16 млн на 3 года).

Выменивают Шеннона Брауна, Малькома Ли, Кендалла Маршалла (мусор под отчисление) и Гортата за травмата-Окафора и пик 1-го раунда 2014 года (под ним ушел Тайлер Эннис).

Уже выходят в плей-офф.

2014/15: дают контракт Гортату (5 лет, около 57 млн). Подписывают Пирса на 2-х летний контракт на 11 млн (второй год негарантированный). Снова попадают в плей-офф.

С натяжкой можно вспомнить ГСВ Марка Джексона сезона-2013/14, но там из подписаний только Кайл Лэндри на 1 год и 4 млн. Это копейки. В остальном там все было построено через драфт и обмены.

Мы видим, что каждая из перечисленных перестроек закончилась относительно быстро. Главное отличие от «Хьюстона» – у «Атланты» вплоть до выхода в плей-офф на посту оставался Марк Вудсон, сумевший перестроиться с тренера-няньки на харизматичного вдохновителя.

У «Вашингтона» Пирс подъехал чуть позже, да и не на большие деньги, Гортат переподписался тоже после выхода в плей-офф.

В остальном, много схожего с поправками на узкие моменты: также добавление ветеранов с некоторыми переплатами, смена тренера перед борьбой за результат (у «Вашингтона»), подписание Клэкстона «Хоукс» по тем временам с осторожностью можно сравнить с зарплатой Ванвлита – тоже небольшой энергичный разыгрывающий, чемпион в составе САС. Учитывайте: «Хоукс» дали такой контракт ветерану, проведшему за команду в общей сложности за 3 года 45 игр с цифрами 5,3 очка + 4,4 ассиста. И все деньги были гарантированы, в отличие от контрактов некоторых новичков «Рокетс» – Ванвлит на третий год имеет ОК (опция команды), у Джока Лэндейла гарантирован только один год из 4 на 8 млн. У Джеффа Грина тоже самое. Не бывает плохих однолетних контрактов. А «Вашингтон» и «Хоукс» все деньги в итоге отдали – что Клэкстону, что Пачулии, Гортату, Уэбстеру или Брауну.

А теперь давайте сравним материал. Начнем с тренера.

Име Удока: беглый взгляд на общую философию

Име Удока прибывает в «Хьюстон» подобно спасателю. У него есть четкая задача – убить в молодежи психологию «лузеров», поселённую Сайласом.

К Стивену Сайласу претензии есть, при этом его роль отца-нянки объясняется отсутствием менторов, из-за чего некоторые из его идей не были услышаны, ведь главное привить уверенность детям, а от того в команде пошел бардак. К этому добавляем специфичный стиль игры с преобладанием транзишн-баскетбола без подходящего материала.

Име Удока менее либерален, и по словам его «учителя» Грегга Поповича – он говорит мало, при этом до игроков доходит внушительный объем информации. Джейсон Тейтум его тоже нахваливал, отмечая часть карьеры с Удокой самой продуктивной и запоминающейся.

Большинство ссылается на искренность мотивов Име. Он пришел не трепать языком, при этом если в его коллективе находятся проблемы – он честно разговаривает об этом с игроками, на корню пресекая сомнения относительно роли/позиции игрока или команды.

Это отмечал и Стоун, и Гретчен Шейр – честность Име, видение ситуации и признание проступка помогли определиться с вектором движения франшизы, отсеяв два десятка «пустых» собеседований.

Это и нужно текущему коллективу: во-первых, зарплата Име расценивается на уровне среднего (хотя по некоторым оценкам это минимальная з/п ведущих коучей) специалиста – 7,125 млн в год (контракт на 4), хотя выхлоп будет ощутимо больше. Напомню, зарплату тренеру платит владелец клуба, а зная «скупость» Фертитты – это определенно взаимовыгодное сотрудничество.

Во-вторых, Шенгюн, Смит, Грин, Исон, Портер – все они привыкли к пихачу от Лукаса, но Име не будет прощать такое же количество ошибок. От него не пойдет потока сознания предыдущего штаба о «кулуарах забытых лет», Удока напомнит об ответственности и донесет, где конкретно прибавлять.

Вот его месседж:

«Их возраст больше не будет оправданием. Буду ускорять процесс и взращивать в них профессионализм. Первый посыл — молодость не отмазка. Во всех направлениях, будь то ошибки в защите или в выборе броска. Над этим можно работать, и это нужно будет улучшать.

Понимаю, что из-за возраста и от малого опыта у нас будут проблемы, но я хочу донести им, что это не оправдание. Вы были в лиге. Вас научили. И это будет моей работой: сделать так, чтобы ускорить этот процесс. Понимание этого, а также наличие некоторого терпения, как мне пришлось сделать в «Бостоне». Там мне тоже пришлось изменить некоторые привычки. Да, в том коллективе был состав из ветеранов и молодых игроков. Но данный процесс ничем не отличается от остальных. Жду возможности собрать это и здесь».

И это нужно самому Име: он стартовал крайне многообещающе, потом вляпался в скандал. Из-за чего ему надо восстановить репутацию в лиге. А «Хьюстон» – это идеальное место для восстановления «сумасбродов» – Лукас, Максвелл, Фрэнсис, Портер, Шредер (спорно, просили убрать, но после «чилла» в Техасе провел отличный ЧЕ), Вуд это подтверждают.

И радует, что процесс сразу был выстроен – например, Име отказался принимать кого-то из старого штаба, а когда были заданы вопросы о Лукасе, Име закрыл тему. Эти люди донесли знания, теперь же требуется полное обновление, он это организовал. Правда, из-за заслуг Лукаса оставили. Но уже как ассистента во фронт-офисе.

Еще все подписания были согласованы под непосредственным наблюдением Удоки, чего и пытался добиться Стоун – он не особо опытный сотрудник среди других менеджеров в НБА, из-за чего в переговорах ради хотелок владельца/тренера часто уступает. При этом уступок должен быть оправдан, а Удока четко донес до руководства, какой материал ему нужен для создания дисциплины и какого-то подобия защиты, в отличие от Сайласа.

Но все же важно понимать – сезон 2023/24, несмотря на все резкие заявления о плей-офф, будет переходным: Удока подобрал менторов для создания конкуренции – как внутри организации, так и лиги. Однако не стоит ждать чудес от «Рокетс», как от «Селтикс»: когда они перевернули игру в середине сезона 21/22, там, собственно, было, кем переворачивать – Тейтум имел опыт в плей-офф, Браун тоже, вернулась глыба Хорфорд, вернули Тайса под правильную систему с разменом, Уайт просто поймал волну.

У «Рокетс» из наработок – только drop-защита и сплошные айзо.

Процесс надо будет строить с нуля, а у молодежи менять привычки. Ориентиры и настроение. В глобальном смысле – культуру и концепцию текущего коллектива.

Для этого в помощь к молодым и безголовым были подписаны ветераны. Но смогут ли они помочь? И подходят ли под концепт Удоки?

Ванвлит, Брукс, Лэндейл, Грин и Холидэй – чего они донесут? И зачем нужны Удоке?

После объявленных подписаний, честно говоря, многие были в недоумении:

86 на 4 года «клоуну» Бруксу

128,5 млн на 3 года Ванвлиту

Джоку Лэндейлу , проведшему в лиге 2 сезона с сомнительной статистикой дали 32 млн на 4 года

, проведшему в лиге 2 сезона с сомнительной статистикой дали 32 млн на 4 года И статуи Джеффа Грина 19,2 млн на 2 года

Понятно, что все суммы, на первый взгляд, кажутся переплатой, причем каждому из списка, но давайте постараемся найти логику.

Касательно Ванвлита: под Грина или Портера нужен был пасующий коренастый гард — крайние 5 сезонов Фредди стабильно идет с положительным DBPM. В этом сезоне стал 4-м по перехватам в общем, 3-м по перехватам за игру.

DBPM Ванвлита – Defensive box plus/minus

Подходит под позиционное нападение Удоки и небольшой темп – в «Селтикс» Удока играл 24-й, Нерс крайние два – 26-й и 27-й соответственно. А Ванвлит в этом году 12-й по ассистам за игру. И один из лучших игроков на пик-н-ролле, а у «Рокетс» сплошняком каттеров/скринеров под это дело – Исон, Смит, Тэйт и Портер.

Сумма относительно текущего рынка полностью адекватна, 2 гарантированных года приходятся, по сути, на пик игрока — 29 лет, и когда никому из молодых не надо платить детскую максималку/просто большую сумму, нежели в контракте новичка. Потом опцию банально можно отклонить. И переподписать либо на меньшие деньги, либо влезть в историю с сан-н-трейд сделкой.

Про переплату судить сложно: универсальные коренастые пг, да еще и с разными функциями — они ж на вес золота: Смарт получает 18,8 млн (на 3 год с увеличением до 21). Брансон получает 25 млн, Брогдон 22 млн, Пол 30 млн, Конли 24. У Дрю Холидэя 36,9 млн с увеличением, контракт в похожем цензе.

Ванвлиту же переплатили в краткосрочной перспективе, и в сравнении с остальными он либо не настолько стар, либо гораздо лучше по здоровью, чем, например, Брогдон. Касательно Брансона — он на хорошем счету 2 сезона, если сохранит такой же уровень игры — получит столько же, если не больше.

Вообще, золотая середина текущих игроков около 25 млн, делаем поправку на наличие предложения от «Торонто» на 30 млн на 4–5 лет. Так возникла данная сумма со стороны «Рокетс»: переплатили, чтобы приехал в развалины на 2 гарантированных года. Назвать переплатой? Все относительно. Плюс после введения нового СВА з/п в целом увеличатся на 20%, так что средний контракт будет в районе 15–20 млн. Разыгрывающие уровня Брогдона/Конли будут получать 30. Так что все в норме.

Как ментор? Да банально: незадрафтованный человек отобрался на МВЗ, выигрывал титул. Вы думаете ему нечего объяснить Грину, Амену или Портеру-младшему? Да и уже с начала подписания Фредди с Джейленом не вылезая грызутся в тренажерке.

Джефф Грин, Джок Лэндейл и Аарон Холидэй тоже не вызывают много сомнений.

Грин ветеран, перевидавший немало коллективов, звезд и тренеров. По его дисциплине вопросов нет. Чемпион прошлого сезона. Пережил операцию на сердце и восстановился. Смиту или Исону такой человек необходим, особенно когда вспоминаешь работу Джеффа с Гордоном в «Наггетс» или Клэкстоном в «Бруклине». И его контракт гарантирован только на 1 год, а плохих однолетних соглашений, как мы помним, не бывает.

Аарон Холидэй – быстрый юркий пг, пришедший на минималку. Знает требования защитных специалистов, ведь был важным винтиком «Пейсерс» Макмиллана, занимавших с 2018 по 2020 год 3-й и 6-й защитные рейтинги соответственно.

Умеет играть без мяча, 37,7% из-за дуги в среднем по карьере, прошлый сезон в «Атланте» – 40,9%.

Знает, как защищаться на дуге. Имел опыт в играх на вылет.

5-летний стаж в лиге, в общем толковый работяга, знающий, как много надо трудиться над сохранением места в лиге.

По Джоку Лэндейлу сложнее – написание имени уже один из челленджей...

Если серьезно, то 32 млн на 4 года для бигмена, проведшего всего 2 сезона в ассоциации – немного странно, особенно на фоне минималки примерно похожему Дрю Юбэнксу, подписавшемуся с «Финиксом».

При этом у Джока гарантирован всего 1 год по контракту. Это стало возможным после разговора с Удокой – он попросил Джока доказать, что тот может быть полезен (конкретнее – все деньги должен заработать). Джок согласился, сказав, что готов к любой грязной работе на предельных мощностях.

Но чем же он может помочь?

В roll неплохие цифры – при 2 попытках в среднем 1,09 очка за владение. А под стиль Ванвлита или Портера – это самый совместимый завершающий: Портер расцветал, когда играл с Бруну Фернанду – Джок примерно тех же габаритов, инициирует много заслонов, в отличие от Шенгюна. А Ванвлит может вспомнить времена Ибаки/Газоля.

В сравнении с Юбэнксом также пропускает примерно половину бросков из краски (50,8%), при этом гораздо лучше защищается на дуге – через него бросают 1,8 попытки в среднем, пропускает 33,3% по DFG% (Юбэнкс пропускает 37%), что очень впечатляет.

Еще он лучше Юбэнкса бросает штрафные: при примерно равном количестве штрафных (около 1,6) в среднем Дрю попадает 66,4%, Джок – 75,2%. И еще Джок умеет бросать из-за дуги, хотя бы пытается за те 10–15 минут, что ему обычно отводили Монти или Поп.

В целом, универсальный бигмен с броском, 211 см, грамотно выходит на дабл-тим, умеет выполнять ice, умеет работать при switch. Подходит под drop и размен, либо гибрид размена и заступа. Неплохо подбирает в атаке, для сравнения: у Мэйсона Пламли за суммарные 2054 минуты 229 подборов в атаке (11-й по показателю), у Джока за 979 минут – 119. Если бы Джок провел больше минут, результат у него был бы на уровне топ-15 подбирающих в нападении в лиге. Что также подходит под характерную особенность «Рокетс».

И гарантирован только 1 год – всегда есть мотивация для повышения качества игры. И может быть удачно впихнут в какую-либо сделку уравнителем.

Самое спорное – это Диллон Брукс. Честно признаться, объяснить резон влезать в сан-н-трейд на 22,6 млн (стартовая сумма, с понижением) в год для Брукса с отдачей Кристофера очень долго не получалось… А по статистике бросков Брукс на 4.3rd percentile по TS% (худший показатель в лиге) и полезен в бросках только с левого или правого крыла.

Но давайте все-таки попробуем найти логику. Будем сравнивать с Финни-Смитом и Тайбуллом, имеющих контракты на сумму примерно равную полному МЛЕ (исключению среднего уровня – $10,5 млн).

Во-первых, Брукс лучше по общему пробегу в защите. Более работоспособный и выносливый.

Пробег Брукса (регулярка):

Тайбулля:

Финни-Смита:

Во-вторых, Брукс более инициативен в открываниях, в screen-ассистах. Гораздо полезнее в спейсинге, так как нестабильный дальний бросок компенсирует постановкой cross/bump/hummer/back/flare-screen’ов с позиции 3 или 4 номера для освобождения пространства под снайперов/каттеров, либо созданием пространства под заслон бигмена бросающему – «Мемфис» 11-е по созданию дальних и 6-е по созданию двухочковых бросков. «Нетс» и ПТБ ниже «Гриззлис» по данным показателям.

Back-screen

Cross-screen

В-третьих, Брукс самый полезный «чейз-даун»-игрок из приведенного списка под схему «свободного» защитника в микс drop и box-and-one. Это можно посмотреть даже по общему числу пропущенных очков в пик-н-ролл попытках – против Брукса игралось 4,5 попытки в среднем, пропускал через себя 0,85 очка за владение – у Тайбулля и Доэ Доэ на 2–3 попытках против них 1,0 и 1,07 пропущенных очка в среднем. Это очень нужно под защитный стиль Удоки, где недостатки Шенгюна или Лэндейла нужно будет перекрывать стараниями Брукса на switch или при блокировании бросков в чужих проходах.

Как каттер он примерно на одном уровне с Тайбуллем (у обоих % завершения от 0 до 3 метров 63,5%) и лучше Финни-Смита (49,5%). Штрафные на уровне 78%, как у Финни-Смита, и лучше, чем у Тайбулля в последний сезон – 68,8%.

В целом, я понимаю причину переплаты. Тому же Брюсу Брауну «Пейсерс» дали 45 млн на 2 года, чтобы «чемпион» приехал в их деревню. А учитывая примерно равный вклад в атаку Брукс значительнее лучше хороших защитных специалистов. А это непосредственно нужно Удоке. Как в плане структуры, так и в плане передачи опыта – его навыки будут очень полезны для Исона или Уитмора. Тем более Диллон тоже очень хочет помочь Тари.

Хорошо, допустим переплаты в какой-то мере оправданы. Почему ж так резко изменили команду?

В вакууме «плохая» перестроечная команда добавила опыт (и где-то «чемпионский»), необходимый для выстраивания процесса под нового тренера и более высокие задачи, наконец-то исходящие от владельца и менеджмента (Тиллман Фертитта хочет плей-офф).

Но цимес в том, что большинство из отчисленных, либо обменянных игроков, были ребятами из первого раунда. Одна из главных претензий к Стоуну – он слил некоторых талантливых ребят. И еще доплатил пиками 2-го.

Однако «нюансы»:

По информации инсайдеров, Гаруба и Тайтай улетели в следствии расчистки под подписание Брука Лопеса, требовалось срочное получение ТРЕ. Лопес в последний момент соскакивает, но Стоун не рушит договоренности, отдает Гарубу и Тайтая

Отчисленный Дейшен Никс год мучал болельщиков своими решениями, после был отчислен. Но это не страшно, парень ничего толком не показал в худшей команде лиги при внушительном количестве минут, а подписан был бесплатно. Никаких потерь «Хьюстон» с него не унес

Отдача Кристофера, по сути, была осуществлена с целью расчистить ростер-споты, Удока объективно не видел его в своей ротации, а за этот год Джош существенно понизил ожидания касательно его перспектив в лиге – низкое IQ, плохие решение, необязательно форсирование восстановления и так далее. Поэтому был отдан

Касательно Мартина – был взят под 51-м пиком, конвертировался в 2 пика 2-го раунда. Тут вообще можно сказать «наварились»

В какой-то степени добавление сразу 5-х ветеранов было возможно и без отдачи того же Кеньона, проведшего довольно солидный год. Но цифры не врут – эти ребята не убедили ни руководство, ни новый штаб о своей необходимости.

Кто-то просто стал жертвой ротационной «перегруженности» на какой-то позиции. Например: на позиции Мартина есть Тэйт и Исон. На позиции Гарубы – Уитмор, Шенгюн и Смит.

Кто-то обменян просто по нелепому стечению обстоятельств, но их потеря не несет в себе ничего серьезного.

И каждого из данного списка можно заменить таким же молодым игроком, только с рынка. И ждать, пока тот дорастет до уровня ролевого.

Высокие пики «летят» у всех, у тех же ПТБ, «Селтикс», «Голден Стэйт» – можно вспомнить Коллинза, Нейсмита, Уайзмена, за которых либо не получили компенсации, либо получили пики 2-го и прочий шлак.

Все это необратимая часть какого-либо изменения, и можно посетовать на глупые решения в моменте, но суть та же – под каждое слабое место был взят полезный узкопрофильный специалист, пусть где-то и с явной переплатой.

А весь «ширпотребный» материал был отдан.

Итог

«Хьюстон» наконец-то взял толкового разыгрывающего и сможет создать конкуренцию между Грином и Портером на позиции атакующего защитника, чтобы каждый либо показывал лучший баскетбол, либо чтобы оставили кого-то одного, определившись с выбором франчайз-игрока.

«Хьюстон» высоко выбирал уже 3-й год подряд, под 20-м пиком так и вовсе захватили Уитмора, котирующегося в топ-8 перед началом лотереи. И у них нет своего пика в следующем году, у пика «Оклахомы» стоит защита 1–4, пик «Нетс» также может быть «золотым», но никто в здравом уме (кроме «Шарлотт» или «Никс») не сливают сезон с чужим пиком. Поэтому основная задача будет повышать класс молодых игроков в боевых условиях, экспериментировать, убивать психологию «неудачников».

В остальном посмотрим, т.к. формировать мнение о новичках пока рано, а предсказывать игру команды у тренера, год отсутствующего на рабочем поприще, без матчей невозможно.

В общем, в предвкушении нового сезона.

P.S. Напомню про Telegram-канал:

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Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Lisa Blumenfeld, Rob Carr; East News/AP Photo/Maria Lysaker; instagram.com/houstonrockets; Edwin Rodriguez/Keystone Press Agency, Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press