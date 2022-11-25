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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором скрупулезно разбирают баскетбол НБА. Не время жалеть плюсы.

«Бруклин» наконец-то закончил сериал с «супер-трио», обменяв последние запчасти Голливудской саги на неплохих ролевых исполнителей.

Но предполагать перестройку в «Нетс» совсем неправильно: по сути, у команды осталась 21 игра, они идут 34-26, и даже несмотря на одну победу после обмена Кайри и Дюрэнта, ниже плей-ин вряд ли будут. Их пики в 2023 году высоко не котируются – что «Фила», что «Финикс» идут 3-ми и 4-ми соответственно в своих конференциях. Платежная ведомость «Нетс» не предполагает подписания звездного СА – несмотря на то, что «Бруклин» привлекательный рынок (делят первую строчку с «Никс»), «Нетс» превысили мягкий потолок, а почиститься не смогли – в следующем году «Нетс» будут платить 145,6 млн игрокам (чтобы без препятствий дать какому-либо звездному СА контракт на 30+ млн, надо, чтобы в ведомости было около 70-80 млн).

Поэтому предполагать быструю или вообще какую-либо перестройку здесь не стоит, тут будет игра на результат.

В связи с чем у меня возник интерес разобрать игру команды, их перспективы, а также шаги по усилению. Да, игр прошло не много, но во всех из них была борьба, сопротивление, какие-то показательные моменты. От этого и пошел интерес.

Тянуть не будем, погнали сразу с места в карьер.

Жак Вон: сможет ли адаптироваться под обновленный ростер?

Жак Вон – конкретный и прямой человек. Он уравновешенный, сильный спикер, умеющий работать под давлением. И его способность находить общий язык со сложными игроками – на вес золота: например, за его кандидатуру активно топили Дюрэнт и неожиданно Кайри Ирвинг – это сродни выдачи опровержения теории плоской земли.

Когда Вон был еще игроком, Грегг Попович прямо-таки требовал переподписать Жака в 2007 году. И спустя 3 года Попович принял Вона ассистентом в штаб. А в 2012 Вон так и вовсе принял под свой контроль «Орландо». Данное назначение произошло, когда Вону было всего лишь 37 лет. Да, сейчас в лиге есть актуальные примеры очень молодых специалистов – Мазулла или Уилл Харди не дадут соврать (35 и 34 года), но для справки – до назначения Вона в «Орландо» лишь 7 специалистов возглавляли команду в возрасте от 34 до 37 лет – среди них Мэджик Джонсон, Сидни Лоу, Калеб Каналес, Стю Джексон и еще 3 человека (среди которых позже появился Сондерс).

Грегг подмечал, что способствовал этому такой фактор: Жак всегда был крайне любознательным, он с головой погружался в работу, разбирал каждую ситуацию до мелочей, копаясь в любом нюансе. И благодаря этому у него возникло понимание – за счет чего можно выигрывать и проигрывать в лиге. Не последнюю роль тут играет и его способности «оратора», присущие почти каждому почему-то чернокожему специалисту – например, Джо Харрис вторил, что одна из самых авторитетных для игроков вещей в Воне – донесение знаний на крайне простом и незамысловатом языке.

Плюсом идет способность вовремя нажать на нужные точки в отношении проблемных игроков — Кайри, Симмонса или Дюрэнта, которых после 2-6 Нэша Жак сумел сплотить: ведь «Нетс», ворвавшиеся в декабрь, совершенно не похожи на ту унылую и недееспособную команду, которая хромала в ноябре. Когда Вон заменил ушедшего тренера Стива Нэша, «Бруклин» был 29-м в НБА по оборонительному рейтингу (119,1) и 28-м по Net.рейтингу (–6,5). С приходом Жака «Нетс» стали 10-ми по нападению (113,1), 4-мы в защите (108,5) и 5-ми по Net.рейтингу (+4,6) в НБА, хотя были в откровенном тильте после поражения от «Торонто». И стали занимать второе место по количеству побед осенью.

Но такое не совсем удивительно, ведь Вон действительно способен создать разносторонние команды, которые могут справляться на обеих частях площадки. Да, «Орландо» образца сезона-2012/13 или 13/14 выдавали худшие показатели по балансу побед и поражений (20–62; 23-59), при этом в 13/14 Вон сумел создать из ростера с Аффало – Вучевичем – Оладипо – Гленом Дэвисом 17-ю оборону в лиге.

И в «Бруклине»-2019/20, когда Вон принял «Нетс» после Кенни Аткинсона, он смог состряпать неплохую команду из ростера g-лигеров, Аллена, Леверта, Динуидди, Тэмпла и Харриса, сделав баланс 7-3 и выведя «Нетс» в пост-сезон.

Текущий ростер «Нетс» – почти идентичный сезону-19/20, но с некоторыми улучшенными поправками: тут «видавший» и матерый штаб – Игорь Сошников глыба Игор Кокошков, знающий, как поставить игру у талантливых «гардов», молодой (38 лет для ассистента – немного) и амбициозный Тьяго Сплиттер, ставший одной из причин развития Клэкстона или Шарпа, и опытнейший Брайан Кифф, доходивший с «Окс» до финала НБА и финала конференции, и знающий, как работать со звездами. А также есть очень сильные ролевики по типу Бриджеса, претендующие на звездную роль, есть темные лошадки в лице Кэма Томаса, вновь командует Динуидди, который здоров и уверен в себе. Есть Аллено-образный Клэкстон, плюс сильные ролевые – Финни-Смит, Ройс О’нил, Сет Карри, Бен Симмонс…

И Вон не боится доверять игрокам, расширять их роли, прививать симпатичный и дерзкий баскетбол с самоотверженностью: да, у «Нетс» полно индивидуальных ошибок, игроки устают от энергозатратного микса box-and-one и размена в гибриде V-образной зоне, которая превращается в 2–3. При этом всем это выглядит надежно.

Вон V-образная защита

V-образная защита с разменом 2

Превращение в зону-2–3 с разменом

Размен в игре с «Чикаго»:

И его наработки в атаке приятны глазу:

Позиционное нападение в игре с «Майами»:

Ball-movement также из игры с «Майами»:

В его ростере имеется явный перекос на защиту, но он умеет балансировать, добавляя в топорную пятерку Динуидди – Бриджес – Джонсон – ДФС – Клэкстон Кэмерона Томаса, Сета Карри и О’нила со скамьи, которые вносят вклад весомый вклад в атаку.

«Нетс» борются, не сдаются: была игра с «Санз», где со стартом Симмонс – Томас – О’нил – Харрис – Клэкстон «Нетс», хоть и проиграли, вымучивали «Финикс» с Букером, а Кэм Томас набрал 43 очка. Потом составом Динуидди – Томас – ДФС – О’нил – Шарп «Нетс» выиграли у «Чикаго», которые начинали ловить кураж.

После всех обменов в игре с «Филой» от овертайма их отделил не засчитанный тяжелый дальний бросок Спенсера Динуидди, вплоть до перерыва они держались с вязкими «Никс» Тибодо, это была их вторая игра после всех обменов. Далее они обыгрывают «Хит», Микэл Бриджес набирает 45 очков, ведя игру команды. И на равных бодаются с «Атлантой», проиграв лишь в концовке.

Бриджес – Spain PnR с Джонсоном 1:

Бриджес – Spain PnR с Джонсоном 2:

С этим суп набором работы непочатый край, но Вон лепит из Бриджеса ключевого игрока, отдает вторую пятерку Кэму Томасу – и это дает плоды.

И Жак не стесняется экспериментировать (Симмонс уже отыграл и разыгрывающего, и легкого форварда, и поинт-форварда), его нападение через незамысловатые PnR – тоже радует.

Ghost-roll Карри – Томас:

Ghost-roll О’нил – Томас:

И Вон ставит интересные лайн-апы:

Пятерка: Динуидди – Бриджес – Джонсон – Финни-Смит – Клэкстон — +1,3 – плюсовая.

Динуидди – Томас – О’нил – Ватанабе – Шарп – +16 (правда, за 1 матч) – также плюсовая.

Но этому ростеру позарез необходима звезда. Легитимная. Потому что сейчас это не более, чем защитно-ориентированный, вязкий и тягучий ростер.

Вон будет выжимать максимум, прививать культуру, сплочать, мотивировать, но по самой игре тут много проблем, потенциал ростера, пока что, ограничен: например, пугает финальные стадии розыгрыша или завершения (последняя игра с «Буллс» не даст соврать).

Ждать взрыва отдельных единиц можно, развития молодежи – что Томаса, что Шарпа – также. Но это прицел на будущее, а не на здесь и сейчас.

Потолок такого ростера – 1-й раунд с зацеплением 2–3 игр при мотивации от Вона. На Востоке «Кавс» набрали ход, «Бакс» и «Бостон» банально сильнее. Даже «Никс» и «Хит» тут могут надрать зад, там все сыгранно, а в «Майами» и вовсе есть Батлер, который может влиять в концовках.

У «Нетс» опытный состав, но пока не видно человека, который готов стабильно именно «решать». Возможно, таковые появятся при огранке Воном (может, Динуидди; может, Бриджес или Томас) и при сыгранности ростера. Но все же кажется, что потолок текущего ростера невелик. Даже при колоссальной работе Вона и при правильной «тактике» он завязан на командной игре и сплоченности, а за 20 с копейками оставшихся игр – думаю, это не наиграется на максимум.

Ожидания: Оставит команду на плаву, выстроит неплохое пик-н-ролл нападение, адаптирует и сыграет ростер в защите. Но вылет из плей-офф на ранней стадии неизбежен

Кэм Томас – главная загадка «Нетс»

Убер-скореры могут восхищать: у вас перед глазами имеются актуальные примеры и монументальные люди ушедшей эпохи, добивавшиеся успеха за счет скоринга и атлетизма — Зак Лавин, Винс Картер, Джамал Кроуфорд, которые вдохновляли (/ют) тысячи мальчишек на игру в круглого.

Но когда речь заходит о Кэме Томасе, оценить его тяжеловато: нет понимания, то ли перед тобой «уменьшенный» Брэдли Бил или Джо Джонсон, то ли очередной Тарик Эванс, Коллин Секстон или Науэлл. Может что-то близкое к Бадди Хилду.

Но, как мне кажется, его история больше связана с Мо Уильямсом образца ЛАК–2018/19, когда после обмена Гриффина, Пола и остальной гвардии Лу остался с Тобайасом Харрисом, Мо Харреллом, Патом Беверли и Эвери Бредли. То есть яркий атакующий игрок в защитном ростере, который выходит со скамьи и наказывает за недооценку коллектива в атаке. Напомню, те ЛАК забрали у «праймового» ГСВ 2 победы. Почти все были добыты под пик-н-ролл связкой «шестого» Лу и Харрелла.

Но Кэма Томаса тяжело оценить хотя бы на понятийном уровне. Ведь примеры игроков типажа него, Джоша Кристофера, Шарифа Купера, Джейдена Харди заставляют поверить в перспективность этой истории либо со скамейки, либо в ростере, где через тебя будут намеренно играть. Но зачем играть на тебя, когда игра откровенно не стоит свечь, учитывая последние «франчайзовые» тенденции? По сути, если «Нетс» зайдут к «Хьюстону», обменяют какие-то активы на пик «Нетс» 2024 года – они могут легко «танкануть» сезон, получив куда более перспективного и более встраиваемого игрока. Да даже если без «танка» – чистят платежную ведомость, получают «легитимную» звезду.

Да, зачатки розыгрыша и очевидные способности топ-скорера-снайпера заставляют поверить в реальность реализации потенциала Томаса. Но учитывая все вводные: кто захочет ориентироваться на тебя, когда при желании можно добыть лот вкуснее?

При этом атакующий потенциал Кэма еще раскрывать и раскрывать: ведь на дистанции января-февраля Томас набирал 28,7 очка в среднем за 7 матчей при +7,2% rTS (значит, что по метрике TS он набирал на 7,2 очка выше среднего по лиге).

Отмечу его способность зарабатывать в среднем 7,2 штрафных за 36 минут — солидный показатель. Для справки, 7..2 за 36 минут — это чуть меньше чем у элитарнейших Дюрэнта и Дерозана, но выше Хардена и Йокича (кол-во штрафных, в сравнении с 1-м годом, выросло с 1,3 попытки до 2,9).

Его бросок из-за дуги также стал стабильнее – с 27% в прошлом сезоне до 41,5% в этом.

И Кэм попадает с точностью 44,4% со средней (в прошлом году 43%), что забавно — это его характерная особенность.

Из краски он бросает 19% своих бросков на точности 23nd percentile по лиге по метрике Cleaning the Glass (от 0 до 3 футов – 68,3% реализации, крайне высокий показатель (в прошлом году – 57,4%)).

За владение в изоляции в среднем Кэм Томас набирает 1,12 очка (в этом году – 1,8 попытки в среднем; прошлый год – 0,96 очка за владение, в среднем 1 попытка) – тоже неплохо, например, у более опытного Секстона – 1,29 очка за владение, но за 1,6 попытки. Или, допустим, у Боунса Хайлэнда – 0,85 очка за владение (на 1,7 попытках).

Кэм Томас – айзо:

Впечатляет, что его «основный» козырь при завершении — высокий релиз. Плюс его поимка баланса — почти элитная: тело смотрит налево, голова направо – в итоге получается скоррелировать. Это действительно сильное качество, т.к. позволяет умело разбираться с более высокими опекунами.

Но его розыгрыш — слишком предсказуем. Куда смотрят его глаза, туда он и отдает, мало креатива. Плохое «туннельное» зрение (часто не видит «лучшие» позиции Харриса, О’Нила или Карри).

И игра на пик-н-ролле тоже оставляет много вопросов: у него в среднем 0,86 очка за владение в пик-н-ролле – показатель стал ниже, нежели в прошлом году (0,88 очка в прошлом, но на меньшем кол-ве владений).

Для сравнения — у Лонни Уокера 1,00 очка за владение в среднем в пик-н-ролле (за 2,3 попытки), у Науэлла – 0,96 очка за владение (на 2,9 попытки), у Секстона — 0,97 очка за владение (на 3,1 попытку), а у Хилда — 0,83 очка за владение (на 1,4 попытки). Но это не так страшно: у Тарика Эванса в крайнем сезоне за «Пэйсерс» было 0,70 очка за владение (4,4 владений в среднем; правда, в «Мемфисе» 17/18 было 0,97 очка за владение – на 7,4 попытках). У Лу в 18/19 году было 0,98 очка за владение (на 11,1 попытке).

Его игра без мяча также оставляет много вопросов – он иногда колеблется и вместо открытого броска просто останавливается, тормозя весь темп атаки, и убивает свободное пространство.

Однако его первый шаг – это то, что заставляет поверить в забегания Томаса под взрывы в краску после передач, допустим, в Spain PnR.

Плюс, отмечу его завершения catch-and-shoot против тех же «Чикаго» – попал 2 из 3 таких броска.

Но все же САМАЯ главная проблема – защита, которая и отдаляет его от статуса вообще чего-то серьезного. Кажется, иногда Томас больше вредит команде, даже если набирает под двадцать-тридцать очков. Потеря игрока, неправильная позиция, неумение «бица-бороца» – все к Кэму.

При этом по Defensive Dashboard (показывают % попаданий через Томаса с разных дистанций) статистика показывает, что на дуге Кэм не так бесполезен:

И его игра на линиях передач и в перехватах порой радует:

В общем – Томас, пожалуй, самый своеобразный игрок не-звезда в НБА.

И теперь, когда «Нетс» не заботятся о чемпионстве, болельщики могут с упованием наблюдать за молодым, одновременно умирая и оживая во время каждой игры, видя, как он реагирует на двойную опеку (если выходит разыгрывать в «правильной» защитной ротации), как играет без мяча или бросает трешки с ведения.

Ожидания: Ожидать, что Вон из него сделает нечто большее, чем «шестой»

Динуидди, Клэкстон, Джонсон, Бриджес и Финни-Смит: кто способен удивить?

После обменов Кайри и Дюрэнта в «Нетс» появилась целая когорта неплохих ролевиков и игроков околозвезд. Давайте подробнее о каждом.

Спенсер Динуидди

Спенсер пережил в своей карьере и недооценку в «Буллс», и разрыв крестов, и непонятки в раздевалке «Уизардс». Однако период в раннем «Бруклине» с Дило и Левертом, а потом в качестве практически единоличной звезды заставлял нас поверить в то, что потенциал Динуидди может представлять из себя нечто большее, чем просто ролевой исполнитель.

В «Мавс» Спенсер выходил со скамейки вместо Брансона, и в плей-офф, особенно с «Финиксом», был крайне эффективной айзо-опцией на случай, если надо разгрузить Луку или Брансона.

И по сути обмен на Кайри Ирвинга в довесок с дальним пиком представил нам картину, что «Нетс» согласись по сути на игрока чуть похуже, но тоже крайне неплохого.

Но сомнительно полагать, что Спенсер станет каким-то системообразующим в «Нетс» – его самые эффективные владения все еще представляют изоляции, тяжелые броски и индивидуальный баскетбол с некоторыми оптимистичными моментами в розыгрыше (как в игре с «Никс»).

Правда, и по текущим матчам создалось ощущение, что Спенсер не всегда может задать темп, скорость игры, его решения в созидании порой вообще не впечатляют, как и при двойной опеке. Ему все еще нужен партнер с более традиционными навыками разыгрывающего.

Плохие решения из игры с «Филой»:

Очередной «плохой» тайминг в созидании:

Однако по изоляциям – Спенсер был 12-м в лиге за 53 игры в «Далласе» – 0,99 очка за владение, это выше, чем у Янга или Эдвардса. А за несколько матчей в «Нетс» он сравнялся по этому показателю с Лиллардом – 1,21 очка за владение в айзо.

Мы знаем, что Спенсер может совмещать нагрузку, действуя агрессивно, напористо, но если «Нетс» ждут какого-то постоянного баланса от Динуидди – надо просто принять факт, что его не будет: Динуидди – это изначально скоринг, а не все сразу. И я думаю, что его лучшие качества раскроются только когда будет коллективный розыгрыш, а сам Спенсер будет гонять pistol-screen’ы или ghost-roll’ы, ориентируясь на бросок с ведения (TS% в прошлом сезоне – 62,5%).

И да, не ждите от него подвигов в защите, в особенности после разрыва крестов: чаще всего Вон будет (что и делает даже сейчас) прятать его на wing-позиции (когда он на дуге) или в low-пост при переходе с размена на защиту 2-3 (его DBPM – -1,1 в прошлом сезоне; -1,2 в этом в «Далласе»; за несколько матчей в «Нетс» -0,3), ведь Спенсер часто упускает игроков, плохо читает линии передач, редко выходит страховать со слабой стороны.

Ожидания: не ждать от него прорыва, хорошей обороны, улучшения партнеров, но надеяться на включения Динуидди в концовках

Микэл Бриджес

Интереснее кандидатура Микэла Бриджеса: понимаете, всем нам прекрасно знаком элитный 3&D ролевой Бриджес, который может еще и действовать в роли пасующего.

И Микэл уже установил достижение, став вторым игроком после Дюрэнта в «Нетс», набиравшим 45 очков + 5 подборов + 5 ассистов+ 2 перехвата + 2 блока за игру.

Однако – его бросок все еще смущает. Поймите, статистика нас часто обманывает. Да, он улучшал его и по прошествии нескольких лет в «Финиксе» пришел к 4,7 попытками, попадая в среднем 38–39% из-за дуги. Правда, не знаю, каким образом правильно передать статистически – в важные моменты Микэл иногда куда-то терял один из козырей.

Обратите внимание на точность из-за дуги

Его задача в «Нетс» – прийти к состоянию Стивен Джексона в ГСВ-06/07, когда по сути сильный ролевик пересобрал себя в 3 опцию. Но тут коллектив такой, что Микэл может временами-то и вообще вторую исполнять. А то и первую.

Его бросок из угла, по данным Class Cleaning – 48%. TS%, при увеличении нагрузки, колебался к среднему по лиге. Также, Бриджес каждый сезон линейно развивался – сначала брал простые броски из статики, потом постепенно добавлял 1–2 ведения и атаковал. Чуть позже начал лезть в проходы и зарабатывать фолы. И в прошлом сезоне еще попадал с точностью 51% по метрике CTG со средней. В «Нетс» умения дополнительно приумножаются. А потому удивляться, например, броскам с ведения после дриблинга, когда на Микэле висит защитник типажа Батлера, не стоит.

Защита – в полном порядке: 2,5 deflections в среднем (это в топ-20 НБА), 1,2 перехвата в среднем, умеет адаптироваться в любой схеме на любой позиции, желания помочь и жертвовать – на месте.

Главное препятствие для Бриджеса – это решения в проходах. Да, Бриджес за владение в roll набирает 1,7 очка, но таковых попыток ничтожно мало. Как у хендлера — 0,64 очка за владение – потому что Микэл, если играет PnR, чаще идет в проход. Это тоже низкий показатель. Благо, Вон знает, как над этим поработать, и он уже дает нам почву для размышлений – посмотрите, Микэл наконец-то начал видеть партнеров в проходе и отдавать им на завершение.

Ожидания: ждать, когда совместной работой с Воном отдалится от статуса «околозвездного» ролевика на уровень «нелигитимной» звезды

Клэкстон, Финни-Смит, Кэм Джонсон

Из этой троицы с положительной стороны хочется выделить сразу троих, однако их потолок не будет превышать чего-то большего «ключевого» ролевого.

Ник Клэкстон за минувший год очень сильно прибавил, работая с Тьяго Сплиттером (бывший бигмен САС, сейчас ассистент по развитию навыков): возможно, статистически вам покажется, что это не так, но его игра без мяча, его бросок, его защита и адаптация в различных вариациях – все это радует.

Количество очков за владение в roll повысилось с 1,10 до 1,27, при том что количество таких попыток увеличилось всего лишь на 0,1 показатель. Для сравнения: у Тернера 1,18 очка в roll (за 3,3 владения), у Джаррета Аллена 1,15 за владение (в среднем их 3,1), у Брука Лопеса 1,27 за владение в roll.

Понимаете, да? Он эффективнее действует в завершении, чем эти ребята, так еще и в защите может адаптироваться под любой защитный микс – будь это drop и box-and-one, заступ с разменом, размен с подстраховкой – без разницы. Его DBPM – +1,7, у Гобера он +0,5, а у примерно аналогичного Картера – -0,1. По Def.rating – 9-й лиге (108,7), по Defensive Win Shares (отражает вклад в защиту, когда команда побеждает) – 12-й в лиге (2,7).

Его чувство пространства в борьбе с гардом стала лучше: количество блок-шотов взлетело с 1,1 до 2,5 в среднем (% блок-шотов 3-й в лиге). Число подборов тоже – с 5,6 до 9,0.

Количество очков в среднем также увеличилось – с 8,7 до 12,7 в среднем. На дистанции от 3 до 10 футов точность возросла с 35,7% до 51,4%, хотя в процентном соотношении бросков по этому показателю он снял небольшую нагрузку. Его TS% – 4-й в лиге (69,5%), Off.rating – также 4-й в лиге (131,7), % завершенных бросков с игры – 1-й в лиге (71,7%).

Нику хочется петь оды, ведь в формациях drive-and-kick, в позиционке, в PnR-нападении он чувствует себя как рыба в воде. Расширил функционал и добавил некоторые фичи.

Но его подвижность моментами убивает все положительное. Создается чувство, будто он немного разбалансированно действует как в защите, так и в атаке. Вы вряд ли дождетесь от него розыгрыша и каких-то умных передач, только самые простые.

Броска из-за дуги нет.

Игра в пост-аппах – на 7nd percentile, это почти худший показатель среди больших. Даже Гобер набирает за владение в пост-аппе 1,18 очка, у Ника – 0,64.

Ник – топ-ролевик , но там полная зависимость от правильного тренера, от гардов, от настроя. С ним можно идти дальше, но моментами он не выглядит лидером. Да и функционал ограничен.

Хотя могу отметить, что это больше не тот потерянный чувак, который бегает не пойми куда.

Различия ДФС и Кэма Джонсона одно – по сути, это оба элитные 3&D винги, с поправкой на то, что один лучше бросает в движении, а второй топорный, более защитно-ориентированный.

Начнем с Джонсона: и да, Кэм Джонсон очень сильный снайпер.

Его завершение с контактом в проходах порой радует взгляд, в целом он классно смотрится в этом компоненте.

Но ему не хватает скорости пройти, из-за чего он совершает сложные броски на ведение, когда входит в high-post. Плюс его защита – она неплоха, там есть понимание, где и как подставиться, как потолкаться, как подстроиться под джеб-степы, кроссоверы, показы, но скорости опять же маловато, и его частенько продавливают. При этом Кэм, несмотря на это, мало фолит (2,4 в среднем), а недостатки порой компенсирует желанием.

Ну и вы не дождетесь от него розыгрыша: 1–2 передачи за игру максимум.

Порой, даже некоторые типы его бросков иногда смущают – 35% по карьере на средней по метрике CTG. И добавим к этому факт травматичности: часто здоровье Джонсона не позволяет полностью положиться на него.

В целом, он подойдет под Spain PnR, под различные лайн-апы, под многие защитные схемы Вона, но опять же – не ждите от Джонсона чего-то сверхъестественного. Когда твой козырь преимущественно бросок – сложно стать кем-то больше неплохого снайпера. Реддик не даст вам соврать.

Финни-Смит мне нравится – он напористый, компенсировал недостатки Дончича в «Мавс», его рвению можно позавидовать.

Но он больше статист. И проходы крайне прямолинейны.

Принятие решений оставляет желать лучшего.

Хасловые игроки – это на самом деле всегда большой риск, потому что ты не знаешь, в какой момент их топливо закончится, а процессор отключится. Его трехочковый граничил на «золотой» отметке 37–39%, но Доэ Доэ часто выглядит нерешительно, у него нет вообще техники в движении, а потому процент упал.

При этом не сомневайтесь в Доэ Доэ: у него пока что не все так гладко, некоторые показатели просели, число очков незначительно повысилось (с 8,7 до 9,1 в среднем) и он по-прежнему лишь изредка может сыграть пик-н-ролл.

Но все же будьте уверены – в ключевом владении он душу продаст, но не позволит точно пробить по своему кольцу. Люди из штаба «Мавс» отмечали, что он душа раздевалки. Такие люди всегда нужны, пусть и выше головы они не прыгнут.

Ожидания: Дадут необходимый импакт, но выше головы не прыгнут

Бен Симмонс: первый кандидат под обмен

Вы верите в Бена Симмонса?

Нет, правда: насколько серьезно можно подходить к разбору игры Бена Симмонса?

Можно быть необучаемым. Можно быть неталантливым. Можно быть даже плохим баскетболистом. Но проблема в том, что Бен отчужден. Ему все равно. Нет понимания, в чем дело. Куда делся Бен Симмонс эпохи ноября?

Кажется, эпилог нахождения Бена в «Нетс» скоро настанет.

Вы знаете меня, я ищу плюсы даже в бардаке Кевина Портера. Я верил в Уэстбрука. Я продолжаю считать, что Джону Уоллу все еще нужна «своя» команда.

Но я не могу принять фактор равнодушия.

Статистика Симмонса 6,9 + 6,1 + 6,3 для игрока его калибра не выглядит нормально.

Он боится бросать, почти не смотрит в сторону кольца, его завершение в краске стало ужасным. Бен медлителен, он перестал вести игру команды. Он избегает любого контакта.

Опять туда же?

Текущий ростер «Нетс» практически идеально подходит под four-out с Симмонсом, где Бен, по идее, должен компенсировать недостаток броска, действуя в «продвинутой» роли Уэстбрука эпохи «Хьюстона» как скриннер и завершающий. И, в отличие от Расса, у Бена-то имеется понимание защиты. Есть габариты. Есть возможность действовать универсально.

Но латеральная подвижность Бена куда-то делась, он перестал наседать и давить на соперника на периметре. Часто теряет позицию и концентрацию.

Его контракт – самый большой в команде. И по уму надо добавлять к Симмонсу какие-то активы и выменивать на что-то путное. Но 35 млн и 2,5 года… Психологические, или нет, проблемы? Травма? Кому нужно это чудо? Чтобы снова мучится с ним? Кажется, не понимает никто.

Возможно, он почувствовал недоверие со стороны Вона, когда тот не выпускал Бена со старта после всех обменов, и когда тому не понравились некоторые лайн-апы с Беном. Возможно травма, неоптимальная форма, частые пропуски матчей сказались…

Но ведь у Бена были какие-то вспышки в защите и roll, которые давали надежду на хоть какую-ту интеграцию в состав.

Однако мы не можем найти ответов, которые должны были бы само собой разумеющееся разрешиться в игре.

В общем, нет понимая, какое решение может благотворно сказаться и на команде, и на Бене. Замкнутый круг.

Возможно, «Нетс» стоит потерпеть и подождать, а чуть позже пытаться выменять Симмонса в какой-нибудь «танкующий» коллектив, уступив в активах, чтобы получить за него хотя бы средне-паршивую компенсацию. Обменять туда, где будет понимающий и внимательный к психологическому состоянию тренер, который начнет разбираться в причинах «хандры» и будет стараться вернуть Бену мотивацию к игре в баскетбол. Может «Орландо» Мозли? Или «Оклахома» Дэйгнолта? Или «Юта» Харди? По сути, решение «вин-вин» – ведь у этих клубов есть неплохие обменные пакеты и им нужно усиляться, так как к переходному шагу они должны быть готовы. А «Бруклин» может поиметь с этого неплохих ролевиков и какую-ту интересную молодежь.

Жак Вон неплохой специалист по реабилитации игроков. Но не в текущих условиях, когда ему нужен самый готовый и стабильный ресурс. Вон не раз говорил, что он делает «заметки» по происходящей ситуации, и что он, что штаб активно работает над неопределенностью Симмонса. Они пытаются ее изучить и понять.

Плохо то, что сам Бен, видимо, не охотно желает ее разрешить.

Ожидания: молиться на «гений» Вона по реабилитации Симмонса

Выводы

Перспективы «Нетс» по-настоящему меня интригуют.

Да, от этого ростера каких-то сверх «перфомансов» или подвигов особо не стоит, но тут есть игроки, которые многое хотят доказать, и не сдающийся Жак Вон.

В общем-то, думаю, что «Бруклин» действительно останется на плаву, а в ПО куснет пару-тройку «зазнавшихся» коллективов.

Правда реальный расклад будет примерно такой: «Бруклин» доиграет сезон, вылетит в 1-м раунде пост-сезона, разовьет потенциал отдельных боевых единиц и стоимость некоторых активов, после чего будет активно искать усиления и бороться за место под солнцем.

Добавлю: перестройки тут ждать не стоит, игроки не привыкли сливать, они будут биться до последнего, а у «Нетс» пиков на ближайшие два года пока нет.

И да, нам же всегда хочется каких-то сказок, красивых историй. Ведь так?

Будем надеяться, что «Нетс» нам их подарят.

P.S. Напомню про два Telegram-канала:

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Фото: REUTERS/Brad Penner-USA TODAY Sports, Dale Zanine-USA TODAY Sports, Vincent Carchietta-USA TODAY Sports